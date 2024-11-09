Тур: 15. Стадион: Арена Тарчински Вроцлав. Главный судья: Damian Kos
0:1
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаПетков Алекс
16' Желтая карточкаХеллебранд Патрик
0:1
34' ГолБукса Александр
52' Желтая карточкаШварц Петр
89' Желтая карточкаПалюшек Александр
90'+5
Ход матча
3'
34'
0:1
52'
33
Маценко
Егор
17
Шварц
Петр
10
Сверчок
Якуб
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
18
Амброс
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сверчок ЯкубНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Балута ТудорПолузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Нападающий
-
-
99 Adam Basse
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
-
18 Амброс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 ХосемаЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Шленск Вроцлав
Гурник Забже
15 матчей
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
31 матч
22.6%
41.9%
35.5%
7 побед 13 ничьих 11 побед
Первый тайм
32.3%
32.3%
35.4%
10 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
38.7%
22.6%
38.7%
12 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
30
16
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
54
34
Голов в среднем за матч
1.74
1.1
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
51
82
Бомбардиры внутри турнира
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.21
|Герчио Томмазо
|3
|0.21
|Петров Симеон
|2
|0.14
|Шварц Петр
|1
|0.07
|Петков Алекс
|1
|0.07
|Сверчок Якуб
|1
|0.07
|Жуковски Матеуш
|0
|0
|Самец-Талар Пётр
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|4 (1)
|0.27
|Расак Дамиан
|4
|0.27
|Подольски Лукас
|2
|0.13
|Kamil Lukoszek
|1 (1)
|0.07
|Taofeek Ismaheel
|1
|0.07
|Ольковски Павел
|1
|0.07
|Нашименту Филипе
|1
|0.07
|Санчес Мануэль
|1
|0.07
|Хосема
|1
|0.07
|Хеллебранд Патрик
|1
|0.07
|Букса Александр
|1
|0.07
|Войтушек Норберт
|1
|0.07
|Янжа Эрик
|0
|0
|Кодзуки Соитиро
|0
|0
|Yosuke Furukawa
|0
|0
|Амброс Лукас
|0
|0
Карточки
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуковски Матеуш
|3
|0
|Покорны Петер
|3
|0
|Петров Симеон
|3
|0
|Петков Алекс
|3
|0
|Герчио Томмазо
|3
|0
|Маценко Егор
|1
|1
|Шота Серафин
|2
|0
|Бартолевски Матеуш
|2
|0
|Палюшек Александр
|2
|0
|Джаспер Силвестер
|2
|0
|Сверчок Якуб
|1
|0
|Шварц Петр
|1
|0
|Цебуля Марчин
|1
|0
|Лещыньски Рафал
|1
|0
|Науэль Матиас
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Ортис Арнау
|1
|0
|Jakub Jezierski
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Расак Дамиан
|4
|0
|Kamil Lukoszek
|4
|0
|Яницки Рафал
|2
|1
|Подольски Лукас
|2
|0
|Янжа Эрик
|2
|0
|Taofeek Ismaheel
|2
|0
|Войтушек Норберт
|2
|0
|Щесняк Криспин
|0
|1
|Захович Лука
|1
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Хеллебранд Патрик
|1
|0
|Nikodem Zielonka
|1
|0
|Yosuke Furukawa
|1
|0
|Амброс Лукас
|1
|0
|Сала Доминик
|1
|0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Гурник Забже
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
6
Шленск Вроцлав
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Гурник Забже
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
0
7
Шленск Вроцлав
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Гурник Забже
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
5
13
Голы по времени матча
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
29%
2
18%
1-15
1
14%
1
9%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
4
44%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
3
33%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
3
43%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
11
20
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
2
18%
3
15%
1-15
1
9%
1
5%
16-30
4
36%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
3
27%
5
25%
76-90
Пропущено
22
16
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
18%
0
0%
1-15
2
9%
3
19%
16-30
3
14%
4
25%
31-45
3
14%
4
25%
46-60
4
18%
4
25%
61-75
6
27%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 3:0 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:3 Шленск Вроцлав - Ракув 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 2:1
ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Тыхы 2:2 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада-Болеслав 1:1
Гурник Забже
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гурник Забже - Ягеллония Белосток 0:2 Видзев Лодзь - Гурник Забже 0:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 3:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1
Легия - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Краковия - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Базель - Гурник Забже 2:1
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
Гурник Забже
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Шленск Вроцлав
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
62
16
44
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
105
311
78
113
213
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|10 (5)
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|7 (3)
|Мотор Люблин
|Мраз Самуэл
|7 (2)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5