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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Корона Кельце
0:0
Конец матча
Лехия Гданьск
0'
56' Желтая карточка
Milos Trojak
64' Желтая карточка
Капич Рифет
71' Желтая карточка
Martin Remacle
71' Желтая карточка
Вьюнник Богдан
76' Желтая карточка
Kacper Sezonienko
86' Желтая карточка
Milosz Kalahur
90'+4
1
Дзеконски
Ксавье
66
Milos
Trojak
5
Реста
По
6
Marcel
Pieczek
2
Затор
Доминик
3
Konrad
Matuszewski
8
Martin
Remacle
18
Хофмейстер
Йоав
71
Длугош
Виктор
17
Форнальчик
Мариуш
9
Шикавка
Евгений
29
Сарнавский
Богдан
11
Dominik
Pila
44
Bujar
Pllana
3
Ольссон
Элиас
23
Milosz
Kalahur
99
Tomasz
Neugebauer
33
Tomasz
Wojtowicz
8
Капич
Рифет
17
Царенко
Антон
30
Хлань
Максим
9
Вьюнник
Богдан
Корона Кельце
3-4-2-1
Лехия Гданьск
4-1-4-1

История личных встреч

Корона Кельце
Лехия Гданьск

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы

25 матчей

48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

32%
52%
16%
8 побед 13 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:0
Э
0:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
0:5
ЭГА
0:0
Э
2:0
Э
3:2
Э
4:2
Э
0:0
Э
3:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
2:2
Э
3:2
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
2:3
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.42
1.23

Среднее время на гол

63
73

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.08
0.83

Среднее время на гол

83
108

Всего голов

31
26

Голов в среднем за матч

1.24
1.04

Тотал матчей

2.5
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

72
86

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далмау Адриан 4 0.27
Нуну Педру 4 (3) 0.27
Dawid Blanik 2 0.13
Реста По 1 0.07
Shuma Nagamatsu 1 0.07
Marcel Pieczek 0 0
Длугош Виктор 0 0
Konrad Matuszewski 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Camilo Mena 3 (2) 0.2
Вьюнник Богдан 3 0.2
Капич Рифет 2 (1) 0.13
Хлань Максим 1 0.07
Царенко Антон 1 0.07
Bujar Pllana 1 0.07
Д`Арриго Луис 1 0.07
Бобчек Томаш 1 0.07
Dominik Pila 1 0.07
Ольссон Элиас 1 0.07
Tomasz Neugebauer 1 0.07
Kalle Wendt 1 0.07
Конрадо 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milos Trojak 5 0
Форнальчик Мариуш 5 0
Martin Remacle 4 0
Реста По 3 0
Хофмейстер Йоав 3 0
Konrad Matuszewski 3 0
Hubert Zwozny 3 0
Дзеконски Ксавье 2 0
Shuma Nagamatsu 2 0
Нуну Педру 1 0
Длугош Виктор 1 0
Запытовски Марцель 1 0
Milosz Strzebonski 1 0
Igor Kosmicki 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bujar Pllana 5 0
Конрадо 3 1
Вьюнник Богдан 4 0
Желизко Иван 4 0
Капич Рифет 3 0
Киндриш Андрей 3 0
Milosz Kalahur 2 0
Хлань Максим 2 0
Ольссон Элиас 2 0
Kacper Sezonienko 2 0
Szymon Weirauch 2 0
Dominik Pila 1 0
Camilo Mena 1 0
Tomasz Neugebauer 1 0
Kalle Wendt 1 0

Результаты матчей

Корона Кельце
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Лехия Гданьск
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
9
Корона Кельце
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Лехия Гданьск
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

5
3
Корона Кельце
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Лехия Гданьск
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 8
1
17%
2
17%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
2
33%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
17%
2
17%
76-90

Пропущено

9
18
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
11%
3
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
4
22%
31-45
2
22%
2
11%
46-60
3
33%
2
11%
61-75
1
11%
7
39%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
4
31%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
1
8%
4
40%
61-75
4
31%
3
30%
76-90

Забито

12
17
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
7 Не забивали 3
1
8%
2
12%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
3
25%
2
12%
31-45
3
25%
5
29%
29%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
4
33%
3
18%
76-90

