Тур: 12. Стадион: Евроборг. Зрители: 21995 Главный судья: Маккили Дэнни
1:0
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаКлемент Пелле
1:0
31' ГолПостема Романо
63' Желтая карточкаМетиньо
64' Желтая карточкаПеерсман Марвин
90'+5
Ход матча
30'
31'
1:0
46'
63'
64'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
388 Количество передач 531
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Юрьюс ХиддеВратарь
-
24 Барон ДиркВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Эмеран НоаПолузащитник
-
25 Остинг ТейсПолузащитник
-
27 Мендес РуиПолузащитник
- Нападающий
-
22 Finn Stam
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Кляйн МайкЗащитник
-
14 Мейссен РикЗащитник
-
15 МетиньоПолузащитник
-
16 Бас ЮлианПолузащитник
-
17 Мито СюнсукэПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Ayoub Oufkir
-
-
Главный тренер: Нурдин Бухари
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Гронинген
Спарта Роттердам
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
19 матчей
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.8
2
Среднее время на гол
50
45
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.56
1.5
Среднее время на гол
57
60
Всего голов
32
33
Голов в среднем за матч
1.68
1.74
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
53
51
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схредерс Йорг
|3
|0.25
|Бакуна Леандро
|2 (1)
|0.17
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0.17
|Мендес Руи
|1
|0.08
|Валенте Лусиано
|1
|0.08
|Ван Берген Том
|1
|0.08
|Ренте Марко
|1
|0.08
|Постема Романо
|1
|0.08
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|Пелюпесси Йоей
|0
|0
|Finn Stam
|0
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Негли Камиель
|4
|0.33
|Леуритсен Тобиас
|3 (1)
|0.25
|Клемент Пелле
|2
|0.17
|Нассо Мохамед
|1
|0.08
|Кинтеро Тео
|1
|0.08
|Мито Сюнсукэ
|1
|0.08
|Бас Юлиан
|0
|0
|Версейрен Арно
|0
|0
|Китолано Джошуа
|0
|0
|Брим Шарль-Андреас
|0
|0
|Ayoub Oufkir
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеерсман Марвин
|5
|1
|Бакуна Леандро
|4
|0
|Валенте Лусиано
|3
|0
|Finn Stam
|3
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Ресинк Стейе
|2
|0
|Схредерс Йорг
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|1
|Мендес Руи
|1
|0
|Постема Романо
|1
|0
|Блокзайл Тиймен
|1
|0
|Ван Берген Том
|1
|0
|Wouter Prins
|1
|0
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрдхёйзен Майк
|3
|1
|Ван дер Кюст Джевенсио
|3
|1
|Клемент Пелле
|4
|0
|Метиньо
|3
|0
|Олай Ник
|1
|0
|Версейрен Арно
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Рейт Бойд
|1
|0
|Мейссен Рик
|1
|0
|Marvin Young
|1
|0
Результаты матчей
Гронинген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Спарта Роттердам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
3
Гронинген
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Спарта Роттердам
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
3
5
Гронинген
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Спарта Роттердам
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
33%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
23%
2
22%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
3
33%
76-90
Забито
14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
3
21%
3
21%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
4
29%
76-90
Пропущено
17
16
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
3
18%
3
19%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
4
24%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
НЕК Неймеген - Гронинген 6:0 ВВ Колпинг Бойз - Гронинген 1:5 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:0 Гронинген - Утрехт 0:1
Гронинген - Викинг 0:0 Аякс - Гронинген 3:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Гронинген 2:1 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Валвейк - Гронинген 1:2 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Гронинген - Хераклес 2:0 Гронинген - Ламия 4:1 Гронинген - Эммен 3:2 Гронинген - Рот-Вайсс Эрфурт 1:0 Гронинген - Дендер 4:4 АСВБ Блайхам - Гронинген 0:15 АСВБ Блейхам - Гронинген 0:15
Спарта Роттердам
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Спарта Роттердам - Утрехт 1:4 УСВ Геркулес - Спарта Роттердам 1:6 Херенвен - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Спакенбург 0:5
Спарта Роттердам - Алмере Сити 2:2 Барендрехт - Спарта Роттердам 5:3 Спарта Роттердам - Конинклейке 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Спарта Роттердам - АДО-20 1:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Катвийк - Спарта Роттердам 2:4 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Спарта Роттердам - АКВ 0:2 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:3 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Харденберг 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 РКАВ Волендам - Спарта Роттердам 1:3
Результаты матчей
Гронинген
Спарта Роттердам
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Гронинген
Спарта Роттердам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
39
39
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|37 - 9
|30
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|20 - 11
|28
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|23 - 9
|25
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|24 - 12
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 9
|21
|6.
|1:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 12
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|12 - 18
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 19
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|16 - 10
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 23
|11
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 18
|11
|16.
|0:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 22
|9
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 23
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|10 - 28
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|5.
|1:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|14 - 7
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|15.
|0:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 15
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 7
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 7
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 14
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 5
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|15.
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 20
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Твенте
|Ламмерс Сэм
|5 (1)
|ПСВ
|Тильман Малик
|5 (1)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Спарта Роттердам
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1 3