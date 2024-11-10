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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Sandi Putros
Виборг
1:0
Второй тайм: 62'
Мидтьюлланн
0'
37' Желтая карточка
Осман Диао
1:0
39' Гол
Несберг Иван

Ход матча

37'
 
Осман Диао
39'
Несберг Иван
(Thomas Joergensen)
1:0
46'
 
Гогорза Микель
Осман Диао
56'
 
Бисков Вальдемар
Кастильо Денил

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 270 Количество передач 219
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Виборг
Ничья
Мидтьюлланн
3.00
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3.65
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Все Коэффициенты
16
Хедваль
Оскар
18
Мбом
Жан-Мануэль
24
Аниембе
Даниэль
2
Несберг
Иван
23
Бундгаард
Оливер
12
Thomas
Joergensen
13
Гроннинг
Йеппе
28
Вестергорд
Магнус
17
Charly
Horneman
11
Жуниор
Ренато
10
Йенсен
Исак
16
Олафссон
Элиас-Рафн
4
Осман
Диао
73
Жуниньо
22
Соренсен
Мадс
Бек
43
Мбабу
Кевин
21
Кастильо
Денил
24
Серенсен
Оливер
19
Браво
Педро
6
Андерссон
Йоэль
25
Кухта
Ян
18
Букса
Адам
Виборг
4-3-3
Мидтьюлланн
3-5-2

История личных встреч

Виборг
Мидтьюлланн

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

20 матчей

10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 побед

История матчей

СД
3:1
СД
5:1
СД
2:2
SE
0:1
СД
0:4
К
3:1
СД
1:1
СД
3:1
СД
0:2
СД
0:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:4
СД
2:0
СД
5:2
СД
2:3
СД
0:0
ТМС
0:2
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

0.9
1.1

Среднее время на гол

100
81

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

2.3
1.7

Среднее время на гол

39
52

Всего голов

32
28

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

56
64

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Исак 5 (1) 0.33
Jakob Nielsen 4 0.27
Гроннинг Йеппе 3 (2) 0.2
Sergio Andrade 2 0.13
Вестергорд Магнус 2 0.13
Anosike Ementa 2 0.13
Жуниор Ренато 1 0.07
Аниембе Даниэль 1 0.07
Thomas Joergensen 1 0.07
Радич Стипе 1 0.07
Мбом Жан-Мануэль 1 0.07
Charly Horneman 1 0.07
Несберг Иван 1 0.07
Бюрги Николас 1 0.07
Бундгаард Оливер 1 0.07
Srdjan Kuzmic 1 0.07
Сёндергаард Мадс 0 0
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франкулино 5 0.33
Серенсен Оливер 4 0.27
Букса Адам 4 (1) 0.27
Симсир Араль 3 (1) 0.2
Осман Диао 2 0.13
Брюнхильдсен Ола 2 0.13
Чилуфя Эдвард 1 0.07
Габриэль Адам 1 0.07
Андерссон Йоэль 1 0.07
Кухта Ян 1 0.07
Осорио Дарио 1 0.07
Мбабу Кевин 1 0.07
Соренсен Мадс Бек 1 0.07
Мартинес Эмилиано 0 0
Соренсен Кристиан I 0 0
Гогорза Микель 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестергорд Магнус 4 1
Гроннинг Йеппе 4 0
Лонвейк Джастин 4 0
Жуниор Ренато 3 0
Бюрги Николас 2 0
Сёндергаард Мадс 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Хедваль Оскар 1 0
Радич Стипе 1 0
Якобс Ями 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Anosike Ementa 1 0
Sergio Andrade 1 0
Jakob Nielsen 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осман Диао 4 1
Мартинес Эмилиано 4 0
Франкулино 3 0
Осорио Дарио 1 1
Мбабу Кевин 1 0
Букса Адам 1 0
Жуниньо 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Браво Педро 1 0
Кастильо Денил 1 0

Результаты матчей

Виборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Мидтьюлланн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
7
Виборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Мидтьюлланн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

8
14
Виборг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Мидтьюлланн
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

14
21

Голы по времени матча

Забито

14
12
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
21%
2
17%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
5
36%
2
17%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
2
14%
4
33%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
9%
2
17%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Забито

14
15
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
5
33%
31-45
6
43%
2
13%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
1
7%
4
27%
76-90

Пропущено

13
9
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
23%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
5
38%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
1
8%
1
11%
76-90

Забито

28
27
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
3
11%
3
11%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
8
29%
7
26%
31-45
7
25%
3
11%
46-60
4
14%
5
19%
61-75
3
11%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

24
21
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
4
17%
4
19%
1-15
2
8%
4
19%
16-30
7
29%
29%
5
24%
31-45
2
8%
2
10%
46-60
5
21%
4
19%
61-75
4
17%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Норшелланн - Виборг 2:1 Несбю - Виборг 1:4 Виборг - Сённерйюск 4:2 Люнгбю - Виборг 0:0
Виборг - АГФ Орхус 1:1 Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидделфарт - Виборг 2:2 Виборг - Норшелланн 3:2 Вайле - Виборг 0:5 Хорсенс - Виборг 0:4 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1
Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ФКСБ - Мидтьюлланн 2:0 Мидтьюлланн - Брондбю 1:5 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:0
Мидтьюлланн - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Сённерйюск - Мидтьюлланн 3:2 Брондбю - Мидтьюлланн 2:0 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Хиллерёд - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0

Результаты матчей

Виборг
Мидтьюлланн

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:0
3 раза 43%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
8 раз 57%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Виборг
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
6
1
3
3
2.5
2
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
5
2
1
7
2.5
1
6
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
1
7
7
1.5
11
3
4
10
2.5
3
11
2
12
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:1 15 8 3 4 27 - 22 27
2.
АГФ Орхус
 14 7 5 2 28 - 14 26
3.
Копенгаген
 14 7 5 2 26 - 16 26
4.
Силькеборг
 15 6 7 2 28 - 21 25
5.
Раннерс
 15 6 6 3 27 - 18 24
6.
Брондбю
 14 6 4 4 27 - 19 22
7.
Норшелланн
 14 6 4 4 27 - 25 22
8.
Виборг
 1:0 15 5 5 5 28 - 25 20
9.
Ольборг
 15 4 4 7 18 - 30 16
10.
Сённерйюск
 15 3 3 9 17 - 35 12
11.
Люнгбю
 15 1 7 7 11 - 20 10
12.
Вайле
 15 1 3 11 16 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:1 7 6 0 1 15 - 9 18
2.
АГФ Орхус
 8 5 3 0 20 - 8 18
3.
Норшелланн
 8 4 4 0 17 - 9 16
4.
Копенгаген
 7 4 3 0 15 - 8 15
5.
Силькеборг
 8 4 3 1 16 - 12 15
6.
Виборг
 1:0 7 4 2 1 15 - 11 14
7.
Брондбю
 6 3 2 1 8 - 4 11
8.
Раннерс
 7 3 2 2 12 - 8 11
9.
Ольборг
 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
Сённерйюск
 7 2 2 3 10 - 16 8
11.
Люнгбю
 8 1 4 3 6 - 10 7
12.
Вайле
 8 1 2 5 9 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 8 3 4 1 15 - 10 13
2.
Копенгаген
 7 3 2 2 11 - 8 11
3.
Брондбю
 8 3 2 3 19 - 15 11
4.
Силькеборг
 7 2 4 1 12 - 9 10
5.
Мидтьюлланн
 0:1 8 2 3 3 12 - 13 9
6.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 8 - 6 8
7.
Норшелланн
 6 2 0 4 10 - 16 6
8.
Виборг
 1:0 8 1 3 4 13 - 14 6
9.
Ольборг
 8 1 3 4 8 - 15 6
10.
Сённерйюск
 8 1 1 6 7 - 19 4
11.
Люнгбю
 7 0 3 4 5 - 10 3
12.
Вайле
 7 0 1 6 7 - 18 1
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Топ бомбардиров
Раннерс Нордли Симен Болькан 9 (6)
Брондбю Квистгарден Матиас 9 (4)
Силькеборг Адамсен Тонни 9 (3)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 8
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Мидтьюлланн Осман Диао 1 4
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Ольборг Mylian Jimenez 5
Ольборг Kasper Davidsen 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 62'
    Мидтьюлланн пытается что-то создать.
  • 62'
    Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 61'
    Мидтьюлланн пытается что-то создать.
  • 61'
    Браво Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 61'
    Оливер Бундгар Кристенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 60'
    Мидтьюлланн пытается что-то создать.
  • 60'
    Контроль мяча: Виборг: 53%, Мидтьюлланн: 47%.
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    Лучшие коэффициенты
    Виборг
    Ничья
    Мидтьюлланн
    3.00
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    3.65
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    2.36
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