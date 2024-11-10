Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

46' Thomas Joergensen оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Удар от ворот произведет Виборг

45' Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Удар от ворот произведет Виборг

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

42' Андерссон Йоэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Г О О О О Л - Несберг Иван забивает с правой ноги!

39' Thomas Joergensen пробует нанести удар издали, но Элиас Олафссон держит все под контролем

39' Хорошую попытку сделал Йенсен Исак . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Осман Диао получил желтую карточку от судьи

37' Хорошую попытку сделал Жуниньо . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Мбабу Кевин из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Андерссон Йоэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Мбабу Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Мбабу Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Андерссон Йоэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Жуниньо нанес удар, но тот был заблокирован.

33' Андерссон Йоэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Жуниньо из команды Мидтьюлланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Кастильо Денил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Хорошую попытку сделал Charly Horneman . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Жуниор Ренато из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Жуниньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Виборг

25' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Виборг

23' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Вестергорд Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Жуниньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

18' Несберг Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Матч возобновится спорным мячом

17' Матч возобновлен

16' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

15' Хорошую попытку сделал Йенсен Исак . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Андерссон Йоэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Букса Адам нанес удар головой, но Оскар Хедвалл спокойно отбил мяч.

12' Игрок из команды Мидтьюлланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

12' Браво Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Жуниньо из команды Мидтьюлланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

8' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Жуниньо из команды Мидтьюлланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

7' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Гроннинг Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Жуниньо из команды Мидтьюлланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

3' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

3' Вестергорд Магнус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Charly Horneman из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Виборг начинает с центра поля