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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Стефански Даниэль
Видзев Лодзь
2:0
Конец матча
Заглембе Любин
0'
1:0
7' Гол
Сыпек Якуб
9' Желтая карточка
Маковский Томаш
30' Желтая карточка
Шеху Юлиан
61' Желтая карточка
Дабровски Дамьян
2:0
71' Гол
Сыпек Якуб
90'+4
1
Гикевич
Рафал
62
Кастрати
Лирим
4
Жиро
Матеуш
2
Сильва
Луис
3
Козловский
Самуэл
10
Альварес
Франциско
6
Шеху
Юлиан
37
Керк
Себастьян
77
Сыпек
Якуб
9
Рондич
Имад
78
Kamil
Cybulski
30
Хладун
Доминик
31
Igor
Orlikowski
25
Налепа
Михал
5
Лавничак
Алекс
27
Bartlomiej
Kludka
17
Вдовяк
Матеуш
8
Дабровски
Дамьян
6
Маковский
Томаш
7
Marek
Mroz
21
Пьенько
Томаш
9
Сейк
Вацлав
Видзев Лодзь
4-3-3
Заглембе Любин
3-4-2-1

История личных встреч

Видзев Лодзь
Заглембе Любин

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

17 матчей

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

11.8%
52.9%
35.3%
2 победы 9 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:3
Э
1:1
Э
2:0
Э
3:0
ПД
3:0
ПЛ
0:3
Э
3:3
Э
0:0
Э
3:1
Э
0:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:0
ВД
1:0
ВД
4:3
OE
1:1

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.89
1.13

Среднее время на гол

101
80

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

2.13
0.89

Среднее время на гол

42
101

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.47
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

61
90

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондич Имад 7 (2) 0.47
Альварес Франциско 4 0.27
Jakub Lukowski 3 0.2
Сыпек Якуб 3 0.2
Керк Себастьян 1 0.07
Жиро Матеуш 1 0.07
Козловский Самуэл 0 0
Antoni Klimek 0 0
Marcel Krajewski 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вдовяк Матеуш 3 0.2
Пьенько Томаш 3 0.2
Marek Mroz 1 0.07
Сейк Вацлав 1 0.07
Регула Марсель 1 0.07
Mateusz Grzybek 1 0.07
Адамчик Хуберт 1 0.07
Лавничак Алекс 1 0.07
Igor Orlikowski 1 0.07
Курминовски Давид 1 (1) 0.07
Дабровски Дамьян 0 0
Adam Radwanski 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Хуан III 4 1
Козловский Самуэл 3 1
Керк Себастьян 3 0
Шеху Юлиан 3 0
Сыпек Якуб 3 0
Альварес Франциско 1 1
Ганоушек Марек 2 0
Рондич Имад 2 0
Кастрати Лирим 2 0
Гикевич Рафал 1 0
Гонг Хилари 1 0
Жиро Матеуш 1 0
Сильва Луис 1 0
Крешник Хайризи 1 0
Хамулич Саид 1 0
Antoni Klimek 1 0
Marcel Krajewski 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 2 2
Дабровски Дамьян 4 0
Adam Radwanski 3 0
Marek Mroz 2 0
Сейк Вацлав 2 0
Bartlomiej Kludka 2 0
Mateusz Grzybek 1 0
Хладун Доминик 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Мата Луиш 1 0
Маковский Томаш 1 0
Лавничак Алекс 1 0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Заглембе Любин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Видзев Лодзь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Заглембе Любин
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

10
8
Видзев Лодзь
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Заглембе Любин
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
4
50%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
3
20%
31-45
1
17%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
33%
5
33%
76-90

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
2
18%
3
33%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

14
6
11 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
4
67%
16-30
5
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
1
17%
76-90

Забито

19
14
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
5
26%
1
7%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
3
16%
2
14%
31-45
1
5%
3
21%
46-60
4
21%
1
7%
61-75
2
11%
5
36%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

