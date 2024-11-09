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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
ПЕК Зволле
0:1
Второй тайм: 46'
Фортуна Ситтард
0'
0:1
33' Пенальти
Бульяуде Эсекиэль
36' Желтая карточка
Монтейру Жамиру

Ход матча

33'
0:1
Бульяуде Эсекиэль
36'
Монтейру Жамиру
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 275 Количество передач 134
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ПЕК Зволле
Ничья
Фортуна Ситтард
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Все Коэффициенты
1
Схенделаар
Яспер
2
Флоранюс
Шерел
3
Аэртссен
Оливье
4
Ансельмо
Гарсия-Макналти
33
Ван
Дер
Хар
Дамиан
6
Эль-Аззузи
Ануар
10
Ван
Ден
Берг
Дэйв
7
Намли
Юнес
35
Монтейру
Жамиру
11
Мбайо
Дилан
9
Венте
Дилан
31
Брандерхорст
Маттейс
12
Пинту
Иву
4
Адевойе
Шоун
14
Гут
Родриго
35
Дейкс
Митчелл
80
Фоссо
Райан
10
Халилович
Ален
32
Розье
Лорейнц
22
Бастьен
Самюэль
23
Да
Крус
Алессио
33
Бульяуде
Эсекиэль
ПЕК Зволле
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-3-3

История личных встреч

ПЕК Зволле
Фортуна Ситтард

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
7.7%
13 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

23 матча

56.5%
13%
30.5%
13 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

56.5%
13%
30.5%
13 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

Э
3:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
0:2
Э
2:2
Э
1:1
К
3:0
Э
3:1
Э
5:0
Э
3:0
ТМК
0:13
К
2:0
ПД
0:1
ПД
4:2
ПД
0:0
ПД
4:1
ВД(GD
3:0
ВД(GD
0:2
ВД(GD
2:1
ВД(GD
1:3
ВД(GD
2:3
ВД(GD
0:3

Голы

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

2.45
1.27

Среднее время на гол

36
70

Всего голов

13
24

Голов в среднем за матч

1.08
2

Среднее время на гол

83
45

Всего голов

40
38

Голов в среднем за матч

1.74
1.65

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

51
54

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Венте Дилан 3 0.25
Ван Ден Берг Дэйв 2 0.17
Крастев Филип 2 0.17
Мбайо Дилан 1 0.08
Монтейру Жамиру 1 0.08
Де Рой Кай 1 0.08
Намли Юнес 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бульяуде Эсекиэль 3 (1) 0.25
Халилович Ален 2 0.17
Петерсон Кристофер 2 0.17
Розье Лорейнц 2 0.17
Митрович Йосип 1 0.08
Гут Родриго 1 0.08
Makan Aiko 1 0.08
Дейкс Митчелл 0 0
Пинту Иву 0 0
Бастьен Самюэль 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Аззузи Ануар 4 0
Фихтингер Ник 3 0
Намли Юнес 1 1
Лутонда Тьерри 1 1
Крастев Филип 2 0
Ван Ден Берг Дэйв 2 0
Томас Райан 1 0
Венте Дилан 1 0
Монтейру Жамиру 1 0
Де Рой Кай 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Makan Aiko 4 0
Гут Родриго 2 1
Эрцег Анте 2 0
Розье Лорейнц 2 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Халилович Ален 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Адевойе Шоун 1 0
Бульяуде Эсекиэль 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Фоссо Райан 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Фортуна Ситтард
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
1
ПЕК Зволле
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Фортуна Ситтард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

4
7
ПЕК Зволле
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Фортуна Ситтард
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
20%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
40%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
40%
1
13%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
4
50%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
2
18%
2
29%
76-90

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
3
27%
1
9%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
18%
5
45%
61-75
4
36%
1
9%
76-90

Пропущено

21
14
6 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 6
4
19%
2
14%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
7
33%
1
7%
46-60
4
19%
3
21%
61-75
4
19%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 2:2 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 4:3 ПСВ - ПЕК Зволле 6:0 ПЕК Зволле - НАК Бреда 1:2
Херенвен - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Фортуна Ситтард - Херенвен 3:0 Де Трефферс - Фортуна Ситтард 1:4 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Осс 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1

Результаты матчей

ПЕК Зволле
Фортуна Ситтард

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
2
4
1
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
2
9
1.5
3
8
1
10
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 10 0 1 37 - 9 30
2.
Утрехт
 Заявка 11 9 1 1 20 - 11 28
3.
Аякс
 Заявка 10 8 1 1 23 - 9 25
4.
Фейеноорд
 Заявка 11 6 4 1 24 - 12 22
5.
Твенте
 Заявка 11 6 3 2 22 - 9 21
6.
Фортуна Ситтард
 1:0 Заявка 12 6 2 4 13 - 13 20
7.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 2 4 22 - 12 17
8.
НАК Бреда
 Заявка 11 5 0 6 12 - 18 15
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 4 3 4 15 - 19 15
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 4 1 6 16 - 10 13
11.
Виллем II
 Заявка 11 3 3 5 11 - 11 12
12.
Гронинген
 Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
13.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 12 - 23 12
14.
Херенвен
 Заявка 11 3 2 6 12 - 23 11
15.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 2 5 5 12 - 18 11
16.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 12 2 3 7 11 - 22 9
17.
Алмере Сити
 Заявка 11 1 3 7 5 - 23 6
18.
Валвейк
 Заявка 11 1 1 9 10 - 28 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
НАК Бреда
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
5.
Фортуна Ситтард
 1:0 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
6.
Твенте
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
7.
Херенвен
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
8.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
10.
Гронинген
 Заявка 6 2 2 2 7 - 5 8
11.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
12.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
13.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 2 1 2 14 - 7 7
14.
Виллем II
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
15.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 6 2 0 4 7 - 10 6
16.
Валвейк
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 5 0 1 19 - 7 15
2.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
3.
Фейеноорд
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
4.
Аякс
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
5.
Твенте
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Фортуна Ситтард
 1:0 Заявка 6 2 2 2 4 - 7 8
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
10.
Виллем II
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Гронинген
 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
12.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 0 4 3 - 5 3
14.
НАК Бреда
 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
15.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 Заявка 6 0 0 6 2 - 20 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Твенте Ламмерс Сэм 5 (1)
ПСВ Тильман Малик 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Спарта Роттердам Ван дер Кюст Джевенсио 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    ПЕК Зволле
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