Тур: 12. Стадион: МАК3ПАРК. Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
0:1
Второй тайм: 46'
Ход матча
33'
36'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
275 Количество передач 134
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
11
Мбайо
Дилан
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
80
Фоссо
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мбайо ДиланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Де Рой КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ману БрайдонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
-
80 Фоссо РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Эрцег АнтеНападающий
-
-
-
11 Makan Aiko
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ПЕК Зволле
Фортуна Ситтард
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
7.7%
13 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
23 матча
56.5%
13%
30.5%
13 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
56.5%
13%
30.5%
13 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
2.45
1.27
Среднее время на гол
36
70
Всего голов
13
24
Голов в среднем за матч
1.08
2
Среднее время на гол
83
45
Всего голов
40
38
Голов в среднем за матч
1.74
1.65
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
51
54
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Венте Дилан
|3
|0.25
|Ван Ден Берг Дэйв
|2
|0.17
|Крастев Филип
|2
|0.17
|Мбайо Дилан
|1
|0.08
|Монтейру Жамиру
|1
|0.08
|Де Рой Кай
|1
|0.08
|Намли Юнес
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бульяуде Эсекиэль
|3 (1)
|0.25
|Халилович Ален
|2
|0.17
|Петерсон Кристофер
|2
|0.17
|Розье Лорейнц
|2
|0.17
|Митрович Йосип
|1
|0.08
|Гут Родриго
|1
|0.08
|Makan Aiko
|1
|0.08
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Пинту Иву
|0
|0
|Бастьен Самюэль
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Аззузи Ануар
|4
|0
|Фихтингер Ник
|3
|0
|Намли Юнес
|1
|1
|Лутонда Тьерри
|1
|1
|Крастев Филип
|2
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|2
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Венте Дилан
|1
|0
|Монтейру Жамиру
|1
|0
|Де Рой Кай
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Makan Aiko
|4
|0
|Гут Родриго
|2
|1
|Эрцег Анте
|2
|0
|Розье Лорейнц
|2
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Халилович Ален
|1
|0
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|Адевойе Шоун
|1
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Фоссо Райан
|1
|0
Результаты матчей
ПЕК Зволле
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Фортуна Ситтард
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
1
ПЕК Зволле
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Фортуна Ситтард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
4
7
ПЕК Зволле
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Фортуна Ситтард
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Пропущено
10
7
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
20%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Забито
5
8
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
40%
1
13%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
4
50%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
2
18%
2
29%
76-90
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
3
27%
1
9%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
18%
5
45%
61-75
4
36%
1
9%
76-90
Пропущено
21
14
6 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 6
4
19%
2
14%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
7
33%
1
7%
46-60
4
19%
3
21%
61-75
4
19%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 2:2 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 4:3 ПСВ - ПЕК Зволле 6:0 ПЕК Зволле - НАК Бреда 1:2
Херенвен - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Фортуна Ситтард - Херенвен 3:0 Де Трефферс - Фортуна Ситтард 1:4 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Осс 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1
Результаты матчей
ПЕК Зволле
Фортуна Ситтард
Точный счет
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
ПЕК Зволле
Фортуна Ситтард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
24
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
29
38
110
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|37 - 9
|30
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|20 - 11
|28
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|23 - 9
|25
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|24 - 12
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 9
|21
|6.
|1:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|13 - 13
|20
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 12
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|12 - 18
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 19
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|16 - 10
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 23
|11
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 18
|11
|16.
|0:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 22
|9
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 23
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|10 - 28
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|12
|5.
|1:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|14 - 7
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|15.
|0:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 15
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 7
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 7
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 14
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 5
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|15.
|0:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 20
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Твенте
|Ламмерс Сэм
|5 (1)
|ПСВ
|Тильман Малик
|5 (1)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Спарта Роттердам
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1 3