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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Кортрейк
1:2
Конец матча
Антверпен
0'
0:1
8' Гол
Янссен Винсент
0:2
50' Гол
Ван Ден Босх Зено
1:2
56' Гол в свои ворота
Ван Ден Босх Зено
70' Желтая карточка
Rosen Bozhinov
84' Желтая карточка
Ферри Начо
88' Желтая карточка
Деягере Брехт
90' Желтая карточка
Мессату Наэль
90' Желтая карточка
Смитс Милан
90'+7
1
Tom
Vandenberghe
20
Девале
Жиль
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
11
Dion
De
Neve
30
Канеко
Такуро
27
Сиссако
Абдулайе
6
Мессату
Наэль
10
Abdelkahar
Kadri
68
Амброз
Тьерри
19
Ферри
Начо
91
Ламменс
Сенне
2
Корбани
Кобе
33
Ван
Ден
Босх
Зено
26
Rosen
Bozhinov
25
Батай
Йелле
75
Andreas
Verstraeten
8
Прат
Деннис
7
Керк
Джирано
9
Чери
Тьяронн
11
Ондрейка
Якоб
18
Янссен
Винсент
Кортрейк
4-4-2
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Кортрейк
Антверпен

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

19 матчей

36.8%
10.5%
52.7%
7 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
6:0
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
0:1
ПДА
4:2
ПДА
1:3
ПДА
0:1
К
0:1
К
1:1
ПДА
3:1
ПДА
2:0
ПДА
0:0
ПДА
4:0
К
4:2
ПДА
3:0
ТМК
0:1
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.44
0.7

Среднее время на гол

62
128

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.8
1.22

Среднее время на гол

50
73

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

1.63
0.95

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

55
95

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферри Начо 3 0.21
Амброз Тьерри 1 0.07
Сильва Жоао 1 0.07
Сиссако Абдулайе 1 0.07
Канеко Такуро 1 0.07
Мампасси Марк Рене 1 0.07
Dion De Neve 1 0.07
Abdelkahar Kadri 0 0
Райан Алебиосу 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чери Тьяронн 7 0.54
Ондрейка Якоб 7 0.54
Янссен Винсент 5 0.38
Алдервейрельд Тоби 2 0.15
Керк Джирано 2 0.15
Валенсия Энтони 1 0.08
Ван Ден Босх Зено 1 0.08
Mahamadou Doumbia 1 0.08
Semm Renders 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abdelkahar Kadri 5 0
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Сильва Жоао 3 0
Амброз Тьерри 3 0
Мампасси Марк Рене 1 1
Деягере Брехт 2 0
Сиссако Абдулайе 2 0
Канеко Такуро 2 0
Мессату Наэль 2 0
Ферри Начо 2 0
Billel Messaoudi 1 0
Такаминэ Томоки 1 0
Райан Алебиосу 1 0
Шимич Роко 1 0
Лагэ Брам 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 5 1
Ayrton Costa 5 0
Алдервейрельд Тоби 3 0
Янссен Винсент 3 0
Ондрейка Якоб 2 0
Де Рук Йонас 1 0
Ван Ден Босх Зено 1 0
Валенсия Энтони 1 0
Rosen Bozhinov 1 0
Корбани Кобе 1 0
Смитс Милан 1 0
Mahamadou Doumbia 1 0

Результаты матчей

Кортрейк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Антверпен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
2
Кортрейк
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Антверпен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

3
14
Кортрейк
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Антверпен
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

4
16

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Забито

6
16
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
1
17%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
17%
3
19%
31-45
3
50%
2
13%
46-60
1
17%
4
25%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

15
3
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
1
33%
31-45
3
20%
1
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
1
33%
76-90

Забито

11
24
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
1
9%
3
13%
1-15
2
18%
4
17%
16-30
1
9%
5
21%
31-45
4
36%
4
17%
46-60
3
27%
4
17%
61-75
0
0%
4
17%
76-90

