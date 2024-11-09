Тур: 15. Стадион: Suzuki Arena.
0:0
Конец матча
0'
56' Желтая карточкаMilos Trojak
64' Желтая карточкаКапич Рифет
71' Желтая карточкаMartin Remacle
71' Желтая карточкаВьюнник Богдан
76' Желтая карточкаKacper Sezonienko
86' Желтая карточкаMilosz Kalahur
90'+4
Ход матча
56'
64'
71'
71'
86'
66
Milos
Trojak
5
Реста
По
11
Dominik
Pila
44
Bujar
Pllana
30
Хлань
Максим
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Milos TrojakЗащитник
-
5 Реста ПоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 Нуну ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
87 Rafal Mamla
-
-
-
21 Daniel Trejo
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Dominik PilaЗащитник
-
44 Bujar PllanaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хлань МаксимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
42 Adam Kardas
-
Главный тренер: Szymon Grabowski
История личных встреч
Корона Кельце
Лехия Гданьск
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы
25 матчей
48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
32%
52%
16%
8 побед 13 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.42
1.23
Среднее время на гол
63
73
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.08
0.83
Среднее время на гол
83
108
Всего голов
31
26
Голов в среднем за матч
1.24
1.04
Тотал матчей
2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
72
86
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Далмау Адриан
|4
|0.27
|Нуну Педру
|4 (3)
|0.27
|Dawid Blanik
|2
|0.13
|Реста По
|1
|0.07
|Shuma Nagamatsu
|1
|0.07
|Marcel Pieczek
|0
|0
|Длугош Виктор
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Camilo Mena
|3 (2)
|0.2
|Вьюнник Богдан
|3
|0.2
|Капич Рифет
|2 (1)
|0.13
|Хлань Максим
|1
|0.07
|Царенко Антон
|1
|0.07
|Bujar Pllana
|1
|0.07
|Д`Арриго Луис
|1
|0.07
|Бобчек Томаш
|1
|0.07
|Dominik Pila
|1
|0.07
|Ольссон Элиас
|1
|0.07
|Tomasz Neugebauer
|1
|0.07
|Kalle Wendt
|1
|0.07
|Конрадо
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milos Trojak
|5
|0
|Форнальчик Мариуш
|5
|0
|Martin Remacle
|4
|0
|Реста По
|3
|0
|Хофмейстер Йоав
|3
|0
|Konrad Matuszewski
|3
|0
|Hubert Zwozny
|3
|0
|Дзеконски Ксавье
|2
|0
|Shuma Nagamatsu
|2
|0
|Нуну Педру
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
|Запытовски Марцель
|1
|0
|Milosz Strzebonski
|1
|0
|Igor Kosmicki
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bujar Pllana
|5
|0
|Конрадо
|3
|1
|Вьюнник Богдан
|4
|0
|Желизко Иван
|4
|0
|Капич Рифет
|3
|0
|Киндриш Андрей
|3
|0
|Milosz Kalahur
|2
|0
|Хлань Максим
|2
|0
|Ольссон Элиас
|2
|0
|Kacper Sezonienko
|2
|0
|Szymon Weirauch
|2
|0
|Dominik Pila
|1
|0
|Camilo Mena
|1
|0
|Tomasz Neugebauer
|1
|0
|Kalle Wendt
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Лехия Гданьск
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
9
Корона Кельце
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Лехия Гданьск
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
5
3
Корона Кельце
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Лехия Гданьск
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
1
17%
2
17%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
17%
2
17%
76-90
Пропущено
9
18
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
11%
3
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
22%
31-45
2
22%
2
11%
46-60
3
33%
2
11%
61-75
1
11%
7
39%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
4
31%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
1
8%
4
40%
61-75
4
31%
3
30%
76-90
Забито
12
17
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 3
1
8%
2
12%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
3
25%
2
12%
31-45
3
25%
5
29%
29%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
4
33%
3
18%
76-90
Пропущено
22
28
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
5
23%
4
14%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
9%
5
18%
31-45
5
23%
3
11%
46-60
4
18%
6
21%
61-75
5
23%
10
36%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ГКС Катовице - Корона Кельце 1:2 Лех Познань-2 - Корона Кельце 1:3 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Пяст 0:2
Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Лех 2:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 0:2 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Легия 0:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Пяст - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Гурник Ленчна 6:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:4
Лехия Гданьск
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Пяст - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Легия 0:2 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1
Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Гродзиск-Мазовецки - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Хойничанка Хойнице 1:1 Медзь Легница - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Арка Гдыня 2:1
Результаты матчей
Корона Кельце
Лехия Гданьск
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
3 раза 43%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Лехия Гданьск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
123
411
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|1
|3
|25 - 10
|31
|2.
|14
|10
|1
|3
|26 - 19
|31
|3.
|14
|9
|3
|2
|17 - 4
|30
|4.
|0:1
|15
|9
|2
|4
|30 - 21
|29
|5.
|14
|7
|4
|3
|26 - 14
|25
|6.
|15
|7
|1
|7
|21 - 20
|22
|7.
|15
|6
|3
|6
|22 - 27
|21
|8.
|15
|5
|5
|5
|18 - 17
|20
|9.
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|10.
|1:0
|15
|5
|4
|6
|21 - 19
|19
|11.
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|12.
|14
|5
|3
|6
|14 - 19
|18
|13.
|14
|5
|1
|8
|19 - 21
|16
|14.
|15
|4
|4
|7
|12 - 22
|16
|15.
|14
|3
|3
|8
|12 - 19
|12
|16.
|14
|2
|5
|7
|13 - 23
|11
|17.
|15
|2
|5
|8
|17 - 28
|11
|18.
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|15 - 5
|21
|2.
|7
|6
|0
|1
|16 - 4
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|4.
|8
|5
|1
|2
|19 - 9
|16
|5.
|7
|4
|1
|2
|9 - 3
|13
|6.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|7.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|0:1
|8
|3
|2
|3
|14 - 13
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|10.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|11.
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|15.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|16.
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|17.
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|18.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|7
|6
|0
|1
|16 - 8
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|8 - 1
|17
|3.
|7
|5
|0
|2
|12 - 11
|15
|4.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|6.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|11 - 15
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|9.
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|12.
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|13.
|8
|1
|3
|4
|12 - 18
|6
|14.
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|15.
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
|16.
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|17.
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
|18.
|7
|0
|1
|6
|6 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|9 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|7 (3)
|Мотор Люблин
|Мраз Самуэл
|7 (2)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5