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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Jonas Hansen
Силькеборг
0:0
Первый тайм: 13'
Раннерс
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Раннерс
2.75
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3.65
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3.60
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Все Коэффициенты
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
15
Теландер
Расмус
4
Ганшаш
Педру
3
Эстрём
Робин
20
Mads
Larsen
6
Маттссон
Пелле
33
Мадс
Фройндлих
17
Маккоуотт
Каллум
23
Адамсен
Тонни
10
Бакиз
Юнес
1
Иззо
Пол
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
44
Дюр
Николас
6
Бьёркенгрен
Йон
28
Рёмер
Андре
30
Mike
Themsen
19
Tammer
Bany
Odeh
9
Нордли
Симен
Болькан
7
Туре
Мохамед
Силькеборг
4-3-3
Раннерс
4-2-3-1

История личных встреч

Силькеборг
Раннерс

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед

38 матчей

39.5%
15.8%
44.7%
15 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

23.7%
34.2%
42.1%
9 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

31.6%
31.6%
36.8%
12 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

СД
0:2
СД
1:1
СД
1:0
К
1:3
СД
3:3
СД
3:2
СД
1:0
СД
1:2
СД
2:1
ТМК
0:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
1:4
К
1:3
ТМК
2:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
2:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:2
К
1:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
0:1
ТМС
4:2
К
1:2
СЛ
2:2
СЛ
4:0
СЛ
1:1
ТМС
1:0
СЛ
1:3
СЛ
0:2
СЛ
1:2
ТМС
3:0
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

25
26

Голов в среднем за матч

1.56
1.18

Среднее время на гол

57
76

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.41
1.56

Среднее время на гол

63
57

Всего голов

56
51

Голов в среднем за матч

1.47
1.34

Тотал матчей

2.5
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

61
67

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 9 (3) 0.64
Бакиз Юнес 5 0.36
Андерсен Йеппе 3 0.21
Сонне Оливер 2 0.14
Alexander Illum Simmelhack 2 0.14
Маттссон Пелле 1 0.07
Карлсен Фредрик 1 0.07
Оразов Рамазан 1 0.07
Редин Понтус 1 0.07
Ганшаш Педру 1 0.07
Пюндт Андреас 1 0.07
Поульсен Андреас 0 0
Клинг Андерс 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Mads Larsen 0 0
Бринк Марк 0 0
Мадс Фройндлих 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордли Симен Болькан 9 (3) 0.64
Кэмпбелл Норман 4 0.29
Туре Мохамед 3 (1) 0.21
Tammer Bany Odeh 2 0.14
Данхо Флориан 2 0.14
Бьёркенгрен Йон 1 0.07
Хег Даниэль 1 0.07
Даммерс Вессель 1 0.07
Лауэнборг Фредерик 1 0.07
Ольсен Оливер 1 0.07
Энггаард Мэдс 1 0.07
Греве Матиас 0 0
Дюр Николас 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакиз Юнес 3 0
Андерсен Йеппе 2 0
Поульсен Андреас 2 0
Сонне Оливер 2 0
Мадс Фройндлих 2 0
Бринк Марк 0 1
Теландер Расмус 1 0
Ларсен Николай 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Маккоуотт Каллум 1 0
Адамсен Тонни 1 0
Ганшаш Педру 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даммерс Вессель 3 0
Ольсен Оливер 3 0
Кэмпбелл Норман 3 0
Данхо Флориан 1 1
Рёмер Андре 2 0
Бьёркенгрен Йон 2 0
Tammer Bany Odeh 2 0
Иззо Пол 1 0
Туре Мохамед 1 0
Лауэнборг Фредерик 1 0
Одей Стивен 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Sabil Hansen 1 0
Laurits Raun Pedersen 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Раннерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
6
Силькеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Раннерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

12
10
Силькеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Раннерс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

19
16

Голы по времени матча

Забито

15
15
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
4
27%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
3
20%
2
13%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
2
17%
4
44%
76-90

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
1
8%
1
9%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
1
8%
5
45%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Забито

