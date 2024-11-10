Тур: 12. Стадион: Yanmar Stadion. Главный судья: Нагтегал Марк
1:2
Первый тайм: 24'
0'
0:1
3' ГолИн-Бом Хван
1:1
8' ГолХансен Корнелиус
1:2
11' ГолХадж-Мусса Анис
20' Желтая карточкаВисус Рикардо
Ход матча
3'
0:1
8'
11'
1:2
20'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 3
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
19
Хайе
Том
26
Дживайро
Рид
33
Ганцко
Давид
14
Пайшао
Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хайе ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Налич АдиПолузащитник
-
24 Маттуар ФезПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Бомон ГусПолузащитник
-
28 Ресевёр ТимПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Хедвигес Мадуро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Дживайро РидЗащитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Бергер МаннуВратарь
-
21 Петков АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Слити АйменНападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Алмере Сити
Фейеноорд
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
6
2
Среднее время на гол
15
45
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
60
Бомбардиры внутри турнира
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хансен Корнелиус
|2
|0.17
|Робине Тома
|1
|0.08
|Гийом Батист
|1
|0.08
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Кадиле Джуниор
|0
|0
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тимбер Квинтен
|4 (1)
|0.33
|Уэда Аясэ
|3
|0.25
|Пайшао Игор
|2
|0.17
|Осман Ибрагим
|2
|0.17
|Карранса Хулиан
|2
|0.17
|Ин-Бом Хван
|2
|0.17
|Хименес Сантьяго II
|2
|0.17
|Миламбо Антони
|2
|0.17
|Стенгс Келвин
|1
|0.08
|Лотомба Жордан
|1
|0.08
|Ганцко Давид
|1
|0.08
|Иванушец Лука
|1
|0.08
|Хадж-Мусса Анис
|1
|0.08
|Буэно Уго
|0
|0
|Ниукоп Барт
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
|Зекиель Дживай
|0
|0
Карточки
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Висус Рикардо
|1
|1
|Хайе Том
|2
|0
|Акуджоби Хамди
|2
|0
|Гийом Батист
|0
|1
|Тахири Анас
|1
|0
|Робине Тома
|1
|0
|Флоранюс Шерел
|1
|0
|Карбонель Алекс
|1
|0
|Маменги Кристофер
|1
|0
|Загаритис Василиос
|1
|0
|Провиденс Рубен
|1
|0
|Делорье-Шобе Логан
|1
|0
|Кадиле Джуниор
|1
|0
|Бальбао Алекс
|1
|0
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|1
|0
|Emanuel Poku
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тимбер Квинтен
|4
|0
|Зерруки Рамиз
|1
|1
|Траунер Гернот
|2
|0
|Ганцко Давид
|2
|0
|Ин-Бом Хван
|2
|0
|Осман Ибрагим
|2
|0
|Приске Бриан
|1
|0
|Ниукоп Барт
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Миламбо Антони
|1
|0
|Белен Томас
|1
|0
|Зекиель Дживай
|1
|0
|Надже Крис-Кевин
|1
|0
|Хадж-Мусса Анис
|1
|0
Результаты матчей
Алмере Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Фейеноорд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
3
Алмере Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Фейеноорд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
1
7
Алмере Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Фейеноорд
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
0% (0)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
3
15
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 5
1
33%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
33%
5
33%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
33%
2
13%
76-90
Пропущено
15
7
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
4
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
3
43%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
4
27%
4
57%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
5
22
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 1
2
40%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
1
20%
5
23%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
2
40%
3
14%
76-90
Пропущено
23
14
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
5
22%
1
7%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
2
9%
4
29%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
7
30%
1
7%
61-75
4
17%
7
50%
76-90
Результаты последних матчей
Алмере Сити
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Валвейк - Алмере Сити 2:0 Квик Бойс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:0 Спарта Роттердам - Алмере Сити 2:2
Алмере Сити - Виллем II 0:1 ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Твенте 0:5 Хераклес - Алмере Сити 0:0 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Алмере Сити - ФКСБ 1:2
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Ред Булл Зальцбург 1:3 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 3:2 Фейеноорд - Аякс 0:2 Утрехт - Фейеноорд 0:2
Бенфика - Фейеноорд 1:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Твенте 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1
Результаты матчей
Алмере Сити
Фейеноорд
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:7
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:5
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:7
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:5
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
5
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Алмере Сити
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
14
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
101
110
74
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|40 - 9
|33
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|20 - 11
|28
|3.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|23 - 9
|25
|4.
|2:1 Заявка
|12
|7
|4
|1
|26 - 13
|25
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 9
|21
|6.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 12
|17
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 16
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 10
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 19
|15
|10.
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|12 - 21
|15
|11.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 11
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 23
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 18
|11
|17.
|1:2 Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 25
|6
|18.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|10 - 31
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|8.
|2:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|14 - 7
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|18.
|1:2 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|2.
|2:1 Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 7
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 14
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|16.
|1:2 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 20
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|6 (1)
|Твенте
|Ламмерс Сэм
|5 (1)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Спарта Роттердам
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1 3