Тур: 14. Стадион: Стад де Женев.
Ход матча
35'
39'
45'
1:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
20
Маньен
Тео
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
23
Шуиар
Мунир
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
20 Маньен ТеоЗащитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Адамс КасимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Keyan Varela
-
Главный тренер: Хэберли Томас
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Шуиар МунирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Мониц Рикардо
История личных встреч
Серветт
Цюрих
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
33.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед
33 матча
45.5%
18.2%
36.3%
15 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
27.3%
39.4%
33.3%
9 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
48.5%
24.2%
27.3%
16 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
1.56
1.47
Среднее время на гол
57
61
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.41
1.31
Среднее время на гол
63
68
Всего голов
49
46
Голов в среднем за матч
1.48
1.39
Тотал матчей
2.5
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
Среднее время на гол
60
64
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутеса Дерек
|9
|0.64
|Стеванович Мирослав
|5
|0.36
|Кривелли Энцо
|3 (2)
|0.21
|Цунэмото Кэйго
|1
|0.07
|Ондуа Гаэль
|1
|0.07
|Руй Стив
|1
|0.07
|Симбаколи Мамаду
|1
|0.07
|Мазику Брэдли
|0
|0
|Дулин Давид
|0
|0
|Конья Тимоте
|0
|0
|Гийемено Джереми
|0
|0
|Антунес Алексис
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|6
|0.43
|Маркезано Антонио
|4 (2)
|0.29
|Катич Никола
|2
|0.14
|Красничи Бледиан
|2
|0.14
|Шуиар Мунир
|1
|0.07
|Окита Жонатан
|1
|0.07
|Гомез Мариано
|1
|0.07
|Эммануэль Умех
|1
|0.07
|Камбери Линдрит
|1
|0.07
|Joseph Saboko
|1
|0.07
|Крюезиу Мирлинд
|1 (1)
|0.07
|Конде Шейк
|0
|0
|Calixte Ligue
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Стив
|3
|1
|Ондуа Гаэль
|1
|1
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Конья Тимоте
|2
|0
|Мазику Брэдли
|2
|0
|Дулин Давид
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Цунэмото Кэйго
|1
|0
|Симбаколи Мамаду
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Переа Хуан
|4
|1
|Гомез Мариано
|4
|0
|Конде Шейк
|4
|0
|Крюезиу Мирлинд
|2
|1
|Окита Жонатан
|3
|0
|Лайднер Дорон
|3
|0
|Катич Никола
|2
|0
|Шуиар Мунир
|2
|0
|Консейсау Родригу
|2
|0
|Calixte Ligue
|2
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Красничи Бледиан
|1
|0
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0
|Валльнер Сильван
|1
|0
|Африйе Дэниел
|1
|0
|Эммануэль Умех
|1
|0
|Cheveyo Tsawa
|1
|0
|Joseph Saboko
|1
|0
|Daniel Denoon
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Цюрих
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
4
Серветт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Цюрих
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
9
8
Серветт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Цюрих
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
27%
3
25%
76-90
Пропущено
12
6
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
3
25%
2
33%
61-75
4
33%
2
33%
76-90
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
3
33%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
22
21
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
3
14%
2
10%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
6
27%
5
24%
31-45
5
23%
4
19%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
4
18%
6
29%
76-90
Пропущено
20
14
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
20%
4
29%
16-30
3
15%
2
14%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
4
20%
3
21%
61-75
7
35%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лозанна - Серветт 1:0 Серветт - Люцерн 2:2 Цюрих - Серветт 1:3 Серветт - Сьон 3:0
Гренобль - Серветт 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Лозанна 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Шаффхаузен - Серветт 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Челси 2:1 Челси - Серветт 2:0 Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2 Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2
Цюрих
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Цюрих - Янг Бойз 0:0 Сьон - Цюрих 0:2 Цюрих - Серветт 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 1:2
Цюрих - Вадуц 2:2 Цюрих - Лугано 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Базель - Цюрих 0:2 КС Ле Локль - Цюрих 0:3 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цуг - Цюрих 0:2 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0
Результаты матчей
Серветт
Цюрих
Точный счет
0:6
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
5 раз 83%
1
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Серветт
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
42
25
33
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
51
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
76
76
49
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|14
|7
|5
|2
|22 - 15
|26
|2.
|13
|7
|4
|2
|20 - 13
|25
|3.
|14
|8
|1
|5
|35 - 15
|25
|4.
|1:1
|14
|7
|4
|3
|23 - 21
|25
|5.
|13
|6
|4
|3
|24 - 18
|22
|6.
|14
|6
|2
|6
|22 - 20
|20
|7.
|13
|4
|5
|4
|23 - 18
|17
|8.
|14
|4
|3
|7
|15 - 25
|15
|9.
|13
|3
|5
|5
|14 - 16
|14
|10.
|13
|3
|4
|6
|16 - 22
|13
|11.
|14
|3
|2
|9
|10 - 31
|11
|12.
|13
|2
|3
|8
|12 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 7
|16
|2.
|7
|5
|0
|2
|16 - 9
|15
|3.
|1:1
|7
|4
|2
|1
|13 - 12
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|15 - 8
|12
|7.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|8.
|7
|3
|1
|3
|8 - 12
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|5 - 11
|10
|10.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|11.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|12.
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|2.
|8
|4
|1
|3
|24 - 10
|13
|3.
|1:1
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|4.
|6
|2
|3
|1
|12 - 11
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|6.
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|7.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|8.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|9.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|10.
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|11.
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|12.
|7
|0
|1
|6
|5 - 20
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Базель
|Траоре Бени
|6 (3)
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|6 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|6 (1)
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|6
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|5
|Люцерн
|Кнежевич Стефан
|5