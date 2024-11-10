Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Даммерс Вессель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Адамсен Тонни из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Оооо... вот это был удар! Туре Мохамед должен был забить с этой позиции.

43' Mike Themsen создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' ШТАНГА! Так было близко к голу - Туре Мохамед нанес удар в каркас ворот!

42' Mike Themsen из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Хорошую попытку сделал Ольсен Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Матч возобновится спорным мячом

38' Ох, нехорошо это выглядит. Мадс Ларсен получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Мадс Ларсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Даммерс Вессель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Иззо Пол взял и забрал мяч на выходе

28' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Силькеборг

26' Mike Themsen оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

25' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Адамсен Тонни пробует нанести удар издали, но Paul Izzo держит все под контролем

24' Нордли Симен Болькан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Туре Мохамед пробует нанести удар издали, но Николай Ларсен держит все под контролем

22' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Ганшаш Педру получил желтую карточку от судьи

15' Ганшаш Педру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Ольсен Оливер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Рёмер Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Хорошую попытку сделал Бакиз Юнес . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Удар от ворот произведет Раннерс

11' Мадс Ларсен из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

10' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Нордли Симен Болькан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Эстрём Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Силькеборг начинает с центра поля