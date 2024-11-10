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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Твенте
1:0
Второй тайм: 57'
Аякс
0'
1:0
42' Гол
Влап Михел
55' Желтая карточка
Бесселинк Гийс

Ход матча

42'
Влап Михел
1:0
46'
 
Траоре Бертран
Годс Мика
55'
Бесселинк Гийс
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 184 Количество передач 366
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

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1
Уннерсталл
Ларс
28
Ван
Рой
Барт
2
Меес
Хилгерс
38
Макс
Брюнс
34
Салах-Эддин
Анасс
41
Бесселинк
Гийс
6
Эйтинг
Карел
11
Даан
Ротс
8
Регер
Юри
18
Влап
Михел
10
Ламмерс
Сэм
22
Пасвер
Ремко
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
4
Хато
Йоррель
18
Классен
Дэви
6
Хендерсон
Джордан
8
Тейлор
Кеннет
10
Акпом
Чуба
25
Вегхорст
Ваут
11
Годс
Мика
Твенте
4-2-3-1
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Твенте
Аякс

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 18 побед

38 матчей

28.9%
26.3%
44.8%
11 побед 10 ничьих 17 побед

Первый тайм

23.7%
31.6%
44.7%
9 побед 12 ничьих 17 побед

Второй тайм

28.9%
23.7%
47.4%
11 побед 9 ничьих 18 побед

История матчей

Э
2:1
Э
3:1
Э
3:1
К
0:1
Э
0:0
Э
5:0
Э
1:1
Э
1:3
Э
1:2
Э
2:5
Э
2:1
К
1:1
Э
3:3
Э
3:0
Э
1:0
Э
4:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
1:1
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:1
С
1:2
Э
3:1
К
3:2
Э
2:2
С
0:1
Э
3:0
Э
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

30
13

Голов в среднем за матч

1.5
0.72

Среднее время на гол

60
124

Всего голов

36
32

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

66
45

Голов в среднем за матч

1.74
1.18

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

51
76

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 8 (2) 0.67
Ламмерс Сэм 5 0.42
Влап Михел 2 0.17
Салах-Эддин Анасс 2 0.17
Ван Волфсвинкель Рикки 2 (1) 0.17
Меес Хилгерс 1 0.08
Эйтинг Карел 1 0.08
Ван Хоренбек Алек 1 0.08
Кюйперс Бас 0 0
Лтайеф Сайфалла 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классен Дэви 5 (1) 0.45
Траоре Бертран 3 0.27
Вегхорст Ваут 3 (1) 0.27
Хато Йоррель 2 0.18
Акпом Чуба 2 0.18
Годс Мика 2 0.18
Тейлор Кеннет 2 0.18
Ренсх Девайн 1 0.09
Хлинссон Кристиан 1 0.09
Бас Юри 1 0.09
Фитц-Джим Киян 1 0.09
Хендерсон Джордан 0 0
Пасвер Ремко 0 0
Бергёйс Стивен 0 0
Бробби Брайан 0 0
Гааей Антон 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйтинг Карел 2 0
Стейн Сем 2 0
Регер Юри 2 0
Меес Хилгерс 2 0
Бесселинк Гийс 2 0
Влап Михел 1 0
Салах-Эддин Анасс 1 0
Даан Ротс 1 0
Макс Брюнс 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бробби Брайан 4 0
Шутало Йосип 2 0
Бас Юри 2 0
Гааей Антон 2 0
Хендерсон Джордан 1 0
Бергёйс Стивен 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Расмуссен Кристиан 1 0
Годс Мика 1 0
Хато Йоррель 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
2
Твенте
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Аякс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

10
13
Твенте
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Аякс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

12
15

Голы по времени матча

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
3
33%
3
30%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
4
33%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
2
17%
3
23%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

21
23
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
4
19%
3
13%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
4
19%
1
4%
46-60
4
19%
6
26%
61-75
5
24%
6
26%
76-90

Пропущено

10
9
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
20%
1
11%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Ницца - Твенте 2:2 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 5:0 Твенте - Лацио 0:2
Валвейк - Твенте 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:1 Твенте - Фенербахче 1:1 Твенте - НАК Бреда 1:0 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Алмере Сити - Твенте 0:5 Твенте - Херенвен 2:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Твенте - Сент-Трейден 2:2
Аякс
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аякс - Маккаби Тель-Авив 5:0 Аякс - ПСВ 3:2 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Виллем II 1:0
Карабах - Аякс 0:3 Хераклес - Аякс 3:4 Аякс - Гронинген 3:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0

