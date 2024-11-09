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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Damian Kos
Шленск Вроцлав
0:1
Конец матча
Гурник Забже
0'
3' Желтая карточка
Петков Алекс
16' Желтая карточка
Хеллебранд Патрик
0:1
34' Гол
Букса Александр
52' Желтая карточка
Шварц Петр
89' Желтая карточка
Палюшек Александр
90'+5
12
Лещыньски
Рафал
33
Маценко
Егор
87
Петров
Симеон
5
Петков
Алекс
78
Герчио
Томмазо
2
Палюшек
Александр
7
Самец-Талар
Пётр
17
Шварц
Петр
16
Покорны
Петер
23
Джаспер
Силвестер
10
Сверчок
Якуб
25
Шромник
Михал
15
Войтушек
Норберт
5
Щесняк
Криспин
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
18
Амброс
Лукас
8
Хеллебранд
Патрик
6
Расак
Дамиан
11
Taofeek
Ismaheel
44
Букса
Александр
7
Захович
Лука
Шленск Вроцлав
4-1-4-1
Гурник Забже
4-4-2

История личных встреч

Шленск Вроцлав
Гурник Забже

15 матчей

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

31 матч

22.6%
41.9%
35.5%
7 побед 13 ничьих 11 побед

Первый тайм

32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

38.7%
22.6%
38.7%
12 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

Э
2:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
4:1
Э
3:4
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
0:0
ЭГБ
1:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:2
ЭГБ
2:1
Э
0:0
Э
2:0
ЭГА
1:1
Э
3:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
3:2
Э
2:1
Э
4:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
3:1
Э
4:0
OE
1:1
OE
1:2

Голы

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

30
16

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

54
34

Голов в среднем за матч

1.74
1.1

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

51
82

Бомбардиры внутри турнира

Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусёлик Себастьян 3 0.21
Герчио Томмазо 3 0.21
Петров Симеон 2 0.14
Шварц Петр 1 0.07
Петков Алекс 1 0.07
Сверчок Якуб 1 0.07
Жуковски Матеуш 0 0
Самец-Талар Пётр 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 4 (1) 0.27
Расак Дамиан 4 0.27
Подольски Лукас 2 0.13
Kamil Lukoszek 1 (1) 0.07
Taofeek Ismaheel 1 0.07
Ольковски Павел 1 0.07
Нашименту Филипе 1 0.07
Санчес Мануэль 1 0.07
Хосема 1 0.07
Хеллебранд Патрик 1 0.07
Букса Александр 1 0.07
Войтушек Норберт 1 0.07
Янжа Эрик 0 0
Кодзуки Соитиро 0 0
Yosuke Furukawa 0 0
Амброс Лукас 0 0

Карточки

Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуковски Матеуш 3 0
Покорны Петер 3 0
Петров Симеон 3 0
Петков Алекс 3 0
Герчио Томмазо 3 0
Маценко Егор 1 1
Шота Серафин 2 0
Бартолевски Матеуш 2 0
Палюшек Александр 2 0
Джаспер Силвестер 2 0
Сверчок Якуб 1 0
Шварц Петр 1 0
Цебуля Марчин 1 0
Лещыньски Рафал 1 0
Науэль Матиас 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Индже Бурак 1 0
Ортис Арнау 1 0
Jakub Jezierski 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расак Дамиан 4 0
Kamil Lukoszek 4 0
Яницки Рафал 2 1
Подольски Лукас 2 0
Янжа Эрик 2 0
Taofeek Ismaheel 2 0
Войтушек Норберт 2 0
Щесняк Криспин 0 1
Захович Лука 1 0
Ольковски Павел 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Хеллебранд Патрик 1 0
Nikodem Zielonka 1 0
Yosuke Furukawa 1 0
Амброс Лукас 1 0
Сала Доминик 1 0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Гурник Забже
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
6
Шленск Вроцлав
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Гурник Забже
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

0
7
Шленск Вроцлав
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Гурник Забже
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
29%
2
18%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
4
44%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
3
43%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

11
20
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
2
18%
3
15%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
4
36%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
3
27%
5
25%
76-90

