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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 18844 Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
НАК Бреда
0:2
Второй тайм: 59'
ПСВ
0'
5' Желтая карточка
Люкассен Бойд
0:1
21' Гол
Пепи Рикардо
32' Желтая карточка
Кемпер Бой
0:2
33' Гол
Сайбари Исмаэль
34' Желтая карточка
Пепи Рикардо
35' Желтая карточка
Бакайоко Жоан

Ход матча

5'
Люкассен Бойд
 
21'
0:1
Пепи Рикардо
(Сайбари Исмаэль)
32'
Кемпер Бой
 
33'
0:2
Сайбари Исмаэль
(Пепи Рикардо)
34'
 
Пепи Рикардо
35'
 
Бакайоко Жоан

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 134 Количество передач 322
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Белица
Даниэль
2
Люкассен
Бойд
20
Олдруп-Йенсен
Фредрик
23
Конголо
Теренс
4
Кемпер
Бой
16
Балар
Максимильен
8
Леманс
Клинт
5
Берг
Ян
11
Паула
Рауль
7
Гарбетт
Мэттью
77
Сейер
Лео
1
Бенитес
Вальтер
2
Карсдорп
Рик
6
Фламинго
Райан
18
Боскальи
Оливье
32
Дамс
Маттео
34
Сайбари
Исмаэль
17
Жуниор
Мауро
7
Тильман
Малик
11
Бакайоко
Жоан
14
Пепи
Рикардо
10
Ланг
Ноа
НАК Бреда
4-3-3
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

НАК Бреда
ПСВ

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 11 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

21 матч

28.6%
4.8%
66.6%
6 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

14.3%
33.3%
52.4%
3 победы 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.8%
14.3%
61.9%
5 побед 3 ничьи 13 побед

История матчей

К
4:0
К
2:0
Э
2:0
Э
0:2
Э
5:1
Э
1:4
Э
0:2
Э
6:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:6
Э
4:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
4:1
Э
4:2
Э
2:1
Э
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

1.7
0.55

Среднее время на гол

52
165

Всего голов

35
20

Голов в среднем за матч

3.18
2

Среднее время на гол

28
45

Всего голов

52
26

Голов в среднем за матч

2.48
1.24

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

36
72

Бомбардиры внутри турнира

НАК Бреда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яношек Доминик 2 (1) 0.17
Омарссон Элиас 2 0.17
Леманс Клинт 2 0.17
Берг Ян 1 0.08
Костож Кацпер 1 0.08
Люкассен Бойд 1 0.08
Граймль Лео 1 0.08
Гарбетт Мэттью 1 0.08
Сейер Лео 1 (1) 0.08
Паула Рауль 0 0
Кемпер Бой 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 6 (1) 0.5
Пепи Рикардо 6 0.5
Тильман Малик 5 0.42
Лосано Ирвинг 4 0.33
Тиль Гус 3 0.25
Бакайоко Жоан 3 0.25
Ланг Ноа 2 0.17
Дриауех Каухайб 2 0.17
Веерман Йоэй 1 0.08
Сайбари Исмаэль 1 0.08
Перишич Иван 1 0.08
Схаутен Йерди 1 0.08
Боскальи Оливье 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Фламинго Райан 0 0

Карточки

НАК Бреда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Ян 5 0
Граймль Лео 5 0
Кемпер Бой 4 0
Люкассен Бойд 2 0
Хефкенс Карл 0 1
Махмутович Энес 0 1
Lars Mol 0 1
Фернандеш Сана 0 1
Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0
Косцельник Мартин 1 0
Костож Кацпер 1 0
Белица Даниэль 1 0
Балар Максимильен 1 0
Cherrion Valerius 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамс Маттео 1 1
Перишич Иван 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Тиль Гус 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Тильман Малик 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
Фламинго Райан 1 0

Результаты матчей

НАК Бреда
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
ПСВ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

1
2
НАК Бреда
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
ПСВ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

2
16
НАК Бреда
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
ПСВ
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

