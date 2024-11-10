Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Удар от ворот произведет Твенте

48' Команда Твенте имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Ох, нехорошо это выглядит. Годс Мика получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Годс Мика на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Бас Юри плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

43' Команда Твенте забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

42' Г О О О О Л - Влап Михел из команды Твенте правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

42' Ламмерс Сэм нанес удар головой, но Ремко Пасвеер спокойно отбил мяч.

42' Влап Михел из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Влап Михел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Макс Брюнс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

38' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

37' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Тейлор Кеннет навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Хорошую попытку сделал Вегхорст Ваут . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Ренсх Девайн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Ван Рой Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

28' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Аякс

27' Ламмерс Сэм из команды Твенте наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

27' Ван Рой Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Даан Ротс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Матч возобновится спорным мячом

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Ван Рой Барт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Регер Юри пробует нанести удар издали, но Ремко Пасвеер держит все под контролем

20' Ван Рой Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Хорошую попытку сделал Классен Дэви . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Ренсх Девайн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Удар от ворот произведет Твенте

16' Хендерсон Джордан из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

11' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Хорошую попытку сделал Акпом Чуба . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Вегхорст Ваут создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Аякс

7' Эйтинг Карел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Даан Ротс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Тейлор Кеннет выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Хендерсон Джордан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Аякс начинает с центра поля