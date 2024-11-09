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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Сильвестшак Дамиан
Краковия
3:4
Конец матча
ГКС Катовице
0'
0:1
15' Гол
Мак Матеуш
29' Желтая карточка
Соколовски Патрик
0:2
39' Гол
Мак Матеуш
1:2
45' Гол
Майгор Миккел
50' Желтая карточка
Клеменз Лукаш
52' Желтая карточка
Бергер Себастиан
1:3
62' Гол
Adrian Blad
2:3
70' Гол
Майгор Миккел
82' Желтая карточка
Мак Матеуш
3:3
90' Гол
Кялльман Беньямин
3:4
90' Гол
Васьелевски Марцин
90' Желтая карточка
Равас Генрих
90' Желтая карточка
Хосконен Артту
90'+11
27
Равас
Генрих
3
Сковгор
Андреас
22
Хосконен
Артту
24
Югас
Якуб
19
Олафссон
Давид-Кристьян
11
Майгор
Миккел
88
Соколовски
Патрик
25
Какабадзе
Отар
18
Filip
Rozga
9
Кялльман
Беньямин
14
Хасич
Айдин
1
Кудла
Давид
30
Червински
Алан
4
Arkadiusz
Jedrych
6
Клеменз
Лукаш
23
Васьелевски
Марцин
77
Ковальчик
Матеуш
5
Oskar
Repka
8
Галан
Борха
11
Adrian
Blad
99
Зреляк
Адам
10
Мак
Матеуш
Краковия
3-4-3
ГКС Катовице
3-4-3

История личных встреч

Краковия
ГКС Катовице

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 10 (3) 0.67
Майгор Миккел 4 0.27
Олафссон Давид-Кристьян 4 0.27
Гицэ Вирджил 3 0.2
Ван Бюрен Мик 3 0.2
Хасич Айдин 2 (1) 0.13
Югас Якуб 2 0.13
Бохнак Матеуш 2 0.13
Какабадзе Отар 1 0.07
Filip Rozga 1 0.07
Аль-Аммари Амир 0 0
Атанасов Яни 0 0
Bartosz Biedrzycki 0 0
ГКС Катовице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oskar Repka 3 0.2
Зреляк Адам 3 0.2
Arkadiusz Jedrych 3 (2) 0.2
Ковальчик Матеуш 2 0.13
Adrian Blad 2 0.13
Бергер Себастиан 2 0.13
Мак Матеуш 2 0.13
Мажец Матеуш 2 0.13
Васьелевски Марцин 2 0.13
Новак Бартош 1 (1) 0.07
Клеменз Лукаш 1 0.07
Антчак Якуб 1 0.07
Кууск Мяртен 0 0
Галан Борха 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Какабадзе Отар 5 0
Глик Камил 4 0
Filip Rozga 4 0
Соколовски Патрик 2 1
Югас Якуб 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Атанасов Яни 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Гицэ Вирджил 2 0
Равас Генрих 2 0
Хасич Айдин 2 0
Ван Бюрен Мик 1 0
Майгор Миккел 1 0
Хосконен Артту 1 0
Сковгор Андреас 1 0
Ракочи Михал 1 0
Filip Kucharczyk 1 0
ГКС Катовице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клеменз Лукаш 3 0
Зреляк Адам 2 0
Червински Алан 2 0
Бергер Себастиан 2 0
Oskar Repka 2 0
Ковальчик Матеуш 2 0
Adrian Blad 1 0
Мак Матеуш 1 0
Галан Борха 1 0
Кууск Мяртен 1 0
Arkadiusz Jedrych 1 0
Комор Александер 1 0
Васьелевски Марцин 1 0
Grzegorz Rogala 1 0

Результаты матчей

Краковия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
ГКС Катовице
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

6
4
Краковия
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
ГКС Катовице
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

15
8
Краковия
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
ГКС Катовице
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

21
12

Голы по времени матча

Забито

16
15
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 10
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
19%
4
27%
61-75
7
44%
2
13%
76-90

Пропущено

17
12
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
3
18%
1
8%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
2
12%
3
25%
31-45
2
12%
2
17%
46-60
2
12%
3
25%
61-75
3
18%
2
17%
76-90
1
0%
0%

Забито

16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
19%
2
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
1
10%
61-75
2
13%
4
40%
76-90

Пропущено

8
9
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
5
63%
1
11%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Забито

32
25
13 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
1 Не забивали 5
5
16%
3
12%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
4
13%
7
28%
31-45
4
13%
2
8%
46-60
6
19%
5
20%
61-75
9
28%
6
24%
76-90

