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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Серветт
1:1
Перерыв
Цюрих
0'
35' Желтая карточка
Красничи Бледиан
0:1
39' Гол
Красничи Бледиан
1:1
45' Гол
Конья Тимоте

Ход матча

35'
 
Красничи Бледиан
39'
0:1
Красничи Бледиан
(Око-Флекс Армостронг)
45'
Конья Тимоте
1:1

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Цюрих
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Все Коэффициенты
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
20
Маньен
Тео
5
Ондуа
Гаэль
28
Дулин
Давид
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
17
Кутеса
Дерек
27
Кривелли
Энцо
25
Бреше
Янник
5
Гомез
Мариано
24
Катич
Никола
31
Крюезиу
Мирлинд
3
Тошич
Неманья
12
Мэтью
Ифиний
7
Красничи
Бледиан
27
Консейсау
Родригу
23
Шуиар
Мунир
22
Око-Флекс
Армостронг
9
Переа
Хуан
Серветт
4-2-3-1
Цюрих
4-2-3-1

История личных встреч

Серветт
Цюрих

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

33 матча

45.5%
18.2%
36.3%
15 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

27.3%
39.4%
33.3%
9 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

48.5%
24.2%
27.3%
16 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:3
С
2:1
С
0:1
С
0:2
С
2:2
С
4:0
С
1:1
С
4:1
С
3:2
С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
2:2
С
1:2
С
3:1
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
4:1
С
0:5
С
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:4
ЧЛ
3:0
С
4:0
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
0:1
С
2:3

Голы

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.56
1.47

Среднее время на гол

57
61

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.41
1.31

Среднее время на гол

63
68

Всего голов

49
46

Голов в среднем за матч

1.48
1.39

Тотал матчей

2.5
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
5
Больше 15%
Меньше 85%
28

Среднее время на гол

60
64

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутеса Дерек 9 0.64
Стеванович Мирослав 5 0.36
Кривелли Энцо 3 (2) 0.21
Цунэмото Кэйго 1 0.07
Ондуа Гаэль 1 0.07
Руй Стив 1 0.07
Симбаколи Мамаду 1 0.07
Мазику Брэдли 0 0
Дулин Давид 0 0
Конья Тимоте 0 0
Гийемено Джереми 0 0
Антунес Алексис 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 6 0.43
Маркезано Антонио 4 (2) 0.29
Катич Никола 2 0.14
Красничи Бледиан 2 0.14
Шуиар Мунир 1 0.07
Окита Жонатан 1 0.07
Гомез Мариано 1 0.07
Эммануэль Умех 1 0.07
Камбери Линдрит 1 0.07
Joseph Saboko 1 0.07
Крюезиу Мирлинд 1 (1) 0.07
Конде Шейк 0 0
Calixte Ligue 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Стив 3 1
Ондуа Гаэль 1 1
Стеванович Мирослав 2 0
Кривелли Энцо 2 0
Конья Тимоте 2 0
Мазику Брэдли 2 0
Дулин Давид 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Барон Энтони 1 0
Цунэмото Кэйго 1 0
Симбаколи Мамаду 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Переа Хуан 4 1
Гомез Мариано 4 0
Конде Шейк 4 0
Крюезиу Мирлинд 2 1
Окита Жонатан 3 0
Лайднер Дорон 3 0
Катич Никола 2 0
Шуиар Мунир 2 0
Консейсау Родригу 2 0
Calixte Ligue 2 0
Маркезано Антонио 1 0
Красничи Бледиан 1 0
Око-Флекс Армостронг 1 0
Валльнер Сильван 1 0
Африйе Дэниел 1 0
Эммануэль Умех 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0
Joseph Saboko 1 0
Daniel Denoon 1 0

Результаты матчей

Серветт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Цюрих
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
4
Серветт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Цюрих
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

9
8
Серветт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Цюрих
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
27%
3
25%
76-90

Пропущено

12
6
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
3
25%
2
33%
61-75
4
33%
2
33%
76-90

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
3
33%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

22
21
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
3
14%
2
10%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
6
27%
5
24%
31-45
5
23%
4
19%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
4
18%
6
29%
76-90

Пропущено

20
14
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
20%
4
29%
16-30
3
15%
2
14%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
4
20%
3
21%
61-75
7
35%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лозанна - Серветт 1:0 Серветт - Люцерн 2:2 Цюрих - Серветт 1:3 Серветт - Сьон 3:0
Гренобль - Серветт 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Лозанна 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Шаффхаузен - Серветт 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Челси 2:1 Челси - Серветт 2:0 Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2 Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2
Цюрих
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Цюрих - Янг Бойз 0:0 Сьон - Цюрих 0:2 Цюрих - Серветт 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 1:2
Цюрих - Вадуц 2:2 Цюрих - Лугано 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Базель - Цюрих 0:2 КС Ле Локль - Цюрих 0:3 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цуг - Цюрих 0:2 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0

Результаты матчей

Серветт
Цюрих

Точный счет

0:6
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
5 раз 83%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Серветт
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
2
1.5
2
5
3
3
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
1
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
7
6
1.5
7
6
4
9
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:1 14 7 5 2 22 - 15 26
2.
Лугано
 13 7 4 2 20 - 13 25
3.
Базель
 14 8 1 5 35 - 15 25
4.
Серветт
 1:1 14 7 4 3 23 - 21 25
5.
Люцерн
 13 6 4 3 24 - 18 22
6.
Лозанна
 14 6 2 6 22 - 20 20
7.
Санкт-Галлен
 13 4 5 4 23 - 18 17
8.
Ивердон
 14 4 3 7 15 - 25 15
9.
Сьон
 13 3 5 5 14 - 16 14
10.
Янг Бойз
 13 3 4 6 16 - 22 13
11.
Винтертур
 14 3 2 9 10 - 31 11
12.
Грасcхоппер
 13 2 3 8 12 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 7 5 1 1 14 - 7 16
2.
Лозанна
 7 5 0 2 16 - 9 15
3.
Серветт
 1:1 7 4 2 1 13 - 12 14
4.
Люцерн
 7 4 1 2 12 - 7 13
5.
Базель
 6 4 0 2 11 - 5 12
6.
Санкт-Галлен
 7 3 3 1 15 - 8 12
7.
Цюрих
 1:1 7 3 3 1 10 - 7 12
8.
Ивердон
 7 3 1 3 8 - 12 10
9.
Винтертур
 7 3 1 3 5 - 11 10
10.
Сьон
 7 2 4 1 10 - 6 10
11.
Янг Бойз
 6 2 2 2 9 - 9 8
12.
Грасcхоппер
 6 1 3 2 9 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:1 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Базель
 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Серветт
 1:1 7 3 2 2 10 - 9 11
4.
Люцерн
 6 2 3 1 12 - 11 9
5.
Лугано
 6 2 3 1 6 - 6 9
6.
Санкт-Галлен
 6 1 2 3 8 - 10 5
7.
Лозанна
 7 1 2 4 6 - 11 5
8.
Янг Бойз
 7 1 2 4 7 - 13 5
9.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Сьон
 6 1 1 4 4 - 10 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 0 6 3 - 11 3
12.
Винтертур
 7 0 1 6 5 - 20 1
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Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Базель Траоре Бени 6 (3)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Ивердон Оморуйи Кевин 6
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Люцерн Кнежевич Стефан 5
Весь список
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Где смотреть матч Серветт 1:1 Цюрих онлайн

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