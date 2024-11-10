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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 5127 Главный судья: Jonas Hansen
Силькеборг
1:0
Конец матча
Раннерс
0'
20' Желтая карточка
Ганшаш Педру
36' Желтая карточка
Tammer Bany Odeh
51' Желтая карточка
Бьёркенгрен Йон
1:0
72' Гол
Мадс Фройндлих
83' Желтая карточка
Адамсен Тонни
90'+4

Ход матча

20'
Ганшаш Педру
 
36'
 
Tammer Bany Odeh
51'
 
Бьёркенгрен Йон
67'
 
Кэмпбелл Норман
Mike Themsen
71'
Поульсен Андреас
Эстрём Робин
 
71'
Андерсен Йеппе
Маккоуотт Каллум
 
72'
Мадс Фройндлих
(Бакиз Юнес)
1:0
77'
 
Одей Стивен
Нордли Симен Болькан
78'
 
Abdul Hakim Sulemana
Tammer Bany Odeh
81'
 
Копплин Бьорн
Дюр Николас
81'
 
Laurits Raun Pedersen
Рёмер Андре
83'
Адамсен Тонни
 
85'
Оразов Рамазан
Бакиз Юнес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 8
  • 2 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 599 Количество передач 588
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
15
Теландер
Расмус
4
Ганшаш
Педру
3
Эстрём
Робин
20
Mads
Larsen
6
Маттссон
Пелле
33
Мадс
Фройндлих
17
Маккоуотт
Каллум
23
Адамсен
Тонни
10
Бакиз
Юнес
1
Иззо
Пол
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
44
Дюр
Николас
6
Бьёркенгрен
Йон
28
Рёмер
Андре
30
Mike
Themsen
19
Tammer
Bany
Odeh
9
Нордли
Симен
Болькан
7
Туре
Мохамед
Силькеборг
4-3-3
Раннерс
4-2-3-1

История личных встреч

Силькеборг
Раннерс

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед

38 матчей

39.5%
15.8%
44.7%
15 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

23.7%
34.2%
42.1%
9 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

31.6%
31.6%
36.8%
12 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

СД
0:2
СД
1:1
СД
1:0
К
1:3
СД
3:3
СД
3:2
СД
1:0
СД
1:2
СД
2:1
ТМК
0:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
1:4
К
1:3
ТМК
2:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
2:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:2
К
1:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
0:1
ТМС
4:2
К
1:2
СЛ
2:2
СЛ
4:0
СЛ
1:1
ТМС
1:0
СЛ
1:3
СЛ
0:2
СЛ
1:2
ТМС
3:0
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

25
26

Голов в среднем за матч

1.56
1.18

Среднее время на гол

57
76

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.41
1.56

Среднее время на гол

63
57

Всего голов

56
51

Голов в среднем за матч

1.47
1.34

Тотал матчей

2.5
30
Больше 79%
Меньше 21%
8
21
Больше 55%
Меньше 45%
17
11
Больше 29%
Меньше 71%
27
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

61
67

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 9 (3) 0.6
Бакиз Юнес 5 0.33
Андерсен Йеппе 3 0.2
Сонне Оливер 2 0.13
Alexander Illum Simmelhack 2 0.13
Маттссон Пелле 1 0.07
Мадс Фройндлих 1 0.07
Карлсен Фредрик 1 0.07
Оразов Рамазан 1 0.07
Редин Понтус 1 0.07
Ганшаш Педру 1 0.07
Пюндт Андреас 1 0.07
Поульсен Андреас 0 0
Клинг Андерс 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Mads Larsen 0 0
Бринк Марк 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордли Симен Болькан 9 (3) 0.6
Кэмпбелл Норман 4 0.27
Туре Мохамед 3 (1) 0.2
Tammer Bany Odeh 2 0.13
Данхо Флориан 2 0.13
Бьёркенгрен Йон 1 0.07
Хег Даниэль 1 0.07
Даммерс Вессель 1 0.07
Лауэнборг Фредерик 1 0.07
Ольсен Оливер 1 0.07
Энггаард Мэдс 1 0.07
Греве Матиас 0 0
Дюр Николас 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакиз Юнес 3 0
Андерсен Йеппе 2 0
Поульсен Андреас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Ганшаш Педру 2 0
Сонне Оливер 2 0
Мадс Фройндлих 2 0
Бринк Марк 0 1
Теландер Расмус 1 0
Ларсен Николай 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Маккоуотт Каллум 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даммерс Вессель 3 0
Бьёркенгрен Йон 3 0
Ольсен Оливер 3 0
Кэмпбелл Норман 3 0
Tammer Bany Odeh 3 0
Данхо Флориан 1 1
Рёмер Андре 2 0
Иззо Пол 1 0
Туре Мохамед 1 0
Лауэнборг Фредерик 1 0
Одей Стивен 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Sabil Hansen 1 0
Laurits Raun Pedersen 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Раннерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
6
Силькеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Раннерс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

