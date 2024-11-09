Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

86' Клеонизе Денильо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Валвейк

82' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

81' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Удар от ворот произведет Валвейк

79' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Перейра Брайанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Basar Onal оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Перейра Брайанн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Команда НЕК Неймеген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

68' Г О О О О О Л - Огава Коки из команды НЕК Неймеген легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

68' ШТАНГА! Пробил головой Гонсалес Роберто прямо в каркас ворот!

67' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Руфс Робин взял и забрал мяч на выходе

63' Удар от ворот произведет Валвейк

63' Вердонк Калвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Ван Крой Вито бьет со штрафного в створ, но Джерон Хоувен держит все под контролем

61' Ван Крой Вито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Удар от ворот произведет Валвейк

57' Ван Крой Вито навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Сано Кадаи пробует нанести удар издали, но Джерон Хоувен держит все под контролем

56' Хорошую попытку сделал Хансен Сонтье . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

52' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

50' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

49' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Валвейк