Результаты матчей

Твенте
Аякс

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
5
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
5
2 раза 18%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Твенте
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5
3
2
1
4
3.5
1
4
1
4
4.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
2
1
5
2.5
1
4
1
5
3.5
1
4
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
1.5
Больше Меньше
6
4
2
9
2.5
4
6
2
9
3.5
2
8
2
9
4.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 11 0 1 40 - 9 33
2.
Утрехт
 Заявка 11 9 1 1 20 - 11 28
3.
Аякс
 0:1 Заявка 11 8 1 2 23 - 10 25
4.
Фейеноорд
 Заявка 12 7 4 1 28 - 13 25
5.
Твенте
 1:0 Заявка 12 7 3 2 23 - 9 24
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 2 4 22 - 12 17
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 5 2 5 13 - 16 17
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 5 1 6 19 - 10 16
9.
НАК Бреда
 Заявка 12 5 0 7 12 - 21 15
10.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
11.
Херенвен
 1:0 Заявка 12 4 2 6 13 - 23 14
12.
Виллем II
 Заявка 11 3 3 5 11 - 11 12
13.
Гронинген
 Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 3 6 14 - 22 12
15.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 12 - 23 12
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 2 5 5 12 - 18 11
17.
Алмере Сити
 Заявка 12 1 3 8 6 - 27 6
18.
Валвейк
 Заявка 12 1 1 10 10 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 0:1 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
Твенте
 1:0 Заявка 6 4 2 0 11 - 2 14
5.
Херенвен
 1:0 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
7.
НАК Бреда
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
8.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
11.
Гронинген
 Заявка 6 2 2 2 7 - 5 8
12.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
13.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
14.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 2 1 2 14 - 7 7
15.
Виллем II
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
17.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
18.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
4.
Твенте
 1:0 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
5.
Аякс
 0:1 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
10.
Виллем II
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Гронинген
 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
13.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
14.
НАК Бреда
 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 1:0 Заявка 6 0 0 6 2 - 20 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 6 (1)
Твенте Ламмерс Сэм 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Спарта Роттердам Ван дер Кюст Джевенсио 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 57'
    Даан Ротс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 57'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 56'
    Ренсх Девайн успешно блокирует удар.
  • 56'
    Влап Михел нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 56'
    Салах-Эддин Анасс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 56'
    Удар от ворот произведет Твенте
  • 56'
    Акпом Чуба создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    • 48'
      Ламмерс Сэм наказан за толчок Бас Юри
    • 47'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Аякс контролирует мяч.
    • 46'
      Хорошую попытку сделал Ламмерс Сэм. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 46'
      Аякс контролирует мяч.
    • 46'
      Годс Мика получил травму и заменен. Траоре Бертран выходит на поле.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Контроль мяча: Твенте: 34%, Аякс: 66%.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 48'
      Команда Твенте имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Меес Хилгерс из команды Твенте заходит слишком далеко, он валит Вегхорст Ваут.
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Бесселинк Гийс из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Тейлор Кеннет
    • 47'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Матч возобновлен
    • 46'
      Ох, нехорошо это выглядит. Годс Мика получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Годс Мика на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 45'
      Контроль мяча: Твенте: 35%, Аякс: 65%.
    • 44'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 44'
      Аякс контролирует мяч.
    • 43'
      Бас Юри плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 43'
      Команда Твенте забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 42'
      Г О О О О Л - Влап Михел из команды Твенте правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 42'
      Бас Юри ошибается в защите.
    • 42'
      Ламмерс Сэм нанес удар головой, но Ремко Пасвеер спокойно отбил мяч.
    • 42'
      Влап Михел из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 42'
      Ренсх Девайн из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Хендерсон Джордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Влап Михел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 41'
      Шутало Йосип успешно блокирует удар.
    • 41'
      Регер Юри нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 40'
      Аякс контролирует мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Твенте: 33%, Аякс: 67%.
    • 39'
      Пасвер Ремко из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Макс Брюнс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
    • 38'
      Хендерсон Джордан из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
    • 38'
      Макс Брюнс успешно блокирует удар.
    • 38'
      Классен Дэви из команды Аякс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 38'
      Тейлор Кеннет из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
    • 37'
      Макс Брюнс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 36'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 36'
