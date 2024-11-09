  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
0:0
Первый тайм: 36'
Вестерло
0'
3' Желтая карточка
Титрауи Ясин

Ход матча

3'
Титрауи Ясин
 
Лучшие коэффициенты
Спортинг Шарлеруа
Ничья
Вестерло
2.18
Реклама, zenit.win
3.70
Реклама, fon.bet
3.70
Все Коэффициенты
55
Martin
Delavallee
98
Петрис
Жереми
4
Оусоу
Айхам
21
Андреу
Стелиос
15
Драгснес
Ветле
22
Титрауи
Ясин
6
Зоргане
Адем
17
Бернье
Антуан
18
Хейманс
Дан
7
Мбенза
Исаак
9
Даббаг
Одай
20
Гиллекенс
Ник
22
Рейнолдс
Брайан
44
Luka
Vuskovic
40
Байрам
Эмин
25
Tuur
Rommens
34
Хасполат
Догукан
10
Девайн
Алфи
46
Arthur
Piedfort
18
Йоу
Гриффин
9
Фриган
Матия
47
Авокойа
Мебуде
Адерире
Спортинг Шарлеруа
4-2-3-1
Вестерло
4-3-3

История личных встреч

Спортинг Шарлеруа
Вестерло

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
3:2

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейманс Дан 6 (2) 0.43
Гуагон Парфэйт 3 0.21
Бернье Антуан 2 0.14
Киэ Грежон 1 0.07
Мбенза Исаак 1 0.07
Зоргане Адем 0 0
Драгснес Ветле 0 0
Петрис Жереми 0 0
Баджи Юссуф 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайяд Аллахьяр 5 (2) 0.36
Фриган Матия 5 0.36
Luka Vuskovic 4 0.29
Стассин Лукас 2 0.14
Авокойа Мебуде Адерире 2 0.14
Хасполат Догукан 1 0.07
Рейнолдс Брайан 1 0.07
Мадсен Николас 1 (1) 0.07
Байрам Эмин 1 0.07
Алькосер Хосимар 1 0.07
Сидорчук Сергей 0 0
Бос Джордан 0 0

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрис Жереми 5 0
Камара Этьен 5 0
Хейманс Дан 4 0
Бернье Антуан 3 0
Андреу Стелиос 3 0
Гуагон Парфэйт 2 0
Титрауи Ясин 2 0
Кейта Чейк 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Коне Мохамед 1 0
Флипс Алексис 1 0
Зоргане Адем 1 0
Даббаг Одай 1 0
Оусоу Айхам 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tuur Rommens 5 0
Хасполат Догукан 4 0
Сайяд Аллахьяр 4 0
Фриган Матия 4 0
Байрам Эмин 2 1
Нойштедтер Роман 3 0
Рейнолдс Брайан 3 0
Алькосер Хосимар 3 0
Сидорчук Сергей 2 0
Болат Синан 2 0
Arthur Piedfort 2 0
Luka Vuskovic 2 0
Зигерс Рубин 1 0
Девайн Алфи 1 0
Бос Джордан 1 0
Авокойа Мебуде Адерире 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Вестерло
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
3
Спортинг Шарлеруа
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Вестерло
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

4
12
Спортинг Шарлеруа
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Вестерло
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
3
50%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

4
12
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
50%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
5
42%
76-90

Забито

8
14
7 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
13%
2
14%
1-15
2
25%
2
14%
16-30
4
50%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
13%
1
7%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
9%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
4
36%
1
10%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
2
18%
3
30%
76-90

Забито

14
23
9 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
2
14%
3
13%
1-15
3
21%
3
13%
16-30
4
29%
7
30%
31-45
3
21%
3
13%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
2
14%
3
13%
76-90