3
18

Голы по времени матча

Забито

10
17
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
10%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
3
18%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
4
40%
3
18%
76-90

Пропущено

3
9
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
2
67%
2
22%
76-90

Забито

3
16
0 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
4
25%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
67%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
33%
2
13%
76-90

Пропущено

14
4
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
7%
1
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
25%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
1
25%
61-75
3
21%
1
25%
76-90

Забито

13
33
4 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 0
1
8%
7
21%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
3
23%
3
9%
31-45
4
31%
5
15%
46-60
0
0%
7
21%
61-75
5
38%
5
15%
76-90

Пропущено

17
13
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
1
6%
2
15%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
3
23%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
5
29%
29%
3
23%
61-75
5
29%
29%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

НАК Бреда
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Хераклес - НАК Бреда 2:0 Барендрехт - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Валвейк 4:1 ПЕК Зволле - НАК Бреда 1:2
АДО Ден Хааг - НАК Бреда 0:2 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 Твенте - НАК Бреда 1:0 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 НАК Бреда - Утрехт 1:2 НАК Бреда - Аякс 2:1 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2 НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1 НАК Бреда - ОФИ 1:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 НАК Бреда - Эйндховен 3:0
ПСВ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ПСВ - Жирона 4:0 Аякс - ПСВ 3:2 ПСВ - ПЕК Зволле 6:0 ПСЖ - ПСВ 1:1
АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 ПСВ - Спортинг Л 1:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1

Результаты матчей

НАК Бреда
ПСВ

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:7
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
7
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:7
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
5 раз 45%
3
3 раза 27%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
7
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

