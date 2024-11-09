Тур: 14. Стадион: Le Stade Municipal Yverdon. Зрители: 4250
0'
19' Красная карточкаСотье Антони
0:1
32' ГолШмидт Доминик
45' Желтая карточкаТраоре Бени
0:2
45' ГолТраоре Бени
0:3
51' ГолАвдуллаху Леон
0:4
60' ГолОморуйи Кевин
62' Желтая карточкаРодригес Мауро
66' Желтая карточкаКаде Антон
85' Желтая карточкаСигуа Габриэль
1:4
89' ГолРодригес Мауро
90'+4
Ход матча
19'
32'
0:1
45'
45'
0:2
51'
0:3
60'
0:4
62'
66'
85'
89'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 13
-
3 Удары в створ 7
-
1 Угловые 10
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
236 Количество передач 673
-
26 Владение мячом, % 74
32
Сотье
Антони
24
Jason
Gnakpa
21
Комано
Уго
8
Ромариу
30
Каде
Антон
11
Траоре
Бени
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Сотье АнтониПолузащитник
-
24 Jason GnakpaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Комано УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Силла ФодеПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Какури ДионПолузащитник
-
11 Нтело МитчиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 РомариуПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре БениПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
-
22 Леруа ЛеоПолузащитник
-
29 Мусса СиссеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
История личных встреч
Ивердон
Базель
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
9 матчей
11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
0.75
0.2
Среднее время на гол
120
450
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
2.2
3
Среднее время на гол
40
30
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.56
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
57
62
Бомбардиры внутри турнира
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оморуйи Кевин
|6
|0.43
|Сеспедес Борис
|5 (2)
|0.36
|Комано Уго
|3
|0.21
|Родригес Мауро
|1
|0.07
|Аке Марли
|1 (1)
|0.07
|Сотье Антони
|1
|0.07
|William Le Pogam
|1
|0.07
|Нтело Митчи
|1
|0.07
|Гонзалез Франко
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Какури Дион
|0
|0
|Силла Фоде
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|6
|0.43
|Айети Альбиан
|5
|0.36
|Барри Тьерно
|5 (1)
|0.36
|Шмидт Доминик II
|2
|0.14
|Каде Антон
|2
|0.14
|Marin Soticek
|2
|0.14
|Шакири Джердан
|1
|0.07
|Брэдли Финк
|1
|0.07
|Кололли Беньямин
|1
|0.07
|Леруа Лео
|1
|0.07
|Ромариу
|1
|0.07
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0.07
|Авдуллаху Леон
|1
|0.07
|Мендес Юсафат
|0
|0
Карточки
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сеспедес Борис
|6
|0
|Сотье Антони
|3
|1
|Тижани Мохамед
|3
|1
|Jason Gnakpa
|1
|1
|Родригес Мауро
|2
|0
|Каменович Димитрие
|2
|0
|Маркеш Криштиан
|2
|0
|Ленговски Матеуш
|2
|0
|Силла Фоде
|2
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Бернардони Поль
|1
|0
|William Le Pogam
|1
|0
|Аке Марли
|1
|0
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|Комано Уго
|1
|0
|Samba Kone
|1
|0
|Какури Дион
|1
|0
|Moussa Baradji
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авдуллаху Леон
|4
|1
|Леруа Лео
|4
|0
|Каде Антон
|4
|0
|Баришич Адриан-Леон
|3
|0
|Ромариу
|1
|1
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Траоре Бени
|2
|0
|Мендес Юсафат
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Джака Таулант
|1
|0
|Шмидт Доминик II
|1
|0
|Комас Арнау
|1
|0
|Оморуйи Кевин
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Ван Бремен Финн
|1
|0
|Сигуа Габриэль
|1
|0
|Jonas Adjei Adjetey
|1
|0
|Romeo Beney
|1
|0
|Marin Soticek
|1
|0
Результаты матчей
Ивердон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Базель
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
7
Ивердон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Базель
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
5
10
Ивердон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Базель
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
9
17
Голы по времени матча
Забито
8
25
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
1
13%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
1
13%
6
24%
31-45
2
25%
5
20%
46-60
1
13%
2
8%
61-75
3
38%
7
28%
76-90
Пропущено
12
9
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
17%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
5
42%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
1
8%
3
33%
76-90
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
22%
2
18%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
18%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
3
27%
2
40%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
17
36
7 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
3
18%
4
11%
1-15
1
6%
4
11%
16-30
3
18%
8
22%
31-45
2
12%
9
25%
46-60
2
12%
2
6%
61-75
6
35%
9
25%
76-90
Пропущено
23
14
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
5
22%
3
21%
1-15
1
4%
2
14%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
8
35%
2
14%
46-60
4
17%
2
14%
61-75
2
9%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ивердон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Лозанна 0:3 Люцерн - Ивердон 2:3 Ивердон - Лугано 2:0
Сьон - Ивердон 1:1 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 СК Эммен - Ивердон 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Базель - Ивердон 2:0 Дардания Лозанна - Ивердон 0:3 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1
Базель
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Базель - Винтертур 5:0 Янг Бойз - Базель 3:2 Винтертур - Базель 1:6 Базель - Санкт-Галлен 2:1
Базель - Янг Бойз 1:0 Люцерн - Базель 1:0 Базель - Цюрих 0:2 Стад де Ньон - Базель 0:1 Фрайбург - Базель 6:0 Сьон - Базель 1:1 Базель - Ивердон 2:0 Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1
Результаты матчей
Ивердон
Базель
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 25%
6
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
6
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ивердон
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
34
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
71
25
62
16
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
122
59
95
113
59
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|14
|7
|5
|2
|22 - 15
|26
|2.
|13
|7
|4
|2
|20 - 13
|25
|3.
|14
|8
|1
|5
|35 - 15
|25
|4.
|1:1
|14
|7
|4
|3
|23 - 21
|25
|5.
|13
|6
|4
|3
|24 - 18
|22
|6.
|14
|6
|2
|6
|22 - 20
|20
|7.
|13
|4
|5
|4
|23 - 18
|17
|8.
|14
|4
|3
|7
|15 - 25
|15
|9.
|13
|3
|5
|5
|14 - 16
|14
|10.
|13
|3
|4
|6
|16 - 22
|13
|11.
|14
|3
|2
|9
|10 - 31
|11
|12.
|13
|2
|3
|8
|12 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 7
|16
|2.
|7
|5
|0
|2
|16 - 9
|15
|3.
|1:1
|7
|4
|2
|1
|13 - 12
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|5.
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|15 - 8
|12
|7.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|8.
|7
|3
|1
|3
|8 - 12
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|5 - 11
|10
|10.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|11.
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|12.
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|2.
|8
|4
|1
|3
|24 - 10
|13
|3.
|1:1
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|4.
|6
|2
|3
|1
|12 - 11
|9
|5.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|6.
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|7.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|8.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|9.
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|10.
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|11.
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|12.
|7
|0
|1
|6
|5 - 20
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Базель
|Траоре Бени
|6 (3)
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|6 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|6 (1)
|Ивердон
|Оморуйи Кевин
|6
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|5
|Люцерн
|Кнежевич Стефан
|5