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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 13772 Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
ПЕК Зволле
3:1
Конец матча
Фортуна Ситтард
0'
0:1
33' Пенальти
Бульяуде Эсекиэль
35' Желтая карточка
Монтейру Жамиру
1:1
53' Гол
Мбайо Дилан
2:1
57' Гол
Ван Дер Хар Дамиан
3:1
67' Гол
Мбайо Дилан
69' Желтая карточка
Ван Ден Берг Дэйв
71' Желтая карточка
Розье Лорейнц
73' Желтая карточка
Венте Дилан
90' Желтая карточка
Эрцег Анте
90' Вторая желтая карточка
Ван Ден Берг Дэйв
3:1
90' Не забитый пенальти
Бульяуде Эсекиэль
90'+8

Ход матча

33'
0:1
Бульяуде Эсекиэль
35'
Монтейру Жамиру
 
46'
 
Дальхаус Яспер
Фоссо Райан
53'
Мбайо Дилан
(Ван Дер Хар Дамиан)
1:1
57'
Ван Дер Хар Дамиан
2:1
63'
 
Makan Aiko
Да Крус Алессио
63'
 
Митрович Йосип
Пинту Иву
63'
 
Петерсон Кристофер
Дейкс Митчелл
67'
Мбайо Дилан
(Схенделаар Яспер)
3:1
69'
Ван Ден Берг Дэйв
 
71'
 
Розье Лорейнц
73'
Венте Дилан
 
79'
Веланас Одиссеус
Намли Юнес
 
79'
Фихтингер Ник
Эль-Аззузи Ануар
 
79'
 
Эрцег Анте
Халилович Ален
88'
Крастев Филип
Мбайо Дилан
 
88'
Де Рой Кай
Монтейру Жамиру
 
90'
 
Эрцег Анте
90'
Ван Ден Берг Дэйв
 
90'
3:1
Бульяуде Эсекиэль

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 469 Количество передач 315
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

1
Схенделаар
Яспер
2
Флоранюс
Шерел
3
Аэртссен
Оливье
4
Ансельмо
Гарсия-Макналти
33
Ван
Дер
Хар
Дамиан
6
Эль-Аззузи
Ануар
10
Ван
Ден
Берг
Дэйв
7
Намли
Юнес
35
Монтейру
Жамиру
11
Мбайо
Дилан
9
Венте
Дилан
31
Брандерхорст
Маттейс
12
Пинту
Иву
4
Адевойе
Шоун
14
Гут
Родриго
35
Дейкс
Митчелл
80
Фоссо
Райан
10
Халилович
Ален
32
Розье
Лорейнц
22
Бастьен
Самюэль
23
Да
Крус
Алессио
33
Бульяуде
Эсекиэль
ПЕК Зволле
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-3-3

История личных встреч

ПЕК Зволле
Фортуна Ситтард

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
7.7%
13 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

23 матча

56.5%
13%
30.5%
13 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

56.5%
13%
30.5%
13 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

Э
3:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
0:2
Э
2:2
Э
1:1
К
3:0
Э
3:1
Э
5:0
Э
3:0
ТМК
0:13
К
2:0
ПД
0:1
ПД
4:2
ПД
0:0
ПД
4:1
ВД(GD
3:0
ВД(GD
0:2
ВД(GD
2:1
ВД(GD
1:3
ВД(GD
2:3
ВД(GD
0:3

Голы

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

2.45
1.27

Среднее время на гол

36
70

Всего голов

13
24

Голов в среднем за матч

1.08
2

Среднее время на гол

83
45

Всего голов

40
38

Голов в среднем за матч

1.74
1.65

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

51
54

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбайо Дилан 3 0.25
Венте Дилан 3 0.25
Ван Ден Берг Дэйв 2 0.17
Крастев Филип 2 0.17
Ван Дер Хар Дамиан 1 0.08
Монтейру Жамиру 1 0.08
Де Рой Кай 1 0.08
Намли Юнес 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Схенделаар Яспер 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бульяуде Эсекиэль 3 (1) 0.25
Халилович Ален 2 0.17
Петерсон Кристофер 2 0.17
Розье Лорейнц 2 0.17
Митрович Йосип 1 0.08
Гут Родриго 1 0.08
Makan Aiko 1 0.08
Дейкс Митчелл 0 0
Пинту Иву 0 0
Бастьен Самюэль 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Ден Берг Дэйв 3 1
Эль-Аззузи Ануар 4 0
Фихтингер Ник 3 0
Намли Юнес 1 1
Лутонда Тьерри 1 1
Венте Дилан 2 0
Крастев Филип 2 0
Томас Райан 1 0
Монтейру Жамиру 1 0
Де Рой Кай 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Makan Aiko 4 0
Гут Родриго 2 1
Эрцег Анте 3 0
Розье Лорейнц 3 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Халилович Ален 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Адевойе Шоун 1 0
Бульяуде Эсекиэль 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Фоссо Райан 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Фортуна Ситтард
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
2
ПЕК Зволле
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Фортуна Ситтард
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

