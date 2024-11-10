Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Удар от ворот произведет Херенвен

88' Мартинсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали

88' Матч возобновится спорным мячом

88' Матч остановлен

87' Кёлерт Матс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Адеканье Бобби - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

85' Milan Smit навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Удар от ворот произведет Херенвен

81' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Удар от ворот произведет Херенвен

78' Удар от ворот произведет Херенвен

78' Штоккерс Финн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Тактическая замена. Оливер Бреуде уходит с поля и его заменяет Халл Дензел

73' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Хорошую попытку сделал Мартинсен Якоб . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Удар от ворот произведет Херенвен

68' Брауэрс Люк получил желтую карточку от судьи

68' Кёлерт Матс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Эдвардсен Оливер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Эдвардсен Оливер наказан за толчок Оливер Бреуде

58' Nikolai Hopland выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Матч возобновится спорным мячом

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Мартинсен Якоб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Плогман Лука взял и забрал мяч на выходе

53' Оливер Бреуде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Льянсана Энрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Брауэрс Люк не смог попасть в створ ударом издали

47' Льянсана Энрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.