Пропущено

25
21
15 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
8
32%
2
10%
1-15
5
20%
4
19%
16-30
2
8%
5
24%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
2
8%
3
14%
61-75
4
16%
5
24%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Краковия - Мотор Люблин 6:2 Краковия - Лех 0:2 Шленск Вроцлав - Краковия 2:4
Краковия - Сталь Мелец 1:1 Сандецья - Краковия 3:2 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 3:2 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1
ГКС Катовице
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ГКС Катовице - Корона Кельце 1:2 Скерневице - ГКС Катовице 2:1 Легия - ГКС Катовице 4:1 ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0
Пуща Неполомице - ГКС Катовице 0:6 ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Брук-Бет Термалица - ГКС Катовице 1:2 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0 ГКС Катовице - Хутник Краков 1:3

Результаты матчей

Краковия
ГКС Катовице

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Краковия
ГКС Катовице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
3
5
3
5
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
4
2
5
2.5
2
5
2
5
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
5
9
6
1.5
6
9
5
10
2.5
4
11
3
12
3.5
2
13
1
14
4.5
1
14
1
14
5.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 14 10 1 3 25 - 10 31
2.
Ягеллония Белосток
 14 10 1 3 26 - 19 31
3.
Ракув
 14 9 3 2 17 - 4 30
4.
Краковия
 15 9 2 4 33 - 24 29
5.
Легия
 14 7 4 3 26 - 14 25
6.
Погонь Щецин
 15 7 1 7 21 - 20 22
7.
Видзев Лодзь
 1:0 15 6 4 5 19 - 19 22
8.
Мотор Люблин
 15 6 3 6 22 - 27 21
9.
Пяст
 15 5 5 5 18 - 17 20
10.
ГКС Катовице
 15 5 4 6 24 - 22 19
11.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 17 18
12.
Заглембе Любин
 0:1 15 5 3 7 14 - 20 18
13.
Радомяк Радом
 14 5 1 8 19 - 21 16
14.
Корона Кельце
 15 4 4 7 12 - 22 16
15.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 19 12
16.
Пуща Неполомице
 14 2 5 7 13 - 23 11
17.
Лехия Гданьск
 15 2 5 8 17 - 28 11
18.
Шленск Вроцлав
 13 1 6 6 11 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 8 7 0 1 15 - 5 21
2.
Лех
 7 6 0 1 16 - 4 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 1 1 14 - 8 16
4.
Легия
 8 5 1 2 19 - 9 16
5.
Ракув
 7 4 1 2 9 - 3 13
6.
Заглембе Любин
 0:1 7 4 1 2 9 - 6 13
7.
Видзев Лодзь
 1:0 7 4 1 2 7 - 6 13
8.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 8 - 7 11
9.
Краковия
 8 3 2 3 17 - 16 11
10.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
11.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 12 - 9 10
12.
Гурник Забже
 7 3 1 3 9 - 7 10
13.
Пяст
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 11 - 13 9
15.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 10 - 9 9
16.
Шленск Вроцлав
 6 1 4 1 7 - 8 7
17.
Корона Кельце
 7 2 1 4 6 - 9 7
18.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 7 6 0 1 16 - 8 18
2.
Ракув
 7 5 2 0 8 - 1 17
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 12 - 11 15
4.
Лех
 7 4 1 2 9 - 6 13
5.
Пяст
 8 3 2 3 7 - 7 11
6.
ГКС Катовице
 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
Мотор Люблин
 7 3 1 3 11 - 15 10
8.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
9.
Видзев Лодзь
 1:0 8 2 3 3 12 - 13 9
10.
Корона Кельце
 8 2 3 3 6 - 13 9
11.
Гурник Забже
 7 2 2 3 9 - 10 8
12.
Радомяк Радом
 7 2 0 5 7 - 12 6
13.
Лехия Гданьск
 8 1 3 4 12 - 18 6
14.
Заглембе Любин
 0:1 8 1 2 5 5 - 14 5
15.
Пуща Неполомице
 7 0 2 5 2 - 10 2
16.
Шленск Вроцлав
 7 0 2 5 4 - 13 2
17.
Сталь Мелец
 7 0 1 6 4 - 12 1
18.
Погонь Щецин
 7 0 1 6 6 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 10 (5)
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 7 (3)
Мотор Люблин Мраз Самуэл 7 (2)
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Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Заглембе Любин Налепа Михал 2 2
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Лех Милич Антонио 5
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