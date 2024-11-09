Тур: 11. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Солсбери Майкл
0:0
Первый тайм: 5'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
27
Чалоба
Трево
18
Камада
Даити
16
Берге
Сандер
17
Айуоби
Алекс
19
Нелсон
Райс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Чалоба ТревоПолузащитник
-
18 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Тёрнер МэттВратарь
-
31 Мэттьюз РемиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
-
58 Кпорха КалебЗащитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Нападающий
-
63 Zach Marsh
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Нелсон РайсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Бенда СтивенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
11 Траоре АдамаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кристал Пэлас
Фулхэм
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
12 матчей
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
11
Голов в среднем за матч
0.6
1.57
Среднее время на гол
150
57
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
1.4
Среднее время на гол
63
64
Всего голов
13
18
Голов в среднем за матч
1.08
1.5
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
83
60
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матета Жан-Филипп
|3 (1)
|0.3
|Гехи Марк
|2
|0.2
|Эзе Эберечи
|1
|0.1
|Чалоба Трево
|1
|0.1
|Лакруа Максанс
|0
|0
|Муньос Даниэль
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|4 (1)
|0.4
|Смит-Роу Эмиль
|2
|0.2
|Айуоби Алекс
|2
|0.2
|Уилсон Гарри
|2
|0.2
|Траоре Адама
|1
|0.1
|Нелсон Райс
|1
|0.1
|Родриго Мунис
|1
|0.1
|Перейра Андреас
|1
|0.1
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Лено Бернд
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хьюз Уилл
|5
|0
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Лерма Хефферсон
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|1
|1
|Айю Джордан
|2
|0
|Камада Даити
|2
|0
|Лакруа Максанс
|2
|0
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
|Гехи Марк
|1
|0
|Ричардс Крис
|1
|0
|Нкетиа Эдди
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукич Саша
|4
|0
|Угелумба Кэлвин
|3
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Траоре Адама
|2
|0
|Лено Бернд
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Уилсон Гарри
|2
|0
|Рид Харрисон
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Робинсон Энтони
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Диоп Исса
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Смит-Роу Эмиль
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Фулхэм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Кристал Пэлас
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Фулхэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
3
8
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Фулхэм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Забито
7
15
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
1
14%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
3
43%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
29%
4
27%
76-90
Пропущено
14
12
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
7%
2
17%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
29%
3
25%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
1
7%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0
Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 КПР - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3
Фулхэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фулхэм - Брентфорд 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2
Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Фулхэм
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
28
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 6
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 11
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 15
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|22 - 11
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 14
|16
|9.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|13 - 12
|16
|10.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|12.
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|19 - 20
|14
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|14.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 18
|10
|16.
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|17.
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 13
|8
|18.
|1:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|15 - 27
|6
|19.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|10 - 21
|5
|20.
|0:1 Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 9
|14
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|6.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|7.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|9.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|14.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|18.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 9
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|9.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|14.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|16.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|17.
|1:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|19.
|0:0 Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|20.
|0:1 Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 12
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7 (5)
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм
Исход игры
Кристал Пэлас
34.5% (39)
Ничья
49.6% (56)
Фулхэм
15.9% (18)
Тотал 2.5
Больше
32.41% (35)
Меньше
67.59% (73)
Обе команды забьют
Да
80.56% (87)
Нет
19.44% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46% (52)
2:1 Кристал Пэлас
15% (17)
1:0 Кристал Пэлас
12.4% (14)
1:2 Фулхэм
8.8% (10)
2:2 Ничья
2.7% (3)
0:1 Фулхэм
2.7% (3)
0:2 Фулхэм
1.8% (2)
2:0 Кристал Пэлас
1.8% (2)
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