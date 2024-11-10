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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Реддер Миккель
Люнгбю
1:0
Первый тайм: 12'
Ольборг

Ход матча

8'
Магнуссон Сайвар-Атли
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
Ольборг
2.90
3.60
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3.50
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Все Коэффициенты
32
Сторк
Янник
3
Хамалайнен
Брайан
12
Йенсен
Магнус
5
Лиссенс
Лукас
7
William
Kumado
13
Винтер
Каспер
14
Санграв
Лаудж
9
Абубакари
Малик
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
11
Варминг
Магнус
17
Амон
Джонатан
1
Мюллер
Винсент
20
Йоргенсен
Каспер
4
Крамер
Ларс
II
13
Bjarne
Pudel
14
Бруус
Андреас
8
Melker
Widell
16
Kasper
Davidsen
11
Mathias
Zanka
Jorgensen2
10
Oliver
Ross
21
Mads
Bomholt
19
Айдэйл
Джон
Люнгбю
3-4-3
Ольборг
4-2-3-1

История личных встреч

Люнгбю
Ольборг

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

24 матча

25%
12.5%
62.5%
6 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

20.8%
41.7%
37.5%
5 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

СД
2:1
СД
2:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:1
К
0:4
СД
4:0
СД
2:2
ТМК
0:1
СД
3:2
СД
0:0
СД
3:0
СД
2:0
СД
1:2
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:0
К
1:2
СД
3:2
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
1:2
СЛ
2:4
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.15
0.82

Среднее время на гол

78
110

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

1.91
1.77

Среднее время на гол

47
50

Всего голов

36
32

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюткьяер Фредерик 2 0.13
Амон Джонатан 2 0.13
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.07
Классен Леон 1 0.07
Винтер Каспер 1 0.07
Санграв Лаудж 1 0.07
Michael Opoku 1 0.07
Сторк Янник 0 0
Йенсен Магнус 0 0
Tobias Storm 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Zanka Jorgensen2 7 (1) 0.47
Айдэйл Джон 2 0.13
Oliver Ross 2 0.13
Mads Bomholt 2 0.13
Жассон Андрес 1 0.07
Хёйхольт Мальте 1 0.07
Bjarne Pudel 1 0.07
Хелениус Никлас 0 0
Melker Widell 0 0
Крамер Ларс II 0 0
Mylian Jimenez 0 0
Sebastian Otoa 0 0
Noel Atli Arnorsson 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Классен Леон 3 1
Винтер Каспер 4 0
Магнуссон Сайвар-Атли 3 0
Morten Karlsen 2 0
Грегор Паскаль 2 0
Гюткьяер Фредерик 2 0
Ромер Марсель 2 0
Абубакари Малик 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Сторк Янник 1 0
Хебо Матиас 1 0
Йенсен Магнус 1 0
Варминг Магнус 1 0
Лиссенс Лукас 1 0
William Kumado 1 0
Baptiste Rolland 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kasper Davidsen 5 0
Жассон Андрес 4 0
Bjarne Pudel 4 0
Mylian Jimenez 4 0
Диаките Умар 3 0
Бруус Андреас 1 0
Йоргенсен Каспер 1 0
Jubril Adedeji 1 0
Мюллер Винсент 1 0
Marc Nielsen 1 0
Oliver Ross 1 0
Noel Atli Arnorsson 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Ольборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
3
Люнгбю
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Ольборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

3
10
Люнгбю
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Ольборг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
2
25%
1
8%
1-15
3
38%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
3
23%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
4
27%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
1
6%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
1
10%
6
38%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
2
20%
4
25%
76-90