28
26
13 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 11
0 Не забивали 1
5
18%
4
15%
1-15
4
14%
4
15%
16-30
4
14%
8
31%
31-45
3
11%
2
8%
46-60
6
21%
4
15%
61-75
6
21%
3
12%
76-90

Пропущено

20
18
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 12
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
4
22%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
3
15%
4
22%
61-75
5
25%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Копенгаген - Силькеборг 2:2 Хольбек - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Ольборг 1:1 Норшелланн - Силькеборг 1:1
Хольштайн Киль - Силькеборг 5:0 Силькеборг - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Силькеборг 2:2 ФК Роскилле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Брондбю 3:3 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 Оденсе - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Вайле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Гент 2:2 Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1
Раннерс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сённерйюск - Раннерс 1:4 Раннерс - Норшелланн 4:0 Ольборг - Раннерс 0:2 Раннерс - Люнгбю 1:1
АГФ Орхус - Раннерс 2:2 Брабранд - Раннерс 1:0 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Б-1913 - Раннерс 0:10 Раннерс - Ольборг 1:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3

Результаты матчей

Силькеборг
Раннерс

Точный счет

1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
4
3
4
2.5
2
5
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
5
2
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
1.5
Больше Меньше
8
6
4
10
2.5
4
10
1
13
3.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 14 8 3 3 27 - 21 27
2.
АГФ Орхус
 14 7 5 2 28 - 14 26
3.
Копенгаген
 14 7 5 2 26 - 16 26
4.
Раннерс
 0:0 15 6 7 2 27 - 17 25
5.
Силькеборг
 0:0 15 5 8 2 27 - 21 23
6.
Брондбю
 14 6 4 4 27 - 19 22
7.
Норшелланн
 14 6 4 4 27 - 25 22
8.
Виборг
 14 4 5 5 27 - 25 17
9.
Ольборг
 0:1 15 4 3 8 16 - 29 15
10.
Сённерйюск
 15 3 3 9 17 - 35 12
11.
Люнгбю
 1:0 15 2 6 7 10 - 18 12
12.
Вайле
 15 1 3 11 16 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 7 6 0 1 15 - 9 18
2.
АГФ Орхус
 8 5 3 0 20 - 8 18
3.
Норшелланн
 8 4 4 0 17 - 9 16
4.
Копенгаген
 7 4 3 0 15 - 8 15
5.
Силькеборг
 0:0 8 3 4 1 15 - 12 13
6.
Брондбю
 6 3 2 1 8 - 4 11
7.
Виборг
 6 3 2 1 14 - 11 11
8.
Раннерс
 0:0 7 3 2 2 12 - 8 11
9.
Ольборг
 0:1 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
Люнгбю
 1:0 8 2 3 3 5 - 8 9
11.
Сённерйюск
 7 2 2 3 10 - 16 8
12.
Вайле
 8 1 2 5 9 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 0:0 8 3 5 0 15 - 9 14
2.
Копенгаген
 7 3 2 2 11 - 8 11
3.
Брондбю
 8 3 2 3 19 - 15 11
4.
Силькеборг
 0:0 7 2 4 1 12 - 9 10
5.
Мидтьюлланн
 7 2 3 2 12 - 12 9
6.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 8 - 6 8
7.
Норшелланн
 6 2 0 4 10 - 16 6
8.
Виборг
 8 1 3 4 13 - 14 6
9.
Ольборг
 0:1 8 1 2 5 6 - 14 5
10.
Сённерйюск
 8 1 1 6 7 - 19 4
11.
Люнгбю
 1:0 7 0 3 4 5 - 10 3
12.
Вайле
 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Раннерс Нордли Симен Болькан 9 (6)
Брондбю Квистгарден Матиас 9 (4)
Силькеборг Адамсен Тонни 9 (3)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 8
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Ольборг Kasper Davidsen 5
АГФ Орхус Беихмо Феликс 1 3
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    Силькеборг
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    Раннерс
    2.75
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    3.65
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    3.60
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