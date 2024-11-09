Тур: 14. Стадион: Van Roy Stadium.
0'
9' Желтая карточкаHasan Kurucay
15' Желтая карточкаJasper Van Oudenhove
18' Желтая карточкаВерстрате Биргер
0:1
22' ГолМазиз Юссеф
1:1
44' ГолNathan Rodes
45' Желтая карточкаГонсалвес Бриан
80' Желтая карточкаБерте Мохамед
88' Желтая карточкаКвет Роман
90' Желтая карточкаНсимба Брюни
90' Желтая карточкаГрнчар Давид
90'+5
Ход матча
18'
22'
0:1
44'
1:1
45'
80'
88'
90'
90'
53
Силла
Дембо
21
Колс
Кобе
18
Nathan
Rodes
77
Нсимба
Брюни
- Основной состав
- Вратарь
-
53 Силла ДембоЗащитник
- Защитник
-
21 Колс КобеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Nathan RodesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Нсимба БрюниНападающий
- Запасные игроки
-
30 Диш ГийомВратарь
- Полузащитник
-
16 Квет РоманПолузащитник
-
20 Грнчар ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
19 Ali Akman
-
Главный тренер: Vincent Euvrard
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Manuel OsifoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
61 Йохманс ОуэнВратарь
-
77 Влитинк ТибоЗащитник
- Защитник
-
27 Хиль ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Н'Дри КонанПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
Бомбардиры внутри турнира
Дендер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсимба Брюни
|3 (1)
|0.21
|Берте Мохамед
|3
|0.21
|Квет Роман
|2
|0.14
|Nathan Rodes
|2
|0.14
|Грнчар Давид
|1
|0.07
|Шедлер Орельен
|1
|0.07
|Jordy Soladio
|1
|0.07
|Оратмангун Рагнар
|1
|0.07
|Ali Akman
|1
|0.07
|Joedrick Pupe
|0
|0
|Fabio Ferraro
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|3
|0.21
|Н'Дри Конан
|2
|0.14
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2
|0.14
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0.07
|Митрович Стефан
|1
|0.07
|Мертенс Матье
|1
|0.07
|Баликвиша Вильям
|1
|0.07
|Влитинк Тибо
|1
|0.07
|Оминами Такума
|1
|0.07
|Торстейнссон Йон
|1
|0.07
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|Плетинкс Эвауд
|0
|0
|Manuel Osifo
|0
|0
Карточки
Дендер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсимба Брюни
|5
|0
|Joedrick Pupe
|4
|0
|Jordy Soladio
|2
|1
|Gilles Ruyssen
|3
|0
|Гонсалвес Бриан
|2
|0
|Колс Кобе
|2
|0
|Фила Карол
|2
|0
|Nathan Rodes
|2
|0
|Jasper Van Oudenhove
|2
|0
|Квет Роман
|1
|0
|Ridwane M'barki
|1
|0
|Шедлер Орельен
|1
|0
|Грнчар Давид
|1
|0
|Масангу Керес
|1
|0
|Вилтард Малкольм
|1
|0
|Берте Мохамед
|1
|0
|Силла Дембо
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верстрате Биргер
|5
|0
|Ezechiel Banzuzi
|4
|0
|Рикка Федерико
|2
|1
|Хиль Оскар II
|2
|1
|Баликвиша Вильям
|3
|0
|Акимото Такахиро
|3
|0
|Шрейверс Сьебе
|2
|0
|Hasan Kurucay
|2
|0
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|Мертенс Матье
|1
|0
|Оминами Такума
|1
|0
|Мендиль Хамза
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
Результаты матчей
Дендер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
АХ Лёвен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
5
Дендер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
АХ Лёвен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
7
8
Дендер
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
АХ Лёвен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
3
38%
3
43%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
14
12
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
29%
3
25%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
4
33%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Пропущено
11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
3
27%
2
40%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
15
15
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
3
20%
1
7%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
3
20%
6
40%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
4
27%
61-75
4
27%
1
7%
76-90
Пропущено
25
17
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
4
16%
3
18%
1-15
5
20%
2
12%
16-30
2
8%
4
24%
31-45
5
20%
3
18%
46-60
3
12%
1
6%
61-75
6
24%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Дендер
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Вестерло - Дендер 2:0 Зульте-Варегем - Дендер 2:1 Дендер - Мехелен 2:5 Серкль Брюгге - Дендер 0:0
Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Дендер - Андерлехт 1:1 Генк - Дендер 4:0 Дендер - Стандард 0:2 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Дендер - Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Дендер - Кортрейк 4:1 Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4 Стандард - Дендер 1:5
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АХ Лёвен - Брюгге 0:1 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 0:2 АХ Лёвен - Антверпен 1:1
Мехелен - АХ Лёвен 5:0 Гент - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Генк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Хейст - АХ Лёвен 0:8 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 8:0 АХ Лёвен - VC Bertem-Leefdaal 8:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2
Результаты матчей
Дендер
АХ Лёвен
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
6 раз 43%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Дендер
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
51
26
24
17
15
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
53
33
17
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
59
311
212
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|1
|2
|28 - 15
|31
|2.
|13
|7
|3
|3
|21 - 14
|24
|3.
|13
|7
|2
|4
|26 - 11
|23
|4.
|14
|6
|3
|5
|28 - 19
|21
|5.
|13
|5
|5
|3
|19 - 12
|20
|6.
|13
|5
|4
|4
|18 - 12
|19
|7.
|0:0
|14
|5
|4
|5
|23 - 22
|19
|8.
|13
|5
|3
|5
|9 - 13
|18
|9.
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|10.
|14
|4
|5
|5
|17 - 23
|17
|11.
|13
|3
|7
|3
|13 - 12
|16
|12.
|14
|3
|7
|4
|14 - 18
|16
|13.
|13
|4
|3
|6
|16 - 21
|15
|14.
|0:0
|14
|4
|3
|7
|13 - 16
|15
|15.
|14
|4
|2
|8
|10 - 25
|14
|16.
|12
|1
|3
|8
|10 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|15 - 5
|19
|2.
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|19 - 10
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|19 - 4
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|6.
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|10.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|11.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|12.
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|10
|13.
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|14.
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|16.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|2.
|6
|4
|0
|2
|13 - 10
|12
|3.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|4.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|8.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|9.
|8
|1
|4
|3
|6 - 13
|7
|10.
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|11.
|7
|0
|5
|2
|5 - 8
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|14.
|0:0
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|4 - 17
|4
|16.
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|8 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (4)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|7 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|5
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5