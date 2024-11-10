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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Нагтегал Марк
Алмере Сити
1:4
Конец матча
Фейеноорд
0'
0:1
3' Гол
Ин-Бом Хван
1:1
8' Гол
Хансен Корнелиус
1:2
11' Гол
Зерруки Рамиз
20' Желтая карточка
Висус Рикардо
1:3
70' Гол
Белен Томас
1:4
78' Гол
Хадж-Мусса Анис
88' Желтая карточка
Налич Ади
90'+4

Ход матча

3'
0:1
Ин-Бом Хван
(Пайшао Игор)
8'
Хансен Корнелиус
1:1
11'
1:2
Зерруки Рамиз
(Ганцко Давид)
20'
Висус Рикардо
 
56'
Маменги Кристофер
Висус Рикардо
 
56'
Данкерлёй Дамил
Лоуренс Джеймс
 
61'
 
Надже Крис-Кевин
Тимбер Квинтен
61'
 
Зекиель Дживай
Ин-Бом Хван
61'
 
Белен Томас
Траунер Гернот
65'
Провиденс Рубен
Хансен Корнелиус
 
68'
 
Иванушец Лука
Редмонд Зепикено
70'
1:3
Белен Томас
78'
1:4
Хадж-Мусса Анис
(Зерруки Рамиз)
81'
Маттуар Фез
Хайе Том
 
81'
Налич Ади
Кадиле Джуниор
 
83'
 
Гонсалес Факундо
Смал Гийс
88'
Налич Ади
 

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 2 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 11
  • 0 Угловые 9
  • 1 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 268 Количество передач 534
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

1
Баккер
Нордин
3
Якобс
Йоей
4
Висус
Рикардо
15
Лоуренс
Джеймс
20
Акуджоби
Хамди
14
Загаритис
Василиос
19
Хайе
Том
5
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
8
Тахири
Анас
17
Хансен
Корнелиус
11
Кадиле
Джуниор
22
Велленройтер
Тимон
26
Дживайро
Рид
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
5
Смал
Гийс
4
Ин-Бом
Хван
6
Зерруки
Рамиз
23
Хадж-Мусса
Анис
8
Тимбер
Квинтен
14
Пайшао
Игор
49
Редмонд
Зепикено
Алмере Сити
5-3-2
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Алмере Сити
Фейеноорд

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

Э
0:2
Э
6:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

6
2

Среднее время на гол

15
45

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
60

Бомбардиры внутри турнира

Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хансен Корнелиус 2 0.17
Робине Тома 1 0.08
Гийом Батист 1 0.08
Акуджоби Хамди 0 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тимбер Квинтен 4 (1) 0.33
Уэда Аясэ 3 0.25
Пайшао Игор 2 0.17
Осман Ибрагим 2 0.17
Карранса Хулиан 2 0.17
Ин-Бом Хван 2 0.17
Хименес Сантьяго II 2 0.17
Миламбо Антони 2 0.17
Стенгс Келвин 1 0.08
Лотомба Жордан 1 0.08
Ганцко Давид 1 0.08
Зерруки Рамиз 1 0.08
Иванушец Лука 1 0.08
Белен Томас 1 0.08
Хадж-Мусса Анис 1 0.08
Буэно Уго 0 0
Ниукоп Барт 0 0
Смал Гийс 0 0
Зекиель Дживай 0 0

Карточки

Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Висус Рикардо 2 1
Хайе Том 2 0
Акуджоби Хамди 2 0
Гийом Батист 0 1
Тахири Анас 1 0
Робине Тома 1 0
Флоранюс Шерел 1 0
Карбонель Алекс 1 0
Налич Ади 1 0
Маменги Кристофер 1 0
Загаритис Василиос 1 0
Провиденс Рубен 1 0
Делорье-Шобе Логан 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Бальбао Алекс 1 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 1 0
Emanuel Poku 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимбер Квинтен 4 0
Зерруки Рамиз 1 1
Траунер Гернот 2 0
Ганцко Давид 2 0
Ин-Бом Хван 2 0
Осман Ибрагим 2 0
Приске Бриан 1 0
Ниукоп Барт 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Буэно Уго 1 0
Миламбо Антони 1 0
Белен Томас 1 0
Зекиель Дживай 1 0
Надже Крис-Кевин 1 0
Хадж-Мусса Анис 1 0

Результаты матчей

Алмере Сити
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Фейеноорд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
3
Алмере Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Фейеноорд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
7
Алмере Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Фейеноорд
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
0% (0)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

4
19
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 5
2
50%
5
26%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
1
25%
5
26%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
1
25%
3
16%
76-90

Пропущено

19
8
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
6
32%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
5%
3
38%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
5
26%
4
50%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

6
26
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
7 Не забивали 1
3
50%
6
23%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
1
17%
5
19%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
2
33%
4
15%
76-90

Пропущено

27
15
10 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
7
26%
2
13%
1-15
1
4%
1
7%
16-30
2
7%
4
27%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
8
30%
30%
1
7%
61-75
5
19%
7
47%
76-90

Результаты последних матчей

Алмере Сити
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Валвейк - Алмере Сити 2:0 Квик Бойс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:0 Спарта Роттердам - Алмере Сити 2:2
Алмере Сити - Виллем II 0:1 ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Твенте 0:5 Хераклес - Алмере Сити 0:0 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Алмере Сити - ФКСБ 1:2
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фейеноорд - Ред Булл Зальцбург 1:3 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 3:2 Фейеноорд - Аякс 0:2 Утрехт - Фейеноорд 0:2
Бенфика - Фейеноорд 1:3 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Твенте 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1

Результаты матчей

Алмере Сити
Фейеноорд

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
1:7
1 раз 14%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
1:5
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:7
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:5
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Алмере Сити
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
11
1
1
11
1.5
8
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 11 0 1 40 - 9 33
2.
Утрехт
 Заявка 11 9 1 1 20 - 11 28
3.
Аякс
 0:1 Заявка 11 8 1 2 23 - 10 25
4.
Фейеноорд
 Заявка 12 7 4 1 28 - 13 25
5.
Твенте
 1:0 Заявка 12 7 3 2 23 - 9 24
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 2 4 22 - 12 17
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 5 2 5 13 - 16 17
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 5 1 6 19 - 10 16
9.
НАК Бреда
 Заявка 12 5 0 7 12 - 21 15
10.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
11.
Херенвен
 1:0 Заявка 12 4 2 6 13 - 23 14
12.
Виллем II
 Заявка 11 3 3 5 11 - 11 12
13.
Гронинген
 Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 3 6 14 - 22 12
15.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 12 - 23 12
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 2 5 5 12 - 18 11
17.
Алмере Сити
 Заявка 12 1 3 8 6 - 27 6
18.
Валвейк
 Заявка 12 1 1 10 10 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 0:1 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
Твенте
 1:0 Заявка 6 4 2 0 11 - 2 14
5.
Херенвен
 1:0 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
7.
НАК Бреда
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
8.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
11.
Гронинген
 Заявка 6 2 2 2 7 - 5 8
12.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
13.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
14.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 2 1 2 14 - 7 7
15.
Виллем II
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
17.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
18.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
4.
Твенте
 1:0 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
5.
Аякс
 0:1 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
10.
Виллем II
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Гронинген
 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
13.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
14.
НАК Бреда
 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 1:0 Заявка 6 0 0 6 2 - 20 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 6 (1)
Твенте Ламмерс Сэм 5 (1)
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Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Спарта Роттердам Ван дер Кюст Джевенсио 1 3
Весь список
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