НАК Бреда
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
3
2
1
4
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
3
8
1.5
1
10
2.5
6
5
1
10
3.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 12 11 0 1 39 - 9 33
2.
Утрехт
 Заявка 11 9 1 1 20 - 11 28
3.
Аякс
 Заявка 10 8 1 1 23 - 9 25
4.
Фейеноорд
 Заявка 11 6 4 1 24 - 12 22
5.
Твенте
 Заявка 11 6 3 2 22 - 9 21
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 2 4 22 - 12 17
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 5 2 5 13 - 16 17
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 4 3 4 15 - 19 15
9.
НАК Бреда
 0:2 Заявка 12 5 0 7 12 - 20 15
10.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 12 4 2 6 16 - 10 14
11.
Виллем II
 Заявка 11 3 3 5 11 - 11 12
12.
Гронинген
 Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 3 6 14 - 22 12
14.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 12 - 23 12
15.
Херенвен
 Заявка 11 3 2 6 12 - 23 11
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 2 5 5 12 - 18 11
17.
Алмере Сити
 Заявка 11 1 3 7 5 - 23 6
18.
Валвейк
 0:0 Заявка 12 1 2 9 10 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
5.
НАК Бреда
 0:2 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
6.
Твенте
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
7.
Херенвен
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
8.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
9.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
11.
Гронинген
 Заявка 6 2 2 2 7 - 5 8
12.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
14.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 2 1 2 14 - 7 7
15.
Виллем II
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
16.
Валвейк
 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
3.
Фейеноорд
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
4.
Аякс
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
5.
Твенте
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
11.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 6 1 1 4 3 - 5 4
12.
Гронинген
 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
13.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
14.
НАК Бреда
 0:2 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
17.
Валвейк
 0:0 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 Заявка 6 0 0 6 2 - 20 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 6 (1)
Твенте Ламмерс Сэм 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Спарта Роттердам Ван дер Кюст Джевенсио 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    Конголо Теренс из команды НАК Бреда перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 58'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 58'
    ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 58'
    Удар от ворот произведет НАК Бреда
  • 57'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 57'
    ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 57'
    Конголо Теренс из команды НАК Бреда перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 57'
    Ланг Ноа навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 56'
    Конголо Теренс успешно блокирует удар.
  • 56'
    Ланг Ноа нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 56'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 56'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 55'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 55'
    Контроль мяча: НАК Бреда: 30%, ПСВ: 70%.
  • 54'
    Удар от ворот произведет ПСВ
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    • 52'
      Бакайоко Жоан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 52'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 52'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      ПСВ начинает контратаку
    • 51'
      Люкассен Бойд пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем
    • 51'
      НАК Бреда пытается что-то создать.
    • 51'
      Фламинго Райан из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 50'
      Боскальи Оливье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      НАК Бреда пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: НАК Бреда: 28%, ПСВ: 72%.
    • 50'
      Дамс Маттео из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      НАК Бреда пытается что-то создать.
    • 49'
      Удар от ворот произведет НАК Бреда
    • 49'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 49'
      Фламинго Райан пробует нанести удар издали, но Daniel Bielica держит все под контролем
    • 48'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Хорошую попытку сделал Сайбари Исмаэль. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 48'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 48'
      Боскальи Оливье из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Карсдорп Рик из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 46'
      Сегодняшная посещаемость составляет 18844 болельщиков
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: НАК Бреда: 29%, ПСВ: 71%.
    • 50'
      НАК Бреда начинает контратаку
    • 50'
      Берг Ян из команды НАК Бреда перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 49'
      Боскальи Оливье из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Кемпер Бой из команды НАК Бреда перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Карсдорп Рик из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Берг Ян выиграл воздушное противоборство у Сайбари Исмаэль.
    • 49'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 49'
      Шанс! Кемпер Бой из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
    • 48'
      Сейер Лео из команды НАК Бреда подал угловой справа.
    • 48'
      Боскальи Оливье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      НАК Бреда пытается что-то создать.
    • 47'
      НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Конголо Теренс из команды НАК Бреда перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 46'
      НАК Бреда пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 46'
      Кемпер Бой наказан за толчок Карсдорп Рик
    • 46'
      Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
    • 45'
      Сайбари Исмаэль наказан за толчок Паула Рауль
    • 45'
      Контроль мяча: НАК Бреда: 28%, ПСВ: 72%.
    • 45'
      НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Дамс Маттео из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Рикардо Пепи наказан за толчок Конголо Теренс
    • 44'
      Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
    • 43'
      НАК Бреда пытается что-то создать.
    • 43'
      Хорошую попытку сделал Рикардо Пепи. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 43'
      Гарбетт Мэттью наказан за толчок Боскальи Оливье
    • 42'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 41'
      Фламинго Райан из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Конголо Теренс из команды НАК Бреда перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 41'
      Кемпер Бой из команды НАК Бреда перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: НАК Бреда: 27%, ПСВ: 73%.
    • 40'
      Дамс Маттео из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Белица Даниэль из команды НАК Бреда перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 39'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 38'
      НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 38'
      Сейер Лео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 38'
      НАК Бреда пытается что-то создать.
    • 38'
      Фламинго Райан из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Матч возобновлен
    • 36'
