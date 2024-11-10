Тур: 15. Стадион: Ceres Park. Главный судья: Бурхардт Йорген Главный судья: Jens Grabski Maae
1:1
Конец матча
0'
0:1
2' ГолХацидиакос Пантелис
1:1
47' ГолДалсгор Хенрик
62' Желтая карточкаМадсен Мадс Эмиль
80' Желтая карточкаДилейни Томас
90'+4
Ход матча
2'
47'
1:1
80'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 5
-
9 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
443 Количество передач 421
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
19
Каль
Эрик
11
Линкс
Гифт
31
Бех
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Линкс ГифтПолузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Баджи ЮссуфНападающий
-
23 Tobias Bach
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Нападающий
-
19 Шьяха АминНападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
АГФ Орхус
Копенгаген
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
85.7%
8 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
85.7%
7 побед 12 ничьих 0 побед
38 матчей
23.7%
76.3%
0 побед 9 ничьих 29 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 16 ничьих 16 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 10 ничьих 23 победы
52 матча
13.5%
30.8%
55.7%
7 побед 16 ничьих 29 побед
Первый тайм
15.4%
53.8%
30.8%
8 побед 28 ничьих 16 побед
Второй тайм
13.5%
42.3%
44.2%
7 побед 22 ничьи 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
34
Голов в среднем за матч
0.62
1.1
Среднее время на гол
145
82
Всего голов
64
28
Голов в среднем за матч
2.06
1.33
Среднее время на гол
43
67
Всего голов
77
62
Голов в среднем за матч
1.48
1.19
Тотал матчей
2.5
45
Больше 87%
Меньше 13%
7
35
Больше 67%
Меньше 33%
17
24
Больше 46%
Меньше 54%
28
15
Больше 29%
Меньше 71%
37
12
Больше 23%
Меньше 77%
40
6
Больше 12%
Меньше 88%
46
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
Среднее время на гол
60
75
Бомбардиры внутри турнира
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|8 (2)
|0.53
|Бех Тобиас
|6
|0.4
|Мадсен Мадс Эмиль
|5
|0.33
|Андерсон Микаэль
|2
|0.13
|Линкс Гифт
|2
|0.13
|Беихмо Феликс
|1
|0.07
|Поульсен Николай
|1
|0.07
|Далсгор Хенрик
|1
|0.07
|Тингагер Фредерик
|1
|0.07
|Якоб Андерсен
|0
|0
|Каль Эрик
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эльюнусси Мохамед
|6
|0.4
|Оскарссон Орри
|5
|0.33
|Дикс Кевин
|4 (4)
|0.27
|Классон Виктор
|4
|0.27
|Перейра Габриэл
|2
|0.13
|Корнелиус Андреас
|2
|0.13
|Дилейни Томас
|1
|0.07
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0.07
|Маттссон Магнус
|1
|0.07
|Гонсалвеш Диогу
|1 (1)
|0.07
|Роберт Винисиус
|0
|0
|Фальк Расмус
|0
|0
|Лопес Маркос
|0
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|0
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Уэскас Родриго
|0
|0
Карточки
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беихмо Феликс
|3
|1
|Поульсен Николай
|4
|0
|Якоб Андерсен
|3
|0
|Андерсон Микаэль
|3
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|3
|0
|Бех Тобиас
|3
|0
|Уве Реслер
|2
|0
|Йенсен-Эббью Йонас
|0
|1
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Frederik Brandhof
|1
|0
|Линкс Гифт
|1
|0
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дилейни Томас
|5
|0
|Нееструп Якоб
|2
|0
|Перейра Габриэл
|2
|0
|Корнелиус Андреас
|2
|0
|Дикс Кевин
|2
|0
|Хацидиакос Пантелис
|2
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|2
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|0
|Лопес Маркос
|0
|1
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Фрохолдт Виктор
|1
|0
|Шьяха Амин
|1
|0
Результаты матчей
АГФ Орхус
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Копенгаген
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
5
6
АГФ Орхус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Копенгаген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
6
15
АГФ Орхус
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Копенгаген
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
11
1
Упущенные победы
11
21
Голы по времени матча
Забито
19
12
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
2
11%
2
17%
1-15
3
16%
2
17%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
6
32%
1
8%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
3
16%
4
33%
76-90
Пропущено
11
9
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
3
27%
3
33%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
1
9%
1
11%
76-90
Забито
8
15
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
1
13%
2
13%
1-15
2
25%
3
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
25%
5
33%
61-75
1
13%
4
27%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Забито
27
27
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 1
3
11%
4
15%
1-15
5
19%
5
19%
16-30
6
22%
1
4%
31-45
6
22%
2
7%
46-60
3
11%
7
26%
61-75
4
15%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
17
17
11 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
18%
5
29%
29%
1-15
4
24%
2
12%
16-30
4
24%
2
12%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
2
12%
2
12%
61-75
3
18%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
АГФ Орхус
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Скиве - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Люнгбю 2:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:0 АГФ Орхус - Брондбю 1:0
Гамбург - АГФ Орхус 1:1 Виборг - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:2 ВСК Орхус - АГФ Орхус 0:2 Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3
Копенгаген
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Копенгаген - Истанбул Башакшехир 2:2 Копенгаген - Силькеборг 2:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:2 Брондбю - Копенгаген 0:0
Бетис - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Хеллеруп 2:0 Копенгаген - Вайле 3:1 Силькеборг - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Вайле - Копенгаген 1:2 Кёге - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Ольборг 2:0 Копенгаген - Фремад Амагер 0:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Ландскруна 1:2 Копенгаген - Брондбю 3:1 Килмарнок - Копенгаген 1:1 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Килмарнок 2:0 Копенгаген - Виборг 1:1
Результаты матчей
АГФ Орхус
Копенгаген
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
5
1 раз 11%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
АГФ Орхус
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
52
36
34
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
71
24
53
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
141
78
105
411
312
411
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|3
|4
|27 - 22
|27
|2.
|15
|7
|6
|2
|29 - 15
|27
|3.
|15
|7
|6
|2
|27 - 17
|27
|4.
|15
|6
|7
|2
|28 - 21
|25
|5.
|15
|6
|6
|3
|27 - 18
|24
|6.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|27 - 19
|23
|7.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|27 - 25
|23
|8.
|15
|5
|5
|5
|28 - 25
|20
|9.
|15
|4
|4
|7
|18 - 30
|16
|10.
|15
|3
|3
|9
|17 - 35
|12
|11.
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|12.
|15
|1
|3
|11
|16 - 35
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|4
|0
|21 - 9
|19
|2.
|7
|6
|0
|1
|15 - 9
|18
|3.
|0:0
|8
|4
|4
|0
|17 - 9
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|5.
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|15 - 11
|14
|7.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|8.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|7
|3
|1
|3
|10 - 15
|10
|10.
|7
|2
|2
|3
|10 - 16
|8
|11.
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|12.
|8
|1
|2
|5
|9 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|3
|4
|1
|15 - 10
|13
|2.
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|3.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|19 - 15
|11
|4.
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|5.
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|7.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|8.
|8
|1
|3
|4
|13 - 14
|6
|9.
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|10.
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|11.
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|12.
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Раннерс
|Нордли Симен Болькан
|9 (6)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|9 (4)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|9 (3)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|8
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|7 (1)
|Виборг
|Вестергорд Магнус
|1 4
|Мидтьюлланн
|Осман Диао
|1 4
|Копенгаген
|Дилейни Томас
|5
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|5
|Виборг
|Гроннинг Йеппе
|5