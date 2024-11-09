Тур: 12. Стадион: Мандемейкерс. Главный судья: Бланк Эрвин
0:0
Первый тайм: 24'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
34
Ваутерс
Луук
22
Руфс
Робин
23
Сано
Кадаи
18
Огава
Коки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кестинг ДжойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Luuk Vogels
-
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
25 Уаисса СамиПолузащитник
-
-
11 Basar Onal
-
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Валвейк
НЕК Неймеген
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
125%
37.5%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
27 матчей
29.6%
11.1%
59.3%
8 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
37%
18.5%
44.5%
10 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.17
0.8
Среднее время на гол
77
112
Всего голов
31
13
Голов в среднем за матч
2.07
1.08
Среднее время на гол
43
83
Всего голов
45
25
Голов в среднем за матч
1.67
0.93
Тотал матчей
2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
54
97
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван дер Венне Рихард
|3
|0.25
|Маргарет Рихонелл
|3 (1)
|0.25
|Ван дер Ватер Силвестр
|2
|0.17
|Клеонизе Денильо
|1
|0.08
|Кастильо Хуан II
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
|Tim van de Loo
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Огава Коки
|4 (1)
|0.33
|Ван Крой Вито
|3
|0.25
|Гонсалес Роберто
|2
|0.17
|Хансен Сонтье
|2
|0.17
|Уаисса Сами
|2
|0.17
|Оуведжан Томас
|1 (1)
|0.08
|Нюйтинк Брэм
|1
|0.08
|Сано Кадаи
|1
|0.08
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Худемакерс Меес
|0
|0
|Перейра Брайанн
|0
|0
|Basar Onal
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейерс Арон
|1
|1
|Крамер Михил
|1
|1
|Укили Яссин
|1
|1
|Faissal Al Mazyani
|1
|1
|Ван Гелдерен Лиам
|2
|0
|Завада Оскар
|0
|1
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Кастильо Хуан II
|1
|0
|Леливелд Юлиан
|1
|0
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0
|Нимейер Рёвен
|1
|0
|Румерату Годфрид
|1
|0
|Клеонизе Денильо
|1
|0
|Вайдманн Дауда
|1
|0
|Локеза Крис
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вердонк Калвин
|2
|0
|Маркес Иван
|2
|0
|Пропер Дирк
|2
|0
|Перейра Брайанн
|2
|0
|Сано Кадаи
|0
|1
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Basar Onal
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
НЕК Неймеген
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Валвейк
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
НЕК Неймеген
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
0
11
Валвейк
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
НЕК Неймеген
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Пропущено
11
4
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
18%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
1
25%
76-90
Забито
4
13
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
1
25%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
25%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
50%
2
15%
76-90
Пропущено
17
5
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
4
24%
3
60%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
1
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
12%
1
20%
76-90
Забито
10
17
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
10%
2
12%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
1
10%
5
29%
29%
31-45
3
30%
2
12%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
3
30%
4
24%
76-90
Пропущено
28
9
15 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
6
21%
4
44%
1-15
3
11%
2
22%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
5
18%
1
11%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
7
25%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Валвейк - Алмере Сити 2:0 Валвейк - Витесс 3:1 НАК Бреда - Валвейк 4:1 Валвейк - Твенте 2:2
Утрехт - Валвейк 3:2 Валвейк - Аякс 0:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Валвейк - Гронинген 1:2 ПСВ - Валвейк 5:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Валвейк - Ден Бош 2:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Валвейк 0:5 Валвейк - Утрехт 2:2
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
НЕК Неймеген - Гронинген 6:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 4:3 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 3:0
НЕК Неймеген - Алемания Ахен 1:0 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4
Результаты матчей
Валвейк
НЕК Неймеген
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
6
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Валвейк
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
38
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|12
|11
|0
|1
|39 - 9
|33
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|20 - 11
|28
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|23 - 9
|25
|4.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|24 - 12
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 9
|21
|6.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 12
|17
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 16
|17
|8.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 19
|15
|9.
|0:2 Заявка
|12
|5
|0
|7
|12 - 20
|15
|10.
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|16 - 10
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 23
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 18
|11
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 23
|6
|18.
|0:0 Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|5.
|0:2 Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|9.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|14 - 7
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|16.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 15
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 7
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|16 - 6
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|10.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|11.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 5
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 14
|4
|14.
|0:2 Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|17.
|0:0 Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 20
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|6 (1)
|Твенте
|Ламмерс Сэм
|5 (1)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Спарта Роттердам
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1 3