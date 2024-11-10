Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Оооо... вот это был удар! Тобиас Бех должен был забить с этой позиции.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошую попытку сделал Victor Froholdt. Удар в створ, но вратарь начеку

Хорошую попытку сделал Тобиас Бех. Удар в створ, но вратарь начеку

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

48' Команда Копенгаген имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

46' Гочолеишвили Гиорги из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Эльюнусси Мохамед навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

44' Удар от ворот произведет Копенгаген

43' Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.

41' Удар от ворот произведет Копенгаген

40' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

39' Удар от ворот произведет Копенгаген

39' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Линкс Гифт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Андерсон Микаэль пробует нанести удар издали, но Тео Сандер держит все под контролем

38' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

35' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Эльюнусси Мохамед навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Хорошую попытку сделал Эльюнусси Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Матч возобновится спорным мячом

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Эльюнусси Мохамед навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

19' Эльюнусси Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.

19' Сандер Тео взял и забрал мяч на выходе

18' Удар от ворот произведет Копенгаген

17' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Оооо... вот это был удар! Тобиас Бех должен был забить с этой позиции.

16' Хорошую попытку сделал Тобиас Бех. Удар в створ, но вратарь начеку

15' Тобиас Бех оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Матч возобновится спорным мячом

12' Ох, нехорошо это выглядит. Тингагер Фредерик получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Тингагер Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Мортенсен Патрик пробует нанести удар издали, но Тео Сандер держит все под контролем

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Андерсон Микаэль пробует нанести удар издали, но Тео Сандер держит все под контролем

9' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Матч возобновлен

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

3' Команда Копенгаген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

2' Эльюнусси Мохамед из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Копенгаген начинает с центра поля