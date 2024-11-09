  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 7302
Винтертур
1:0
Конец матча
Лозанна
0'
38' Желтая карточка
Муанга Кевин
1:0
51' Гол
Фрай Фабиан
66' Желтая карточка
Сене Кали
68' Желтая карточка
Дюссенн Ноэ
75' Желтая карточка
Шеттин Тобиас
90'+6

Ход матча

38'
 
Муанга Кевин
46'
 
Сене Кали
Айдини Альбан
46'
 
Raoul Giger
Муанга Кевин
46'
Дуррер Адриан
Арнольд Ремо
 
51'
Фрай Фабиан
(Лукембила Жозиас)
1:0
62'
 
Де ла Фуэнте Конрад
Диабате Фуссейни
62'
 
Коба Куандреди
Бернед Антуан
65'
Labinot Bajrami
Бароан Антуан
 
66'
 
Сене Кали
68'
 
Дюссенн Ноэ
75'
Шеттин Тобиас
 
80'
Фофана Бубакар
Буркарт Нишан
 
81'
 
Fabricio Oviedo
Роше Джейми
86'
Араз Муса
Ди Джусто Маттео
 
86'
Стильхарт Базиль
Сидлер Сильван
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 269 Количество передач 270
  • 49 Владение мячом, % 51
1
Капино
Стефанос
23
Granit
Lekaj
5
Мюль
Лукас
24
Сидлер
Сильван
99
Буркарт
Нишан
11
Фрай
Фабиан
16
Арнольд
Ремо
10
Ди
Джусто
Маттео
3
Шеттин
Тобиас
90
Лукембила
Жозиас
28
Бароан
Антуан
25
Летица
Карло
14
Муанга
Кевин
71
Karim
Sow
6
Дюссенн
Ноэ
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
8
Роше
Джейми
24
Бернед
Антуан
92
Teddy
Okou
7
Айдини
Альбан
11
Диабате
Фуссейни
Винтертур
3-5-2
Лозанна
4-3-3

История личных встреч

Винтертур
Лозанна

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

91.7%
25%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

27 матчей

37%
22.2%
40.8%
10 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

40.7%
22.2%
37.1%
11 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
2:5
ЧЛ
1:2
ЧЛ
0:4
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:6
ЧЛ
4:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
5:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
1:4
ЧЛ
2:2
ЧЛ
0:2
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
4:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
5:2
ЧЛ
3:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
4:1
ЧЛ
1:3

Голы

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.67
1.47

Среднее время на гол

54
61

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.87
1.83

Среднее время на гол

48
49

Всего голов

48
44

Голов в среднем за матч

1.78
1.63

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

50
55

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 4 0.29
Labinot Bajrami 3 0.21
Бароан Антуан 1 0.07
Randy Schneider 1 0.07
Фрай Фабиан 1 0.07
Стильхарт Базиль 0 0
Ронер Фабиан 0 0
Гомис Кристиан 0 0
Лукембила Жозиас 0 0
Дуррер Адриан 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саншеш Алвин 5 0.36
Диабате Фуссейни 4 0.29
Дюссенн Ноэ 3 (2) 0.21
Teddy Okou 2 0.14
Сене Кали 2 0.14
Айдини Альбан 2 0.14
Бернед Антуан 1 0.07
Муанга Кевин 1 0.07
Karim Sow 1 0.07
Кустодио Оливье 0 0
Роше Джейми 0 0
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Коба Куандреди 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Granit Lekaj 3 1
Арнольд Ремо 2 1
Бароан Антуан 1 1
Фрай Фабиан 2 0
Диаби Сулейман 2 0
Стильхарт Базиль 2 0
Randy Schneider 2 0
Гомис Кристиан 2 0
Кьяппетта Кармине 2 0
Араз Муса 1 0
Шеттин Тобиас 1 0
Сидлер Сильван 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Красничи Альбин 1 0
Фофана Бубакар II 1 0
Лукембила Жозиас 1 0
Дуррер Адриан 1 0
Loic Luthi 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 5 0
Муанга Кевин 4 0
Сене Кали 3 0
Karim Sow 3 0
Мендеш Диогу 1 1
Бернед Антуан 2 0
Raoul Giger 2 0
Teddy Okou 2 0
Де ла Фуэнте Конрад 2 0
Коба Куандреди 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Hamza Abdallah 2 0
Кустодио Оливье 1 0
Роше Джейми 1 0
Летица Карло 1 0

