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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 24497 Главный судья: Гозубуик Сердар
Херенвен
1:0
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
22' Желтая карточка
Ван Эе Эспен
1:0
36' Гол
Тренсков Якоб
68' Желтая карточка
Брауэрс Люк
86' Желтая карточка
Адеканье Бобби
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Штоккерс Финн
90'+7

Ход матча

22'
Ван Эе Эспен
 
36'
Тренсков Якоб
(Брауэрс Люк)
1:0
46'
 
Джеймс Деан
Aske Adelgaard
65'
 
Адеканье Бобби
Антман Оливер
65'
 
Штоккерс Финн
Эдвардсен Виктор
68'
Брауэрс Люк
 
74'
 
Milan Smit
Линторст Эверт
74'
Халл Дензел
Брауде Оливер
 
75'
Джаханбахш Алиреза
Тренсков Якоб
 
80'
Dimitris Rallis
Николаеску Йон
 
80'
Керстен Сэм
Конде Амара
 
80'
 
Сюре Матис
Эдвардсен Оливер
86'
 
Адеканье Бобби
88'
Ilias Sebaoui
Levi Smans
 
90'
 
Штоккерс Финн

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 527 Количество передач 546
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

44
Нопперт
Андрис
45
Брауде
Оливер
17
Nikolai
Soeyset
Hopland
5
Бохневич
Павел
11
Кёлерт
Матс
21
Ван
Эе
Эспен
6
Конде
Амара
20
Тренсков
Якоб
8
Брауэрс
Люк
14
Levi
Smans
18
Николаеску
Йон
1
Плогман
Лука
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
29
Aske
Adelgaard
8
Линторст
Эверт
21
Льянсана
Энрик
19
Антман
Оливер
7
Мартинсен
Якоб
23
Эдвардсен
Оливер
16
Эдвардсен
Виктор
Херенвен
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

Херенвен
Гоу Эхед Иглс

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
8.3%
25%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 1 победа

18 матчей

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
44.4%
5.6%
9 побед 8 ничьих 1 победа

История матчей

Э
0:2
Э
3:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
3:1
К
0:1
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:3
Э
1:1
Э
2:2
ТМС
1:2
Э
0:2
Э
3:1
ТМС
0:5
ТМС
2:2
ТМС
0:1
ТМС
8:0

Голы

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

0.9
1.13

Среднее время на гол

100
80

Всего голов

29
29

Голов в среднем за матч

1.61
1.61

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

55
55

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тренсков Якоб 4 0.33
Николаеску Йон 3 0.25
Брауэрс Люк 2 0.17
Dimitris Rallis 2 0.17
Ольссон Симон 1 0.08
Nikolai Soeyset Hopland 1 0.08
Кёлерт Матс 0 0
Конде Амара 0 0
Нуннели Че 0 0
Керстен Сэм 0 0
Ван Эе Эспен 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 3 0.25
Эдвардсен Виктор 3 0.25
Штоккерс Финн 2 0.17
Льянсана Энрик 2 0.17
Наубер Геррит 2 0.17
Мартинсен Якоб 1 0.08
Адеканье Бобби 1 0.08
Дейл Матс 1 (1) 0.08
Антман Оливер 0 0
Линторст Эверт 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Эе Эспен 4 0
Бохневич Павел 3 0
Брауэрс Люк 3 0
Брауде Оливер 3 0
Карлсбакк Даниэль 2 0
Ван дер Харт Микки 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Конде Амара 1 0
Ольссон Симон 1 0
Керстен Сэм 1 0
Николаеску Йон 1 0
Халл Дензел 1 0
Dimitris Rallis 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наубер Геррит 3 0
Aske Adelgaard 3 0
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 2 0
Эдвардсен Виктор 2 0
Адеканье Бобби 2 0
Штоккерс Финн 1 0
Линторст Эверт 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Амофа Джамал 1 0
Мартинсен Якоб 1 0
Джеймс Деан 1 0
Твигт Калвин 1 0

