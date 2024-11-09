Тур: 15. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Главный судья: Сильвестшак Дамиан
3:4
Конец матча
0'
0:1
15' ГолМак Матеуш
29' Желтая карточкаСоколовски Патрик
0:2
39' ГолМак Матеуш
1:2
45' ГолМайгор Миккел
50' Желтая карточкаКлеменз Лукаш
52' Желтая карточкаБергер Себастиан
1:3
62' ГолAdrian Blad
2:3
70' ГолМайгор Миккел
82' Желтая карточкаМак Матеуш
3:3
90' ГолКялльман Беньямин
3:4
90' ГолВасьелевски Марцин
90' Желтая карточкаРавас Генрих
90' Желтая карточкаХосконен Артту
90'+11
Ход матча
15'
0:1
39'
0:2
45'
1:2
50'
52'
62'
1:3
70'
2:3
82'
90'
90'
90'
90'
90'
90'
27
Равас
Генрих
24
Югас
Якуб
18
Filip
Rozga
14
Хасич
Айдин
11
Adrian
Blad
99
Зреляк
Адам
10
Мак
Матеуш
- Основной состав
-
27 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Filip RozgaНападающий
- Нападающий
-
14 Хасич АйдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Fabian Bzdyl
-
Главный тренер: Dawid Kroczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Adrian BladНападающий
-
99 Зреляк АдамНападающий
-
10 Мак МатеушНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Мажец МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Антчак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
28 Alan Brod
-
Главный тренер: Rafal Gorak
История личных встреч
Краковия
ГКС Катовице
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|10 (3)
|0.67
|Майгор Миккел
|4
|0.27
|Олафссон Давид-Кристьян
|4
|0.27
|Гицэ Вирджил
|3
|0.2
|Ван Бюрен Мик
|3
|0.2
|Хасич Айдин
|2 (1)
|0.13
|Югас Якуб
|2
|0.13
|Бохнак Матеуш
|2
|0.13
|Какабадзе Отар
|1
|0.07
|Filip Rozga
|1
|0.07
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Атанасов Яни
|0
|0
|Bartosz Biedrzycki
|0
|0
ГКС Катовице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oskar Repka
|3
|0.2
|Зреляк Адам
|3
|0.2
|Arkadiusz Jedrych
|3 (2)
|0.2
|Ковальчик Матеуш
|2
|0.13
|Adrian Blad
|2
|0.13
|Бергер Себастиан
|2
|0.13
|Мак Матеуш
|2
|0.13
|Мажец Матеуш
|2
|0.13
|Васьелевски Марцин
|2
|0.13
|Новак Бартош
|1 (1)
|0.07
|Клеменз Лукаш
|1
|0.07
|Антчак Якуб
|1
|0.07
|Кууск Мяртен
|0
|0
|Галан Борха
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Какабадзе Отар
|5
|0
|Глик Камил
|4
|0
|Filip Rozga
|4
|0
|Соколовски Патрик
|2
|1
|Югас Якуб
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Атанасов Яни
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Гицэ Вирджил
|2
|0
|Равас Генрих
|2
|0
|Хасич Айдин
|2
|0
|Ван Бюрен Мик
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Сковгор Андреас
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Filip Kucharczyk
|1
|0
ГКС Катовице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клеменз Лукаш
|3
|0
|Зреляк Адам
|2
|0
|Червински Алан
|2
|0
|Бергер Себастиан
|2
|0
|Oskar Repka
|2
|0
|Ковальчик Матеуш
|2
|0
|Adrian Blad
|1
|0
|Мак Матеуш
|1
|0
|Галан Борха
|1
|0
|Кууск Мяртен
|1
|0
|Arkadiusz Jedrych
|1
|0
|Комор Александер
|1
|0
|Васьелевски Марцин
|1
|0
|Grzegorz Rogala
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
ГКС Катовице
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
6
4
Краковия
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
ГКС Катовице
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
15
8
Краковия
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
ГКС Катовице
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
21
12
Голы по времени матча
Забито
16
15
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
19%
4
27%
61-75
7
44%
2
13%
76-90
Пропущено
17
12
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
18%
1
8%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
2
12%
3
25%
31-45
2
12%
2
17%
46-60
2
12%
3
25%
61-75
3
18%
2
17%
76-90
1
0%
0%
Забито
16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
19%
2
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
2
13%
4
40%
76-90
Пропущено
8
9
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
5
63%
1
11%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Забито
32
25
13 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
1 Не забивали 5
5
16%
3
12%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
4
13%
7
28%
31-45
4
13%
2
8%
46-60
6
19%
5
20%
61-75
9
28%
6
24%
76-90
Пропущено
25
21
15 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
8
32%
2
10%
1-15
5
20%
4
19%
16-30
2
8%
5
24%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
2
8%
3
14%
61-75
4
16%
5
24%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Краковия - Мотор Люблин 6:2 Краковия - Лех 0:2 Шленск Вроцлав - Краковия 2:4
Краковия - Сталь Мелец 1:1 Сандецья - Краковия 3:2 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 3:2 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1
ГКС Катовице
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ГКС Катовице - Корона Кельце 1:2 Скерневице - ГКС Катовице 2:1 Легия - ГКС Катовице 4:1 ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0
Пуща Неполомице - ГКС Катовице 0:6 ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Брук-Бет Термалица - ГКС Катовице 1:2 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0 ГКС Катовице - Хутник Краков 1:3
Результаты матчей
Краковия
ГКС Катовице
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
2:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Краковия
ГКС Катовице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
44
35
35
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
25
25
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
105
96
69
510
411
312
213
114
114
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|1
|3
|25 - 10
|31
|2.
|14
|10
|1
|3
|26 - 19
|31
|3.
|14
|9
|3
|2
|17 - 4
|30
|4.
|15
|9
|2
|4
|33 - 24
|29
|5.
|14
|7
|4
|3
|26 - 14
|25
|6.
|15
|7
|1
|7
|21 - 20
|22
|7.
|1:0
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|8.
|15
|6
|3
|6
|22 - 27
|21
|9.
|15
|5
|5
|5
|18 - 17
|20
|10.
|15
|5
|4
|6
|24 - 22
|19
|11.
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|12.
|0:1
|15
|5
|3
|7
|14 - 20
|18
|13.
|14
|5
|1
|8
|19 - 21
|16
|14.
|15
|4
|4
|7
|12 - 22
|16
|15.
|14
|3
|3
|8
|12 - 19
|12
|16.
|14
|2
|5
|7
|13 - 23
|11
|17.
|15
|2
|5
|8
|17 - 28
|11
|18.
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|15 - 5
|21
|2.
|7
|6
|0
|1
|16 - 4
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|4.
|8
|5
|1
|2
|19 - 9
|16
|5.
|7
|4
|1
|2
|9 - 3
|13
|6.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|7.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|7 - 6
|13
|8.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|17 - 16
|11
|10.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|16.
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|17.
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|18.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|16 - 8
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|8 - 1
|17
|3.
|7
|5
|0
|2
|12 - 11
|15
|4.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|6.
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|11 - 15
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|9.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|12.
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|13.
|8
|1
|3
|4
|12 - 18
|6
|14.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|15.
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
|16.
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|17.
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
|18.
|7
|0
|1
|6
|6 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|10 (5)
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|7 (3)
|Мотор Люблин
|Мраз Самуэл
|7 (2)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5