Результаты матчей

Винтертур
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Лозанна
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Винтертур
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Лозанна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

2
12
Винтертур
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Лозанна
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

5
16

Голы по времени матча

Забито

6
7
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
50%
2
29%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
10%
2
20%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
4
40%
76-90

Забито

5
16
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 7
0
0%
4
25%
1-15
2
40%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
40%
1
6%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Пропущено

20
9
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
4
20%
1
11%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
3
15%
2
22%
31-45
4
20%
1
11%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
5
25%
3
33%
76-90

Забито

11
23
2 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
0
0%
5
22%
1-15
2
18%
5
22%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
5
45%
3
13%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
2
18%
5
22%
76-90

Пропущено

30
19
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
5
17%
3
16%
1-15
4
13%
2
11%
16-30
5
17%
4
21%
31-45
7
23%
2
11%
46-60
3
10%
1
5%
61-75
6
20%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Базель - Винтертур 5:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Базель 1:6 Лозанна - Винтертур 2:0
Винтертур - Виль 2:2 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Лугано - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Виль - Винтертур 2:2 Винтертур - Тун 0:1 Винтертур - Серветт 0:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4
Лозанна
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лозанна - Серветт 1:0 Ивердон - Лозанна 0:3 Лозанна - Грасcхоппер 3:0 Лозанна - Винтертур 2:0
Анси - Лозанна 1:2 Люцерн - Лозанна 2:2 Серветт - Лозанна 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 Лозанна - Лугано 1:2 ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1

Результаты матчей

Винтертур
Лозанна

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
3
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
3
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
4
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
2
12
1.5
7
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:1 14 7 5 2 22 - 15 26
2.
Лугано
 13 7 4 2 20 - 13 25
3.
Базель
 14 8 1 5 35 - 15 25
4.
Серветт
 1:1 14 7 4 3 23 - 21 25
5.
Люцерн
 13 6 4 3 24 - 18 22
6.
Лозанна
 14 6 2 6 22 - 20 20
7.
Санкт-Галлен
 13 4 5 4 23 - 18 17
8.
Ивердон
 14 4 3 7 15 - 25 15
9.
Сьон
 13 3 5 5 14 - 16 14
10.
Янг Бойз
 13 3 4 6 16 - 22 13
11.
Винтертур
 14 3 2 9 10 - 31 11
12.
Грасcхоппер
 13 2 3 8 12 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 7 5 1 1 14 - 7 16
2.
Лозанна
 7 5 0 2 16 - 9 15
3.
Серветт
 1:1 7 4 2 1 13 - 12 14
4.
Люцерн
 7 4 1 2 12 - 7 13
5.
Базель
 6 4 0 2 11 - 5 12
6.
Санкт-Галлен
 7 3 3 1 15 - 8 12
7.
Цюрих
 1:1 7 3 3 1 10 - 7 12
8.
Ивердон
 7 3 1 3 8 - 12 10
9.
Винтертур
 7 3 1 3 5 - 11 10
10.
Сьон
 7 2 4 1 10 - 6 10
11.
Янг Бойз
 6 2 2 2 9 - 9 8
12.
Грасcхоппер
 6 1 3 2 9 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:1 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Базель
 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Серветт
 1:1 7 3 2 2 10 - 9 11
4.
Люцерн
 6 2 3 1 12 - 11 9
5.
Лугано
 6 2 3 1 6 - 6 9
6.
Санкт-Галлен
 6 1 2 3 8 - 10 5
7.
Лозанна
 7 1 2 4 6 - 11 5
8.
Янг Бойз
 7 1 2 4 7 - 13 5
9.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Сьон
 6 1 1 4 4 - 10 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 0 6 3 - 11 3
12.
Винтертур
 7 0 1 6 5 - 20 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Базель Траоре Бени 6 (3)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Ивердон Оморуйи Кевин 6
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Люцерн Кнежевич Стефан 5
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    • 46'
      Айдини Альбан уходит с поля. Сене Кали выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Муанга Кевин получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Винтертур 1:0 Лозанна онлайн

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