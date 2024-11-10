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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Бурхардт Йорген Главный судья: Jens Grabski Maae
АГФ Орхус
1:1
Конец матча
Копенгаген
0'
0:1
2' Гол
Хацидиакос Пантелис
1:1
47' Гол
Далсгор Хенрик
62' Желтая карточка
Мадсен Мадс Эмиль
80' Желтая карточка
Дилейни Томас
90'+4

Ход матча

2'
0:1
Хацидиакос Пантелис
(Эльюнусси Мохамед)
47'
Далсгор Хенрик
(Линкс Гифт)
1:1
62'
Мадсен Мадс Эмиль
 
71'
 
Роберт Винисиус
Фрохолдт Виктор
80'
 
Дилейни Томас
81'
 
Маттссон Магнус
Классон Виктор
86'
Арнстад Кристиан
Беихмо Феликс
 
90'
Акото Михаэль
Линкс Гифт
 
90'
Якоб Андерсен
Андерсон Микаэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 443 Количество передач 421
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

1
Хансен
Йеспер
3
Далсгор
Хенрик
5
Тингагер
Фредерик
19
Каль
Эрик
2
Беихмо
Феликс
8
Андерсон
Микаэль
6
Поульсен
Николай
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
21
Сандер
Тео
22
Гочолеишвили
Гиорги
5
Перейра
Габриэл
6
Хацидиакос
Пантелис
2
Дикс
Кевин
12
Лерагер
Лукас
27
Дилейни
Томас
17
Фрохолдт
Виктор
7
Классон
Виктор
10
Эльюнусси
Мохамед
14
Корнелиус
Андреас
АГФ Орхус
3-5-2
Копенгаген
4-2-3-1

История личных встреч

АГФ Орхус
Копенгаген

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
8 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
85.7%
7 побед 12 ничьих 0 побед

38 матчей

23.7%
76.3%
0 побед 9 ничьих 29 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 16 ничьих 16 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 10 ничьих 23 победы

52 матча

13.5%
30.8%
55.7%
7 побед 16 ничьих 29 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
8 побед 28 ничьих 16 побед

Второй тайм

13.5%
42.3%
44.2%
7 побед 22 ничьи 23 победы

История матчей

СД
3:2
СД
3:2
СД
3:2
ТМК
1:5
СД
1:2
СД
1:1
СД
4:3
СД
0:0
ТМК
0:0
СД
0:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:2
СД
1:2
СД
3:3
ТМК
6:1
СД
0:1
СД
2:4
СД
1:0
КА
0:1
СД
1:2
СД
2:1
СД
4:2
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:1
СД
4:0
К
2:1
СД
0:1
СД
2:0
СД
2:1
К
1:2
СД
0:0
СД
2:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
0:2
СД
3:0
С
0:0
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
0:0
СЛ
5:0
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

13
34

Голов в среднем за матч

0.62
1.1

Среднее время на гол

145
82

Всего голов

64
28

Голов в среднем за матч

2.06
1.33

Среднее время на гол

43
67

Всего голов

77
62

Голов в среднем за матч

1.48
1.19

Тотал матчей

2.5
45
Больше 87%
Меньше 13%
7
35
Больше 67%
Меньше 33%
17
24
Больше 46%
Меньше 54%
28
15
Больше 29%
Меньше 71%
37
12
Больше 23%
Меньше 77%
40
6
Больше 12%
Меньше 88%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
50

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 8 (2) 0.53
Бех Тобиас 6 0.4
Мадсен Мадс Эмиль 5 0.33
Андерсон Микаэль 2 0.13
Линкс Гифт 2 0.13
Беихмо Феликс 1 0.07
Поульсен Николай 1 0.07
Далсгор Хенрик 1 0.07
Тингагер Фредерик 1 0.07
Якоб Андерсен 0 0
Каль Эрик 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эльюнусси Мохамед 6 0.4
Оскарссон Орри 5 0.33
Дикс Кевин 4 (4) 0.27
Классон Виктор 4 0.27
Перейра Габриэл 2 0.13
Корнелиус Андреас 2 0.13
Дилейни Томас 1 0.07
Хацидиакос Пантелис 1 0.07
Маттссон Магнус 1 0.07
Гонсалвеш Диогу 1 (1) 0.07
Роберт Винисиус 0 0
Фальк Расмус 0 0
Лопес Маркос 0 0
Ачури Мохамед Элиас 0 0
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Уэскас Родриго 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беихмо Феликс 3 1
Поульсен Николай 4 0
Якоб Андерсен 3 0
Андерсон Микаэль 3 0
Мадсен Мадс Эмиль 3 0
Бех Тобиас 3 0
Уве Реслер 2 0
Йенсен-Эббью Йонас 0 1
Мортенсен Патрик 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Линкс Гифт 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Каль Эрик 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дилейни Томас 5 0
Нееструп Якоб 2 0
Перейра Габриэл 2 0
Корнелиус Андреас 2 0
Дикс Кевин 2 0
Хацидиакос Пантелис 2 0
Ачури Мохамед Элиас 2 0
Гочолеишвили Гиорги 2 0
Лопес Маркос 0 1
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Вавро Денис 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Фрохолдт Виктор 1 0
Шьяха Амин 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Копенгаген
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