Пропущено

17
28
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
4
24%
1
4%
1-15
3
18%
6
21%
16-30
2
12%
6
21%
31-45
2
12%
3
11%
46-60
2
12%
4
14%
61-75
4
24%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
АГФ Орхус - Люнгбю 2:1 Вайле - Люнгбю 2:0 Люнгбю - Виборг 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:1
Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 Ольборг - Люнгбю 2:1 Фрем - Люнгбю 4:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Виборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Брондбю 0:2 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0
Ольборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ольборг - Вайле 3:3 Эсбьерг - Ольборг 0:2 Силькеборг - Ольборг 1:1 Ольборг - Раннерс 0:2
Вайле - Ольборг 2:2 Ольборг - Сённерйюск 3:0 Копенгаген - Ольборг 2:0 Фредерисия - Ольборг 1:4 Ольборг - Люнгбю 2:1 Моруд/Вефлинге - Ольборг 0:7 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 Ольборг - Брондбю 0:4 Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1

Результаты матчей

Люнгбю
Ольборг

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:4
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:4
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
7 раз 50%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Ольборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
7
7
1
13
1.5
6
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 14 8 3 3 27 - 21 27
2.
АГФ Орхус
 14 7 5 2 28 - 14 26
3.
Копенгаген
 14 7 5 2 26 - 16 26
4.
Раннерс
 0:0 15 6 7 2 27 - 17 25
5.
Силькеборг
 0:0 15 5 8 2 27 - 21 23
6.
Брондбю
 14 6 4 4 27 - 19 22
7.
Норшелланн
 14 6 4 4 27 - 25 22
8.
Виборг
 14 4 5 5 27 - 25 17
9.
Ольборг
 0:1 15 4 3 8 16 - 29 15
10.
Сённерйюск
 15 3 3 9 17 - 35 12
11.
Люнгбю
 1:0 15 2 6 7 10 - 18 12
12.
Вайле
 15 1 3 11 16 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 7 6 0 1 15 - 9 18
2.
АГФ Орхус
 8 5 3 0 20 - 8 18
3.
Норшелланн
 8 4 4 0 17 - 9 16
4.
Копенгаген
 7 4 3 0 15 - 8 15
5.
Силькеборг
 0:0 8 3 4 1 15 - 12 13
6.
Брондбю
 6 3 2 1 8 - 4 11
7.
Виборг
 6 3 2 1 14 - 11 11
8.
Раннерс
 0:0 7 3 2 2 12 - 8 11
9.
Ольборг
 0:1 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
Люнгбю
 1:0 8 2 3 3 5 - 8 9
11.
Сённерйюск
 7 2 2 3 10 - 16 8
12.
Вайле
 8 1 2 5 9 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 0:0 8 3 5 0 15 - 9 14
2.
Копенгаген
 7 3 2 2 11 - 8 11
3.
Брондбю
 8 3 2 3 19 - 15 11
4.
Силькеборг
 0:0 7 2 4 1 12 - 9 10
5.
Мидтьюлланн
 7 2 3 2 12 - 12 9
6.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 8 - 6 8
7.
Норшелланн
 6 2 0 4 10 - 16 6
8.
Виборг
 8 1 3 4 13 - 14 6
9.
Ольборг
 0:1 8 1 2 5 6 - 14 5
10.
Сённерйюск
 8 1 1 6 7 - 19 4
11.
Люнгбю
 1:0 7 0 3 4 5 - 10 3
12.
Вайле
 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Раннерс Нордли Симен Болькан 9 (6)
Брондбю Квистгарден Матиас 9 (4)
Силькеборг Адамсен Тонни 9 (3)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 8
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Ольборг Kasper Davidsen 5
АГФ Орхус Беихмо Феликс 1 3
Люнгбю Классен Леон 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 12'
    Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 11'
    Ольборг пытается что-то создать.
  • 11'
    Абубакари Малик из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 11'
    Мелкер Виделль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 10'
    William Kumado из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 10'
    Ольборг пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 3'
      Йенсен Магнус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 2'
      Айдэйл Джон нанес удар головой, но Янник Сторч спокойно отбил мяч.
    • 2'
      Йенсен Магнус из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Магнуссон Сайвар-Атли из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Мелкер Виделль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 1'
      William Kumado ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Ольборг начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Люнгбю
    Ничья
    Ольборг
    2.90
    3.60
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    3.50
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