20
21
14 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 10
4
20%
3
14%
1-15
2
10%
4
19%
16-30
8
40%
3
14%
31-45
1
5%
4
19%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
4
20%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Легия - Видзев Лодзь 2:1 Лехия Зелена-Гура - Видзев Лодзь 3:3 Видзев Лодзь - Гурник Забже 0:2 Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4
Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Элана - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2
Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 3:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:3 Сталь Мелец - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3
Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Подбескидзе - Заглембе Любин 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Заглембе Любин - Будучность 4:3

Результаты матчей

Видзев Лодзь
Заглембе Любин

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Видзев Лодзь
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
1
7
2
6
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
3
12
3
12
2.5
1
14
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 14 10 1 3 25 - 10 31
2.
Ягеллония Белосток
 14 10 1 3 26 - 19 31
3.
Ракув
 14 9 3 2 17 - 4 30
4.
Краковия
 15 9 2 4 33 - 24 29
5.
Легия
 14 7 4 3 26 - 14 25
6.
Погонь Щецин
 15 7 1 7 21 - 20 22
7.
Видзев Лодзь
 15 6 4 5 20 - 19 22
8.
Мотор Люблин
 15 6 3 6 22 - 27 21
9.
Пяст
 15 5 5 5 18 - 17 20
10.
ГКС Катовице
 15 5 4 6 24 - 22 19
11.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 17 18
12.
Заглембе Любин
 15 5 3 7 14 - 21 18
13.
Радомяк Радом
 14 5 1 8 19 - 21 16
14.
Корона Кельце
 15 4 4 7 12 - 22 16
15.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 19 12
16.
Пуща Неполомице
 14 2 5 7 13 - 23 11
17.
Лехия Гданьск
 15 2 5 8 17 - 28 11
18.
Шленск Вроцлав
 13 1 6 6 11 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 8 7 0 1 15 - 5 21
2.
Лех
 7 6 0 1 16 - 4 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 1 1 14 - 8 16
4.
Легия
 8 5 1 2 19 - 9 16
5.
Ракув
 7 4 1 2 9 - 3 13
6.
Заглембе Любин
 7 4 1 2 9 - 6 13
7.
Видзев Лодзь
 7 4 1 2 8 - 6 13
8.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 8 - 7 11
9.
Краковия
 8 3 2 3 17 - 16 11
10.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
11.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 12 - 9 10
12.
Гурник Забже
 7 3 1 3 9 - 7 10
13.
Пяст
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 11 - 13 9
15.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 10 - 9 9
16.
Шленск Вроцлав
 6 1 4 1 7 - 8 7
17.
Корона Кельце
 7 2 1 4 6 - 9 7
18.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 7 6 0 1 16 - 8 18
2.
Ракув
 7 5 2 0 8 - 1 17
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 12 - 11 15
4.
Лех
 7 4 1 2 9 - 6 13
5.
Пяст
 8 3 2 3 7 - 7 11
6.
ГКС Катовице
 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
Мотор Люблин
 7 3 1 3 11 - 15 10
8.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
9.
Видзев Лодзь
 8 2 3 3 12 - 13 9
10.
Корона Кельце
 8 2 3 3 6 - 13 9
11.
Гурник Забже
 7 2 2 3 9 - 10 8
12.
Радомяк Радом
 7 2 0 5 7 - 12 6
13.
Лехия Гданьск
 8 1 3 4 12 - 18 6
14.
Заглембе Любин
 8 1 2 5 5 - 15 5
15.
Пуща Неполомице
 7 0 2 5 2 - 10 2
16.
Шленск Вроцлав
 7 0 2 5 4 - 13 2
17.
Сталь Мелец
 7 0 1 6 4 - 12 1
18.
Погонь Щецин
 7 0 1 6 6 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 10 (5)
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 7 (3)
Мотор Люблин Мраз Самуэл 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Заглембе Любин Налепа Михал 2 2
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Лех Милич Антонио 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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