      Бесселинк Гийс из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Тейлор Кеннет навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Хорошую попытку сделал Вегхорст Ваут. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 35'
      Меес Хилгерс из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Твенте: 32%, Аякс: 68%.
    • 34'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 34'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Салах-Эддин Анасс из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 32'
      Безумный фол. Регер Юри грубо играет против соперника. Пострадал Хендерсон Джордан
    • 32'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 31'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 31'
      Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Ренсх Девайн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Ван Рой Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Шутало Йосип ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Твенте: 32%, Аякс: 68%.
    • 29'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 29'
      Твенте контролирует мяч.
    • 28'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 28'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Аякс контролирует мяч.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 27'
      Ламмерс Сэм из команды Твенте наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 27'
      Твенте начинает контратаку
    • 27'
      Ван Рой Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 25'
      Контроль мяча: Твенте: 34%, Аякс: 66%.
    • 25'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 24'
      Даан Ротс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Аякс контролирует мяч.
    • 23'
      Твенте контролирует мяч.
    • 22'
      Ламмерс Сэм из команды Твенте заходит слишком далеко, он валит Бас Юри.
    • 22'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 22'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 21'
      Акпом Чуба из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Ван Рой Барт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Регер Юри пробует нанести удар издали, но Ремко Пасвеер держит все под контролем
    • 20'
      Ренсх Девайн из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Ван Рой Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Твенте: 34%, Аякс: 66%.
    • 19'
      Салах-Эддин Анасс наказан за толчок Акпом Чуба
    • 19'
      Аякс контролирует мяч.
    • 18'
      Твенте контролирует мяч.
    • 18'
      Хорошую попытку сделал Классен Дэви. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 18'
      Ренсх Девайн создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 17'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 17'
      Макс Брюнс наказан за толчок Вегхорст Ваут
    • 17'
      Хендерсон Джордан успешно блокирует удар.
    • 17'
      Эйтинг Карел нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 17'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 16'
      Шанс! Вегхорст Ваут из команды Аякс пробил головой, но мимо
    • 16'
      Хендерсон Джордан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Твенте: 47%, Аякс: 53%.
    • 14'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Меес Хилгерс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Аякс контролирует мяч.
    • 13'
      Аякс начинает контратаку
    • 13'
      Макс Брюнс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Аякс контролирует мяч.
    • 12'
      Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Даан Ротс из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Годс Мика
    • 12'
      Аякс контролирует мяч.
    • 11'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 11'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Влап Михел из команды Твенте заходит слишком далеко, он валит Тейлор Кеннет.
    • 10'
      Контроль мяча: Твенте: 45%, Аякс: 55%.
    • 10'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 9'
      Хорошую попытку сделал Акпом Чуба. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 9'
      Вегхорст Ваут создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      Тейлор Кеннет выиграл воздушное противоборство у Бесселинк Гийс.
    • 9'
      Твенте контролирует мяч.
    • 9'
      Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 8'
      Вегхорст Ваут из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Хендерсон Джордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Даан Ротс из команды Твенте разыграл угловой с левого угла.
    • 7'
      Шутало Йосип ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Эйтинг Карел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Макс Брюнс из команды Твенте в офсайде
    • 6'
      Шутало Йосип из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Даан Ротс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Шутало Йосип успешно блокирует удар.
    • 6'
      Ламмерс Сэм нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Твенте: 52%, Аякс: 48%.
    • 5'
      Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 4'
      Шутало Йосип выиграл воздушное противоборство у Ламмерс Сэм.
    • 4'
      Твенте контролирует мяч.
    • 3'
      Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Аякс контролирует мяч.
    • 2'
      Твенте контролирует мяч.
    • 2'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Макс Брюнс успешно блокирует удар.
    • 1'
      Годс Мика нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 1'
      Ван Рой Барт из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Хендерсон Джордан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 1'
      Эйтинг Карел ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Аякс начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Твенте
    Ничья
    Аякс
    2.95
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