Пропущено

15
22
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
13%
3
14%
1-15
0
0%
6
27%
16-30
6
40%
2
9%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
3
14%
61-75
3
20%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Патро Эйсден - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 0:2 Стандард - Спортинг Шарлеруа 2:1
Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0
Вестерло
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вестерло - Дендер 2:0 Вестерло - РВДМ 47 2:1 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Брюгге 1:2
Вестерло - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Стандард - Вестерло 1:2 Вестерло - Антверпен 1:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Генк - Вестерло 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Гент - Вестерло 4:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Мехелен - Вестерло 2:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0 Серветт - Вестерло 3:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Вестерло - Мехелен 0:2

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
Вестерло

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
3
1
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
3
3
1
6
2.5
1
5
1
6
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
7
6
2
11
2.5
3
10
1
12
3.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 13 10 1 2 28 - 15 31
2.
Брюгге
 13 7 3 3 21 - 14 24
3.
Антверпен
 13 7 2 4 26 - 11 23
4.
Мехелен
 14 6 3 5 28 - 19 21
5.
Андерлехт
 13 5 5 3 19 - 12 20
6.
Гент
 13 5 4 4 18 - 12 19
7.
Вестерло
 0:0 14 5 4 5 23 - 22 19
8.
Стандард
 13 5 3 5 9 - 13 18
9.
Сент-Трейден
 14 4 5 5 20 - 24 17
10.
Дендер
 14 4 5 5 17 - 23 17
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 13 3 7 3 13 - 12 16
12.
АХ Лёвен
 14 3 7 4 14 - 18 16
13.
Серкль Брюгге
 13 4 3 6 16 - 21 15
14.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 14 4 3 7 13 - 16 15
15.
Кортрейк
 14 4 2 8 10 - 25 14
16.
Беерсхот-Вильрейк
 12 1 3 8 10 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 7 6 1 0 15 - 5 19
2.
Стандард
 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Мехелен
 7 4 1 2 19 - 10 13
4.
Антверпен
 6 4 0 2 19 - 4 12
5.
Андерлехт
 7 3 3 1 11 - 5 12
6.
Сент-Трейден
 7 3 3 1 11 - 10 12
7.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 3 2 1 8 - 4 11
8.
Брюгге
 6 3 2 1 10 - 7 11
9.
Серкль Брюгге
 7 3 2 2 12 - 8 11
10.
Вестерло
 0:0 7 3 2 2 14 - 10 11
11.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 7 3 2 2 6 - 4 11
12.
Гент
 6 3 1 2 11 - 6 10
13.
Кортрейк
 7 3 1 3 6 - 8 10
14.
АХ Лёвен
 6 2 3 1 8 - 5 9
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 1 2 3 6 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 7 4 1 2 11 - 7 13
2.
Генк
 6 4 0 2 13 - 10 12
3.
Антверпен
 7 3 2 2 7 - 7 11
4.
Гент
 7 2 3 2 7 - 6 9
5.
Андерлехт
 6 2 2 2 8 - 7 8
6.
Дендер
 6 2 2 2 7 - 11 8
7.
Мехелен
 7 2 2 3 9 - 9 8
8.
Вестерло
 0:0 7 2 2 3 9 - 12 8
9.
АХ Лёвен
 8 1 4 3 6 - 13 7
10.
Сент-Трейден
 7 1 2 4 9 - 14 5
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 0 5 2 5 - 8 5
12.
Стандард
 6 1 1 4 2 - 9 4
13.
Серкль Брюгге
 6 1 1 4 4 - 13 4
14.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 7 1 1 5 7 - 12 4
15.
Кортрейк
 7 1 1 5 4 - 17 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 4 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 8 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (4)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (4)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
АХ Лёвен Верстрате Биргер 5
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Yacine Titraoui получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Спортинг Шарлеруа
Ничья
Вестерло
2.18
Реклама, zenit.win
3.70
Реклама, fon.bet
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Спортинг Шарлеруа 0:0 Вестерло онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Спортинг Шарлеруа
Вестерло
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный