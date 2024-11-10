Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' После проверки VAR судья изменил решение - Люнгбю пробьет пенальти!

86' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Люнгбю

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Абубакари Малик получил желтую карточку от судьи

79' Удар от ворот произведет Ольборг

78' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Michael Opoku получил желтую карточку от судьи

73' Удар от ворот произведет Ольборг

73' Хебо Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Милиан Хименес получил желтую карточку от судьи

71' Гюткьяер Фредерик пробил со штрафного прямо в стенку

69' Удар от ворот произведет Ольборг

66' Айдэйл Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Игрок из команды Ольборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

63' Мелкер Виделль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Йенсен Магнус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Бьярне Пудел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Винтер Каспер плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

55' Г О О О О Л - Мелкер Виделль забивает с правой ноги!

55' Oliver Ross из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Kasper Davidsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Kasper Davidsen выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Г О О О О Л - Айдэйл Джон забивает с правой ноги!

52' