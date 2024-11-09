Тур: 14. Стадион: Гульденспоренстадион.
Ход матча
8'
0:1
20
Девале
Жиль
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
11
Dion
De
Neve
19
Ферри
Начо
25
Батай
Йелле
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Девале ЖильЗащитник
-
24 Фудзии ХаруяЗащитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
11 Dion De NeveЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ферри НачоНападающий
- Запасные игроки
-
26 Лагэ БрамЗащитник
- Полузащитник
-
14 Фоссум ИверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Смитс МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Victor Udoh
-
-
54 Semm Renders
-
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
История личных встреч
Кортрейк
Антверпен
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
19 матчей
36.8%
10.5%
52.7%
7 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.44
0.7
Среднее время на гол
62
128
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.8
1.22
Среднее время на гол
50
73
Всего голов
31
18
Голов в среднем за матч
1.63
0.95
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
55
95
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферри Начо
|3
|0.21
|Амброз Тьерри
|1
|0.07
|Сильва Жоао
|1
|0.07
|Сиссако Абдулайе
|1
|0.07
|Канеко Такуро
|1
|0.07
|Мампасси Марк Рене
|1
|0.07
|Dion De Neve
|1
|0.07
|Abdelkahar Kadri
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ондрейка Якоб
|7
|0.54
|Чери Тьяронн
|7
|0.54
|Янссен Винсент
|5
|0.38
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0.15
|Керк Джирано
|2
|0.15
|Валенсия Энтони
|1
|0.08
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.08
|Semm Renders
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abdelkahar Kadri
|5
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|0
|Сильва Жоао
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Амброз Тьерри
|2
|0
|Сиссако Абдулайе
|2
|0
|Канеко Такуро
|2
|0
|Мессату Наэль
|2
|0
|Деягере Брехт
|1
|0
|Billel Messaoudi
|1
|0
|Такаминэ Томоки
|1
|0
|Райан Алебиосу
|1
|0
|Шимич Роко
|1
|0
|Лагэ Брам
|1
|0
|Ферри Начо
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|5
|1
|Ayrton Costa
|5
|0
|Алдервейрельд Тоби
|3
|0
|Янссен Винсент
|3
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Де Рук Йонас
|1
|0
|Ван Ден Босх Зено
|1
|0
|Валенсия Энтони
|1
|0
|Корбани Кобе
|1
|0
|Mahamadou Doumbia
|1
|0
Результаты матчей
Кортрейк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Антверпен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
2
Кортрейк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Антверпен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
3
14
Кортрейк
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Антверпен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
4
16
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Забито
6
16
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
17%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
17%
3
19%
31-45
3
50%
2
13%
46-60
1
17%
4
25%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Пропущено
15
3
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
1
33%
31-45
3
20%
1
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
1
33%
76-90
Забито
11
21
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
1
9%
2
10%
1-15
2
18%
4
19%
16-30
1
9%
5
24%
31-45
4
36%
2
10%
46-60
3
27%
4
19%
61-75
0
0%
4
19%
76-90
Пропущено
21
9
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
4
19%
3
33%
31-45
4
19%
2
22%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
5
24%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Андерлехт - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Темсе 1:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Мехелен - Кортрейк 3:0
Кортрейк - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Брюгге 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Дендер - Кортрейк 4:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Кортрейк - Гент 0:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Ланс - Кортрейк 6:3 Уайт Стар Лауве - Кортрейк 0:5 Лауве - Кортрейк 0:5
Антверпен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Генк - Антверпен 2:0 Антверпен - Дейнзе 6:1 Антверпен - Стандард 3:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1
Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Антверпен 1:2 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Антверпен - Мехелен 0:1 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1 Генк - Антверпен 1:0
Результаты матчей
Кортрейк
Антверпен
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Кортрейк
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
42
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
93
211
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|1
|2
|28 - 15
|31
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 14
|24
|3.
|1:0
|13
|7
|2
|4
|25 - 10
|23
|4.
|14
|6
|3
|5
|28 - 19
|21
|5.
|13
|5
|5
|3
|19 - 12
|20
|6.
|13
|5
|4
|4
|18 - 12
|19
|7.
|13
|5
|3
|5
|23 - 22
|18
|8.
|13
|5
|3
|5
|9 - 13
|18
|9.
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|10.
|13
|4
|4
|5
|16 - 22
|16
|11.
|13
|3
|7
|3
|13 - 12
|16
|12.
|13
|4
|3
|6
|16 - 21
|15
|13.
|13
|3
|6
|4
|13 - 17
|15
|14.
|13
|4
|2
|7
|13 - 16
|14
|15.
|0:1
|14
|4
|2
|8
|9 - 24
|14
|16.
|12
|1
|3
|8
|10 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|15 - 5
|19
|2.
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|19 - 10
|13
|4.
|1:0
|6
|4
|0
|2
|19 - 4
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|11.
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|12.
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|13.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|5 - 7
|10
|14.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|15.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|16.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|2.
|6
|4
|0
|2
|13 - 10
|12
|3.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|4.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|9.
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|10.
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|11.
|7
|0
|5
|2
|5 - 8
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|14.
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|15.
|0:1
|7
|1
|1
|5
|4 - 17
|4
|16.
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|8 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (4)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|7 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Антверпен
|Ayrton Costa
|5