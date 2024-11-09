  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 21995 Главный судья: Маккили Дэнни
Гронинген
1:0
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
30' Желтая карточка
Клемент Пелле
1:0
31' Гол
Постема Романо
63' Желтая карточка
Метиньо
64' Желтая карточка
Пеерсман Марвин
90'+5

Ход матча

25'
 
Нассо Мохамед
Да Силва Кайки
30'
 
Клемент Пелле
31'
Постема Романо
1:0
46'
 
Метиньо
Клемент Пелле
46'
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
Ван Берген Том
 
63'
 
Метиньо
64'
Пеерсман Марвин
 
74'
 
Мито Сюнсукэ
Негли Камиель
79'
Пелюпесси Йоей
Валенте Лусиано
 
82'
Finn Stam
Wouter Prins
 
87'
 
Брим Шарль-Андреас
Бакари Саид
90'
Блокзайл Тиймен
Ресинк Стейе
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 388 Количество передач 531
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

1
Вассен
Этьенн
7
Бакуна
Леандро
5
Ренте
Марко
43
Пеерсман
Марвин
2
Wouter
Prins
14
Схредерс
Йорг
6
Ресинк
Стейе
8
Хове
Йохан
10
Валенте
Лусиано
29
Постема
Романо
26
Ван
Берген
Том
1
Олай
Ник
2
Рейт
Бойд
3
Marvin
Young
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Бакари
Саид
8
Китолано
Джошуа
6
Клемент
Пелле
7
Да
Силва
Кайки
10
Версейрен
Арно
11
Негли
Камиель
9
Леуритсен
Тобиас
Гронинген
4-4-2
Спарта Роттердам
4-2-3-1

История личных встреч

Гронинген
Спарта Роттердам

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

19 матчей

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

Э
0:5
Э
2:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:3
Э
1:2
Э
2:0
Э
4:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:1
ТМК
3:3
ТМК
0:1
Э
3:1
Э
2:4
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.8
2

Среднее время на гол

50
45

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.56
1.5

Среднее время на гол

57
60

Всего голов

32
33

Голов в среднем за матч

1.68
1.74

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

53
51

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схредерс Йорг 3 0.25
Бакуна Леандро 2 (1) 0.17
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0.17
Мендес Руи 1 0.08
Валенте Лусиано 1 0.08
Ван Берген Том 1 0.08
Ренте Марко 1 0.08
Постема Романо 1 0.08
Пеерсман Марвин 0 0
Пелюпесси Йоей 0 0
Finn Stam 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негли Камиель 4 0.33
Леуритсен Тобиас 3 (1) 0.25
Клемент Пелле 2 0.17
Нассо Мохамед 1 0.08
Кинтеро Тео 1 0.08
Мито Сюнсукэ 1 0.08
Бас Юлиан 0 0
Версейрен Арно 0 0
Китолано Джошуа 0 0
Брим Шарль-Андреас 0 0
Ayoub Oufkir 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеерсман Марвин 5 1
Бакуна Леандро 4 0
Валенте Лусиано 3 0
Finn Stam 3 0
Вассен Этьенн 2 0
Ресинк Стейе 2 0
Схредерс Йорг 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 1
Мендес Руи 1 0
Постема Романо 1 0
Блокзайл Тиймен 1 0
Ван Берген Том 1 0
Wouter Prins 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрдхёйзен Майк 3 1
Ван дер Кюст Джевенсио 3 1
Клемент Пелле 4 0
Метиньо 3 0
Олай Ник 1 0
Версейрен Арно 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Рейт Бойд 1 0
Мейссен Рик 1 0
Marvin Young 1 0

Результаты матчей

Гронинген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Спарта Роттердам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
3
Гронинген
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Спарта Роттердам
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

3
5
Гронинген
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Спарта Роттердам
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
33%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
23%
2
22%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
3
33%
76-90

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
3
21%
3
21%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
4
29%
76-90

Пропущено

17
16
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
3
18%
3
19%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
4
24%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
НЕК Неймеген - Гронинген 6:0 ВВ Колпинг Бойз - Гронинген 1:5 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:0 Гронинген - Утрехт 0:1
Гронинген - Викинг 0:0 Аякс - Гронинген 3:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Гронинген 2:1 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Валвейк - Гронинген 1:2 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Гронинген - Хераклес 2:0 Гронинген - Ламия 4:1 Гронинген - Эммен 3:2 Гронинген - Рот-Вайсс Эрфурт 1:0 Гронинген - Дендер 4:4 АСВБ Блайхам - Гронинген 0:15 АСВБ Блейхам - Гронинген 0:15
Спарта Роттердам
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Спарта Роттердам - Утрехт 1:4 УСВ Геркулес - Спарта Роттердам 1:6 Херенвен - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Спакенбург 0:5
Спарта Роттердам - Алмере Сити 2:2 Барендрехт - Спарта Роттердам 5:3 Спарта Роттердам - Конинклейке 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Спарта Роттердам - АДО-20 1:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Катвийк - Спарта Роттердам 2:4 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Спарта Роттердам - АКВ 0:2 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:3 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Харденберг 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 РКАВ Волендам - Спарта Роттердам 1:3

Результаты матчей

Гронинген
Спарта Роттердам

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Гронинген
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
3
9
1
11
2.5
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 10 0 1 37 - 9 30
2.
Утрехт
 Заявка 11 9 1 1 20 - 11 28
3.
Аякс
 Заявка 10 8 1 1 23 - 9 25
4.
Фейеноорд
 Заявка 11 6 4 1 24 - 12 22
5.
Твенте
 Заявка 11 6 3 2 22 - 9 21
6.
Фортуна Ситтард
 1:0 Заявка 12 6 2 4 13 - 13 20
7.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 2 4 22 - 12 17
8.
НАК Бреда
 Заявка 11 5 0 6 12 - 18 15
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 4 3 4 15 - 19 15
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 4 1 6 16 - 10 13
11.
Виллем II
 Заявка 11 3 3 5 11 - 11 12
12.
Гронинген
 Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
13.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 12 - 23 12
14.
Херенвен
 Заявка 11 3 2 6 12 - 23 11
15.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 2 5 5 12 - 18 11
16.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 12 2 3 7 11 - 22 9
17.
Алмере Сити
 Заявка 11 1 3 7 5 - 23 6
18.
Валвейк
 Заявка 11 1 1 9 10 - 28 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
НАК Бреда
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
5.
Фортуна Ситтард
 1:0 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
6.
Твенте
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
7.
Херенвен
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
8.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
10.
Гронинген
 Заявка 6 2 2 2 7 - 5 8
11.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
12.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
13.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 2 1 2 14 - 7 7
14.
Виллем II
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
15.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 6 2 0 4 7 - 10 6
16.
Валвейк
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 5 0 1 19 - 7 15
2.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
3.
Фейеноорд
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
4.
Аякс
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
5.
Твенте
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Фортуна Ситтард
 1:0 Заявка 6 2 2 2 4 - 7 8
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
10.
Виллем II
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Гронинген
 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
12.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 0 4 3 - 5 3
14.
НАК Бреда
 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
15.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 Заявка 6 0 0 6 2 - 20 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Твенте Ламмерс Сэм 5 (1)
ПСВ Тильман Малик 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Спарта Роттердам Ван дер Кюст Джевенсио 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Euroborg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Гронинген 1:0 Спарта Роттердам онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный