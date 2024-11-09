  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Кортрейк
0:1
Первый тайм: 45+'
Антверпен
0'
0:1
8' Гол
Янссен Винсент

Ход матча

8'
0:1
Янссен Винсент
(Ондрейка Якоб)
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
Антверпен
3.65
4.00
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2.14
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Все Коэффициенты
1
Tom
Vandenberghe
20
Девале
Жиль
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
11
Dion
De
Neve
30
Канеко
Такуро
27
Сиссако
Абдулайе
6
Мессату
Наэль
10
Abdelkahar
Kadri
68
Амброз
Тьерри
19
Ферри
Начо
91
Ламменс
Сенне
2
Корбани
Кобе
33
Ван
Ден
Босх
Зено
26
Rosen
Bozhinov
25
Батай
Йелле
75
Andreas
Verstraeten
8
Прат
Деннис
7
Керк
Джирано
9
Чери
Тьяронн
11
Ондрейка
Якоб
18
Янссен
Винсент
Кортрейк
4-4-2
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Кортрейк
Антверпен

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

19 матчей

36.8%
10.5%
52.7%
7 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
6:0
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
0:1
ПДА
4:2
ПДА
1:3
ПДА
0:1
К
0:1
К
1:1
ПДА
3:1
ПДА
2:0
ПДА
0:0
ПДА
4:0
К
4:2
ПДА
3:0
ТМК
0:1
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.44
0.7

Среднее время на гол

62
128

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.8
1.22

Среднее время на гол

50
73

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

1.63
0.95

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

55
95

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферри Начо 3 0.21
Амброз Тьерри 1 0.07
Сильва Жоао 1 0.07
Сиссако Абдулайе 1 0.07
Канеко Такуро 1 0.07
Мампасси Марк Рене 1 0.07
Dion De Neve 1 0.07
Abdelkahar Kadri 0 0
Райан Алебиосу 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ондрейка Якоб 7 0.54
Чери Тьяронн 7 0.54
Янссен Винсент 5 0.38
Алдервейрельд Тоби 2 0.15
Керк Джирано 2 0.15
Валенсия Энтони 1 0.08
Mahamadou Doumbia 1 0.08
Semm Renders 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abdelkahar Kadri 5 0
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Сильва Жоао 3 0
Мампасси Марк Рене 1 1
Амброз Тьерри 2 0
Сиссако Абдулайе 2 0
Канеко Такуро 2 0
Мессату Наэль 2 0
Деягере Брехт 1 0
Billel Messaoudi 1 0
Такаминэ Томоки 1 0
Райан Алебиосу 1 0
Шимич Роко 1 0
Лагэ Брам 1 0
Ферри Начо 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 5 1
Ayrton Costa 5 0
Алдервейрельд Тоби 3 0
Янссен Винсент 3 0
Ондрейка Якоб 2 0
Де Рук Йонас 1 0
Ван Ден Босх Зено 1 0
Валенсия Энтони 1 0
Корбани Кобе 1 0
Mahamadou Doumbia 1 0

Результаты матчей

Кортрейк
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Антверпен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
2
Кортрейк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Антверпен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

3
14
Кортрейк
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Антверпен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

4
16

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Забито

6
16
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
17%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
17%
3
19%
31-45
3
50%
2
13%
46-60
1
17%
4
25%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

15
3
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
1
33%
31-45
3
20%
1
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
1
33%
76-90

Забито

11
21
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
1
9%
2
10%
1-15
2
18%
4
19%
16-30
1
9%
5
24%
31-45
4
36%
2
10%
46-60
3
27%
4
19%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Пропущено