Пропущено

24
9
11 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 8
5
21%
0
0%
1-15
2
8%
1
11%
16-30
4
17%
3
33%
31-45
6
25%
2
22%
46-60
2
8%
1
11%
61-75
5
21%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Андерлехт - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Темсе 1:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Мехелен - Кортрейк 3:0
Кортрейк - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Брюгге 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Дендер - Кортрейк 4:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Кортрейк - Гент 0:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Ланс - Кортрейк 6:3 Уайт Стар Лауве - Кортрейк 0:5 Лауве - Кортрейк 0:5
Антверпен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Генк - Антверпен 2:0 Антверпен - Дейнзе 6:1 Антверпен - Стандард 3:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1
Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Антверпен 1:2 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Антверпен - Мехелен 0:1 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1 Генк - Антверпен 1:0

Результаты матчей

Кортрейк
Антверпен

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Кортрейк
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
3
2
12
1.5
6
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 13 10 1 2 28 - 15 31
2.
Брюгге
 13 7 3 3 21 - 14 24
3.
Антверпен
 13 7 2 4 26 - 11 23
4.
Мехелен
 14 6 3 5 28 - 19 21
5.
Андерлехт
 13 5 5 3 19 - 12 20
6.
Гент
 13 5 4 4 18 - 12 19
7.
Вестерло
 13 5 3 5 23 - 22 18
8.
Стандард
 13 5 3 5 9 - 13 18
9.
Сент-Трейден
 14 4 5 5 20 - 24 17
10.
Дендер
 0:0 14 4 5 5 16 - 22 17
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 13 3 7 3 13 - 12 16
12.
АХ Лёвен
 0:0 14 3 7 4 13 - 17 16
13.
Серкль Брюгге
 13 4 3 6 16 - 21 15
14.
Спортинг Шарлеруа
 13 4 2 7 13 - 16 14
15.
Кортрейк
 14 4 2 8 10 - 25 14
16.
Беерсхот-Вильрейк
 12 1 3 8 10 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 7 6 1 0 15 - 5 19
2.
Стандард
 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Мехелен
 7 4 1 2 19 - 10 13
4.
Антверпен
 6 4 0 2 19 - 4 12
5.
Андерлехт
 7 3 3 1 11 - 5 12
6.
Сент-Трейден
 7 3 3 1 11 - 10 12
7.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 3 2 1 8 - 4 11
8.
Брюгге
 6 3 2 1 10 - 7 11
9.
Серкль Брюгге
 7 3 2 2 12 - 8 11
10.
Вестерло
 7 3 2 2 14 - 10 11
11.
Гент
 6 3 1 2 11 - 6 10
12.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 1 2 6 - 4 10
13.
Кортрейк
 7 3 1 3 6 - 8 10
14.
АХ Лёвен
 0:0 6 2 3 1 8 - 5 9
15.
Дендер
 0:0 8 2 3 3 9 - 11 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 1 2 3 6 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 7 4 1 2 11 - 7 13
2.
Генк
 6 4 0 2 13 - 10 12
3.
Антверпен
 7 3 2 2 7 - 7 11
4.
Гент
 7 2 3 2 7 - 6 9
5.
Андерлехт
 6 2 2 2 8 - 7 8
6.
Дендер
 0:0 6 2 2 2 7 - 11 8
7.
Мехелен
 7 2 2 3 9 - 9 8
8.
Вестерло
 6 2 1 3 9 - 12 7
9.
АХ Лёвен
 0:0 8 1 4 3 5 - 12 7
10.
Сент-Трейден
 7 1 2 4 9 - 14 5
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 0 5 2 5 - 8 5
12.
Стандард
 6 1 1 4 2 - 9 4
13.
Серкль Брюгге
 6 1 1 4 4 - 13 4
14.
Спортинг Шарлеруа
 7 1 1 5 7 - 12 4
15.
Кортрейк
 7 1 1 5 4 - 17 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 4 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 8 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (4)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (4)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 7 (1)
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Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Антверпен Ayrton Costa 5
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      Г О О О О Л - Ван Ден Босх Зено бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 8'
      Ондрейка Якоб сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Янссен Винсент бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кортрейк 1:2 Антверпен онлайн

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