Пропущено

22
28
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
5
23%
4
14%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
2
9%
5
18%
31-45
5
23%
3
11%
46-60
4
18%
6
21%
61-75
5
23%
10
36%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ГКС Катовице - Корона Кельце 1:2 Лех Познань-2 - Корона Кельце 1:3 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Пяст 0:2
Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Лех 2:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 0:2 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Легия 0:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Пяст - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Гурник Ленчна 6:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:4
Лехия Гданьск
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Пяст - Лехия Гданьск 3:3 Лехия Гданьск - Легия 0:2 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1
Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Гродзиск-Мазовецки - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Хойничанка Хойнице 1:1 Медзь Легница - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Арка Гдыня 2:1

Результаты матчей

Корона Кельце
Лехия Гданьск

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
3 раза 43%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Корона Кельце
Лехия Гданьск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
3
4
11
1.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 14 10 1 3 25 - 10 31
2.
Ягеллония Белосток
 14 10 1 3 26 - 19 31
3.
Ракув
 14 9 3 2 17 - 4 30
4.
Краковия
 0:1 15 9 2 4 30 - 21 29
5.
Легия
 14 7 4 3 26 - 14 25
6.
Погонь Щецин
 15 7 1 7 21 - 20 22
7.
Мотор Люблин
 15 6 3 6 22 - 27 21
8.
Пяст
 15 5 5 5 18 - 17 20
9.
Видзев Лодзь
 14 5 4 5 18 - 19 19
10.
ГКС Катовице
 1:0 15 5 4 6 21 - 19 19
11.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 17 18
12.
Заглембе Любин
 14 5 3 6 14 - 19 18
13.
Радомяк Радом
 14 5 1 8 19 - 21 16
14.
Корона Кельце
 15 4 4 7 12 - 22 16
15.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 19 12
16.
Пуща Неполомице
 14 2 5 7 13 - 23 11
17.
Лехия Гданьск
 15 2 5 8 17 - 28 11
18.
Шленск Вроцлав
 13 1 6 6 11 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 8 7 0 1 15 - 5 21
2.
Лех
 7 6 0 1 16 - 4 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 1 1 14 - 8 16
4.
Легия
 8 5 1 2 19 - 9 16
5.
Ракув
 7 4 1 2 9 - 3 13
6.
Заглембе Любин
 7 4 1 2 9 - 6 13
7.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Краковия
 0:1 8 3 2 3 14 - 13 11
9.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
10.
Видзев Лодзь
 6 3 1 2 6 - 6 10
11.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 12 - 9 10
12.
Гурник Забже
 7 3 1 3 9 - 7 10
13.
Пяст
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 11 - 13 9
15.
ГКС Катовице
 1:0 8 2 3 3 10 - 9 9
16.
Шленск Вроцлав
 6 1 4 1 7 - 8 7
17.
Корона Кельце
 7 2 1 4 6 - 9 7
18.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 0:1 7 6 0 1 16 - 8 18
2.
Ракув
 7 5 2 0 8 - 1 17
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 12 - 11 15
4.
Лех
 7 4 1 2 9 - 6 13
5.
Пяст
 8 3 2 3 7 - 7 11
6.
ГКС Катовице
 1:0 7 3 1 3 11 - 10 10
7.
Мотор Люблин
 7 3 1 3 11 - 15 10
8.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
9.
Видзев Лодзь
 8 2 3 3 12 - 13 9
10.
Корона Кельце
 8 2 3 3 6 - 13 9
11.
Гурник Забже
 7 2 2 3 9 - 10 8
12.
Радомяк Радом
 7 2 0 5 7 - 12 6
13.
Лехия Гданьск
 8 1 3 4 12 - 18 6
14.
Заглембе Любин
 7 1 2 4 5 - 13 5
15.
Пуща Неполомице
 7 0 2 5 2 - 10 2
16.
Шленск Вроцлав
 7 0 2 5 4 - 13 2
17.
Сталь Мелец
 7 0 1 6 4 - 12 1
18.
Погонь Щецин
 7 0 1 6 6 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Краковия Кялльман Беньямин 9 (5)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 7 (3)
Мотор Люблин Мраз Самуэл 7 (2)
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Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Заглембе Любин Налепа Михал 2 2
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Лех Милич Антонио 5
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