      Кемпер Бой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 35'
      Контроль мяча: НАК Бреда: 26%, ПСВ: 74%.
    • 35'
      Бакайоко Жоан получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 35'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Кемпер Бой пострадал.
    • 35'
      Фламинго Райан из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Гарбетт Мэттью нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      НАК Бреда пытается что-то создать.
    • 34'
      Рикардо Пепи из команды ПСВ слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.
    • 33'
      Рикардо Пепи сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Сайбари Исмаэль забивает с правой ноги!
    • 33'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 32'
      Кемпер Бой совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 32'
      Безумный фол. Кемпер Бой грубо играет против соперника. Пострадал Бакайоко Жоан
    • 31'
      НАК Бреда пытается что-то создать.
    • 31'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: НАК Бреда: 27%, ПСВ: 73%.
    • 30'
      Олдруп-Йенсен Фредрик из команды НАК Бреда перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Ланг Ноа из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
    • 30'
      Олдруп-Йенсен Фредрик из команды НАК Бреда перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 29'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Конголо Теренс из команды НАК Бреда перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 28'
      Белица Даниэль взял и забрал мяч на выходе
    • 28'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 28'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Дамс Маттео из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      НАК Бреда пытается что-то создать.
    • 27'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Олдруп-Йенсен Фредрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Судья сигнализирует, что Бакайоко Жоан из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Сейер Лео
    • 26'
      Кемпер Бой из команды НАК Бреда перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 26'
      Хорошую попытку сделал Бакайоко Жоан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 25'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 25'
      НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: НАК Бреда: 28%, ПСВ: 72%.
    • 25'
      НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Ланг Ноа нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Сайбари Исмаэль из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 25'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 25'
      Конголо Теренс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 24'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Люкассен Бойд из команды НАК Бреда перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 23'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Берг Ян из команды НАК Бреда перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 22'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ПСВ.
    • 21'
      Сайбари Исмаэль сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Рикардо Пепи забивает с правой ноги!
    • 21'
      Сайбари Исмаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 21'
      Кемпер Бой из команды НАК Бреда перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Берг Ян из команды НАК Бреда перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Балар Максимильен наказан за толчок Тильман Малик
    • 20'
      НАК Бреда начинает контратаку
    • 20'
      Контроль мяча: НАК Бреда: 33%, ПСВ: 67%.
    • 20'
      Судья сигнализирует, что Конголо Теренс из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Жуниор Мауро
    • 19'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 19'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 18'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ПСВ.
    • 18'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Белица Даниэль из команды НАК Бреда перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Ланг Ноа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 17'
      Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
    • 17'
      НАК Бреда начинает контратаку
    • 16'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 16'
      Сейер Лео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 16'
      НАК Бреда пытается что-то создать.
    • 15'
      НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Берг Ян из команды НАК Бреда своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: НАК Бреда: 31%, ПСВ: 69%.
    • 14'
      НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 14'
      НАК Бреда пытается что-то создать.
    • 14'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 14'
      Фламинго Райан из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Сайбари Исмаэль из команды ПСВ в офсайде
    • 13'
      Боскальи Оливье нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 13'
      Ланг Ноа из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
    • 12'
      Бакайоко Жоан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 11'
      ПСВ начинает контратаку
    • 10'
      НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: НАК Бреда: 37%, ПСВ: 63%.
    • 10'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 9'
      Белица Даниэль взял и забрал мяч на выходе
    • 9'
      Леманс Клинт из команды НАК Бреда перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Ланг Ноа навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 8'
      Конголо Теренс успешно блокирует удар.
    • 8'
      Сайбари Исмаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 7'
      Конголо Теренс успешно блокирует удар.
    • 7'
      Тильман Малик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 7'
      Боскальи Оливье из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 5'
      Люкассен Бойд совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 5'
      Безумный фол. Люкассен Бойд грубо играет против соперника. Пострадал Ланг Ноа
    • 5'
      Дамс Маттео из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Судья сигнализирует, что Бакайоко Жоан из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Кемпер Бой
    • 5'
      Контроль мяча: НАК Бреда: 60%, ПСВ: 40%.
    • 4'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Леманс Клинт из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Сайбари Исмаэль
    • 3'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Жуниор Мауро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      НАК Бреда пытается что-то создать.
    • 2'
      Удар от ворот произведет НАК Бреда
    • 2'
      Рикардо Пепи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 2'
      Рикардо Пепи нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 2'
      ПСВ начинает контратаку
    • 2'
      НАК Бреда контролирует мяч.
    • 2'
      Фламинго Райан успешно блокирует удар.
    • 2'
      Сейер Лео нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 2'
      НАК Бреда пытается что-то создать.
    • 1'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      НАК Бреда пытается что-то создать.
    • 1'
      Дамс Маттео из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      НАК Бреда пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      НАК Бреда начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
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    НАК Бреда
    Ничья
    ПСВ
    94.00
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    9.50
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    6.10
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