21
9
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
19%
0
0%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
4
19%
3
33%
31-45
4
19%
2
22%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
5
24%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Андерлехт - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Темсе 1:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Мехелен - Кортрейк 3:0
Кортрейк - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Брюгге 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Дендер - Кортрейк 4:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Кортрейк - Гент 0:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Ланс - Кортрейк 6:3 Уайт Стар Лауве - Кортрейк 0:5 Лауве - Кортрейк 0:5
Антверпен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Генк - Антверпен 2:0 Антверпен - Дейнзе 6:1 Антверпен - Стандард 3:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1
Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Антверпен 1:2 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Антверпен - Мехелен 0:1 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1 Генк - Антверпен 1:0

Результаты матчей

Кортрейк
Антверпен

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Кортрейк
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
3
2
11
1.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 13 10 1 2 28 - 15 31
2.
Брюгге
 13 7 3 3 21 - 14 24
3.
Антверпен
 1:0 13 7 2 4 25 - 10 23
4.
Мехелен
 14 6 3 5 28 - 19 21
5.
Андерлехт
 13 5 5 3 19 - 12 20
6.
Гент
 13 5 4 4 18 - 12 19
7.
Вестерло
 13 5 3 5 23 - 22 18
8.
Стандард
 13 5 3 5 9 - 13 18
9.
Сент-Трейден
 14 4 5 5 20 - 24 17
10.
Дендер
 13 4 4 5 16 - 22 16
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 13 3 7 3 13 - 12 16
12.
Серкль Брюгге
 13 4 3 6 16 - 21 15
13.
АХ Лёвен
 13 3 6 4 13 - 17 15
14.
Спортинг Шарлеруа
 13 4 2 7 13 - 16 14
15.
Кортрейк
 0:1 14 4 2 8 9 - 24 14
16.
Беерсхот-Вильрейк
 12 1 3 8 10 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 7 6 1 0 15 - 5 19
2.
Стандард
 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Мехелен
 7 4 1 2 19 - 10 13
4.
Антверпен
 1:0 6 4 0 2 19 - 4 12
5.
Андерлехт
 7 3 3 1 11 - 5 12
6.
Сент-Трейден
 7 3 3 1 11 - 10 12
7.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 3 2 1 8 - 4 11
8.
Брюгге
 6 3 2 1 10 - 7 11
9.
Серкль Брюгге
 7 3 2 2 12 - 8 11
10.
Вестерло
 7 3 2 2 14 - 10 11
11.
Гент
 6 3 1 2 11 - 6 10
12.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 1 2 6 - 4 10
13.
Кортрейк
 0:1 7 3 1 3 5 - 7 10
14.
АХ Лёвен
 6 2 3 1 8 - 5 9
15.
Дендер
 7 2 2 3 9 - 11 8
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 1 2 3 6 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 7 4 1 2 11 - 7 13
2.
Генк
 6 4 0 2 13 - 10 12
3.
Антверпен
 1:0 7 3 2 2 6 - 6 11
4.
Гент
 7 2 3 2 7 - 6 9
5.
Андерлехт
 6 2 2 2 8 - 7 8
6.
Дендер
 6 2 2 2 7 - 11 8
7.
Мехелен
 7 2 2 3 9 - 9 8
8.
Вестерло
 6 2 1 3 9 - 12 7
9.
АХ Лёвен
 7 1 3 3 5 - 12 6
10.
Сент-Трейден
 7 1 2 4 9 - 14 5
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 0 5 2 5 - 8 5
12.
Стандард
 6 1 1 4 2 - 9 4
13.
Серкль Брюгге
 6 1 1 4 4 - 13 4
14.
Спортинг Шарлеруа
 7 1 1 5 7 - 12 4
15.
Кортрейк
 0:1 7 1 1 5 4 - 17 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 4 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 8 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (4)
Антверпен Чери Тьяронн 7 (3)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Антверпен Ayrton Costa 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Ондрейка Якоб сделал результативную передачу.
  • 8'
    Г О О О О Л - Янссен Винсент бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится победой Антверпен.
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Где смотреть матч Кортрейк 0:1 Антверпен онлайн

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Кортрейк
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