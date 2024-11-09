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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Солсбери Майкл
Кристал Пэлас
0:0
Первый тайм: 5'
Фулхэм
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 111
Кристал Пэлас 35.1% (39)
X 50.5% (56)
Фулхэм 14.4% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Фулхэм
3.45
3.40
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2.66
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хендерсон
Дин
17
Клайн
Натаниэль
5
Лакруа
Максанс
6
Гехи
Марк
12
Муньос
Даниэль
3
Митчелл
Тайрик
27
Чалоба
Трево
18
Камада
Даити
7
Сарр
Исмаила
55
Девенни
Джастин
14
Матета
Жан-Филипп
1
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
5
Андерсен
Йоаким
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
18
Перейра
Андреас
16
Берге
Сандер
17
Айуоби
Алекс
32
Смит-Роу
Эмиль
19
Нелсон
Райс
7
Хименес
Рауль
Кристал Пэлас
3-4-2-1
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Фулхэм

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ТМК
3:1
ТМК
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

3
11

Голов в среднем за матч

0.6
1.57

Среднее время на гол

150
57

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
1.4

Среднее время на гол

63
64

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1.08
1.5

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

83
60

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 3 (1) 0.3
Гехи Марк 2 0.2
Эзе Эберечи 1 0.1
Чалоба Трево 1 0.1
Лакруа Максанс 0 0
Муньос Даниэль 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 4 (1) 0.4
Смит-Роу Эмиль 2 0.2
Айуоби Алекс 2 0.2
Уилсон Гарри 2 0.2
Траоре Адама 1 0.1
Нелсон Райс 1 0.1
Родриго Мунис 1 0.1
Перейра Андреас 1 0.1
Робинсон Энтони 0 0
Лено Бернд 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хьюз Уилл 5 0
Муньос Даниэль 4 0
Лерма Хефферсон 3 0
Андерсен Йоаким 1 1
Айю Джордан 2 0
Камада Даити 2 0
Лакруа Максанс 2 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Гехи Марк 1 0
Ричардс Крис 1 0
Нкетиа Эдди 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукич Саша 4 0
Угелумба Кэлвин 3 0
Кэрни Том 2 0
Траоре Адама 2 0
Лено Бернд 2 0
Тете Кенни 2 0
Уилсон Гарри 2 0
Рид Харрисон 2 0
Перейра Андреас 2 0
Робинсон Энтони 2 0
Марку Силва 2 0
Диоп Исса 1 0
Нелсон Райс 1 0
Смит-Роу Эмиль 1 0
Родриго Мунис 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Фулхэм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Кристал Пэлас
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Фулхэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

3
8
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Фулхэм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Забито

7
15
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
1
14%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
14%
1
7%
31-45
3
43%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
29%
4
27%
76-90

Пропущено

14
12
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
7%
2
17%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
29%
3
25%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
1
7%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0
Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 КПР - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3
Фулхэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фулхэм - Брентфорд 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2
Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Фулхэм

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 1 1 19 - 6 25
2.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 2 1 21 - 11 23
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Челси
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
5.
Арсенал
 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
6.
Астон Вилла
 Заявка 10 5 3 2 17 - 15 18
7.
Тоттенхэм
 Заявка 10 5 1 4 22 - 11 16
8.
Брайтон
 Заявка 10 4 4 2 17 - 14 16
9.
Борнмут
 0:0 Заявка 11 4 4 3 13 - 12 16
10.
Фулхэм
 0:0 Заявка 11 4 4 3 14 - 13 16
11.
Ньюкасл
 Заявка 10 4 3 3 10 - 10 15
12.
Брентфорд
 0:0 Заявка 11 4 2 5 19 - 20 14
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
15.
Лестер
 Заявка 10 2 4 4 14 - 18 10
16.
Эвертон
 0:0 Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
17.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 11 1 5 5 8 - 13 8
18.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 11 1 3 7 15 - 27 6
19.
Ипсвич
 Заявка 10 0 5 5 10 - 21 5
20.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 11 1 1 9 7 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 0:0 Заявка 6 4 2 0 15 - 9 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
3.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 15 - 4 12
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
5.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
6.
Борнмут
 0:0 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
7.
Фулхэм
 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
8.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
9.
Брайтон
 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
12.
Челси
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
14.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
16.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
17.
Эвертон
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
18.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 6 1 1 4 8 - 14 4
20.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Астон Вилла
 Заявка 5 3 1 1 10 - 9 10
6.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
7.
Арсенал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Фулхэм
 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
9.
Борнмут
 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
11.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
12.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
13.
Вест Хэм
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
14.
Эвертон
 0:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
16.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
17.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
18.
Ипсвич
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
19.
Брентфорд
 0:0 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
20.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 6 0 0 6 3 - 12 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Брентфорд Мбеумо Брайан 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Челси Кукурелья Марк 5
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 3
Весь список
  • 2'
    Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 2'
    Чалоба Трево ослабляет давление, выбив мяч.
  • 2'
    Фулхэм контролирует мяч.
  • 1'
    Берге Сандер ослабляет давление, выбив мяч.
  • 1'
    Фулхэм контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Кристал Пэлас начинает с центра поля
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится победой Фулхэм.
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    Прогнозы 111
    Кристал Пэлас 35.1% (39)
    X 50.5% (56)
    Фулхэм 14.4% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Фулхэм
    3.45
    3.40
    Реклама, pari.ru
    2.66
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    34.5% (39)
    Ничья
    49.6% (56)
    Фулхэм
    15.9% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.41% (35)
    Меньше
    67.59% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    80.56% (87)
    Нет
    19.44% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46% (52)
    2:1 Кристал Пэлас
    15% (17)
    1:0 Кристал Пэлас
    12.4% (14)
    1:2 Фулхэм
    8.8% (10)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    0:1 Фулхэм
    2.7% (3)
    0:2 Фулхэм
    1.8% (2)
    2:0 Кристал Пэлас
    1.8% (2)
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