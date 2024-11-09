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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Бланк Эрвин
Валвейк
0:0
Первый тайм: 24'
НЕК Неймеген
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Валвейк
Ничья
НЕК Неймеген
4.30
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3.80
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1.88
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Все Коэффициенты
1
Хауэн
Йерун
4
Ван
Гелдерен
Лиам
17
Ван
Эйджма
Рошон
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
34
Ваутерс
Луук
24
Румерату
Годфрид
23
Ван
дер
Венне
Рихард
30
Вайдманн
Дауда
18
Ван
дер
Ватер
Силвестр
9
Завада
Оскар
19
Маргарет
Рихонелл
22
Руфс
Робин
2
Перейра
Брайанн
4
Маркес
Иван
3
Сандлер
Филипп
24
Вердонк
Калвин
7
Гонсалес
Роберто
6
Худемакерс
Меес
23
Сано
Кадаи
10
Хансен
Сонтье
32
Ван
Крой
Вито
18
Огава
Коки
Валвейк
4-3-3
НЕК Неймеген
4-4-2

История личных встреч

Валвейк
НЕК Неймеген

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
37.5%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

27 матчей

29.6%
11.1%
59.3%
8 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

37%
18.5%
44.5%
10 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

Э
2:0
Э
3:0
ТМК
0:1
Э
1:3
Э
6:1
ТМК
3:1
Э
1:1
Э
2:1
ТМК
3:0
ТМС
2:1
ТМК
2:1
ПДПОЗВЭ
3:0
ПДПОЗВЭ
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
1:0
Э
1:3
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:1

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.17
0.8

Среднее время на гол

77
112

Всего голов

31
13

Голов в среднем за матч

2.07
1.08

Среднее время на гол

43
83

Всего голов

45
25

Голов в среднем за матч

1.67
0.93

Тотал матчей

2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

54
97

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван дер Венне Рихард 3 0.25
Маргарет Рихонелл 3 (1) 0.25
Ван дер Ватер Силвестр 2 0.17
Клеонизе Денильо 1 0.08
Кастильо Хуан II 0 0
Румерату Годфрид 0 0
Tim van de Loo 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Огава Коки 4 (1) 0.33
Ван Крой Вито 3 0.25
Гонсалес Роберто 2 0.17
Хансен Сонтье 2 0.17
Уаисса Сами 2 0.17
Оуведжан Томас 1 (1) 0.08
Нюйтинк Брэм 1 0.08
Сано Кадаи 1 0.08
Ван Рой Барт 0 0
Худемакерс Меес 0 0
Перейра Брайанн 0 0
Basar Onal 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 1 1
Крамер Михил 1 1
Укили Яссин 1 1
Faissal Al Mazyani 1 1
Ван Гелдерен Лиам 2 0
Завада Оскар 0 1
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Кастильо Хуан II 1 0
Леливелд Юлиан 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Нимейер Рёвен 1 0
Румерату Годфрид 1 0
Клеонизе Денильо 1 0
Вайдманн Дауда 1 0
Локеза Крис 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вердонк Калвин 2 0
Маркес Иван 2 0
Пропер Дирк 2 0
Перейра Брайанн 2 0
Сано Кадаи 0 1
Нюйтинк Брэм 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Basar Onal 1 0

Результаты матчей

Валвейк
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
НЕК Неймеген
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Валвейк
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
НЕК Неймеген
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

0
11
Валвейк
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
НЕК Неймеген
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Пропущено

11
4
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
18%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
1
25%
76-90

Забито

4
13
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
1
25%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
25%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
50%
2
15%
76-90

Пропущено

17
5
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
4
24%
3
60%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
1
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
12%
1
20%
76-90

Забито

10
17
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
10%
2
12%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
1
10%
5
29%
29%
31-45
3
30%
2
12%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
3
30%
4
24%
76-90

Пропущено

28
9
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
6
21%
4
44%
1-15
3
11%
2
22%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
5
18%
1
11%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
7
25%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Валвейк - Алмере Сити 2:0 Валвейк - Витесс 3:1 НАК Бреда - Валвейк 4:1 Валвейк - Твенте 2:2
Утрехт - Валвейк 3:2 Валвейк - Аякс 0:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Валвейк - Гронинген 1:2 ПСВ - Валвейк 5:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Валвейк - Ден Бош 2:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Валвейк 0:5 Валвейк - Утрехт 2:2
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
НЕК Неймеген - Гронинген 6:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 4:3 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 3:0
НЕК Неймеген - Алемания Ахен 1:0 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4

Результаты матчей

Валвейк
НЕК Неймеген

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
6
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Валвейк
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 12 11 0 1 39 - 9 33
2.
Утрехт
 Заявка 11 9 1 1 20 - 11 28
3.
Аякс
 Заявка 10 8 1 1 23 - 9 25
4.
Фейеноорд
 Заявка 11 6 4 1 24 - 12 22
5.
Твенте
 Заявка 11 6 3 2 22 - 9 21
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 2 4 22 - 12 17
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 5 2 5 13 - 16 17
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 4 3 4 15 - 19 15
9.
НАК Бреда
 0:2 Заявка 12 5 0 7 12 - 20 15
10.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 12 4 2 6 16 - 10 14
11.
Виллем II
 Заявка 11 3 3 5 11 - 11 12
12.
Гронинген
 Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 3 6 14 - 22 12
14.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 12 - 23 12
15.
Херенвен
 Заявка 11 3 2 6 12 - 23 11
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 2 5 5 12 - 18 11
17.
Алмере Сити
 Заявка 11 1 3 7 5 - 23 6
18.
Валвейк
 0:0 Заявка 12 1 2 9 10 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
5.
НАК Бреда
 0:2 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
6.
Твенте
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
7.
Херенвен
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
8.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
9.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
11.
Гронинген
 Заявка 6 2 2 2 7 - 5 8
12.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
14.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 2 1 2 14 - 7 7
15.
Виллем II
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
16.
Валвейк
 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
18.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 7 6 0 1 21 - 7 18
2.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
3.
Фейеноорд
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
4.
Аякс
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
5.
Твенте
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
11.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 6 1 1 4 3 - 5 4
12.
Гронинген
 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
13.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
14.
НАК Бреда
 0:2 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
17.
Валвейк
 0:0 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 Заявка 6 0 0 6 2 - 20 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 6 (1)
Твенте Ламмерс Сэм 5 (1)
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Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Спарта Роттердам Ван дер Кюст Джевенсио 1 3
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    Лучшие коэффициенты
    Валвейк
    Ничья
    НЕК Неймеген
    4.30
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    3.80
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    1.88
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