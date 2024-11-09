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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Винтертур
0:0
Первый тайм: 20'
Лозанна
0'

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Лозанна
4.80
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4.10
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4.00
Все Коэффициенты
1
Капино
Стефанос
23
Granit
Lekaj
5
Мюль
Лукас
24
Сидлер
Сильван
99
Буркарт
Нишан
11
Фрай
Фабиан
16
Арнольд
Ремо
10
Ди
Джусто
Маттео
3
Шеттин
Тобиас
90
Лукембила
Жозиас
28
Бароан
Антуан
25
Летица
Карло
14
Муанга
Кевин
71
Karim
Sow
6
Дюссенн
Ноэ
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
8
Роше
Джейми
24
Бернед
Антуан
92
Teddy
Okou
7
Айдини
Альбан
11
Диабате
Фуссейни
Винтертур
3-5-2
Лозанна
4-3-3

История личных встреч

Винтертур
Лозанна

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

27 матчей

37%
22.2%
40.8%
10 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

40.7%
22.2%
37.1%
11 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
2:5
ЧЛ
1:2
ЧЛ
0:4
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:6
ЧЛ
4:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
5:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
1:4
ЧЛ
2:2
ЧЛ
0:2
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
4:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
5:2
ЧЛ
3:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
4:1
ЧЛ
1:3

Голы

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.67
1.47

Среднее время на гол

54
61

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.87
1.83

Среднее время на гол

48
49

Всего голов

48
44

Голов в среднем за матч

1.78
1.63

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

50
55

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 4 0.29
Labinot Bajrami 3 0.21
Бароан Антуан 1 0.07
Randy Schneider 1 0.07
Стильхарт Базиль 0 0
Ронер Фабиан 0 0
Гомис Кристиан 0 0
Дуррер Адриан 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саншеш Алвин 5 0.36
Диабате Фуссейни 4 0.29
Дюссенн Ноэ 3 (2) 0.21
Teddy Okou 2 0.14
Сене Кали 2 0.14
Айдини Альбан 2 0.14
Бернед Антуан 1 0.07
Муанга Кевин 1 0.07
Karim Sow 1 0.07
Кустодио Оливье 0 0
Роше Джейми 0 0
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Коба Куандреди 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Granit Lekaj 3 1
Арнольд Ремо 2 1
Бароан Антуан 1 1
Фрай Фабиан 2 0
Диаби Сулейман 2 0
Стильхарт Базиль 2 0
Randy Schneider 2 0
Гомис Кристиан 2 0
Кьяппетта Кармине 2 0
Араз Муса 1 0
Сидлер Сильван 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Красничи Альбин 1 0
Фофана Бубакар II 1 0
Лукембила Жозиас 1 0
Дуррер Адриан 1 0
Loic Luthi 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 4 0
Муанга Кевин 3 0
Karim Sow 3 0
Мендеш Диогу 1 1
Бернед Антуан 2 0
Raoul Giger 2 0
Teddy Okou 2 0
Де ла Фуэнте Конрад 2 0
Коба Куандреди 2 0
Сене Кали 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Hamza Abdallah 2 0
Кустодио Оливье 1 0
Роше Джейми 1 0
Летица Карло 1 0

Результаты матчей

Винтертур
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Лозанна
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Винтертур
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Лозанна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

2
12
Винтертур
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Лозанна
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

5
16

Голы по времени матча

Забито

5
7
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
10%
2
22%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
4
44%
76-90

Забито

5
16
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 6
0
0%
4
25%
1-15
2
40%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
40%
1
6%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Пропущено

20
9
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
4
20%
1
11%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
3
15%
2
22%
31-45
4
20%
1
11%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
5
25%
3
33%
76-90

Забито

10
23
2 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
0
0%
5
22%
1-15
2
20%
5
22%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
4
40%
3
13%
46-60
2
20%
2
9%
61-75
2
20%
5
22%
76-90

Пропущено

30
18
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
5
17%
3
17%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
5
17%
4
22%
31-45
7
23%
1
6%
46-60
3
10%
1
6%
61-75
6
20%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Базель - Винтертур 5:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Базель 1:6 Лозанна - Винтертур 2:0
Винтертур - Виль 2:2 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Лугано - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Виль - Винтертур 2:2 Винтертур - Тун 0:1 Винтертур - Серветт 0:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4
Лозанна
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лозанна - Серветт 1:0 Ивердон - Лозанна 0:3 Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Лозанна - Винтертур 2:0
Анси - Лозанна 1:2 Люцерн - Лозанна 2:2 Серветт - Лозанна 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 Лозанна - Лугано 1:2 ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1

Результаты матчей

Винтертур
Лозанна

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
3
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
3
2
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
3
2
11
1.5
7
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 13 7 4 2 20 - 13 25
2.
Цюрих
 13 7 4 2 21 - 14 25
3.
Серветт
 13 7 3 3 22 - 20 24
4.
Базель
 0:0 14 7 2 5 31 - 14 23
5.
Люцерн
 13 6 4 3 24 - 18 22
6.
Лозанна
 0:0 14 6 3 5 22 - 19 21
7.
Санкт-Галлен
 13 4 5 4 23 - 18 17
8.
Ивердон
 0:0 14 4 4 6 14 - 21 16
9.
Сьон
 13 3 5 5 14 - 16 14
10.
Янг Бойз
 13 3 4 6 16 - 22 13
11.
Грасcхоппер
 13 2 3 8 12 - 22 9
12.
Винтертур
 0:0 14 2 3 9 9 - 31 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 7 5 1 1 14 - 7 16
2.
Лозанна
 0:0 7 5 0 2 16 - 9 15
3.
Серветт
 6 4 1 1 12 - 11 13
4.
Люцерн
 7 4 1 2 12 - 7 13
5.
Базель
 0:0 6 4 0 2 11 - 5 12
6.
Санкт-Галлен
 7 3 3 1 15 - 8 12
7.
Цюрих
 7 3 3 1 10 - 7 12
8.
Ивердон
 0:0 7 3 2 2 7 - 8 11
9.
Сьон
 7 2 4 1 10 - 6 10
10.
Янг Бойз
 6 2 2 2 9 - 9 8
11.
Винтертур
 0:0 7 2 2 3 4 - 11 8
12.
Грасcхоппер
 6 1 3 2 9 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 6 4 1 1 11 - 7 13
2.
Серветт
 7 3 2 2 10 - 9 11
3.
Базель
 0:0 8 3 2 3 20 - 9 11
4.
Люцерн
 6 2 3 1 12 - 11 9
5.
Лугано
 6 2 3 1 6 - 6 9
6.
Лозанна
 0:0 7 1 3 3 6 - 10 6
7.
Санкт-Галлен
 6 1 2 3 8 - 10 5
8.
Янг Бойз
 7 1 2 4 7 - 13 5
9.
Ивердон
 0:0 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Сьон
 6 1 1 4 4 - 10 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 0 6 3 - 11 3
12.
Винтертур
 0:0 7 0 1 6 5 - 20 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Серветт Стеванович Мирослав 5 (4)
Базель Айети Альбиан 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Люцерн Кнежевич Стефан 5
Ивердон Тижани Мохамед 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Винтертур
Ничья
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