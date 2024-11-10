Тур: 12. Стадион: Гролс Весте. Зрители: 30000 Главный судья: Линдхут Аллард
0'
1:0
42' ГолВлап Михел
55' Желтая карточкаБесселинк Гийс
1:1
59' ГолКлассен Дэви
2:1
65' ГолВлап Михел
2:2
67' ГолТраоре Бертран
72' Желтая карточкаХато Йоррель
90'+6
Ход матча
42'
1:0
55'
59'
1:1
65'
2:1
67'
2:2
72'
84'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 6
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
405 Количество передач 638
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Ван
Рой
Барт
38
Макс
Брюнс
11
Даан
Ротс
18
Влап
Михел
10
Ламмерс
Сэм
22
Пасвер
Ремко
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
18
Классен
Дэви
10
Акпом
Чуба
11
Годс
Мика
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
38 Макс БрюнсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
-
10 Ламмерс СэмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Роц МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
-
15 Бас ЮриЗащитник
- Защитник
-
18 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
-
11 Годс МикаНападающий
- Запасные игроки
-
12 Гортер ДжейВратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Твенте
Аякс
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 18 побед
38 матчей
28.9%
26.3%
44.8%
11 побед 10 ничьих 17 побед
Первый тайм
23.7%
31.6%
44.7%
9 побед 12 ничьих 17 побед
Второй тайм
28.9%
23.7%
47.4%
11 побед 9 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
13
Голов в среднем за матч
1.5
0.72
Среднее время на гол
60
124
Всего голов
36
32
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
66
45
Голов в среднем за матч
1.74
1.18
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
51
76
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|8 (2)
|0.67
|Ламмерс Сэм
|5
|0.42
|Влап Михел
|3
|0.25
|Салах-Эддин Анасс
|2
|0.17
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2 (1)
|0.17
|Меес Хилгерс
|1
|0.08
|Эйтинг Карел
|1
|0.08
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0.08
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Лтайеф Сайфалла
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классен Дэви
|6 (1)
|0.55
|Траоре Бертран
|4
|0.36
|Вегхорст Ваут
|3 (1)
|0.27
|Хато Йоррель
|2
|0.18
|Тейлор Кеннет
|2
|0.18
|Акпом Чуба
|2
|0.18
|Годс Мика
|2
|0.18
|Ренсх Девайн
|1
|0.09
|Хлинссон Кристиан
|1
|0.09
|Бас Юри
|1
|0.09
|Фитц-Джим Киян
|1
|0.09
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Пасвер Ремко
|0
|0
|Бергёйс Стивен
|0
|0
|Бробби Брайан
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Стейн Сем
|2
|0
|Регер Юри
|2
|0
|Меес Хилгерс
|2
|0
|Бесселинк Гийс
|2
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Салах-Эддин Анасс
|1
|0
|Даан Ротс
|1
|0
|Макс Брюнс
|1
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бробби Брайан
|4
|0
|Шутало Йосип
|2
|0
|Бас Юри
|2
|0
|Гааей Антон
|2
|0
|Хато Йоррель
|2
|0
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
|Расмуссен Кристиан
|1
|0
|Годс Мика
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Аякс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
4
Твенте
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Аякс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
10
13
Твенте
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Аякс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
14
17
Голы по времени матча
Забито
11
12
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
4
33%
61-75
3
27%
3
25%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
4
33%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
2
17%
3
23%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
23
25
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
4
17%
3
12%
1-15
1
4%
4
16%
16-30
4
17%
3
12%
31-45
4
17%
2
8%
46-60
5
22%
7
28%
61-75
5
22%
6
24%
76-90
Пропущено
12
11
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
17%
1
9%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
1
8%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Ницца - Твенте 2:2 Виллем II - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 5:0 Твенте - Лацио 0:2
Валвейк - Твенте 2:2 Фейеноорд - Твенте 2:1 Твенте - Фенербахче 1:1 Твенте - НАК Бреда 1:0 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Алмере Сити - Твенте 0:5 Твенте - Херенвен 2:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Твенте - Сент-Трейден 2:2
Аякс
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аякс - Маккаби Тель-Авив 5:0 Аякс - ПСВ 3:2 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Виллем II 1:0
Карабах - Аякс 0:3 Хераклес - Аякс 3:4 Аякс - Гронинген 3:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0
Результаты матчей
Твенте
Аякс
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
5
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
5
2 раза 17%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Твенте
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
15
32
15
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
74
210
47
210
29
210
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|40 - 9
|33
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|20 - 11
|28
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|25 - 11
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|28 - 13
|25
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|24 - 11
|22
|6.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 12
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 16
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 10
|16
|9.
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|12 - 21
|15
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 23
|14
|12.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 11
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 18
|11
|17.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 27
|6
|18.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|10 - 31
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|11.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 7
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|15.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|20 - 7
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 5
|6
|10.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 14
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 20
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|6 (1)
|Аякс
|Классен Дэви
|6 (1)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Спарта Роттердам
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1 3