5
6
АГФ Орхус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Копенгаген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

6
15
АГФ Орхус
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Копенгаген
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

11
1

Упущенные победы

11
21

Голы по времени матча

Забито

19
12
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
2
11%
2
17%
1-15
3
16%
2
17%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
6
32%
1
8%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
3
16%
4
33%
76-90

Пропущено

11
9
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
27%
3
33%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
1
9%
1
11%
76-90

Забито

8
15
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
1
13%
2
13%
1-15
2
25%
3
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
25%
5
33%
61-75
1
13%
4
27%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Забито

27
27
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
3
11%
4
15%
1-15
5
19%
5
19%
16-30
6
22%
1
4%
31-45
6
22%
2
7%
46-60
3
11%
7
26%
61-75
4
15%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

17
17
11 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
18%
5
29%
29%
1-15
4
24%
2
12%
16-30
4
24%
2
12%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
3
18%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Скиве - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Люнгбю 2:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:0 АГФ Орхус - Брондбю 1:0
Гамбург - АГФ Орхус 1:1 Виборг - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:2 ВСК Орхус - АГФ Орхус 0:2 Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3
Копенгаген
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Копенгаген - Истанбул Башакшехир 2:2 Копенгаген - Силькеборг 2:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:2 Брондбю - Копенгаген 0:0
Бетис - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Хеллеруп 2:0 Копенгаген - Вайле 3:1 Силькеборг - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Вайле - Копенгаген 1:2 Кёге - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Ольборг 2:0 Копенгаген - Фремад Амагер 0:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1 Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1

Результаты матчей

АГФ Орхус
Копенгаген

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
5
1 раз 11%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
5
2
3
6
2.5
3
4
3
6
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
4
1.5
5
3
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
14
1
7
8
1.5
10
5
4
11
2.5
3
12
4
11
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 15 8 3 4 27 - 22 27
2.
АГФ Орхус
 15 7 6 2 29 - 15 27
3.
Копенгаген
 15 7 6 2 27 - 17 27
4.
Силькеборг
 15 6 7 2 28 - 21 25
5.
Раннерс
 15 6 6 3 27 - 18 24
6.
Брондбю
 0:0 15 6 5 4 27 - 19 23
7.
Норшелланн
 0:0 15 6 5 4 27 - 25 23
8.
Виборг
 15 5 5 5 28 - 25 20
9.
Ольборг
 15 4 4 7 18 - 30 16
10.
Сённерйюск
 15 3 3 9 17 - 35 12
11.
Люнгбю
 15 1 7 7 11 - 20 10
12.
Вайле
 15 1 3 11 16 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АГФ Орхус
 9 5 4 0 21 - 9 19
2.
Мидтьюлланн
 7 6 0 1 15 - 9 18
3.
Норшелланн
 0:0 8 4 4 0 17 - 9 16
4.
Копенгаген
 7 4 3 0 15 - 8 15
5.
Силькеборг
 8 4 3 1 16 - 12 15
6.
Виборг
 7 4 2 1 15 - 11 14
7.
Брондбю
 0:0 7 3 3 1 8 - 4 12
8.
Раннерс
 7 3 2 2 12 - 8 11
9.
Ольборг
 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
Сённерйюск
 7 2 2 3 10 - 16 8
11.
Люнгбю
 8 1 4 3 6 - 10 7
12.
Вайле
 8 1 2 5 9 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 8 3 4 1 15 - 10 13
2.
Копенгаген
 8 3 3 2 12 - 9 12
3.
Брондбю
 0:0 8 3 2 3 19 - 15 11
4.
Силькеборг
 7 2 4 1 12 - 9 10
5.
Мидтьюлланн
 8 2 3 3 12 - 13 9
6.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 8 - 6 8
7.
Норшелланн
 0:0 7 2 1 4 10 - 16 7
8.
Виборг
 8 1 3 4 13 - 14 6
9.
Ольборг
 8 1 3 4 8 - 15 6
10.
Сённерйюск
 8 1 1 6 7 - 19 4
11.
Люнгбю
 7 0 3 4 5 - 10 3
12.
Вайле
 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Раннерс Нордли Симен Болькан 9 (6)
Брондбю Квистгарден Матиас 9 (4)
Силькеборг Адамсен Тонни 9 (3)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 8
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 7 (1)
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Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Мидтьюлланн Осман Диао 1 4
Копенгаген Дилейни Томас 5
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Виборг Гроннинг Йеппе 5
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