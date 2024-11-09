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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
1:0
Конец матча
Вестерло
0'
3' Желтая карточка
Титрауи Ясин
1:0
67' Гол
Хейманс Дан
89' Желтая карточка
Бернье Антуан
90'+7
55
Martin
Delavallee
98
Петрис
Жереми
4
Оусоу
Айхам
21
Андреу
Стелиос
15
Драгснес
Ветле
22
Титрауи
Ясин
6
Зоргане
Адем
17
Бернье
Антуан
18
Хейманс
Дан
7
Мбенза
Исаак
9
Даббаг
Одай
20
Гиллекенс
Ник
22
Рейнолдс
Брайан
44
Luka
Vuskovic
40
Байрам
Эмин
25
Tuur
Rommens
34
Хасполат
Догукан
10
Девайн
Алфи
46
Arthur
Piedfort
18
Йоу
Гриффин
9
Фриган
Матия
47
Авокойа
Мебуде
Адерире
Спортинг Шарлеруа
4-2-3-1
Вестерло
4-3-3

История личных встреч

Спортинг Шарлеруа
Вестерло

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
3:2

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейманс Дан 7 (2) 0.5
Гуагон Парфэйт 3 0.21
Бернье Антуан 2 0.14
Киэ Грежон 1 0.07
Мбенза Исаак 1 0.07
Зоргане Адем 0 0
Драгснес Ветле 0 0
Петрис Жереми 0 0
Баджи Юссуф 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайяд Аллахьяр 5 (2) 0.36
Фриган Матия 5 0.36
Luka Vuskovic 4 0.29
Стассин Лукас 2 0.14
Авокойа Мебуде Адерире 2 0.14
Хасполат Догукан 1 0.07
Рейнолдс Брайан 1 0.07
Мадсен Николас 1 (1) 0.07
Байрам Эмин 1 0.07
Алькосер Хосимар 1 0.07
Сидорчук Сергей 0 0
Бос Джордан 0 0

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрис Жереми 5 0
Камара Этьен 5 0
Бернье Антуан 4 0
Хейманс Дан 4 0
Андреу Стелиос 3 0
Гуагон Парфэйт 2 0
Титрауи Ясин 2 0
Кейта Чейк 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Коне Мохамед 1 0
Флипс Алексис 1 0
Зоргане Адем 1 0
Даббаг Одай 1 0
Оусоу Айхам 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tuur Rommens 5 0
Хасполат Догукан 4 0
Сайяд Аллахьяр 4 0
Фриган Матия 4 0
Байрам Эмин 2 1
Нойштедтер Роман 3 0
Рейнолдс Брайан 3 0
Алькосер Хосимар 3 0
Сидорчук Сергей 2 0
Болат Синан 2 0
Arthur Piedfort 2 0
Luka Vuskovic 2 0
Зигерс Рубин 1 0
Девайн Алфи 1 0
Бос Джордан 1 0
Авокойа Мебуде Адерире 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Вестерло
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
3
Спортинг Шарлеруа
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Вестерло
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

4
12
Спортинг Шарлеруа
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Вестерло
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
3
50%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

4
12
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
50%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
5
42%
76-90

Забито

8
14
7 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
13%
2
14%
1-15
2
25%
2
14%
16-30
4
50%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
13%
1
7%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
9%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
4
36%
1
10%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
1
10%
61-75
2
18%
3
30%
76-90

Забито

14
23
9 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
2
14%
3
13%
1-15
3
21%
3
13%
16-30
4
29%
7
30%
31-45
3
21%
3
13%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
2
14%
3
13%
76-90

Пропущено

15
22
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
13%
3
14%
1-15
0
0%
6
27%
16-30
6
40%
2
9%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
3
14%
61-75
3
20%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Патро Эйсден - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 0:2 Стандард - Спортинг Шарлеруа 2:1
Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0
Вестерло
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вестерло - Дендер 2:0 Вестерло - РВДМ 47 2:1 Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Брюгге 1:2
Вестерло - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Стандард - Вестерло 1:2 Вестерло - Антверпен 1:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Генк - Вестерло 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Гент - Вестерло 4:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Мехелен - Вестерло 2:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0 Серветт - Вестерло 3:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Вестерло - Мехелен 0:2

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
Вестерло

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
3
1
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
3
3
1
6
2.5
1
5
1
6
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
7
6
2
11
2.5
3
10
1
12
3.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 13 10 1 2 28 - 15 31
2.
Брюгге
 13 7 3 3 21 - 14 24
3.
Антверпен
 13 7 2 4 26 - 11 23
4.
Мехелен
 14 6 3 5 28 - 19 21
5.
Андерлехт
 13 5 5 3 19 - 12 20
6.
Гент
 13 5 4 4 18 - 12 19
7.
Стандард
 13 5 3 5 9 - 13 18
8.
Вестерло
 14 5 3 6 23 - 23 18
9.
Спортинг Шарлеруа
 14 5 2 7 14 - 16 17
10.
Сент-Трейден
 14 4 5 5 20 - 24 17
11.
Дендер
 14 4 5 5 17 - 23 17
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 13 3 7 3 13 - 12 16
13.
АХ Лёвен
 14 3 7 4 14 - 18 16
14.
Серкль Брюгге
 13 4 3 6 16 - 21 15
15.
Кортрейк
 14 4 2 8 10 - 25 14
16.
Беерсхот-Вильрейк
 12 1 3 8 10 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 7 6 1 0 15 - 5 19
2.
Стандард
 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Мехелен
 7 4 1 2 19 - 10 13
4.
Спортинг Шарлеруа
 7 4 1 2 7 - 4 13
5.
Антверпен
 6 4 0 2 19 - 4 12
6.
Андерлехт
 7 3 3 1 11 - 5 12
7.
Сент-Трейден
 7 3 3 1 11 - 10 12
8.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 3 2 1 8 - 4 11
9.
Брюгге
 6 3 2 1 10 - 7 11
10.
Серкль Брюгге
 7 3 2 2 12 - 8 11
11.
Вестерло
 7 3 2 2 14 - 10 11
12.
Гент
 6 3 1 2 11 - 6 10
13.
Кортрейк
 7 3 1 3 6 - 8 10
14.
АХ Лёвен
 6 2 3 1 8 - 5 9
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 1 2 3 6 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 7 4 1 2 11 - 7 13
2.
Генк
 6 4 0 2 13 - 10 12
3.
Антверпен
 7 3 2 2 7 - 7 11
4.
Гент
 7 2 3 2 7 - 6 9
5.
Андерлехт
 6 2 2 2 8 - 7 8
6.
Дендер
 6 2 2 2 7 - 11 8
7.
Мехелен
 7 2 2 3 9 - 9 8
8.
Вестерло
 7 2 1 4 9 - 13 7
9.
АХ Лёвен
 8 1 4 3 6 - 13 7
10.
Сент-Трейден
 7 1 2 4 9 - 14 5
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 0 5 2 5 - 8 5
12.
Стандард
 6 1 1 4 2 - 9 4
13.
Серкль Брюгге
 6 1 1 4 4 - 13 4
14.
Спортинг Шарлеруа
 7 1 1 5 7 - 12 4
15.
Кортрейк
 7 1 1 5 4 - 17 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 4 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 8 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (4)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (4)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
АХ Лёвен Верстрате Биргер 5
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 3'
    Yacine Titraoui получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Спортинг Шарлеруа 1:0 Вестерло онлайн

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