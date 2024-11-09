Тур: 14. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
0'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
23
Granit
Lekaj
11
Фрай
Фабиан
16
Арнольд
Ремо
25
Летица
Карло
14
Муанга
Кевин
71
Karim
Sow
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
92
Teddy
Okou
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Granit LekajЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фрай ФабианПолузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
21 Loic Luthi
-
Главный тренер: Ognjen Zaric
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
14 Муанга КевинЗащитник
-
71 Karim SowЗащитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Teddy OkouНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
История личных встреч
Винтертур
Лозанна
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
27 матчей
37%
22.2%
40.8%
10 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
40.7%
22.2%
37.1%
11 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.67
1.47
Среднее время на гол
54
61
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.87
1.83
Среднее время на гол
48
49
Всего голов
48
44
Голов в среднем за матч
1.78
1.63
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
50
55
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|4
|0.29
|Labinot Bajrami
|3
|0.21
|Бароан Антуан
|1
|0.07
|Randy Schneider
|1
|0.07
|Стильхарт Базиль
|0
|0
|Ронер Фабиан
|0
|0
|Гомис Кристиан
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саншеш Алвин
|5
|0.36
|Диабате Фуссейни
|4
|0.29
|Дюссенн Ноэ
|3 (2)
|0.21
|Teddy Okou
|2
|0.14
|Сене Кали
|2
|0.14
|Айдини Альбан
|2
|0.14
|Бернед Антуан
|1
|0.07
|Муанга Кевин
|1
|0.07
|Karim Sow
|1
|0.07
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Коба Куандреди
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Granit Lekaj
|3
|1
|Арнольд Ремо
|2
|1
|Бароан Антуан
|1
|1
|Фрай Фабиан
|2
|0
|Диаби Сулейман
|2
|0
|Стильхарт Базиль
|2
|0
|Randy Schneider
|2
|0
|Гомис Кристиан
|2
|0
|Кьяппетта Кармине
|2
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Сидлер Сильван
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Красничи Альбин
|1
|0
|Фофана Бубакар II
|1
|0
|Лукембила Жозиас
|1
|0
|Дуррер Адриан
|1
|0
|Loic Luthi
|1
|0
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|4
|0
|Муанга Кевин
|3
|0
|Karim Sow
|3
|0
|Мендеш Диогу
|1
|1
|Бернед Антуан
|2
|0
|Raoul Giger
|2
|0
|Teddy Okou
|2
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|2
|0
|Коба Куандреди
|2
|0
|Сене Кали
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Hamza Abdallah
|2
|0
|Кустодио Оливье
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Лозанна
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Винтертур
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Лозанна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
2
12
Винтертур
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Лозанна
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
5
16
Голы по времени матча
Забито
5
7
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
10%
2
22%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
4
44%
76-90
Забито
5
16
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 6
0
0%
4
25%
1-15
2
40%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
40%
1
6%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Пропущено
20
9
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
4
20%
1
11%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
3
15%
2
22%
31-45
4
20%
1
11%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
5
25%
3
33%
76-90
Забито
10
23
2 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
0
0%
5
22%
1-15
2
20%
5
22%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
4
40%
3
13%
46-60
2
20%
2
9%
61-75
2
20%
5
22%
76-90
Пропущено
30
18
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
5
17%
3
17%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
5
17%
4
22%
31-45
7
23%
1
6%
46-60
3
10%
1
6%
61-75
6
20%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Базель - Винтертур 5:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Базель 1:6 Лозанна - Винтертур 2:0
Винтертур - Виль 2:2 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Лугано - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Виль - Винтертур 2:2 Винтертур - Тун 0:1 Винтертур - Серветт 0:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4
Лозанна
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лозанна - Серветт 1:0 Ивердон - Лозанна 0:3 Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Лозанна - Винтертур 2:0
Анси - Лозанна 1:2 Люцерн - Лозанна 2:2 Серветт - Лозанна 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 Лозанна - Лугано 1:2 ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1
Результаты матчей
Винтертур
Лозанна
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
3
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Лозанна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
33
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
103
211
76
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|4
|2
|20 - 13
|25
|2.
|13
|7
|4
|2
|21 - 14
|25
|3.
|13
|7
|3
|3
|22 - 20
|24
|4.
|0:0
|14
|7
|2
|5
|31 - 14
|23
|5.
|13
|6
|4
|3
|24 - 18
|22
|6.
|0:0
|14
|6
|3
|5
|22 - 19
|21
|7.
|13
|4
|5
|4
|23 - 18
|17
|8.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|14 - 21
|16
|9.
|13
|3
|5
|5
|14 - 16
|14
|10.
|13
|3
|4
|6
|16 - 22
|13
|11.
|13
|2
|3
|8
|12 - 22
|9
|12.
|0:0
|14
|2
|3
|9
|9 - 31
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 7
|16
|2.
|0:0
|7
|5
|0
|2
|16 - 9
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|12 - 11
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|0:0
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|15 - 8
|12
|7.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|8.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|9.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|10.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|11.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|4 - 11
|8
|12.
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|2.
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|3.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|20 - 9
|11
|4.
|6
|2
|3
|1
|12 - 11
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|6.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|7.
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|8.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|9.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|10.
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|11.
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|12.
|0:0
|7
|0
|1
|6
|5 - 20
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|6 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|6 (1)
|Серветт
|Стеванович Мирослав
|5 (4)
|Базель
|Айети Альбиан
|5 (3)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Люцерн
|Кнежевич Стефан
|5
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 3