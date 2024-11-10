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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 8513 Главный судья: Sandi Putros
Виборг
1:0
Конец матча
Мидтьюлланн
0'
37' Желтая карточка
Осман Диао
1:0
39' Гол
Несберг Иван
85' Желтая карточка
Гроннинг Йеппе
88' Желтая карточка
Сёндергаард Мадс
90'+9

Ход матча

37'
 
Осман Диао
39'
Несберг Иван
(Thomas Joergensen)
1:0
46'
 
Гогорза Микель
Осман Диао
56'
 
Бисков Вальдемар
Кастильо Денил
65'
Сёндергаард Мадс
Thomas Joergensen
 
66'
Ибрагим Саид
Charly Horneman
 
74'
 
Линн Виктор
Кухта Ян
74'
 
Аскилдсен Кристоффер
Браво Педро
81'
Anosike Ementa
Жуниор Ренато
 
82'
Jakob Nielsen
Вестергорд Магнус
 
84'
 
Паулиньо VI
Мбабу Кевин
85'
Гроннинг Йеппе
 
88'
Сёндергаард Мадс
 
90'
Бюрги Николас
Мбом Жан-Мануэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 11
  • 8 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 10
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 270 Количество передач 219
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

16
Хедваль
Оскар
18
Мбом
Жан-Мануэль
24
Аниембе
Даниэль
2
Несберг
Иван
23
Бундгаард
Оливер
12
Thomas
Joergensen
13
Гроннинг
Йеппе
28
Вестергорд
Магнус
17
Charly
Horneman
11
Жуниор
Ренато
10
Йенсен
Исак
16
Олафссон
Элиас-Рафн
4
Осман
Диао
73
Жуниньо
22
Соренсен
Мадс
Бек
43
Мбабу
Кевин
21
Кастильо
Денил
24
Серенсен
Оливер
19
Браво
Педро
6
Андерссон
Йоэль
25
Кухта
Ян
18
Букса
Адам
Виборг
4-3-3
Мидтьюлланн
3-5-2

История личных встреч

Виборг
Мидтьюлланн

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

20 матчей

10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 побед

История матчей

СД
3:1
СД
5:1
СД
2:2
SE
0:1
СД
0:4
К
3:1
СД
1:1
СД
3:1
СД
0:2
СД
0:0
СД
0:0
СД
1:1
СД
2:4
СД
2:0
СД
5:2
СД
2:3
СД
0:0
ТМС
0:2
СЛ
1:1
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

0.9
1.1

Среднее время на гол

100
81

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

2.3
1.7

Среднее время на гол

39
52

Всего голов

32
28

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

56
64

Бомбардиры внутри турнира

Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Исак 5 (1) 0.33
Jakob Nielsen 4 0.27
Гроннинг Йеппе 3 (2) 0.2
Sergio Andrade 2 0.13
Вестергорд Магнус 2 0.13
Anosike Ementa 2 0.13
Жуниор Ренато 1 0.07
Аниембе Даниэль 1 0.07
Thomas Joergensen 1 0.07
Радич Стипе 1 0.07
Мбом Жан-Мануэль 1 0.07
Charly Horneman 1 0.07
Несберг Иван 1 0.07
Бюрги Николас 1 0.07
Бундгаард Оливер 1 0.07
Srdjan Kuzmic 1 0.07
Сёндергаард Мадс 0 0
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франкулино 5 0.33
Серенсен Оливер 4 0.27
Букса Адам 4 (1) 0.27
Симсир Араль 3 (1) 0.2
Осман Диао 2 0.13
Брюнхильдсен Ола 2 0.13
Чилуфя Эдвард 1 0.07
Габриэль Адам 1 0.07
Андерссон Йоэль 1 0.07
Кухта Ян 1 0.07
Осорио Дарио 1 0.07
Мбабу Кевин 1 0.07
Соренсен Мадс Бек 1 0.07
Мартинес Эмилиано 0 0
Соренсен Кристиан I 0 0
Гогорза Микель 0 0

Карточки

Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестергорд Магнус 4 1
Гроннинг Йеппе 5 0
Лонвейк Джастин 4 0
Сёндергаард Мадс 3 0
Жуниор Ренато 3 0
Бюрги Николас 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Хедваль Оскар 1 0
Радич Стипе 1 0
Якобс Ями 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Anosike Ementa 1 0
Sergio Andrade 1 0
Jakob Nielsen 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осман Диао 4 1
Мартинес Эмилиано 4 0
Франкулино 3 0
Осорио Дарио 1 1
Мбабу Кевин 1 0
Букса Адам 1 0
Жуниньо 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Браво Педро 1 0
Кастильо Денил 1 0

Результаты матчей

Виборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Мидтьюлланн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
0% (0)
86% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

6
7
Виборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Мидтьюлланн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

8
14
Виборг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Мидтьюлланн
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

14
21

Голы по времени матча

Забито

15
12
11 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
20%
2
17%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
6
40%
2
17%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
2
13%
4
33%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
2
18%
4
31%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Забито

14
15
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
5
33%
31-45
6
43%
2
13%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
1
7%
4
27%
76-90

Пропущено

13
9
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
3
23%
2
22%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
5
38%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
1
8%
1
11%
76-90

Забито

29
27
15 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
3
10%
3
11%
1-15
3
10%
1
4%
16-30
9
31%
7
26%
31-45
7
24%
3
11%
46-60
4
14%
5
19%
61-75
3
10%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

24
22
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
17%
4
18%
1-15
2
8%
4
18%
16-30
7
29%
29%
6
27%
31-45
2
8%
2
9%
46-60
5
21%
4
18%
61-75
4
17%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Виборг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Норшелланн - Виборг 2:1 Несбю - Виборг 1:4 Виборг - Сённерйюск 4:2 Люнгбю - Виборг 0:0
Виборг - АГФ Орхус 1:1 Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидделфарт - Виборг 2:2 Виборг - Норшелланн 3:2 Вайле - Виборг 0:5 Хорсенс - Виборг 0:4 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1
Мидтьюлланн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ФКСБ - Мидтьюлланн 2:0 Мидтьюлланн - Брондбю 1:5 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:0
Мидтьюлланн - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Сённерйюск - Мидтьюлланн 3:2 Брондбю - Мидтьюлланн 2:0 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Хиллерёд - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0

Результаты матчей

Виборг
Мидтьюлланн

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:0
3 раза 43%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
8 раз 53%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Виборг
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
6
1
3
4
2.5
2
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
5
3
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
2
7
8
1.5
11
4
4
11
2.5
3
12
2
13
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1:0 15 8 5 2 27 - 16 29
2.
Мидтьюлланн
 15 8 3 4 27 - 22 27
3.
АГФ Орхус
 0:1 15 7 5 3 28 - 15 26
4.
Силькеборг
 15 6 7 2 28 - 21 25
5.
Раннерс
 15 6 6 3 27 - 18 24
6.
Брондбю
 14 6 4 4 27 - 19 22
7.
Норшелланн
 14 6 4 4 27 - 25 22
8.
Виборг
 15 5 5 5 28 - 25 20
9.
Ольборг
 15 4 4 7 18 - 30 16
10.
Сённерйюск
 15 3 3 9 17 - 35 12
11.
Люнгбю
 15 1 7 7 11 - 20 10
12.
Вайле
 15 1 3 11 16 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 7 6 0 1 15 - 9 18
2.
АГФ Орхус
 0:1 9 5 3 1 20 - 9 18
3.
Норшелланн
 8 4 4 0 17 - 9 16
4.
Копенгаген
 1:0 7 4 3 0 15 - 8 15
5.
Силькеборг
 8 4 3 1 16 - 12 15
6.
Виборг
 7 4 2 1 15 - 11 14
7.
Брондбю
 6 3 2 1 8 - 4 11
8.
Раннерс
 7 3 2 2 12 - 8 11
9.
Ольборг
 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
Сённерйюск
 7 2 2 3 10 - 16 8
11.
Люнгбю
 8 1 4 3 6 - 10 7
12.
Вайле
 8 1 2 5 9 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 1:0 8 4 2 2 12 - 8 14
2.
Раннерс
 8 3 4 1 15 - 10 13
3.
Брондбю
 8 3 2 3 19 - 15 11
4.
Силькеборг
 7 2 4 1 12 - 9 10
5.
Мидтьюлланн
 8 2 3 3 12 - 13 9
6.
АГФ Орхус
 0:1 6 2 2 2 8 - 6 8
7.
Норшелланн
 6 2 0 4 10 - 16 6
8.
Виборг
 8 1 3 4 13 - 14 6
9.
Ольборг
 8 1 3 4 8 - 15 6
10.
Сённерйюск
 8 1 1 6 7 - 19 4
11.
Люнгбю
 7 0 3 4 5 - 10 3
12.
Вайле
 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Раннерс Нордли Симен Болькан 9 (6)
Брондбю Квистгарден Матиас 9 (4)
Силькеборг Адамсен Тонни 9 (3)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 8
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 7 (1)
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Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Мидтьюлланн Осман Диао 1 4
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Виборг Гроннинг Йеппе 5
Ольборг Mylian Jimenez 5
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