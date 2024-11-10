Тур: 15. Стадион: Люнгбю. Главный судья: Реддер Миккель
Ход матча
8'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
32
Сторк
Янник
13
Bjarne
Pudel
10
Oliver
Ross
21
Mads
Bomholt
19
Айдэйл
Джон
- Основной состав
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
33 Enock Otoo
-
Главный тренер: Мортен Карлсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Bjarne PudelЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Oliver RossПолузащитник
-
21 Mads BomholtПолузащитник
-
19 Айдэйл ДжонНападающий
- Запасные игроки
-
22 Де Бур РодиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Джон КелвинНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Menno van Dam
История личных встреч
Люнгбю
Ольборг
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
24 матча
25%
12.5%
62.5%
6 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
20.8%
41.7%
37.5%
5 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.15
0.82
Среднее время на гол
78
110
Всего голов
21
23
Голов в среднем за матч
1.91
1.77
Среднее время на гол
47
50
Всего голов
36
32
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
60
67
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0.13
|Амон Джонатан
|2
|0.13
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0.07
|Классен Леон
|1
|0.07
|Винтер Каспер
|1
|0.07
|Санграв Лаудж
|1
|0.07
|Michael Opoku
|1
|0.07
|Сторк Янник
|0
|0
|Йенсен Магнус
|0
|0
|Tobias Storm
|0
|0
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mathias Zanka Jorgensen2
|7 (1)
|0.47
|Айдэйл Джон
|2
|0.13
|Oliver Ross
|2
|0.13
|Mads Bomholt
|2
|0.13
|Жассон Андрес
|1
|0.07
|Хёйхольт Мальте
|1
|0.07
|Bjarne Pudel
|1
|0.07
|Хелениус Никлас
|0
|0
|Melker Widell
|0
|0
|Крамер Ларс II
|0
|0
|Mylian Jimenez
|0
|0
|Sebastian Otoa
|0
|0
|Noel Atli Arnorsson
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Классен Леон
|3
|1
|Винтер Каспер
|4
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|3
|0
|Morten Karlsen
|2
|0
|Грегор Паскаль
|2
|0
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|Ромер Марсель
|2
|0
|Абубакари Малик
|2
|0
|Хамалайнен Брайан
|1
|0
|Сторк Янник
|1
|0
|Хебо Матиас
|1
|0
|Йенсен Магнус
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Лиссенс Лукас
|1
|0
|William Kumado
|1
|0
|Baptiste Rolland
|1
|0
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kasper Davidsen
|5
|0
|Жассон Андрес
|4
|0
|Bjarne Pudel
|4
|0
|Mylian Jimenez
|4
|0
|Диаките Умар
|3
|0
|Бруус Андреас
|1
|0
|Йоргенсен Каспер
|1
|0
|Jubril Adedeji
|1
|0
|Мюллер Винсент
|1
|0
|Marc Nielsen
|1
|0
|Oliver Ross
|1
|0
|Noel Atli Arnorsson
|1
|0
Результаты матчей
Люнгбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Ольборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
3
Люнгбю
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Ольборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
3
10
Люнгбю
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Ольборг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
12
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
2
25%
1
8%
1-15
3
38%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
3
23%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
4
27%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
1
10%
6
38%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
2
20%
4
25%
76-90
Пропущено
17
28
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
4
24%
1
4%
1-15
3
18%
6
21%
16-30
2
12%
6
21%
31-45
2
12%
3
11%
46-60
2
12%
4
14%
61-75
4
24%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
АГФ Орхус - Люнгбю 2:1 Вайле - Люнгбю 2:0 Люнгбю - Виборг 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:1
Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 Ольборг - Люнгбю 2:1 Фрем - Люнгбю 4:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Виборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Брондбю 0:2 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0
Ольборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ольборг - Вайле 3:3 Эсбьерг - Ольборг 0:2 Силькеборг - Ольборг 1:1 Ольборг - Раннерс 0:2
Вайле - Ольборг 2:2 Ольборг - Сённерйюск 3:0 Копенгаген - Ольборг 2:0 Фредерисия - Ольборг 1:4 Ольборг - Люнгбю 2:1 Моруд/Вефлинге - Ольборг 0:7 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 Ольборг - Брондбю 0:4 Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1
Результаты матчей
Люнгбю
Ольборг
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:4
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:4
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
7 раз 50%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Люнгбю
Ольборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
77
113
68
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|3
|3
|27 - 21
|27
|2.
|14
|7
|5
|2
|28 - 14
|26
|3.
|14
|7
|5
|2
|26 - 16
|26
|4.
|0:0
|15
|6
|7
|2
|27 - 17
|25
|5.
|0:0
|15
|5
|8
|2
|27 - 21
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|27 - 19
|22
|7.
|14
|6
|4
|4
|27 - 25
|22
|8.
|14
|4
|5
|5
|27 - 25
|17
|9.
|0:1
|15
|4
|3
|8
|16 - 29
|15
|10.
|15
|3
|3
|9
|17 - 35
|12
|11.
|1:0
|15
|2
|6
|7
|10 - 18
|12
|12.
|15
|1
|3
|11
|16 - 35
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|15 - 9
|18
|2.
|8
|5
|3
|0
|20 - 8
|18
|3.
|8
|4
|4
|0
|17 - 9
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|5.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|15 - 12
|13
|6.
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|14 - 11
|11
|8.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|10 - 15
|10
|10.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|5 - 8
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|10 - 16
|8
|12.
|8
|1
|2
|5
|9 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|3
|5
|0
|15 - 9
|14
|2.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|3.
|8
|3
|2
|3
|19 - 15
|11
|4.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|5.
|7
|2
|3
|2
|12 - 12
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|7.
|6
|2
|0
|4
|10 - 16
|6
|8.
|8
|1
|3
|4
|13 - 14
|6
|9.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|10.
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|11.
|1:0
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|12.
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Раннерс
|Нордли Симен Болькан
|9 (6)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|9 (4)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|9 (3)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|8
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|7 (1)
|Виборг
|Вестергорд Магнус
|1 4
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|5
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|5
|АГФ Орхус
|Беихмо Феликс
|1 3
|Люнгбю
|Классен Леон
|1 3