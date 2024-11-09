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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 4250
Ивердон
1:4
Конец матча
Базель
0'
19' Красная карточка
Сотье Антони
0:1
32' Гол
Шмидт Доминик
45' Желтая карточка
Траоре Бени
0:2
45' Гол
Траоре Бени
0:3
51' Гол
Авдуллаху Леон
0:4
60' Гол
Оморуйи Кевин
62' Желтая карточка
Родригес Мауро
66' Желтая карточка
Каде Антон
85' Желтая карточка
Сигуа Габриэль
1:4
89' Гол
Родригес Мауро
90'+4
40
Бернардони
Поль
23
Гуннарссон
Никлас
25
Маркеш
Криштиан
2
Тижани
Мохамед
32
Сотье
Антони
24
Jason
Gnakpa
10
Сеспедес
Борис
6
William
Le
Pogam
9
Аке
Марли
21
Комано
Уго
20
Jesse
Hautier
1
Хитц
Mapвин
17
Мендес
Юсафат
26
Баришич
Адриан-Леон
3
Вуйоз
Николя
31
Шмидт
Доминик
II
8
Ромариу
37
Авдуллаху
Леон
30
Каде
Антон
10
Шакири
Джердан
11
Траоре
Бени
9
Оморуйи
Кевин
Ивердон
3-4-3
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Ивердон
Базель

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

9 матчей

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

История матчей

С
2:0
С
0:0
С
0:2
С
2:1
С
3:2
ТМС
6:0
ТМС
0:6
К
0:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.2

Среднее время на гол

120
450

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

2.2
3

Среднее время на гол

40
30

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.56
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

57
62

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оморуйи Кевин 6 0.43
Сеспедес Борис 5 (2) 0.36
Комано Уго 3 0.21
Родригес Мауро 1 0.07
Аке Марли 1 (1) 0.07
Сотье Антони 1 0.07
William Le Pogam 1 0.07
Нтело Митчи 1 0.07
Гонзалез Франко 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Какури Дион 0 0
Силла Фоде 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 6 0.43
Айети Альбиан 5 0.36
Барри Тьерно 5 (1) 0.36
Шмидт Доминик II 2 0.14
Каде Антон 2 0.14
Marin Soticek 2 0.14
Шакири Джердан 1 0.07
Брэдли Финк 1 0.07
Кололли Беньямин 1 0.07
Леруа Лео 1 0.07
Ромариу 1 0.07
Баришич Адриан-Леон 1 0.07
Авдуллаху Леон 1 0.07
Мендес Юсафат 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеспедес Борис 6 0
Сотье Антони 3 1
Тижани Мохамед 3 1
Jason Gnakpa 1 1
Родригес Мауро 2 0
Каменович Димитрие 2 0
Маркеш Криштиан 2 0
Ленговски Матеуш 2 0
Силла Фоде 2 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Бернардони Поль 1 0
William Le Pogam 1 0
Аке Марли 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Комано Уго 1 0
Samba Kone 1 0
Какури Дион 1 0
Moussa Baradji 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авдуллаху Леон 4 1
Леруа Лео 4 0
Каде Антон 4 0
Баришич Адриан-Леон 3 0
Ромариу 1 1
Вуйоз Николя 2 0
Траоре Бени 2 0
Мендес Юсафат 2 0
Шакири Джердан 1 0
Джака Таулант 1 0
Шмидт Доминик II 1 0
Комас Арнау 1 0
Оморуйи Кевин 1 0
Брэдли Финк 1 0
Ван Бремен Финн 1 0
Сигуа Габриэль 1 0
Jonas Adjei Adjetey 1 0
Romeo Beney 1 0
Marin Soticek 1 0

Результаты матчей

Ивердон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Базель
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
7
Ивердон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Базель
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

5
10
Ивердон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Базель
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

9
17

Голы по времени матча

Забито

8
25
2 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
1
13%
2
8%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
1
13%
6
24%
31-45
2
25%
5
20%
46-60
1
13%
2
8%
61-75
3
38%
7
28%
76-90