4
7
ПЕК Зволле
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Фортуна Ситтард
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

9
4
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
3
30%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
2
18%
2
20%
76-90

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
40%
1
13%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
4
50%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
2
18%
2
29%
76-90

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
3
21%
1
8%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
3
21%
5
42%
61-75
4
29%
1
8%
76-90

Пропущено

22
17
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 7
4
18%
2
12%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
2
9%
2
12%
31-45
7
32%
3
18%
46-60
4
18%
4
24%
61-75
4
18%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 2:2 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 4:3 ПСВ - ПЕК Зволле 6:0 ПЕК Зволле - НАК Бреда 1:2
Херенвен - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Фортуна Ситтард - Херенвен 3:0 Де Трефферс - Фортуна Ситтард 1:4 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Осс 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1

Результаты матчей

ПЕК Зволле
Фортуна Ситтард

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
3
2 раза 33%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
4
2
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
3
9
2
10
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 12 11 0 1 39 - 9 33
2.
Утрехт
 Заявка 11 9 1 1 20 - 11 28
3.
Аякс
 Заявка 10 8 1 1 23 - 9 25
4.
Фейеноорд
 Заявка 11 6 4 1 24 - 12 22
5.
Твенте
 Заявка 11 6 3 2 22 - 9 21
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 2 4 22 - 12 17
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 5 2 5 13 - 16 17
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 4 3 4 15 - 19 15
9.
НАК Бреда
 0:2 Заявка 12 5 0 7 12 - 20 15
10.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 12 4 2 6 16 - 10 14
11.
Виллем II
 Заявка 11 3 3 5 11 - 11 12
12.
Гронинген
 Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 3 6 14 - 22 12
14.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 12 - 23 12
15.
Херенвен
 Заявка 11 3 2 6 12 - 23 11
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 2 5 5 12 - 18 11
17.
Алмере Сити
 Заявка 11 1 3 7 5 - 23 6
18.
Валвейк
 0:0 Заявка 12 1 2 9 10 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
5.
НАК Бреда
 0:2 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
6.
Твенте
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
7.
Херенвен
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
8.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
9.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
11.
Гронинген
 Заявка 6 2 2 2 7 - 5 8
12.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
14.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 2 1 2 14 - 7 7
15.
Виллем II
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
16.
Валвейк
 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
3.
Фейеноорд
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
4.
Аякс
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
5.
Твенте
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
11.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 6 1 1 4 3 - 5 4
12.
Гронинген
 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
13.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
14.
НАК Бреда
 0:2 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
17.
Валвейк
 0:0 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 Заявка 6 0 0 6 2 - 20 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 6 (1)
Твенте Ламмерс Сэм 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Спарта Роттердам Ван дер Кюст Джевенсио 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: ПЕК Зволле: 60%, Фортуна Ситтард: 40%.
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 13772 болельщиков
  • 98'
    Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
  • 96'
    ОН ПОПАДАЕТ В ПЕРЕКЛАДИНУ - Бульяуде Эсекиэль пробил пенальти, но мяч шарахнул каркас ворот!
  • 96'
    После проверки VAR судья изменил решение - Фортуна Ситтард пробьет пенальти!
  • 96'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фортуна Ситтард.
  • 96'
    VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из ПЕК Зволле.
  • 94'
    КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Дэйви ван ден Берг получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!
  • 93'
    Йосип Митрович из команды Фортуна Ситтард своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 93'
    Эрцег Анте получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 93'
    ПЕНАЛЬТИ - Крастев Филип из команды ПЕК Зволле привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Эрцег Анте.
  • 93'
    Схенделаар Яспер из команды ПЕК Зволле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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