12
10
Силькеборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Раннерс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

19
16

Голы по времени матча

Забито

16
15
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
4
25%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
3
30%
61-75
2
17%
4
40%
76-90

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
1
8%
1
9%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
1
8%
5
45%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Забито

29
26
13 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 11
0 Не забивали 2
5
17%
4
15%
1-15
4
14%
4
15%
16-30
4
14%
8
31%
31-45
3
10%
2
8%
46-60
7
24%
4
15%
61-75
6
21%
3
12%
76-90

Пропущено

20
19
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 13
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
4
21%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
3
15%
5
26%
61-75
5
25%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Копенгаген - Силькеборг 2:2 Хольбек - Силькеборг 0:6 Силькеборг - Ольборг 1:1 Норшелланн - Силькеборг 1:1
Хольштайн Киль - Силькеборг 5:0 Силькеборг - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Силькеборг 2:2 ФК Роскилле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Брондбю 3:3 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 Оденсе - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Вайле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Гент 2:2 Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1
Раннерс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сённерйюск - Раннерс 1:4 Раннерс - Норшелланн 4:0 Ольборг - Раннерс 0:2 Раннерс - Люнгбю 1:1
АГФ Орхус - Раннерс 2:2 Брабранд - Раннерс 1:0 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 Б-1913 - Раннерс 0:10 Раннерс - Ольборг 1:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3

Результаты матчей

Силькеборг
Раннерс

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
3
4
3
5
2.5
2
5
1
7
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
5
3
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
1.5
Больше Меньше
8
7
4
11
2.5
4
11
1
14
3.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:1 15 8 3 4 27 - 22 27
2.
АГФ Орхус
 14 7 5 2 28 - 14 26
3.
Копенгаген
 14 7 5 2 26 - 16 26
4.
Силькеборг
 15 6 7 2 28 - 21 25
5.
Раннерс
 15 6 6 3 27 - 18 24
6.
Брондбю
 14 6 4 4 27 - 19 22
7.
Норшелланн
 14 6 4 4 27 - 25 22
8.
Виборг
 1:0 15 5 5 5 28 - 25 20
9.
Ольборг
 15 4 4 7 18 - 30 16
10.
Сённерйюск
 15 3 3 9 17 - 35 12
11.
Люнгбю
 15 1 7 7 11 - 20 10
12.
Вайле
 15 1 3 11 16 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:1 7 6 0 1 15 - 9 18
2.
АГФ Орхус
 8 5 3 0 20 - 8 18
3.
Норшелланн
 8 4 4 0 17 - 9 16
4.
Копенгаген
 7 4 3 0 15 - 8 15
5.
Силькеборг
 8 4 3 1 16 - 12 15
6.
Виборг
 1:0 7 4 2 1 15 - 11 14
7.
Брондбю
 6 3 2 1 8 - 4 11
8.
Раннерс
 7 3 2 2 12 - 8 11
9.
Ольборг
 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
Сённерйюск
 7 2 2 3 10 - 16 8
11.
Люнгбю
 8 1 4 3 6 - 10 7
12.
Вайле
 8 1 2 5 9 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 8 3 4 1 15 - 10 13
2.
Копенгаген
 7 3 2 2 11 - 8 11
3.
Брондбю
 8 3 2 3 19 - 15 11
4.
Силькеборг
 7 2 4 1 12 - 9 10
5.
Мидтьюлланн
 0:1 8 2 3 3 12 - 13 9
6.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 8 - 6 8
7.
Норшелланн
 6 2 0 4 10 - 16 6
8.
Виборг
 1:0 8 1 3 4 13 - 14 6
9.
Ольборг
 8 1 3 4 8 - 15 6
10.
Сённерйюск
 8 1 1 6 7 - 19 4
11.
Люнгбю
 7 0 3 4 5 - 10 3
12.
Вайле
 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Раннерс Нордли Симен Болькан 9 (6)
Брондбю Квистгарден Матиас 9 (4)
Силькеборг Адамсен Тонни 9 (3)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 8
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Мидтьюлланн Осман Диао 1 4
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Ольборг Mylian Jimenez 5
Ольборг Kasper Davidsen 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 5127 болельщиков
  • 94'
    Контроль мяча: Силькеборг: 52%, Раннерс: 48%.
  • 93'
    Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Abdul Hakim Sulemana из команды Раннерс в офсайде
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Одей Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 91'
    Одей Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 91'
    Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 90'
    Матч возобновлен
  • 90'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 90'
    Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 90'
    Теландер Расмус ослабляет давление, выбив мяч.
  • 90'
    Контроль мяча: Силькеборг: 52%, Раннерс: 48%.
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