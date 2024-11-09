Тур: 15. Стадион: Видзев. Главный судья: Стефански Даниэль
1:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
7'
1:0
30'
77
Сыпек
Якуб
25
Налепа
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сыпек ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Marcin Wlodarski
История личных встреч
Видзев Лодзь
Заглембе Любин
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
17 матчей
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
11.8%
52.9%
35.3%
2 победы 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.89
1.13
Среднее время на гол
101
80
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
2.13
0.89
Среднее время на гол
42
101
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.47
1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
61
90
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондич Имад
|7 (2)
|0.47
|Альварес Франциско
|4
|0.27
|Jakub Lukowski
|3
|0.2
|Сыпек Якуб
|2
|0.13
|Керк Себастьян
|1
|0.07
|Жиро Матеуш
|1
|0.07
|Antoni Klimek
|0
|0
|Козловский Самуэл
|0
|0
|Marcel Krajewski
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовяк Матеуш
|3
|0.2
|Пьенько Томаш
|3
|0.2
|Marek Mroz
|1
|0.07
|Сейк Вацлав
|1
|0.07
|Регула Марсель
|1
|0.07
|Mateusz Grzybek
|1
|0.07
|Адамчик Хуберт
|1
|0.07
|Лавничак Алекс
|1
|0.07
|Igor Orlikowski
|1
|0.07
|Курминовски Давид
|1 (1)
|0.07
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|Adam Radwanski
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Хуан III
|4
|1
|Козловский Самуэл
|3
|1
|Керк Себастьян
|3
|0
|Сыпек Якуб
|3
|0
|Альварес Франциско
|1
|1
|Ганоушек Марек
|2
|0
|Рондич Имад
|2
|0
|Шеху Юлиан
|2
|0
|Кастрати Лирим
|2
|0
|Гикевич Рафал
|1
|0
|Гонг Хилари
|1
|0
|Жиро Матеуш
|1
|0
|Сильва Луис
|1
|0
|Крешник Хайризи
|1
|0
|Хамулич Саид
|1
|0
|Antoni Klimek
|1
|0
|Marcel Krajewski
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|2
|2
|Дабровски Дамьян
|3
|0
|Adam Radwanski
|3
|0
|Marek Mroz
|2
|0
|Сейк Вацлав
|2
|0
|Bartlomiej Kludka
|2
|0
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Заглембе Любин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Видзев Лодзь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Заглембе Любин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
10
8
Видзев Лодзь
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Заглембе Любин
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
6
5
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 10
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
3
23%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
5
38%
76-90
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
2
18%
3
33%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
14
6
11 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
4
67%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
1
17%
76-90
Забито
17
14
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
4
24%
1
7%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
2
12%
5
36%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
20
19
14 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 9
4
20%
2
11%
1-15
2
10%
4
21%
16-30
8
40%
3
16%
31-45
1
5%
4
21%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
20%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Легия - Видзев Лодзь 2:1 Лехия Зелена-Гура - Видзев Лодзь 3:3 Видзев Лодзь - Гурник Забже 0:2 Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4
Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Элана - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2
Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 3:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:3 Сталь Мелец - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3
Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Подбескидзе - Заглембе Любин 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Заглембе Любин - Будучность 4:3
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Заглембе Любин
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
61
24
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
35
16
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
59
311
311
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|1
|3
|25 - 10
|31
|2.
|14
|10
|1
|3
|26 - 19
|31
|3.
|14
|9
|3
|2
|17 - 4
|30
|4.
|15
|9
|2
|4
|33 - 24
|29
|5.
|14
|7
|4
|3
|26 - 14
|25
|6.
|15
|7
|1
|7
|21 - 20
|22
|7.
|1:0
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|8.
|15
|6
|3
|6
|22 - 27
|21
|9.
|15
|5
|5
|5
|18 - 17
|20
|10.
|15
|5
|4
|6
|24 - 22
|19
|11.
|14
|5
|3
|6
|18 - 17
|18
|12.
|0:1
|15
|5
|3
|7
|14 - 20
|18
|13.
|14
|5
|1
|8
|19 - 21
|16
|14.
|15
|4
|4
|7
|12 - 22
|16
|15.
|14
|3
|3
|8
|12 - 19
|12
|16.
|14
|2
|5
|7
|13 - 23
|11
|17.
|15
|2
|5
|8
|17 - 28
|11
|18.
|13
|1
|6
|6
|11 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|15 - 5
|21
|2.
|7
|6
|0
|1
|16 - 4
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|4.
|8
|5
|1
|2
|19 - 9
|16
|5.
|7
|4
|1
|2
|9 - 3
|13
|6.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|7.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|7 - 6
|13
|8.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|17 - 16
|11
|10.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|16.
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|17.
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|18.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|16 - 8
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|8 - 1
|17
|3.
|7
|5
|0
|2
|12 - 11
|15
|4.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|6.
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|11 - 15
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|9.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|12.
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|13.
|8
|1
|3
|4
|12 - 18
|6
|14.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|15.
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
|16.
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|17.
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
|18.
|7
|0
|1
|6
|6 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|10 (5)
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|7 (3)
|Мотор Люблин
|Мраз Самуэл
|7 (2)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5