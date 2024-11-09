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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Солсбери Майкл
Кристал Пэлас
0:2
Конец матча
Фулхэм
0'
0:1
45' Гол
Смит-Роу Эмиль
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Смит-Роу Эмиль
63' Желтая карточка
Айуоби Алекс
76' Красная карточка
Камада Даити
0:2
83' Гол
Уилсон Гарри
90' Желтая карточка
Лакруа Максанс
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Уилсон Гарри
90'+8

Ход матча

45'
0:1
Смит-Роу Эмиль
(Хименес Рауль)
52'
 
Смит-Роу Эмиль
62'
Дукуре Шейк
Клайн Натаниэль
 
63'
 
Айуоби Алекс
74'
Шлупп Джеффри
Девенни Джастин
 
75'
 
Родриго Мунис
Хименес Рауль
76'
Камада Даити
 
82'
 
Уилсон Гарри
Нелсон Райс
83'
 
Кэрни Том
Перейра Андреас
83'
0:2
Уилсон Гарри
(Айуоби Алекс)
88'
Кпорха Калеб
Муньос Даниэль
 
88'
Агбиноне Ашер
Сарр Исмаила
 
89'
 
Рид Харрисон
Смит-Роу Эмиль
89'
 
Траоре Адама
Айуоби Алекс
90'
Лакруа Максанс
 
90'
 
Уилсон Гарри

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 8
  • 1 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 340 Количество передач 621
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Прогнозы 116
Кристал Пэлас 35.3% (41)
X 49.1% (57)
Фулхэм 15.5% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хендерсон
Дин
27
Чалоба
Трево
5
Лакруа
Максанс
17
Клайн
Натаниэль
12
Муньос
Даниэль
3
Митчелл
Тайрик
55
Девенни
Джастин
6
Гехи
Марк
18
Камада
Даити
7
Сарр
Исмаила
14
Матета
Жан-Филипп
1
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
5
Андерсен
Йоаким
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
18
Перейра
Андреас
16
Берге
Сандер
17
Айуоби
Алекс
32
Смит-Роу
Эмиль
19
Нелсон
Райс
7
Хименес
Рауль
Кристал Пэлас
3-4-2-1
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Фулхэм

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ТМК
3:1
ТМК
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

3
11

Голов в среднем за матч

0.6
1.57

Среднее время на гол

150
57

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
1.4

Среднее время на гол

63
64

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1.08
1.5

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

83
60

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 3 (1) 0.27
Гехи Марк 2 0.18
Эзе Эберечи 1 0.09
Чалоба Трево 1 0.09
Лакруа Максанс 0 0
Муньос Даниэль 0 0
Митчелл Тайрик 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 4 (1) 0.36
Смит-Роу Эмиль 3 0.27
Уилсон Гарри 3 0.27
Айуоби Алекс 2 0.18
Траоре Адама 1 0.09
Нелсон Райс 1 0.09
Родриго Мунис 1 0.09
Перейра Андреас 1 0.09
Робинсон Энтони 0 0
Лено Бернд 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хьюз Уилл 5 0
Муньос Даниэль 4 0
Камада Даити 2 1
Лерма Хефферсон 3 0
Лакруа Максанс 3 0
Андерсен Йоаким 1 1
Айю Джордан 2 0
Матета Жан-Филипп 1 0
Хендерсон Дин 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Гехи Марк 1 0
Ричардс Крис 1 0
Нкетиа Эдди 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукич Саша 4 0
Угелумба Кэлвин 3 0
Кэрни Том 2 0
Траоре Адама 2 0
Лено Бернд 2 0
Тете Кенни 2 0
Уилсон Гарри 2 0
Рид Харрисон 2 0
Перейра Андреас 2 0
Робинсон Энтони 2 0
Марку Силва 2 0
Айуоби Алекс 1 0
Диоп Исса 1 0
Нелсон Райс 1 0
Смит-Роу Эмиль 1 0
Родриго Мунис 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Фулхэм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Кристал Пэлас
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Фулхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

3
8
Кристал Пэлас
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Фулхэм
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
3
50%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Забито

7
17
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
1
14%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
14%
2
12%
31-45
3
43%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
29%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

16
12
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
1
6%
2
17%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
4
25%
3
25%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
2
13%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 2:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0
Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 КПР - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Норвич 4:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3
Фулхэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Фулхэм - Брентфорд 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2
Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Фулхэм

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
10
1
2
9
1.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 10 8 1 1 19 - 6 25
2.
Манчестер Сити
 Заявка 10 7 2 1 21 - 11 23
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 10 5 4 1 14 - 7 19
4.
Челси
 Заявка 10 5 3 2 20 - 12 18
5.
Арсенал
 Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
6.
Астон Вилла
 Заявка 10 5 3 2 17 - 15 18
7.
Фулхэм
 Заявка 11 5 3 3 16 - 13 18
8.
Тоттенхэм
 Заявка 10 5 1 4 22 - 11 16
9.
Брайтон
 Заявка 10 4 4 2 17 - 14 16
10.
Брентфорд
 Заявка 11 5 1 5 22 - 22 16
11.
Ньюкасл
 Заявка 10 4 3 3 10 - 10 15
12.
Борнмут
 Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 10 3 3 4 9 - 12 12
14.
Вест Хэм
 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
15.
Лестер
 Заявка 10 2 4 4 14 - 18 10
16.
Эвертон
 Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 1 4 6 8 - 15 7
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 1 3 7 16 - 27 6
19.
Ипсвич
 Заявка 10 0 5 5 10 - 21 5
20.
Саутгемптон
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 6 5 1 0 18 - 11 16
2.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
3.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 15 - 4 12
4.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 0 1 9 - 3 12
5.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
6.
Борнмут
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
7.
Фулхэм
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
8.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
9.
Брайтон
 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
11.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
12.
Челси
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 2 1 2 4 - 8 7
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
20.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Манчестер Сити
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Астон Вилла
 Заявка 5 3 1 1 10 - 9 10
6.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8.
Арсенал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
10.
Ньюкасл
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 9 - 11 5
12.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
13.
Эвертон
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
15.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
18.
Ипсвич
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
19.
Брентфорд
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
Борнмут Кристи Райан 5
Челси Кукурелья Марк 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Фулхэм заслуженно побеждает в отличном матче
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Кристал Пэлас: 36%, Фулхэм: 64%.
  • 98'
    Фулхэм контролирует мяч.
  • 98'
    Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Андерсен Йоаким из команды Фулхэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Кристал Пэлас идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 97'
    Кристал Пэлас совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Фулхэм контролирует мяч.
  • 96'
    Лакруа Максанс ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Фулхэм идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    Контроль мяча: Кристал Пэлас: 36%, Фулхэм: 64%.
  • 95'
    НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Фулхэм, будет отменен из-за фола.
  • 94'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фулхэм.
  • 94'
    Траоре Адама сделал результативную передачу.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Кристал Пэлас 35.3% (41)
    X 49.1% (57)
    Фулхэм 15.5% (18)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:2 Фулхэм

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    35.3% (41)
    Ничья
    49.1% (57)
    Фулхэм
    15.5% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.43% (36)
    Меньше
    67.57% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    80.18% (89)
    Нет
    19.82% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.7% (53)
    2:1 Кристал Пэлас
    14.7% (17)
    1:0 Кристал Пэлас
    12.9% (15)
    1:2 Фулхэм
    8.6% (10)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:1 Фулхэм
    2.6% (3)
    3:2 Кристал Пэлас
    2.6% (3)
    0:2 Фулхэм
    1.7% (2)
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