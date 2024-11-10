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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Бурхардт Йорген Главный судья: Jens Grabski Maae
АГФ Орхус
0:1
Первый тайм: 17'
Копенгаген

Ход матча

2'
0:1
Хацидиакос Пантелис
(Эльюнусси Мохамед)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
АГФ Орхус
Ничья
Копенгаген
3.00
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Все Коэффициенты
1
Хансен
Йеспер
3
Далсгор
Хенрик
5
Тингагер
Фредерик
19
Каль
Эрик
2
Беихмо
Феликс
8
Андерсон
Микаэль
6
Поульсен
Николай
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
21
Сандер
Тео
22
Гочолеишвили
Гиорги
5
Перейра
Габриэл
6
Хацидиакос
Пантелис
2
Дикс
Кевин
12
Лерагер
Лукас
27
Дилейни
Томас
17
Фрохолдт
Виктор
7
Классон
Виктор
10
Эльюнусси
Мохамед
14
Корнелиус
Андреас
АГФ Орхус
3-5-2
Копенгаген
4-2-3-1

История личных встреч

АГФ Орхус
Копенгаген

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
8 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
85.7%
7 побед 12 ничьих 0 побед

38 матчей

23.7%
76.3%
0 побед 9 ничьих 29 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 16 ничьих 16 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 10 ничьих 23 победы

52 матча

13.5%
30.8%
55.7%
7 побед 16 ничьих 29 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
8 побед 28 ничьих 16 побед

Второй тайм

13.5%
42.3%
44.2%
7 побед 22 ничьи 23 победы

История матчей

СД
3:2
СД
3:2
СД
3:2
ТМК
1:5
СД
1:2
СД
1:1
СД
4:3
СД
0:0
ТМК
0:0
СД
0:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:2
СД
1:2
СД
3:3
ТМК
6:1
СД
0:1
СД
2:4
СД
1:0
КА
0:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
4:2
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:1
СД
4:0
К
2:1
СД
0:1
СД
2:0
СД
2:1
К
1:2
СД
0:0
СД
2:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
0:2
СД
3:0
С
0:0
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
5:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

13
34

Голов в среднем за матч

0.62
1.1

Среднее время на гол

145
82

Всего голов

64
28

Голов в среднем за матч

2.06
1.33

Среднее время на гол

43
67

Всего голов

77
62

Голов в среднем за матч

1.48
1.19

Тотал матчей

2.5
45
Больше 87%
Меньше 13%
7
35
Больше 67%
Меньше 33%
17
24
Больше 46%
Меньше 54%
28
15
Больше 29%
Меньше 71%
37
12
Больше 23%
Меньше 77%
40
6
Больше 12%
Меньше 88%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
50

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 8 (2) 0.53
Бех Тобиас 6 0.4
Мадсен Мадс Эмиль 5 0.33
Андерсон Микаэль 2 0.13
Линкс Гифт 2 0.13
Беихмо Феликс 1 0.07
Поульсен Николай 1 0.07
Тингагер Фредерик 1 0.07
Якоб Андерсен 0 0
Каль Эрик 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльюнусси Мохамед 6 0.4
Оскарссон Орри 5 0.33
Дикс Кевин 4 (4) 0.27
Классон Виктор 4 0.27
Перейра Габриэл 2 0.13
Корнелиус Андреас 2 0.13
Дилейни Томас 1 0.07
Хацидиакос Пантелис 1 0.07
Маттссон Магнус 1 0.07
Гонсалвеш Диогу 1 (1) 0.07
Роберт Винисиус 0 0
Фальк Расмус 0 0
Лопес Маркос 0 0
Ачури Мохамед Элиас 0 0
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Уэскас Родриго 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беихмо Феликс 3 1
Поульсен Николай 4 0
Якоб Андерсен 3 0
Андерсон Микаэль 3 0
Бех Тобиас 3 0
Мадсен Мадс Эмиль 2 0
Уве Реслер 2 0
Йенсен-Эббью Йонас 0 1
Мортенсен Патрик 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Линкс Гифт 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Каль Эрик 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дилейни Томас 4 0
Нееструп Якоб 2 0
Перейра Габриэл 2 0
Корнелиус Андреас 2 0
Дикс Кевин 2 0
Хацидиакос Пантелис 2 0
Ачури Мохамед Элиас 2 0
Гочолеишвили Гиорги 2 0
Лопес Маркос 0 1
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Вавро Денис 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Фрохолдт Виктор 1 0
Шьяха Амин 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Копенгаген
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

4
5
АГФ Орхус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Копенгаген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

6
15
АГФ Орхус
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Копенгаген
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

