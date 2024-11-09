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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Серветт
1:1
Конец матча
Цюрих
0'
35' Желтая карточка
Красничи Бледиан
0:1
39' Гол
Красничи Бледиан
1:1
45' Гол
Конья Тимоте
90'+4

Ход матча

35'
 
Красничи Бледиан
39'
0:1
Красничи Бледиан
(Око-Флекс Армостронг)
45'
Конья Тимоте
1:1
57'
 
Эммануэль Умех
Тошич Неманья
58'
 
Samuel Ballet
Око-Флекс Армостронг
65'
Барон Энтони
Ондуа Гаэль
 
76'
Фон Моос Юлиан
Стеванович Мирослав
 
76'
Симбаколи Мамаду
Кривелли Энцо
 
84'
 
Окита Жонатан
Шуиар Мунир
84'
 
Камбери Линдрит
Гомез Мариано
84'
 
Конде Шейк
Переа Хуан
87'
Keyan Varela
Кутеса Дерек
 

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 375 Количество передач 478
  • 44 Владение мячом, % 56
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
20
Маньен
Тео
5
Ондуа
Гаэль
28
Дулин
Давид
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
17
Кутеса
Дерек
27
Кривелли
Энцо
25
Бреше
Янник
5
Гомез
Мариано
24
Катич
Никола
31
Крюезиу
Мирлинд
3
Тошич
Неманья
12
Мэтью
Ифиний
7
Красничи
Бледиан
27
Консейсау
Родригу
23
Шуиар
Мунир
22
Око-Флекс
Армостронг
9
Переа
Хуан
Серветт
4-2-3-1
Цюрих
4-2-3-1

История личных встреч

Серветт
Цюрих

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

33 матча

45.5%
18.2%
36.3%
15 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

27.3%
39.4%
33.3%
9 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

48.5%
24.2%
27.3%
16 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:3
С
2:1
С
0:1
С
0:2
С
2:2
С
4:0
С
1:1
С
4:1
С
3:2
С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
2:2
С
1:2
С
3:1
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
4:1
С
0:5
С
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:4
ЧЛ
3:0
С
4:0
С
1:2
С
0:2
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
0:1
С
2:3

Голы

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.56
1.47

Среднее время на гол

57
61

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.41
1.31

Среднее время на гол

63
68

Всего голов

49
46

Голов в среднем за матч

1.48
1.39

Тотал матчей

2.5
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
5
Больше 15%
Меньше 85%
28

Среднее время на гол

60
64

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутеса Дерек 9 0.64
Стеванович Мирослав 5 0.36
Кривелли Энцо 3 (2) 0.21
Конья Тимоте 1 0.07
Цунэмото Кэйго 1 0.07
Ондуа Гаэль 1 0.07
Руй Стив 1 0.07
Симбаколи Мамаду 1 0.07
Мазику Брэдли 0 0
Дулин Давид 0 0
Гийемено Джереми 0 0
Антунес Алексис 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 6 0.43
Маркезано Антонио 4 (2) 0.29
Катич Никола 2 0.14
Красничи Бледиан 2 0.14
Шуиар Мунир 1 0.07
Окита Жонатан 1 0.07
Гомез Мариано 1 0.07
Эммануэль Умех 1 0.07
Камбери Линдрит 1 0.07
Joseph Saboko 1 0.07
Крюезиу Мирлинд 1 (1) 0.07
Око-Флекс Армостронг 0 0
Конде Шейк 0 0
Calixte Ligue 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Стив 3 1
Ондуа Гаэль 1 1
Стеванович Мирослав 2 0
Кривелли Энцо 2 0
Конья Тимоте 2 0
Мазику Брэдли 2 0
Дулин Давид 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Барон Энтони 1 0
Цунэмото Кэйго 1 0
Симбаколи Мамаду 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Переа Хуан 4 1
Гомез Мариано 4 0
Конде Шейк 4 0
Крюезиу Мирлинд 2 1
Окита Жонатан 3 0
Лайднер Дорон 3 0
Катич Никола 2 0
Шуиар Мунир 2 0
Консейсау Родригу 2 0
Calixte Ligue 2 0
Маркезано Антонио 1 0
Красничи Бледиан 1 0
Око-Флекс Армостронг 1 0
Валльнер Сильван 1 0
Африйе Дэниел 1 0
Эммануэль Умех 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0
Joseph Saboko 1 0
Daniel Denoon 1 0

