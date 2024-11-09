Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Фулхэм имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Лакруа Максанс плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

48' Команда Фулхэм забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

47' Г О О О О Л - Смит-Роу Эмиль забивает с левой ноги!

47' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Хименес Рауль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Матета Жан-Филипп нанес удар головой, но Бернд Лено спокойно отбил мяч.

44' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Сарр Исмаила создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Сарр Исмаила выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Перейра Андреас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Айуоби Алекс пробует нанести удар издали, но Дин Хендерсон ловит мяч

43' Нелсон Райс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Перейра Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Хименес Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Муньос Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Митчелл Тайрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Перейра Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Лакруа Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Фулхэм

33' Девенни Джастин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Робинсон Энтони не смог попасть в створ ударом издали

31' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

29' Удар от ворот произведет Фулхэм

28' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Смит-Роу Эмиль получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Смит-Роу Эмиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Лакруа Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Митчелл Тайрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Смит-Роу Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Перейра Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Нелсон Райс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Смит-Роу Эмиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Хорошую попытку сделал Нелсон Райс . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Айуоби Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Нелсон Райс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Хендерсон Дин взял и забрал мяч на выходе

13' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Хендерсон Дин взял и забрал мяч на выходе

11' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Удар от ворот произведет Фулхэм

10' Матета Жан-Филипп оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Хименес Рауль не смог попасть в створ ударом издали

7' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Лакруа Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе

3' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Перейра Андреас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Судья начинает матч