Тур: 15. Стадион: ДжиЮСК Парк. Зрители: 5127 Главный судья: Jonas Hansen
1:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаГаншаш Педру
36' Желтая карточкаTammer Bany Odeh
51' Желтая карточкаБьёркенгрен Йон
1:0
72' ГолМадс Фройндлих
83' Желтая карточкаАдамсен Тонни
90'+4
Ход матча
20'
36'
51'
72'
1:0
83'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 8
-
2 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
599 Количество передач 588
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
20
Mads
Larsen
10
Бакиз
Юнес
1
Иззо
Пол
44
Дюр
Николас
28
Рёмер
Андре
30
Mike
Themsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Бакиз ЮнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
- Полузащитник
-
28 Рёмер АндреПолузащитник
-
30 Mike ThemsenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенПолузащитник
-
-
-
24 Sabil Hansen
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Силькеборг
Раннерс
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед
38 матчей
39.5%
15.8%
44.7%
15 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
23.7%
34.2%
42.1%
9 побед 13 ничьих 16 побед
Второй тайм
31.6%
31.6%
36.8%
12 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
26
Голов в среднем за матч
1.56
1.18
Среднее время на гол
57
76
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
1.41
1.56
Среднее время на гол
63
57
Всего голов
56
51
Голов в среднем за матч
1.47
1.34
Тотал матчей
2.5
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
61
67
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамсен Тонни
|9 (3)
|0.6
|Бакиз Юнес
|5
|0.33
|Андерсен Йеппе
|3
|0.2
|Сонне Оливер
|2
|0.13
|Alexander Illum Simmelhack
|2
|0.13
|Маттссон Пелле
|1
|0.07
|Мадс Фройндлих
|1
|0.07
|Карлсен Фредрик
|1
|0.07
|Оразов Рамазан
|1
|0.07
|Редин Понтус
|1
|0.07
|Ганшаш Педру
|1
|0.07
|Пюндт Андреас
|1
|0.07
|Поульсен Андреас
|0
|0
|Клинг Андерс
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Mads Larsen
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордли Симен Болькан
|9 (3)
|0.6
|Кэмпбелл Норман
|4
|0.27
|Туре Мохамед
|3 (1)
|0.2
|Tammer Bany Odeh
|2
|0.13
|Данхо Флориан
|2
|0.13
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.07
|Хег Даниэль
|1
|0.07
|Даммерс Вессель
|1
|0.07
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.07
|Ольсен Оливер
|1
|0.07
|Энггаард Мэдс
|1
|0.07
|Греве Матиас
|0
|0
|Дюр Николас
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакиз Юнес
|3
|0
|Андерсен Йеппе
|2
|0
|Поульсен Андреас
|2
|0
|Адамсен Тонни
|2
|0
|Ганшаш Педру
|2
|0
|Сонне Оливер
|2
|0
|Мадс Фройндлих
|2
|0
|Бринк Марк
|0
|1
|Теландер Расмус
|1
|0
|Ларсен Николай
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Маккоуотт Каллум
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даммерс Вессель
|3
|0
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|Ольсен Оливер
|3
|0
|Кэмпбелл Норман
|3
|0
|Tammer Bany Odeh
|3
|0
|Данхо Флориан
|1
|1
|Рёмер Андре
|2
|0
|Иззо Пол
|1
|0
|Туре Мохамед
|1
|0
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0
|Одей Стивен
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Sabil Hansen
|1
|0
|Laurits Raun Pedersen
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Раннерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
7
6
Силькеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Раннерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
12
10
Силькеборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Раннерс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
19
16
Голы по времени матча
Забито
16
15
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
4
25%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
2
13%
3
20%
76-90
Пропущено
12
10
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
3
30%
61-75
2
17%
4
40%
76-90
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
1
8%
1
9%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
1
8%
5
45%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
38%
2
22%
76-90
Забито
29
26
13 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 11
0 Не забивали 2
5
17%
4
15%
1-15
4
14%
4
15%
16-30
4
14%
8
31%
31-45
3
10%
2
8%
46-60
7
24%
4
15%
61-75
6
21%
3
12%
76-90
Пропущено
20
19
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 13
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
4
21%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
3
15%
5
26%
61-75
5
25%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Копенгаген - Силькеборг 2:2 Хольбек - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Ольборг 1:1 Норшелланн - Силькеборг 1:1
Хольштайн Киль - Силькеборг 5:0 Силькеборг - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Силькеборг 2:2 ФК Роскилле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Брондбю 3:3 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 Оденсе - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Вайле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Гент 2:2 Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1
Раннерс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сённерйюск - Раннерс 1:4 Раннерс - Норшелланн 4:0 Ольборг - Раннерс 0:2 Раннерс - Люнгбю 1:1
АГФ Орхус - Раннерс 2:2 Брабранд - Раннерс 1:0 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Б-1913 - Раннерс 0:10 Раннерс - Ольборг 1:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3
Результаты матчей
Силькеборг
Раннерс
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Раннерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
34
35
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
87
411
411
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|8
|3
|4
|27 - 22
|27
|2.
|14
|7
|5
|2
|28 - 14
|26
|3.
|14
|7
|5
|2
|26 - 16
|26
|4.
|15
|6
|7
|2
|28 - 21
|25
|5.
|15
|6
|6
|3
|27 - 18
|24
|6.
|14
|6
|4
|4
|27 - 19
|22
|7.
|14
|6
|4
|4
|27 - 25
|22
|8.
|1:0
|15
|5
|5
|5
|28 - 25
|20
|9.
|15
|4
|4
|7
|18 - 30
|16
|10.
|15
|3
|3
|9
|17 - 35
|12
|11.
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|12.
|15
|1
|3
|11
|16 - 35
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|7
|6
|0
|1
|15 - 9
|18
|2.
|8
|5
|3
|0
|20 - 8
|18
|3.
|8
|4
|4
|0
|17 - 9
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|5.
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|6.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|15 - 11
|14
|7.
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|7
|3
|1
|3
|10 - 15
|10
|10.
|7
|2
|2
|3
|10 - 16
|8
|11.
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|12.
|8
|1
|2
|5
|9 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|3
|4
|1
|15 - 10
|13
|2.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|3.
|8
|3
|2
|3
|19 - 15
|11
|4.
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|5.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|7.
|6
|2
|0
|4
|10 - 16
|6
|8.
|1:0
|8
|1
|3
|4
|13 - 14
|6
|9.
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|10.
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|11.
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|12.
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Раннерс
|Нордли Симен Болькан
|9 (6)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|9 (4)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|9 (3)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|8
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|7 (1)
|Виборг
|Вестергорд Магнус
|1 4
|Мидтьюлланн
|Осман Диао
|1 4
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|5
|Ольборг
|Mylian Jimenez
|5
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|5