Тур: 11. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Солсбери Майкл
0:2
Конец матча
0'
0:1
45' ГолСмит-Роу Эмиль
52' Undefined phrase: football_event_Смит-Роу Эмиль
63' Желтая карточкаАйуоби Алекс
76' Красная карточкаКамада Даити
0:2
83' ГолУилсон Гарри
90' Желтая карточкаЛакруа Максанс
90' Undefined phrase: football_event_Уилсон Гарри
90'+8
Ход матча
45'
0:1
52'
63'
76'
83'
0:2
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 7
-
1 Угловые 8
-
1 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
340 Количество передач 621
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Чалоба
Трево
18
Камада
Даити
16
Берге
Сандер
17
Айуоби
Алекс
19
Нелсон
Райс
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Тёрнер МэттВратарь
-
31 Мэттьюз РемиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
-
58 Кпорха КалебЗащитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Нападающий
-
63 Zach Marsh
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Нелсон РайсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Бенда СтивенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
11 Траоре АдамаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кристал Пэлас
Фулхэм
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
12 матчей
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
11
Голов в среднем за матч
0.6
1.57
Среднее время на гол
150
57
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
1.4
Среднее время на гол
63
64
Всего голов
13
18
Голов в среднем за матч
1.08
1.5
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
83
60
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матета Жан-Филипп
|3 (1)
|0.27
|Гехи Марк
|2
|0.18
|Эзе Эберечи
|1
|0.09
|Чалоба Трево
|1
|0.09
|Лакруа Максанс
|0
|0
|Муньос Даниэль
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|4 (1)
|0.36
|Смит-Роу Эмиль
|3
|0.27
|Уилсон Гарри
|3
|0.27
|Айуоби Алекс
|2
|0.18
|Траоре Адама
|1
|0.09
|Нелсон Райс
|1
|0.09
|Родриго Мунис
|1
|0.09
|Перейра Андреас
|1
|0.09
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Лено Бернд
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хьюз Уилл
|5
|0
|Муньос Даниэль
|4
|0
|Камада Даити
|2
|1
|Лерма Хефферсон
|3
|0
|Лакруа Максанс
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|1
|1
|Айю Джордан
|2
|0
|Матета Жан-Филипп
|1
|0
|Хендерсон Дин
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
|Гехи Марк
|1
|0
|Ричардс Крис
|1
|0
|Нкетиа Эдди
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукич Саша
|4
|0
|Угелумба Кэлвин
|3
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Траоре Адама
|2
|0
|Лено Бернд
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Уилсон Гарри
|2
|0
|Рид Харрисон
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Робинсон Энтони
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Диоп Исса
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Смит-Роу Эмиль
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Фулхэм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Кристал Пэлас
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Фулхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
3
8
Кристал Пэлас
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Фулхэм
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
50%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Забито
7
17
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
1
14%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
14%
2
12%
31-45
3
43%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
29%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
16
12
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
1
6%
2
17%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
4
25%
3
25%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
2
13%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0
Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 КПР - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3
Фулхэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фулхэм - Брентфорд 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2
Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Фулхэм
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
15
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
101
29
56
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 6
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 11
|23
|3.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 7
|19
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 15
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|8.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|22 - 11
|16
|9.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|17 - 14
|16
|10.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|22 - 22
|16
|11.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 15
|15
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|15.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 18
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 15
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|16 - 27
|6
|19.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|10 - 21
|5
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 11
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|9.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 9
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 7
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8 (1)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7 (5)
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
|Борнмут
|Кристи Райан
|5
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:2 Фулхэм
Исход игры
Кристал Пэлас
35.3% (41)
Ничья
49.1% (57)
Фулхэм
15.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
32.43% (36)
Меньше
67.57% (75)
Обе команды забьют
Да
80.18% (89)
Нет
19.82% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.7% (53)
2:1 Кристал Пэлас
14.7% (17)
1:0 Кристал Пэлас
12.9% (15)
1:2 Фулхэм
8.6% (10)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:1 Фулхэм
2.6% (3)
3:2 Кристал Пэлас
2.6% (3)
0:2 Фулхэм
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!