Пропущено

22
16
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
18%
0
0%
1-15
2
9%
3
19%
16-30
3
14%
4
25%
31-45
3
14%
4
25%
46-60
4
18%
4
25%
61-75
6
27%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Шленск Вроцлав
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 3:0 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:3 Шленск Вроцлав - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 2:1
ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Тыхы 2:2 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада-Болеслав 1:1
Гурник Забже
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гурник Забже - Ягеллония Белосток 0:2 Видзев Лодзь - Гурник Забже 0:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 3:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1
Легия - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Краковия - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Базель - Гурник Забже 2:1

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
Гурник Забже

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Шленск Вроцлав
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
6
2
1
6
1.5
4
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
10
5
3
11
1.5
7
8
1
13
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 14 10 1 3 25 - 10 31
2.
Ягеллония Белосток
 14 10 1 3 26 - 19 31
3.
Ракув
 14 9 3 2 17 - 4 30
4.
Краковия
 15 9 2 4 33 - 24 29
5.
Легия
 14 7 4 3 26 - 14 25
6.
Погонь Щецин
 15 7 1 7 21 - 20 22
7.
Видзев Лодзь
 15 6 4 5 20 - 19 22
8.
Гурник Забже
 15 6 3 6 19 - 17 21
9.
Мотор Люблин
 15 6 3 6 22 - 27 21
10.
Пяст
 15 5 5 5 18 - 17 20
11.
ГКС Катовице
 15 5 4 6 24 - 22 19
12.
Заглембе Любин
 15 5 3 7 14 - 21 18
13.
Радомяк Радом
 14 5 1 8 19 - 21 16
14.
Корона Кельце
 15 4 4 7 12 - 22 16
15.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 19 12
16.
Пуща Неполомице
 14 2 5 7 13 - 23 11
17.
Лехия Гданьск
 15 2 5 8 17 - 28 11
18.
Шленск Вроцлав
 14 1 6 7 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 8 7 0 1 15 - 5 21
2.
Лех
 7 6 0 1 16 - 4 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 1 1 14 - 8 16
4.
Легия
 8 5 1 2 19 - 9 16
5.
Ракув
 7 4 1 2 9 - 3 13
6.
Заглембе Любин
 7 4 1 2 9 - 6 13
7.
Видзев Лодзь
 7 4 1 2 8 - 6 13
8.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 8 - 7 11
9.
Краковия
 8 3 2 3 17 - 16 11
10.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
11.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 12 - 9 10
12.
Гурник Забже
 7 3 1 3 9 - 7 10
13.
Пяст
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 11 - 13 9
15.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 10 - 9 9
16.
Корона Кельце
 7 2 1 4 6 - 9 7
17.
Шленск Вроцлав
 7 1 4 2 7 - 9 7
18.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 7 6 0 1 16 - 8 18
2.
Ракув
 7 5 2 0 8 - 1 17
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 12 - 11 15
4.
Лех
 7 4 1 2 9 - 6 13
5.
Гурник Забже
 8 3 2 3 10 - 10 11
6.
Пяст
 8 3 2 3 7 - 7 11
7.
ГКС Катовице
 7 3 1 3 14 - 13 10
8.
Мотор Люблин
 7 3 1 3 11 - 15 10
9.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
10.
Видзев Лодзь
 8 2 3 3 12 - 13 9
11.
Корона Кельце
 8 2 3 3 6 - 13 9
12.
Радомяк Радом
 7 2 0 5 7 - 12 6
13.
Лехия Гданьск
 8 1 3 4 12 - 18 6
14.
Заглембе Любин
 8 1 2 5 5 - 15 5
15.
Пуща Неполомице
 7 0 2 5 2 - 10 2
16.
Шленск Вроцлав
 7 0 2 5 4 - 13 2
17.
Сталь Мелец
 7 0 1 6 4 - 12 1
18.
Погонь Щецин
 7 0 1 6 6 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 10 (5)
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 7 (3)
Мотор Люблин Мраз Самуэл 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Заглембе Любин Налепа Михал 2 2
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Лех Милич Антонио 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Янжа Эрик сделал результативную передачу.
  • 34'
    Г О О О О Л - Букса Александр бьет в цель!
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