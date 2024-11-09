Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Дэйви ван ден Берг получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Дэйви ван ден Берг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Дэйви ван ден Берг - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Дэйви ван ден Берг нанес удар, но промахнулся очень сильно.

44' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

43' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Халилович Ален навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Дэйви ван ден Берг нанес удар, но тот был заблокирован.

39' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Аэртссен Оливье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Монтейру Жамиру навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

37' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Рефери не любит споров - именно за это Монтейру Жамиру сейчас получил желтую

35' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

33' 'Г О О О О О Л - Бульяуде Эсекиэль из команды Фортуна Ситтард забивает с пенальти! Он пробил правой. Яспер Шенделаар был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

33' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Дейкс Митчелл получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Дейкс Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Дэйви ван ден Берг из команды ПЕК Зволле наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

28' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

27' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Пинту Иву выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

23' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Эль-Аззузи Ануар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Дейкс Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Дэйви ван ден Берг навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Аэртссен Оливье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

13' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

10' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Дейкс Митчелл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' Эль-Аззузи Ануар нанес удар головой, но Маттийс Брандерхорст спокойно отбил мяч.

6' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

3' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Дейкс Митчелл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру