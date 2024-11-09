Тур: 12. Стадион: Рат Верлег. Зрители: 18844 Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
0'
5' Желтая карточкаЛюкассен Бойд
0:1
21' ГолПепи Рикардо
32' Желтая карточкаКемпер Бой
0:2
33' ГолСайбари Исмаэль
34' Желтая карточкаПепи Рикардо
35' Желтая карточкаБакайоко Жоан
0:3
65' ГолБакайоко Жоан
90'+3
Ход матча
21'
0:1
32'
33'
0:2
34'
35'
65'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 8
-
5 Угловые 9
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
273 Количество передач 642
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
5
Берг
Ян
11
Паула
Рауль
77
Сейер
Лео
32
Дамс
Маттео
17
Жуниор
Мауро
14
Пепи
Рикардо
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 Берг ЯнПолузащитник
-
11 Паула РаульНападающий
- Нападающий
-
77 Сейер ЛеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Троос ТейнВратарь
- Защитник
-
21 Ройо МанелЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Adam Kaied
-
28 Lars Mol
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Дамс МаттеоЗащитник
- Полузащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Пепи РикардоНападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Шикс НикВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
НАК Бреда
ПСВ
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 11 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
21 матч
28.6%
4.8%
66.6%
6 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
14.3%
33.3%
52.4%
3 победы 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.8%
14.3%
61.9%
5 побед 3 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
1.7
0.55
Среднее время на гол
52
165
Всего голов
35
20
Голов в среднем за матч
3.18
2
Среднее время на гол
28
45
Всего голов
52
26
Голов в среднем за матч
2.48
1.24
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
36
72
Бомбардиры внутри турнира
НАК Бреда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яношек Доминик
|2 (1)
|0.17
|Омарссон Элиас
|2
|0.17
|Леманс Клинт
|2
|0.17
|Берг Ян
|1
|0.08
|Костож Кацпер
|1
|0.08
|Люкассен Бойд
|1
|0.08
|Граймль Лео
|1
|0.08
|Гарбетт Мэттью
|1
|0.08
|Сейер Лео
|1 (1)
|0.08
|Паула Рауль
|0
|0
|Кемпер Бой
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|6 (1)
|0.5
|Пепи Рикардо
|6
|0.5
|Тильман Малик
|5
|0.42
|Лосано Ирвинг
|4
|0.33
|Бакайоко Жоан
|4
|0.33
|Тиль Гус
|3
|0.25
|Ланг Ноа
|2
|0.17
|Дриауех Каухайб
|2
|0.17
|Веерман Йоэй
|1
|0.08
|Сайбари Исмаэль
|1
|0.08
|Перишич Иван
|1
|0.08
|Схаутен Йерди
|1
|0.08
|Боскальи Оливье
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Фламинго Райан
|0
|0
Карточки
НАК Бреда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Ян
|5
|0
|Граймль Лео
|5
|0
|Кемпер Бой
|4
|0
|Люкассен Бойд
|2
|0
|Хефкенс Карл
|0
|1
|Махмутович Энес
|0
|1
|Lars Mol
|0
|1
|Фернандеш Сана
|0
|1
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0
|Косцельник Мартин
|1
|0
|Костож Кацпер
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Балар Максимильен
|1
|0
|Cherrion Valerius
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дамс Маттео
|1
|1
|Перишич Иван
|1
|0
|Карсдорп Рик
|1
|0
|Тиль Гус
|1
|0
|Пепи Рикардо
|1
|0
|Тильман Малик
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
|Фламинго Райан
|1
|0
Результаты матчей
НАК Бреда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
ПСВ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
1
2
НАК Бреда
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
ПСВ
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
2
16
НАК Бреда
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
ПСВ
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
3
18
Голы по времени матча
Забито
10
20
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
1
10%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
3
30%
1
5%
31-45
2
20%
3
15%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
4
40%
3
15%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Забито
3
16
0 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
4
25%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
67%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
33%
2
13%
76-90
Пропущено
14
4
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
7%
1
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
25%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
1
25%
61-75
3
21%
1
25%
76-90
Забито
13
36
4 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
5 Не забивали 0
1
8%
7
19%
1-15
0
0%
7
19%
16-30
3
23%
4
11%
31-45
4
31%
5
14%
46-60
0
0%
8
22%
61-75
5
38%
5
14%
76-90
Пропущено
20
13
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
1
5%
2
15%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
3
23%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
6
30%
3
23%
61-75
5
25%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
НАК Бреда
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Хераклес - НАК Бреда 2:0 Барендрехт - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Валвейк 4:1 ПЕК Зволле - НАК Бреда 1:2
АДО Ден Хааг - НАК Бреда 0:2 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 Твенте - НАК Бреда 1:0 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 НАК Бреда - Утрехт 1:2 НАК Бреда - Аякс 2:1 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2 НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1 НАК Бреда - ОФИ 1:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 НАК Бреда - Эйндховен 3:0
ПСВ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ПСВ - Жирона 4:0 Аякс - ПСВ 3:2 ПСВ - ПЕК Зволле 6:0 ПСЖ - ПСВ 1:1
АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 ПСВ - Спортинг Л 1:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1
Результаты матчей
НАК Бреда
ПСВ
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:7
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 43%
3
3 раза 43%
7
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
НАК Бреда
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
15
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
39
111
75
111
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|40 - 9
|33
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|20 - 11
|28
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|23 - 9
|25
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|24 - 12
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 9
|21
|6.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 12
|17
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 16
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 10
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 19
|15
|10.
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|12 - 21
|15
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 23
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 18
|11
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 23
|6
|18.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|10 - 31
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|14 - 7
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 15
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 14
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 20
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|6 (1)
|Твенте
|Ламмерс Сэм
|5 (1)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Спарта Роттердам
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1 3