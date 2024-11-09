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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Дендер
1:1
Конец матча
АХ Лёвен
0'
9' Желтая карточка
Hasan Kurucay
15' Желтая карточка
Jasper Van Oudenhove
18' Желтая карточка
Верстрате Биргер
0:1
22' Гол
Мазиз Юссеф
1:1
44' Гол
Nathan Rodes
45' Желтая карточка
Гонсалвес Бриан
80' Желтая карточка
Берте Мохамед
88' Желтая карточка
Квет Роман
90' Желтая карточка
Нсимба Брюни
90' Желтая карточка
Грнчар Давид
90'+5
13
Julien
Devriendt
53
Силла
Дембо
22
Gilles
Ruyssen
21
Колс
Кобе
4
Гонсалвес
Бриан
8
Jasper
Van
Oudenhove
3
Joedrick
Pupe
18
Nathan
Rodes
26
Оратмангун
Рагнар
11
Шедлер
Орельен
77
Нсимба
Брюни
1
Лейсен
Тобе
25
Manuel
Osifo
58
Hasan
Kurucay
5
Оминами
Такума
30
Акимото
Такахиро
4
Верстрате
Биргер
6
Ezechiel
Banzuzi
10
Мазиз
Юссеф
21
Баликвиша
Вильям
23
Митрович
Стефан
19
Иквуемеси
Чуквубуикем
Дендер
3-4-2-1
АХ Лёвен
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Дендер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсимба Брюни 3 (1) 0.21
Берте Мохамед 3 0.21
Квет Роман 2 0.14
Nathan Rodes 2 0.14
Грнчар Давид 1 0.07
Шедлер Орельен 1 0.07
Jordy Soladio 1 0.07
Оратмангун Рагнар 1 0.07
Ali Akman 1 0.07
Joedrick Pupe 0 0
Fabio Ferraro 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 3 0.21
Н'Дри Конан 2 0.14
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0.14
Ezechiel Banzuzi 1 0.07
Митрович Стефан 1 0.07
Мертенс Матье 1 0.07
Баликвиша Вильям 1 0.07
Влитинк Тибо 1 0.07
Оминами Такума 1 0.07
Торстейнссон Йон 1 0.07
Верстрате Биргер 0 0
Шрейверс Сьебе 0 0
Плетинкс Эвауд 0 0
Manuel Osifo 0 0

Карточки

Дендер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсимба Брюни 5 0
Joedrick Pupe 4 0
Jordy Soladio 2 1
Gilles Ruyssen 3 0
Гонсалвес Бриан 2 0
Колс Кобе 2 0
Фила Карол 2 0
Nathan Rodes 2 0
Jasper Van Oudenhove 2 0
Квет Роман 1 0
Ridwane M'barki 1 0
Шедлер Орельен 1 0
Грнчар Давид 1 0
Масангу Керес 1 0
Вилтард Малкольм 1 0
Берте Мохамед 1 0
Силла Дембо 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верстрате Биргер 5 0
Ezechiel Banzuzi 4 0
Рикка Федерико 2 1
Хиль Оскар II 2 1
Баликвиша Вильям 3 0
Акимото Такахиро 3 0
Шрейверс Сьебе 2 0
Hasan Kurucay 2 0
Мазиз Юссеф 2 0
Мертенс Матье 1 0
Оминами Такума 1 0
Мендиль Хамза 1 0
Н'Дри Конан 1 0

Результаты матчей

Дендер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
АХ Лёвен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
5
Дендер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
АХ Лёвен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

7
8
Дендер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
АХ Лёвен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
3
38%
3
43%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
29%
3
25%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
4
33%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Пропущено

11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
3
27%
2
40%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

15
15
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
3
20%
1
7%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
3
20%
6
40%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
4
27%
61-75
4
27%
1
7%
76-90

Пропущено

25
17
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
4
16%
3
18%
1-15
5
20%
2
12%
16-30
2
8%
4
24%
31-45
5
20%
3
18%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
6
24%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Дендер
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Вестерло - Дендер 2:0 Зульте-Варегем - Дендер 2:1 Дендер - Мехелен 2:5 Серкль Брюгге - Дендер 0:0
Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Дендер - Андерлехт 1:1 Генк - Дендер 4:0 Дендер - Стандард 0:2 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Дендер - Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Дендер - Кортрейк 4:1 Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4 Стандард - Дендер 1:5
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АХ Лёвен - Брюгге 0:1 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 0:2 АХ Лёвен - Антверпен 1:1
Мехелен - АХ Лёвен 5:0 Гент - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Генк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Хейст - АХ Лёвен 0:8 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 8:0 АХ Лёвен - VC Bertem-Leefdaal 8:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2

Результаты матчей

Дендер
АХ Лёвен

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
6 раз 43%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Дендер
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
6
1.5
2
4
1
7
2.5
1
5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
3
1.5
1
7
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
3
11
2
12
2.5
1
13
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 13 10 1 2 28 - 15 31
2.
Брюгге
 13 7 3 3 21 - 14 24
3.
Антверпен
 13 7 2 4 26 - 11 23
4.
Мехелен
 14 6 3 5 28 - 19 21
5.
Андерлехт
 13 5 5 3 19 - 12 20
6.
Гент
 13 5 4 4 18 - 12 19
7.
Вестерло
 0:0 14 5 4 5 23 - 22 19
8.
Стандард
 13 5 3 5 9 - 13 18
9.
Сент-Трейден
 14 4 5 5 20 - 24 17
10.
Дендер
 14 4 5 5 17 - 23 17
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 13 3 7 3 13 - 12 16
12.
АХ Лёвен
 14 3 7 4 14 - 18 16
13.
Серкль Брюгге
 13 4 3 6 16 - 21 15
14.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 14 4 3 7 13 - 16 15
15.
Кортрейк
 14 4 2 8 10 - 25 14
16.
Беерсхот-Вильрейк
 12 1 3 8 10 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 7 6 1 0 15 - 5 19
2.
Стандард
 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Мехелен
 7 4 1 2 19 - 10 13
4.
Антверпен
 6 4 0 2 19 - 4 12
5.
Андерлехт
 7 3 3 1 11 - 5 12
6.
Сент-Трейден
 7 3 3 1 11 - 10 12
7.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 3 2 1 8 - 4 11
8.
Брюгге
 6 3 2 1 10 - 7 11
9.
Серкль Брюгге
 7 3 2 2 12 - 8 11
10.
Вестерло
 0:0 7 3 2 2 14 - 10 11
11.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 7 3 2 2 6 - 4 11
12.
Гент
 6 3 1 2 11 - 6 10
13.
Кортрейк
 7 3 1 3 6 - 8 10
14.
АХ Лёвен
 6 2 3 1 8 - 5 9
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 1 2 3 6 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 7 4 1 2 11 - 7 13
2.
Генк
 6 4 0 2 13 - 10 12
3.
Антверпен
 7 3 2 2 7 - 7 11
4.
Гент
 7 2 3 2 7 - 6 9
5.
Андерлехт
 6 2 2 2 8 - 7 8
6.
Дендер
 6 2 2 2 7 - 11 8
7.
Мехелен
 7 2 2 3 9 - 9 8
8.
Вестерло
 0:0 7 2 2 3 9 - 12 8
9.
АХ Лёвен
 8 1 4 3 6 - 13 7
10.
Сент-Трейден
 7 1 2 4 9 - 14 5
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 0 5 2 5 - 8 5
12.
Стандард
 6 1 1 4 2 - 9 4
13.
Серкль Брюгге
 6 1 1 4 4 - 13 4
14.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 7 1 1 5 7 - 12 4
15.
Кортрейк
 7 1 1 5 4 - 17 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 4 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 8 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (4)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (4)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
АХ Лёвен Верстрате Биргер 5
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Весь список
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