Пропущено

12
9
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
17%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
5
42%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
1
8%
3
33%
76-90

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
22%
2
18%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
18%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
3
27%
2
40%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

17
36
7 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
3
18%
4
11%
1-15
1
6%
4
11%
16-30
3
18%
8
22%
31-45
2
12%
9
25%
46-60
2
12%
2
6%
61-75
6
35%
9
25%
76-90

Пропущено

23
14
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
5
22%
3
21%
1-15
1
4%
2
14%
16-30
3
13%
2
14%
31-45
8
35%
2
14%
46-60
4
17%
2
14%
61-75
2
9%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лугано - Ивердон 2:0 Ивердон - Лозанна 0:3 Люцерн - Ивердон 2:3 Ивердон - Лугано 2:0
Сьон - Ивердон 1:1 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 СК Эммен - Ивердон 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Базель - Ивердон 2:0 Дардания Лозанна - Ивердон 0:3 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1
Базель
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Базель - Винтертур 5:0 Янг Бойз - Базель 3:2 Винтертур - Базель 1:6 Базель - Санкт-Галлен 2:1
Базель - Янг Бойз 1:0 Люцерн - Базель 1:0 Базель - Цюрих 0:2 Стад де Ньон - Базель 0:1 Фрайбург - Базель 6:0 Сьон - Базель 1:1 Базель - Ивердон 2:0 Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1

Результаты матчей

Ивердон
Базель

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 25%
6
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
6
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
5
1.5
6
2
1
6
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
2
5
9
1.5
9
5
1
13
2.5
5
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:1 14 7 5 2 22 - 15 26
2.
Лугано
 13 7 4 2 20 - 13 25
3.
Базель
 14 8 1 5 35 - 15 25
4.
Серветт
 1:1 14 7 4 3 23 - 21 25
5.
Люцерн
 13 6 4 3 24 - 18 22
6.
Лозанна
 14 6 2 6 22 - 20 20
7.
Санкт-Галлен
 13 4 5 4 23 - 18 17
8.
Ивердон
 14 4 3 7 15 - 25 15
9.
Сьон
 13 3 5 5 14 - 16 14
10.
Янг Бойз
 13 3 4 6 16 - 22 13
11.
Винтертур
 14 3 2 9 10 - 31 11
12.
Грасcхоппер
 13 2 3 8 12 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 7 5 1 1 14 - 7 16
2.
Лозанна
 7 5 0 2 16 - 9 15
3.
Серветт
 1:1 7 4 2 1 13 - 12 14
4.
Люцерн
 7 4 1 2 12 - 7 13
5.
Базель
 6 4 0 2 11 - 5 12
6.
Санкт-Галлен
 7 3 3 1 15 - 8 12
7.
Цюрих
 1:1 7 3 3 1 10 - 7 12
8.
Ивердон
 7 3 1 3 8 - 12 10
9.
Винтертур
 7 3 1 3 5 - 11 10
10.
Сьон
 7 2 4 1 10 - 6 10
11.
Янг Бойз
 6 2 2 2 9 - 9 8
12.
Грасcхоппер
 6 1 3 2 9 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:1 7 4 2 1 12 - 8 14
2.
Базель
 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Серветт
 1:1 7 3 2 2 10 - 9 11
4.
Люцерн
 6 2 3 1 12 - 11 9
5.
Лугано
 6 2 3 1 6 - 6 9
6.
Санкт-Галлен
 6 1 2 3 8 - 10 5
7.
Лозанна
 7 1 2 4 6 - 11 5
8.
Янг Бойз
 7 1 2 4 7 - 13 5
9.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Сьон
 6 1 1 4 4 - 10 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 0 6 3 - 11 3
12.
Винтертур
 7 0 1 6 5 - 20 1
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Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Базель Траоре Бени 6 (3)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Цюрих Переа Хуан 6 (1)
Ивердон Оморуйи Кевин 6
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Цюрих Переа Хуан 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Люцерн Кнежевич Стефан 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Шакири Джердан сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Траоре Бени бьет в цель!
    • 45'
      Траоре Бени получил желтую карточку от судьи
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