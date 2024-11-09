Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Удар от ворот произведет ПСВ

48' Боскальи Оливье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

45' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Рикардо Пепи наказан за толчок Конголо Теренс

44' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

43' Хорошую попытку сделал Рикардо Пепи. Удар в створ, но вратарь начеку

39' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

38' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет ПСВ

38' Сейер Лео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Матч возобновлен

36' Кемпер Бой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Бакайоко Жоан получает желтую карточку за неспортивное поведение

34' Рикардо Пепи из команды ПСВ слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.

33' Рикардо Пепи сделал результативную передачу.

33' Г О О О О Л - Сайбари Исмаэль забивает с правой ноги!

32' Кемпер Бой совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

29' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Белица Даниэль взял и забрал мяч на выходе

28' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

27' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Хорошую попытку сделал Бакайоко Жоан . Удар в створ, но вратарь начеку

25' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

25' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Сайбари Исмаэль из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Конголо Теренс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

23' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

22' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

22' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ПСВ

21' Г О О О О Л - Рикардо Пепи забивает с правой ноги!

21' Сайбари Исмаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

18' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ПСВ

18' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Ланг Ноа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

16' Удар от ворот произведет ПСВ

16' Сейер Лео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

14' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет ПСВ

10' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Белица Даниэль взял и забрал мяч на выходе

9' Ланг Ноа навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Люкассен Бойд совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

3' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Жуниор Мауро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Рикардо Пепи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Рикардо Пепи нанес удар, но тот был заблокирован.

1' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру