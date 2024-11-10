Тур: 12. Стадион: Абе Ленстра. Зрители: 24497 Главный судья: Гозубуик Сердар
1:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаВан Эе Эспен
1:0
36' ГолТренсков Якоб
68' Желтая карточкаБрауэрс Люк
86' Желтая карточкаАдеканье Бобби
90' Undefined phrase: football_event_Штоккерс Финн
90'+7
Ход матча
22'
36'
1:0
68'
86'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 3
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
527 Количество передач 546
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
11
Кёлерт
Матс
21
Ван
Эе
Эспен
14
Levi
Smans
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кёлерт МатсЗащитник
-
21 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Levi SmansПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Робин ван Перси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сюре МатисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Лука Эверинк
-
Главный тренер: Paul Simonis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Херенвен
Гоу Эхед Иглс
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 1 победа
18 матчей
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
0.9
1.13
Среднее время на гол
100
80
Всего голов
29
29
Голов в среднем за матч
1.61
1.61
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
55
55
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тренсков Якоб
|4
|0.33
|Николаеску Йон
|3
|0.25
|Брауэрс Люк
|2
|0.17
|Dimitris Rallis
|2
|0.17
|Ольссон Симон
|1
|0.08
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|0.08
|Кёлерт Матс
|0
|0
|Конде Амара
|0
|0
|Нуннели Че
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Ван Эе Эспен
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Оливер
|3
|0.25
|Эдвардсен Виктор
|3
|0.25
|Штоккерс Финн
|2
|0.17
|Льянсана Энрик
|2
|0.17
|Наубер Геррит
|2
|0.17
|Мартинсен Якоб
|1
|0.08
|Адеканье Бобби
|1
|0.08
|Дейл Матс
|1 (1)
|0.08
|Антман Оливер
|0
|0
|Линторст Эверт
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Эе Эспен
|4
|0
|Бохневич Павел
|3
|0
|Брауэрс Люк
|3
|0
|Брауде Оливер
|3
|0
|Карлсбакк Даниэль
|2
|0
|Ван дер Харт Микки
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Конде Амара
|1
|0
|Ольссон Симон
|1
|0
|Керстен Сэм
|1
|0
|Николаеску Йон
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
|Dimitris Rallis
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наубер Геррит
|3
|0
|Aske Adelgaard
|3
|0
|Крамер Йорис
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Эдвардсен Виктор
|2
|0
|Адеканье Бобби
|2
|0
|Штоккерс Финн
|1
|0
|Линторст Эверт
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
|Амофа Джамал
|1
|0
|Мартинсен Якоб
|1
|0
|Джеймс Деан
|1
|0
|Твигт Калвин
|1
|0
Результаты матчей
Херенвен
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
2
Херенвен
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
20
7
Упущенные победы
0
9
Херенвен
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
21
8
Упущенные победы
2
11
Голы по времени матча
Забито
11
5
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
2
40%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Пропущено
3
9
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
3
100%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
20
11
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
15%
1
9%
1-15
3
15%
3
27%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
4
20%
2
18%
46-60
5
25%
2
18%
61-75
3
15%
1
9%
76-90
Забито
13
15
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
3
23%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
5
33%
46-60
2
15%
4
27%
61-75
2
15%
4
27%
76-90
Пропущено
23
20
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
6
26%
2
10%
1-15
3
13%
6
30%
16-30
2
9%
4
20%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
5
22%
3
15%
61-75
3
13%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фортуна Ситтард - Херенвен 3:0 Эйсселмервогелс - Херенвен 2:3 Херенвен - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Херенвен 3:0
Херенвен - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 2:1 Твенте - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 Херенвен - Утрехт 1:1 Аякс - Херенвен 1:0 Мидлсбро - Херенвен 1:0 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Херенвен - Дордрехт 4:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1 Херенвен - Витесс 1:3 Алмере Сити - Херенвен 1:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1
Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2
Результаты матчей
Херенвен
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
9:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:0
1 раз 8%
9:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Херенвен
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
39
57
111
111
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|40 - 9
|33
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|20 - 11
|28
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|25 - 11
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|28 - 13
|25
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|24 - 11
|22
|6.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 12
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 16
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 10
|16
|9.
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|12 - 21
|15
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 23
|14
|12.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 11
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 18
|11
|17.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 27
|6
|18.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|10 - 31
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|11.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 7
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|15.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|20 - 7
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 5
|6
|10.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 14
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 20
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|6 (1)
|Аякс
|Классен Дэви
|6 (1)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Спарта Роттердам
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1 3