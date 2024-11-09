Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Команда Гронинген имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Матч возобновится спорным мячом

49' Ох, нехорошо это выглядит. Бакари Саид получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Бакари Саид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Wouter Prins навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Wouter Prins создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Пеерсман Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

41' Marvin Young выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

40' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

39' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Гронинген

38' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Команда Гронинген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

33' Олай Ник плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

31' Г О О О О Л - Постема Романо забивает ударом с правой ноги!

31' Оооо... вот это был удар! Постема Романо должен был забить с этой позиции.

31' Постема Романо завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

31' Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

30' Клемент Пелле получил желтую карточку от судьи

28' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Бакуна Леандро нанес удар головой, но Ник Олей спокойно отбил мяч.

27' Хове Йохан из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Удар от ворот произведет Гронинген

26' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Да Силва Кайки получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Да Силва Кайки получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Да Силва Кайки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Ресинк Стейе из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Удар от ворот произведет Гронинген

17' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Бакуна Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

15' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Берген Том получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Ван Берген Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

12' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

12' Хорошую попытку сделал Постема Романо . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Бакуна Леандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

11' Marvin Young выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Гронинген

8' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Клемент Пелле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Рейт Бойд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Бакуна Леандро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Бакуна Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру