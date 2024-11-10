Тур: 15. Стадион: Энерги Виборг Арена. Главный судья: Sandi Putros
1:0
Второй тайм: 62'
Ход матча
37'
39'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
270 Количество передач 219
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
10
Йенсен
Исак
73
Жуниньо
43
Мбабу
Кевин
19
Браво
Педро
25
Кухта
Ян
18
Букса
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Радич СтипеЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Защитник
-
43 Мбабу КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Браво ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Кухта ЯнНападающий
-
18 Букса АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Линн ВикторНападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Виборг
Мидтьюлланн
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
20 матчей
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
0.9
1.1
Среднее время на гол
100
81
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
2.3
1.7
Среднее время на гол
39
52
Всего голов
32
28
Голов в среднем за матч
1.6
1.4
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
56
64
Бомбардиры внутри турнира
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Исак
|5 (1)
|0.33
|Jakob Nielsen
|4
|0.27
|Гроннинг Йеппе
|3 (2)
|0.2
|Sergio Andrade
|2
|0.13
|Вестергорд Магнус
|2
|0.13
|Anosike Ementa
|2
|0.13
|Жуниор Ренато
|1
|0.07
|Аниембе Даниэль
|1
|0.07
|Thomas Joergensen
|1
|0.07
|Радич Стипе
|1
|0.07
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0.07
|Charly Horneman
|1
|0.07
|Несберг Иван
|1
|0.07
|Бюрги Николас
|1
|0.07
|Бундгаард Оливер
|1
|0.07
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.07
|Сёндергаард Мадс
|0
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франкулино
|5
|0.33
|Серенсен Оливер
|4
|0.27
|Букса Адам
|4 (1)
|0.27
|Симсир Араль
|3 (1)
|0.2
|Осман Диао
|2
|0.13
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.13
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.07
|Габриэль Адам
|1
|0.07
|Андерссон Йоэль
|1
|0.07
|Кухта Ян
|1
|0.07
|Осорио Дарио
|1
|0.07
|Мбабу Кевин
|1
|0.07
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0.07
|Мартинес Эмилиано
|0
|0
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Гогорза Микель
|0
|0
Карточки
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестергорд Магнус
|4
|1
|Гроннинг Йеппе
|4
|0
|Лонвейк Джастин
|4
|0
|Жуниор Ренато
|3
|0
|Бюрги Николас
|2
|0
|Сёндергаард Мадс
|2
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Хедваль Оскар
|1
|0
|Радич Стипе
|1
|0
|Якобс Ями
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Anosike Ementa
|1
|0
|Sergio Andrade
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осман Диао
|4
|1
|Мартинес Эмилиано
|4
|0
|Франкулино
|3
|0
|Осорио Дарио
|1
|1
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Букса Адам
|1
|0
|Жуниньо
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
|Браво Педро
|1
|0
|Кастильо Денил
|1
|0
Результаты матчей
Виборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Мидтьюлланн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
7
Виборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Мидтьюлланн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
8
14
Виборг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Мидтьюлланн
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
14
21
Голы по времени матча
Забито
14
12
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
21%
2
17%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
5
36%
2
17%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
2
14%
4
33%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
9%
2
17%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
3
27%
1
8%
76-90
Забито
14
15
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
5
33%
31-45
6
43%
2
13%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
1
7%
4
27%
76-90
Пропущено
13
9
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
23%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
5
38%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
1
8%
1
11%
76-90
Забито
28
27
14 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
3
11%
3
11%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
8
29%
7
26%
31-45
7
25%
3
11%
46-60
4
14%
5
19%
61-75
3
11%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
24
21
13 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
4
17%
4
19%
1-15
2
8%
4
19%
16-30
7
29%
29%
5
24%
31-45
2
8%
2
10%
46-60
5
21%
4
19%
61-75
4
17%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Виборг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Норшелланн - Виборг 2:1 Несбю - Виборг 1:4 Виборг - Сённерйюск 4:2 Люнгбю - Виборг 0:0
Виборг - АГФ Орхус 1:1 Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидделфарт - Виборг 2:2 Виборг - Норшелланн 3:2 Вайле - Виборг 0:5 Хорсенс - Виборг 0:4 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1
Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ФКСБ - Мидтьюлланн 2:0 Мидтьюлланн - Брондбю 1:5 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:0
Мидтьюлланн - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Сённерйюск - Мидтьюлланн 3:2 Брондбю - Мидтьюлланн 2:0 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Хиллерёд - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0
Результаты матчей
Виборг
Мидтьюлланн
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:0
3 раза 43%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
2:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
8 раз 57%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Виборг
Мидтьюлланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
33
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
35
52
17
16
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
131
77
113
410
311
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|8
|3
|4
|27 - 22
|27
|2.
|14
|7
|5
|2
|28 - 14
|26
|3.
|14
|7
|5
|2
|26 - 16
|26
|4.
|15
|6
|7
|2
|28 - 21
|25
|5.
|15
|6
|6
|3
|27 - 18
|24
|6.
|14
|6
|4
|4
|27 - 19
|22
|7.
|14
|6
|4
|4
|27 - 25
|22
|8.
|1:0
|15
|5
|5
|5
|28 - 25
|20
|9.
|15
|4
|4
|7
|18 - 30
|16
|10.
|15
|3
|3
|9
|17 - 35
|12
|11.
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|12.
|15
|1
|3
|11
|16 - 35
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|7
|6
|0
|1
|15 - 9
|18
|2.
|8
|5
|3
|0
|20 - 8
|18
|3.
|8
|4
|4
|0
|17 - 9
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|5.
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|6.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|15 - 11
|14
|7.
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|7
|3
|1
|3
|10 - 15
|10
|10.
|7
|2
|2
|3
|10 - 16
|8
|11.
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|12.
|8
|1
|2
|5
|9 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|3
|4
|1
|15 - 10
|13
|2.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|3.
|8
|3
|2
|3
|19 - 15
|11
|4.
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|5.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|7.
|6
|2
|0
|4
|10 - 16
|6
|8.
|1:0
|8
|1
|3
|4
|13 - 14
|6
|9.
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|10.
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|11.
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|12.
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Раннерс
|Нордли Симен Болькан
|9 (6)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|9 (4)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|9 (3)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|8
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|7 (1)
|Виборг
|Вестергорд Магнус
|1 4
|Мидтьюлланн
|Осман Диао
|1 4
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|5
|Ольборг
|Mylian Jimenez
|5
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|5