Результаты матчей

Серветт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Цюрих
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
5
Серветт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Цюрих
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

9
8
Серветт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Цюрих
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

12
13

Голы по времени матча

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
2
17%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
4
33%
4
31%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
25%
3
23%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
4
31%
2
29%
76-90

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
3
33%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

23
22
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
3
13%
2
9%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
7
30%
6
27%
31-45
5
22%
4
18%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
4
17%
6
27%
76-90

Пропущено

21
15
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
4
19%
4
27%
16-30
4
19%
3
20%
31-45
2
10%
3
20%
46-60
4
19%
3
20%
61-75
7
33%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лозанна - Серветт 1:0 Серветт - Люцерн 2:2 Цюрих - Серветт 1:3 Серветт - Сьон 3:0
Гренобль - Серветт 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Лозанна 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Шаффхаузен - Серветт 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Челси 2:1 Челси - Серветт 2:0 Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2 Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2
Цюрих
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Цюрих - Янг Бойз 0:0 Сьон - Цюрих 0:2 Цюрих - Серветт 1:3 Грасcхоппер - Цюрих 1:2
Цюрих - Вадуц 2:2 Цюрих - Лугано 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Базель - Цюрих 0:2 КС Ле Локль - Цюрих 0:3 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цуг - Цюрих 0:2 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0

Результаты матчей

Серветт
Цюрих

Точный счет

0:6
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Серветт
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
2
5
3
4
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
2
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
1
7
7
1.5
7
7
4
10
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 14 7 5 2 22 - 15 26
2.
Лугано
 13 7 4 2 20 - 13 25
3.
Базель
 14 8 1 5 35 - 15 25
4.
Серветт
 14 7 4 3 23 - 21 25
5.
Люцерн
 13 6 4 3 24 - 18 22
6.
Лозанна
 14 6 2 6 22 - 20 20
7.
Санкт-Галлен
 13 4 5 4 23 - 18 17
8.
Ивердон
 14 4 3 7 15 - 25 15
9.
Сьон
 13 3 5 5 14 - 16 14
10.
Янг Бойз
 13 3 4 6 16 - 22 13
11.
Винтертур
 14 3 2 9 10 - 31 11
12.
Грасcхоппер
 13 2 3 8 12 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 7 5 1 1 14 - 7 16
2.
Лозанна
 7 5 0 2 16 - 9 15
3.
Серветт
 7 4 2 1 13 - 12 14
4.
Люцерн
 7 4 1 2 12 - 7 13
5.
Базель
 6 4 0 2 11 - 5 12
6.
Санкт-Галлен
 7 3 3 1 15 - 8 12
7.
Цюрих
 7 3 3 1 10 - 7 12
8.
Ивердон
 7 3 1 3 8 - 12 10
9.
Винтертур
 7 3 1 3 5 - 11 10
10.
Сьон
 7 2 4 1 10 - 6 10
11.
Янг Бойз
 6 2 2 2 9 - 9 8
12.
Грасcхоппер
 6 1 3 2 9 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Базель
 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Серветт
 7 3 2 2 10 - 9 11
4.
Люцерн
 6 2 3 1 12 - 11 9
5.
Лугано
 6 2 3 1 6 - 6 9
6.
Санкт-Галлен
 6 1 2 3 8 - 10 5
7.
Лозанна
 7 1 2 4 6 - 11 5
8.
Янг Бойз
 7 1 2 4 7 - 13 5
9.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Сьон
 6 1 1 4 4 - 10 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 0 6 3 - 11 3
12.
Винтертур
 7 0 1 6 5 - 20 1
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Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Базель Траоре Бени 6 (3)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Ивердон Оморуйи Кевин 6
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
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