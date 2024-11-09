Тур: 14. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
1:0
Конец матча
Ход матча
3'
67'
1:0
89'
22
Титрауи
Ясин
18
Хейманс
Дан
40
Байрам
Эмин
25
Tuur
Rommens
10
Девайн
Алфи
18
Йоу
Гриффин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Титрауи ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Рогель ЖанЗащитник
-
95 Кейта ЧейкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
- Полузащитник
-
10 Девайн АлфиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Rhys Youlley
-
Главный тренер: Timmy Simons
История личных встреч
Спортинг Шарлеруа
Вестерло
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейманс Дан
|7 (2)
|0.5
|Гуагон Парфэйт
|3
|0.21
|Бернье Антуан
|2
|0.14
|Киэ Грежон
|1
|0.07
|Мбенза Исаак
|1
|0.07
|Зоргане Адем
|0
|0
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Петрис Жереми
|0
|0
|Баджи Юссуф
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайяд Аллахьяр
|5 (2)
|0.36
|Фриган Матия
|5
|0.36
|Luka Vuskovic
|4
|0.29
|Стассин Лукас
|2
|0.14
|Авокойа Мебуде Адерире
|2
|0.14
|Хасполат Догукан
|1
|0.07
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.07
|Мадсен Николас
|1 (1)
|0.07
|Байрам Эмин
|1
|0.07
|Алькосер Хосимар
|1
|0.07
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Бос Джордан
|0
|0
Карточки
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрис Жереми
|5
|0
|Камара Этьен
|5
|0
|Бернье Антуан
|4
|0
|Хейманс Дан
|4
|0
|Андреу Стелиос
|3
|0
|Гуагон Парфэйт
|2
|0
|Титрауи Ясин
|2
|0
|Кейта Чейк
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Коне Мохамед
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Зоргане Адем
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
|Оусоу Айхам
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tuur Rommens
|5
|0
|Хасполат Догукан
|4
|0
|Сайяд Аллахьяр
|4
|0
|Фриган Матия
|4
|0
|Байрам Эмин
|2
|1
|Нойштедтер Роман
|3
|0
|Рейнолдс Брайан
|3
|0
|Алькосер Хосимар
|3
|0
|Сидорчук Сергей
|2
|0
|Болат Синан
|2
|0
|Arthur Piedfort
|2
|0
|Luka Vuskovic
|2
|0
|Зигерс Рубин
|1
|0
|Девайн Алфи
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
|Авокойа Мебуде Адерире
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Вестерло
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
3
Спортинг Шарлеруа
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Вестерло
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
4
12
Спортинг Шарлеруа
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Вестерло
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
5
15
Голы по времени матча
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
3
50%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Пропущено
4
12
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
50%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
5
42%
76-90
Забито
8
14
7 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
13%
2
14%
1-15
2
25%
2
14%
16-30
4
50%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
13%
1
7%
76-90
Пропущено
11
10
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
9%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
4
36%
1
10%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
2
18%
3
30%
76-90
Забито
14
23
9 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
2
14%
3
13%
1-15
3
21%
3
13%
16-30
4
29%
7
30%
31-45
3
21%
3
13%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
2
14%
3
13%
76-90
Пропущено
15
22
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
13%
3
14%
1-15
0
0%
6
27%
16-30
6
40%
2
9%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
3
14%
61-75
3
20%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Патро Эйсден - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 0:2 Стандард - Спортинг Шарлеруа 2:1
Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0
Вестерло
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вестерло - Дендер 2:0 Вестерло - РВДМ 47 2:1 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Брюгге 1:2
Вестерло - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Стандард - Вестерло 1:2 Вестерло - Антверпен 1:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Генк - Вестерло 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Гент - Вестерло 4:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Мехелен - Вестерло 2:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0 Серветт - Вестерло 3:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Вестерло - Мехелен 0:2
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
Вестерло
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Спортинг Шарлеруа
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
43
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
42
25
33
16
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
112
310
76
211
310
112
211
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|8 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (4)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|7 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|5
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5