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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Нагтегал Марк
Алмере Сити
1:2
Первый тайм: 24'
Фейеноорд
0'
0:1
3' Гол
Ин-Бом Хван
1:1
8' Гол
Хансен Корнелиус
1:2
11' Гол
Хадж-Мусса Анис
20' Желтая карточка
Висус Рикардо

Ход матча

3'
0:1
Ин-Бом Хван
(Пайшао Игор)
8'
Хансен Корнелиус
(Кадиле Джуниор)
1:1
11'
1:2
Хадж-Мусса Анис
(Ганцко Давид)
20'
Висус Рикардо
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Алмере Сити
Ничья
Фейеноорд
8.50
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8.70
1.40
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Все Коэффициенты
1
Баккер
Нордин
3
Якобс
Йоей
4
Висус
Рикардо
15
Лоуренс
Джеймс
20
Акуджоби
Хамди
14
Загаритис
Василиос
8
Тахири
Анас
5
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
19
Хайе
Том
17
Хансен
Корнелиус
11
Кадиле
Джуниор
22
Велленройтер
Тимон
26
Дживайро
Рид
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
5
Смал
Гийс
4
Ин-Бом
Хван
6
Зерруки
Рамиз
23
Хадж-Мусса
Анис
8
Тимбер
Квинтен
14
Пайшао
Игор
49
Редмонд
Зепикено
Алмере Сити
5-3-2
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Алмере Сити
Фейеноорд

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

Э
0:2
Э
6:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

6
2

Среднее время на гол

15
45

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
60

Бомбардиры внутри турнира

Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хансен Корнелиус 2 0.17
Робине Тома 1 0.08
Гийом Батист 1 0.08
Акуджоби Хамди 0 0
Кадиле Джуниор 0 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимбер Квинтен 4 (1) 0.33
Уэда Аясэ 3 0.25
Пайшао Игор 2 0.17
Осман Ибрагим 2 0.17
Карранса Хулиан 2 0.17
Ин-Бом Хван 2 0.17
Хименес Сантьяго II 2 0.17
Миламбо Антони 2 0.17
Стенгс Келвин 1 0.08
Лотомба Жордан 1 0.08
Ганцко Давид 1 0.08
Иванушец Лука 1 0.08
Хадж-Мусса Анис 1 0.08
Буэно Уго 0 0
Ниукоп Барт 0 0
Смал Гийс 0 0
Зекиель Дживай 0 0

Карточки

Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Висус Рикардо 1 1
Хайе Том 2 0
Акуджоби Хамди 2 0
Гийом Батист 0 1
Тахири Анас 1 0
Робине Тома 1 0
Флоранюс Шерел 1 0
Карбонель Алекс 1 0
Маменги Кристофер 1 0
Загаритис Василиос 1 0
Провиденс Рубен 1 0
Делорье-Шобе Логан 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Бальбао Алекс 1 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 1 0
Emanuel Poku 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимбер Квинтен 4 0
Зерруки Рамиз 1 1
Траунер Гернот 2 0
Ганцко Давид 2 0
Ин-Бом Хван 2 0
Осман Ибрагим 2 0
Приске Бриан 1 0
Ниукоп Барт 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Буэно Уго 1 0
Миламбо Антони 1 0
Белен Томас 1 0
Зекиель Дживай 1 0
Надже Крис-Кевин 1 0
Хадж-Мусса Анис 1 0

Результаты матчей

Алмере Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Фейеноорд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
3
Алмере Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Фейеноорд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
7
Алмере Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Фейеноорд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
0% (0)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

3
15
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 5
1
33%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
33%
5
33%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
33%
2
13%
76-90

Пропущено

15
7
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
4
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
3
43%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
4
27%
4
57%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

5
22
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 1
2
40%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
20%
5
23%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
2
40%
3
14%
76-90

Пропущено

23
14
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
5
22%
1
7%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
2
9%
4
29%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
7
30%
1
7%
61-75
4
17%
7
50%
76-90

Результаты последних матчей

Алмере Сити
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Валвейк - Алмере Сити 2:0 Квик Бойс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:0 Спарта Роттердам - Алмере Сити 2:2
Алмере Сити - Виллем II 0:1 ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Твенте 0:5 Хераклес - Алмере Сити 0:0 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Алмере Сити - ФКСБ 1:2
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Ред Булл Зальцбург 1:3 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 3:2 Фейеноорд - Аякс 0:2 Утрехт - Фейеноорд 0:2
Бенфика - Фейеноорд 1:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Твенте 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1

Результаты матчей

Алмере Сити
Фейеноорд

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:7
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:5
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:7
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:5
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Алмере Сити
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
10
1
1
10
1.5
7
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 11 0 1 40 - 9 33
2.
Утрехт
 Заявка 11 9 1 1 20 - 11 28
3.
Аякс
 Заявка 10 8 1 1 23 - 9 25
4.
Фейеноорд
 2:1 Заявка 12 7 4 1 26 - 13 25
5.
Твенте
 Заявка 11 6 3 2 22 - 9 21
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 2 4 22 - 12 17
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 5 2 5 13 - 16 17
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 5 1 6 19 - 10 16
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 4 3 4 15 - 19 15
10.
НАК Бреда
 Заявка 12 5 0 7 12 - 21 15
11.
Виллем II
 Заявка 11 3 3 5 11 - 11 12
12.
Гронинген
 Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 3 6 14 - 22 12
14.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 12 - 23 12
15.
Херенвен
 Заявка 11 3 2 6 12 - 23 11
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 2 5 5 12 - 18 11
17.
Алмере Сити
 1:2 Заявка 12 1 3 8 6 - 25 6
18.
Валвейк
 Заявка 12 1 1 10 10 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
5.
НАК Бреда
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
6.
Твенте
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
7.
Херенвен
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
8.
Фейеноорд
 2:1 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
11.
Гронинген
 Заявка 6 2 2 2 7 - 5 8
12.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
14.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 2 1 2 14 - 7 7
15.
Виллем II
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
17.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
18.
Алмере Сити
 1:2 Заявка 7 1 1 5 4 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
2.
Фейеноорд
 2:1 Заявка 7 4 3 0 18 - 7 15
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
4.
Аякс
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
5.
Твенте
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
10.
Виллем II
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Гронинген
 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
13.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
14.
НАК Бреда
 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16.
Алмере Сити
 1:2 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 Заявка 6 0 0 6 2 - 20 0
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Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 6 (1)
Твенте Ламмерс Сэм 5 (1)
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Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Спарта Роттердам Ван дер Кюст Джевенсио 1 3
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    Алмере Сити
    Ничья
    Фейеноорд
    8.50
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    8.70
    1.40
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    Алмере Сити
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