Результаты матчей

Херенвен
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
2
Херенвен
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

20
7

Упущенные победы

0
9
Херенвен
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

21
8

Упущенные победы

2
11

Голы по времени матча

Забито

11
5
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
2
40%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
2
18%
1
20%
76-90

Пропущено

3
9
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
3
100%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

20
11
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
15%
1
9%
1-15
3
15%
3
27%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
4
20%
2
18%
46-60
5
25%
2
18%
61-75
3
15%
1
9%
76-90

Забито

13
15
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
3
23%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
5
33%
46-60
2
15%
4
27%
61-75
2
15%
4
27%
76-90

Пропущено

23
20
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
6
26%
2
10%
1-15
3
13%
6
30%
16-30
2
9%
4
20%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
5
22%
3
15%
61-75
3
13%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фортуна Ситтард - Херенвен 3:0 Эйсселмервогелс - Херенвен 2:3 Херенвен - Спарта Роттердам 2:0 НЕК Неймеген - Херенвен 3:0
Херенвен - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 2:1 Твенте - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 Херенвен - Утрехт 1:1 Аякс - Херенвен 1:0 Мидлсбро - Херенвен 1:0 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Херенвен - Дордрехт 4:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1 Херенвен - Витесс 1:3 Алмере Сити - Херенвен 1:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 2:2 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:5 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1
Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2

Результаты матчей

Херенвен
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
9:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
4:0
1 раз 8%
9:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Херенвен
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
3
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
3
9
1.5
5
7
1
11
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 11 0 1 40 - 9 33
2.
Утрехт
 Заявка 11 9 1 1 20 - 11 28
3.
Аякс
 Заявка 11 8 2 1 25 - 11 26
4.
Фейеноорд
 Заявка 12 7 4 1 28 - 13 25
5.
Твенте
 Заявка 12 6 4 2 24 - 11 22
6.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 12 5 3 4 22 - 12 18
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 5 2 5 13 - 16 17
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 5 1 6 19 - 10 16
9.
НАК Бреда
 Заявка 12 5 0 7 12 - 21 15
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
11.
Херенвен
 Заявка 12 4 2 6 13 - 23 14
12.
Виллем II
 0:0 Заявка 12 3 4 5 11 - 11 13
13.
Гронинген
 Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 3 6 14 - 22 12
15.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 12 - 23 12
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 2 5 5 12 - 18 11
17.
Алмере Сити
 Заявка 12 1 3 8 6 - 27 6
18.
Валвейк
 Заявка 12 1 1 10 10 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
Херенвен
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
6.
НАК Бреда
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
7.
Твенте
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
8.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
11.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 6 2 2 2 14 - 7 8
12.
Гронинген
 Заявка 6 2 2 2 7 - 5 8
13.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
15.
Виллем II
 0:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
17.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
18.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
4.
Аякс
 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
5.
Твенте
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
10.
Виллем II
 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Гронинген
 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
13.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
14.
НАК Бреда
 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 Заявка 6 0 0 6 2 - 20 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 6 (1)
Аякс Классен Дэви 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Спарта Роттердам Ван дер Кюст Джевенсио 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 24497 болельщиков
  • 97'
    Контроль мяча: Херенвен: 49%, Гоу Эхед Иглс: 51%.
  • 95'
    Nikolai Hopland из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Судья сигнализирует, что Джаханбахш Алиреза из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Крамер Йорис
  • 95'
    Сюре Матис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Milan Smit. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 94'
    Гоу Эхед Иглс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Nikolai Hopland успешно блокирует удар.
  • 94'
    Мартинсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Гоу Эхед Иглс пытается что-то создать.
  • 94'
    Матч возобновлен
  • 93'
    Мартинсен Якоб наказан за толчок Эспен ван Э
  • 93'
    НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Гоу Эхед Иглс, будет отменен из-за фола.
  • 92'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Гоу Эхед Иглс.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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