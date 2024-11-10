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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Херенвен
1:0
Второй тайм: 56'
Гоу Эхед Иглс
0'
23' Желтая карточка
Ван Эе Эспен
1:0
36' Гол
Тренсков Якоб

Ход матча

23'
Ван Эе Эспен
 
36'
Тренсков Якоб
(Брауэрс Люк)
1:0
46'
 
Джеймс Деан
Aske Adelgaard

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
Гоу Эхед Иглс
2.70
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3.50
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2.85
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Все Коэффициенты
44
Нопперт
Андрис
45
Брауде
Оливер
17
Nikolai
Soeyset
Hopland
5
Бохневич
Павел
11
Кёлерт
Матс
21
Ван
Эе
Эспен
6
Конде
Амара
20
Тренсков
Якоб
8
Брауэрс
Люк
14
Levi
Smans
18
Николаеску
Йон
1
Плогман
Лука
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
29
Aske
Adelgaard
8
Линторст
Эверт
21
Льянсана
Энрик
19
Антман
Оливер
7
Мартинсен
Якоб
23
Эдвардсен
Оливер
16
Эдвардсен
Виктор
Херенвен
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

Херенвен
Гоу Эхед Иглс

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 1 победа

18 матчей

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

Э
0:2
Э
3:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
3:1
К
0:1
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:3
Э
1:1
Э
2:2
ТМС
1:2
Э
0:2
Э
3:1
ТМС
0:5
ТМС
2:2
ТМС
0:1
ТМС
8:0

Голы

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

0.9
1.13

Среднее время на гол

100
80

Всего голов

29
29

Голов в среднем за матч

1.61
1.61

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

55
55

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тренсков Якоб 4 0.33
Николаеску Йон 3 0.25
Брауэрс Люк 2 0.17
Dimitris Rallis 2 0.17
Ольссон Симон 1 0.08
Nikolai Soeyset Hopland 1 0.08
Кёлерт Матс 0 0
Конде Амара 0 0
Нуннели Че 0 0
Керстен Сэм 0 0
Ван Эе Эспен 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 3 0.25
Эдвардсен Виктор 3 0.25
Штоккерс Финн 2 0.17
Льянсана Энрик 2 0.17
Наубер Геррит 2 0.17
Мартинсен Якоб 1 0.08
Адеканье Бобби 1 0.08
Дейл Матс 1 (1) 0.08
Антман Оливер 0 0
Линторст Эверт 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Эе Эспен 4 0
Бохневич Павел 3 0
Брауде Оливер 3 0
Брауэрс Люк 2 0
Карлсбакк Даниэль 2 0
Ван дер Харт Микки 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Конде Амара 1 0
Ольссон Симон 1 0
Керстен Сэм 1 0
Николаеску Йон 1 0
Халл Дензел 1 0
Dimitris Rallis 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наубер Геррит 3 0
Aske Adelgaard 3 0
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 2 0
Эдвардсен Виктор 2 0
Штоккерс Финн 1 0
Адеканье Бобби 1 0
Линторст Эверт 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Амофа Джамал 1 0
Мартинсен Якоб 1 0
Джеймс Деан 1 0
Твигт Калвин 1 0

Результаты матчей

Херенвен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
2
Херенвен
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

20
7

Упущенные победы

0
9
Херенвен
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

21
8

Упущенные победы

2
11

Голы по времени матча

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
2
40%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Пропущено

3
8
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
3
100%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

20
11
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
15%
1
9%
1-15
3
15%
3
27%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
4
20%
2
18%
46-60
5
25%
2
18%
61-75
3
15%
1
9%
76-90

Забито

12
15
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
3
25%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
33%
5
33%
46-60
2
17%
4
27%
61-75
2
17%
4
27%
76-90

Пропущено

23
19
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
6
26%
2
11%
1-15
3
13%
6
32%
16-30
2
9%
3
16%
31-45
4
17%
3
16%
46-60
5
22%
3
16%
61-75
3
13%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фортуна Ситтард - Херенвен 3:0 Эйсселмервогелс - Херенвен 2:3 Херенвен - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Херенвен 3:0
Херенвен - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 2:1 Твенте - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 Херенвен - Утрехт 1:1 Аякс - Херенвен 1:0 Мидлсбро - Херенвен 1:0 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Херенвен - Дордрехт 4:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1 Херенвен - Витесс 1:3 Алмере Сити - Херенвен 1:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1
Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2

Результаты матчей

Херенвен
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
9:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
9:1
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Херенвен
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
3
1
4
2.5
1
5
1
4
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
5
6
1
10
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 11 0 1 40 - 9 33
2.
Утрехт
 Заявка 11 9 1 1 20 - 11 28
3.
Аякс
 0:1 Заявка 11 8 1 2 23 - 10 25
4.
Фейеноорд
 Заявка 12 7 4 1 28 - 13 25
5.
Твенте
 1:0 Заявка 12 7 3 2 23 - 9 24
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 2 4 22 - 12 17
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 5 2 5 13 - 16 17
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 5 1 6 19 - 10 16
9.
НАК Бреда
 Заявка 12 5 0 7 12 - 21 15
10.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
11.
Херенвен
 1:0 Заявка 12 4 2 6 13 - 23 14
12.
Виллем II
 Заявка 11 3 3 5 11 - 11 12
13.
Гронинген
 Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 3 6 14 - 22 12
15.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 12 - 23 12
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 2 5 5 12 - 18 11
17.
Алмере Сити
 Заявка 12 1 3 8 6 - 27 6
18.
Валвейк
 Заявка 12 1 1 10 10 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 0:1 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
Твенте
 1:0 Заявка 6 4 2 0 11 - 2 14
5.
Херенвен
 1:0 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
7.
НАК Бреда
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
8.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
11.
Гронинген
 Заявка 6 2 2 2 7 - 5 8
12.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
13.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
14.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 2 1 2 14 - 7 7
15.
Виллем II
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
17.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
18.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
4.
Твенте
 1:0 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
5.
Аякс
 0:1 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
10.
Виллем II
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Гронинген
 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
13.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
14.
НАК Бреда
 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 1:0 Заявка 6 0 0 6 2 - 20 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 6 (1)
Твенте Ламмерс Сэм 5 (1)
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Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Спарта Роттердам Ван дер Кюст Джевенсио 1 3
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