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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 6911 Главный судья: Бланк Эрвин
Валвейк
0:3
Конец матча
НЕК Неймеген
0'
45' Желтая карточка
Вайдманн Дауда
45' Желтая карточка
Ван Крой Вито
45' Вторая желтая карточка
Вайдманн Дауда
0:1
68' Гол
Огава Коки
0:2
74' Гол
Уаисса Сами
0:3
90' Гол
Маркес Иван
90'+4

Ход матча

45'
Вайдманн Дауда
 
45'
 
Ван Крой Вито
45'
Вайдманн Дауда
 
61'
 
Нюйтинк Брэм
Сандлер Филипп
68'
0:1
Огава Коки
69'
 
Basar Onal
Хансен Сонтье
69'
 
Уаисса Сами
Гонсалес Роберто
74'
0:2
Уаисса Сами
(Перейра Брайанн)
77'
Клеонизе Денильо
Ван дер Ватер Силвестр
 
77'
Укили Яссин
Завада Оскар
 
77'
Faissal Al Mazyani
Ван дер Венне Рихард
 
78'
 
Лиратцис Элефтериос
Перейра Брайанн
78'
 
Kento Shiogai
Огава Коки
90'
0:3
Маркес Иван
(Ван Крой Вито)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 10
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 365 Количество передач 535
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

1
Хауэн
Йерун
4
Ван
Гелдерен
Лиам
17
Ван
Эйджма
Рошон
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
34
Ваутерс
Луук
24
Румерату
Годфрид
23
Ван
дер
Венне
Рихард
30
Вайдманн
Дауда
18
Ван
дер
Ватер
Силвестр
9
Завада
Оскар
19
Маргарет
Рихонелл
22
Руфс
Робин
2
Перейра
Брайанн
4
Маркес
Иван
3
Сандлер
Филипп
24
Вердонк
Калвин
7
Гонсалес
Роберто
6
Худемакерс
Меес
23
Сано
Кадаи
10
Хансен
Сонтье
32
Ван
Крой
Вито
18
Огава
Коки
Валвейк
4-3-3
НЕК Неймеген
4-4-2

История личных встреч

Валвейк
НЕК Неймеген

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
37.5%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

27 матчей

29.6%
11.1%
59.3%
8 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

37%
18.5%
44.5%
10 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

Э
2:0
Э
3:0
ТМК
0:1
Э
1:3
Э
6:1
ТМК
3:1
Э
1:1
Э
2:1
ТМК
3:0
ТМС
2:1
ТМК
2:1
ПДПОЗВЭ
3:0
ПДПОЗВЭ
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
1:0
Э
1:3
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:1

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.17
0.8

Среднее время на гол

77
112

Всего голов

31
13

Голов в среднем за матч

2.07
1.08

Среднее время на гол

43
83

Всего голов

45
25

Голов в среднем за матч

1.67
0.93

Тотал матчей

2.5
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

54
97

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван дер Венне Рихард 3 0.25
Маргарет Рихонелл 3 (1) 0.25
Ван дер Ватер Силвестр 2 0.17
Клеонизе Денильо 1 0.08
Кастильо Хуан II 0 0
Румерату Годфрид 0 0
Tim van de Loo 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Огава Коки 5 (1) 0.42
Ван Крой Вито 3 0.25
Уаисса Сами 3 0.25
Гонсалес Роберто 2 0.17
Хансен Сонтье 2 0.17
Оуведжан Томас 1 (1) 0.08
Нюйтинк Брэм 1 0.08
Маркес Иван 1 0.08
Сано Кадаи 1 0.08
Ван Рой Барт 0 0
Перейра Брайанн 0 0
Худемакерс Меес 0 0
Basar Onal 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайдманн Дауда 2 1
Мейерс Арон 1 1
Крамер Михил 1 1
Укили Яссин 1 1
Faissal Al Mazyani 1 1
Ван Гелдерен Лиам 2 0
Завада Оскар 0 1
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Кастильо Хуан II 1 0
Леливелд Юлиан 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Нимейер Рёвен 1 0
Румерату Годфрид 1 0
Клеонизе Денильо 1 0
Локеза Крис 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вердонк Калвин 2 0
Маркес Иван 2 0
Пропер Дирк 2 0
Перейра Брайанн 2 0
Сано Кадаи 0 1
Нюйтинк Брэм 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Basar Onal 1 0

Результаты матчей

Валвейк
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
НЕК Неймеген
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Валвейк
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

0
11
Валвейк
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
НЕК Неймеген
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Пропущено

14
4
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
14%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
6
43%
1
25%
76-90

Забито

4
13
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
25%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
25%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
50%
2
15%
76-90

Пропущено

17
5
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
4
24%
3
60%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
1
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
12%
1
20%
76-90

Забито

10
20
3 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
1
10%
2
10%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
1
10%
5
25%
31-45
3
30%
2
10%
46-60
1
10%
4
20%
61-75
3
30%
5
25%
76-90

Пропущено

31
9
15 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 6
6
19%
4
44%
1-15
3
10%
2
22%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
5
16%
1
11%
46-60
3
10%
0
0%
61-75
8
26%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Валвейк - Алмере Сити 2:0 Валвейк - Витесс 3:1 НАК Бреда - Валвейк 4:1 Валвейк - Твенте 2:2
Утрехт - Валвейк 3:2 Валвейк - Аякс 0:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Валвейк - Гронинген 1:2 ПСВ - Валвейк 5:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Валвейк - Ден Бош 2:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Валвейк 0:5 Валвейк - Утрехт 2:2
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
НЕК Неймеген - Гронинген 6:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 4:3 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Херенвен 3:0
НЕК Неймеген - Алемания Ахен 1:0 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4

Результаты матчей

Валвейк
НЕК Неймеген

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 50%
0:3
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
4 раза 67%
3
2 раза 33%

Точный счет

0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Валвейк
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 11 0 1 40 - 9 33
2.
Утрехт
 Заявка 11 9 1 1 20 - 11 28
3.
Аякс
 Заявка 10 8 1 1 23 - 9 25
4.
Фейеноорд
 Заявка 11 6 4 1 24 - 12 22
5.
Твенте
 Заявка 11 6 3 2 22 - 9 21
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 2 4 22 - 12 17
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 5 2 5 13 - 16 17
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 5 1 6 19 - 10 16
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 4 3 4 15 - 19 15
10.
НАК Бреда
 Заявка 12 5 0 7 12 - 21 15
11.
Виллем II
 Заявка 11 3 3 5 11 - 11 12
12.
Гронинген
 Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 3 6 14 - 22 12
14.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 12 - 23 12
15.
Херенвен
 Заявка 11 3 2 6 12 - 23 11
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 2 5 5 12 - 18 11
17.
Алмере Сити
 Заявка 11 1 3 7 5 - 23 6
18.
Валвейк
 Заявка 12 1 1 10 10 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
5.
НАК Бреда
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
6.
Твенте
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
7.
Херенвен
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
8.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
11.
Гронинген
 Заявка 6 2 2 2 7 - 5 8
12.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
14.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 2 1 2 14 - 7 7
15.
Виллем II
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
16.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
17.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
18.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
2.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
3.
Фейеноорд
 Заявка 6 3 3 0 16 - 6 12
4.
Аякс
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
5.
Твенте
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
10.
Виллем II
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Гронинген
 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
13.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
14.
НАК Бреда
 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 Заявка 6 0 0 6 2 - 20 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 6 (1)
Твенте Ламмерс Сэм 5 (1)
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Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Спарта Роттердам Ван дер Кюст Джевенсио 1 3
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