10
20

Голы по времени матча

Забито

18
11
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
11%
1
9%
1-15
3
17%
2
18%
16-30
4
22%
1
9%
31-45
5
28%
1
9%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
3
17%
4
36%
76-90

Пропущено

10
8
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
20%
3
38%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Забито

8
15
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
13%
2
13%
1-15
2
25%
3
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
25%
5
33%
61-75
1
13%
4
27%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Забито

26
26
14 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
3
12%
3
12%
1-15
5
19%
5
19%
16-30
6
23%
1
4%
31-45
5
19%
2
8%
46-60
3
12%
7
27%
61-75
4
15%
8
31%
76-90

Пропущено

16
16
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
13%
5
31%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
19%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Скиве - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Люнгбю 2:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:0 АГФ Орхус - Брондбю 1:0
Гамбург - АГФ Орхус 1:1 Виборг - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:2 ВСК Орхус - АГФ Орхус 0:2 Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3
Копенгаген
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Копенгаген - Истанбул Башакшехир 2:2 Копенгаген - Силькеборг 2:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:2 Брондбю - Копенгаген 0:0
Бетис - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Хеллеруп 2:0 Копенгаген - Вайле 3:1 Силькеборг - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Вайле - Копенгаген 1:2 Кёге - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Ольборг 2:0 Копенгаген - Фремад Амагер 0:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1 Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1

Результаты матчей

АГФ Орхус
Копенгаген

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
5
1 раз 13%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
5
2
3
5
2.5
3
4
3
5
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
5
2
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
1
7
7
1.5
10
4
4
10
2.5
3
11
4
10
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1:0 15 8 5 2 27 - 16 29
2.
Мидтьюлланн
 15 8 3 4 27 - 22 27
3.
АГФ Орхус
 0:1 15 7 5 3 28 - 15 26
4.
Силькеборг
 15 6 7 2 28 - 21 25
5.
Раннерс
 15 6 6 3 27 - 18 24
6.
Брондбю
 14 6 4 4 27 - 19 22
7.
Норшелланн
 14 6 4 4 27 - 25 22
8.
Виборг
 15 5 5 5 28 - 25 20
9.
Ольборг
 15 4 4 7 18 - 30 16
10.
Сённерйюск
 15 3 3 9 17 - 35 12
11.
Люнгбю
 15 1 7 7 11 - 20 10
12.
Вайле
 15 1 3 11 16 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 7 6 0 1 15 - 9 18
2.
АГФ Орхус
 0:1 9 5 3 1 20 - 9 18
3.
Норшелланн
 8 4 4 0 17 - 9 16
4.
Копенгаген
 1:0 7 4 3 0 15 - 8 15
5.
Силькеборг
 8 4 3 1 16 - 12 15
6.
Виборг
 7 4 2 1 15 - 11 14
7.
Брондбю
 6 3 2 1 8 - 4 11
8.
Раннерс
 7 3 2 2 12 - 8 11
9.
Ольборг
 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
Сённерйюск
 7 2 2 3 10 - 16 8
11.
Люнгбю
 8 1 4 3 6 - 10 7
12.
Вайле
 8 1 2 5 9 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1:0 8 4 2 2 12 - 8 14
2.
Раннерс
 8 3 4 1 15 - 10 13
3.
Брондбю
 8 3 2 3 19 - 15 11
4.
Силькеборг
 7 2 4 1 12 - 9 10
5.
Мидтьюлланн
 8 2 3 3 12 - 13 9
6.
АГФ Орхус
 0:1 6 2 2 2 8 - 6 8
7.
Норшелланн
 6 2 0 4 10 - 16 6
8.
Виборг
 8 1 3 4 13 - 14 6
9.
Ольборг
 8 1 3 4 8 - 15 6
10.
Сённерйюск
 8 1 1 6 7 - 19 4
11.
Люнгбю
 7 0 3 4 5 - 10 3
12.
Вайле
 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Раннерс Нордли Симен Болькан 9 (6)
Брондбю Квистгарден Матиас 9 (4)
Силькеборг Адамсен Тонни 9 (3)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 8
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Мидтьюлланн Осман Диао 1 4
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Виборг Гроннинг Йеппе 5
Ольборг Mylian Jimenez 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Классон Виктор из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 17'
    Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 17'
    Оооо... вот это был удар! Тобиас Бех должен был забить с этой позиции.
  • 17'
    Сандер Тео делает важнейший сейв!
  • 16'
    Хорошую попытку сделал Тобиас Бех. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 16'
    АГФ Орхус пытается что-то создать.
  • 16'
    Корнелиус Андреас из команды Копенгаген в офсайде
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    Копенгаген
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