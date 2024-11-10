Anis Hadj Moussa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

86' Белен Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Йоей Якобс выиграл воздушное противоборство у Иванушец Лука

85' Anis Hadj Moussa из команды Фейеноорд в офсайде

82' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Фейеноорд

80' Дживайро Рид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Г О О О О Л - Anis Hadj Moussa забивает с левой ноги!

78' Надже Крис-Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Хорошую попытку сделал Пайшао Игор . Удар в створ, но вратарь начеку

77' Белен Томас нанес удар головой, но Нордин Баккер спокойно отбил мяч.

75' Смал Гийс пробует нанести удар издали, но Нордин Баккер держит все под контролем

74' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Зекиель Дживай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Хорошую попытку сделал Надже Крис-Кевин . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Йоей Якобс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Г О О О О Л - Белен Томас забивает ударом с левой ноги!

70' Йоей Якобс из команды Алмере Сити перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Пайшао Игор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Anis Hadj Moussa из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Дживайро Рид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Матч возобновится спорным мячом

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Йоей Якобс ослабляет давление, выбив мяч.

60' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Ганцко Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Йоей Якобс выиграл воздушное противоборство у Пайшао Игор

56' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

50' Траунер Гернот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

49' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Хайе Том пробует нанести удар издали, но Тимон Велленройтер держит все под контролем

47' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Дживайро Рид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.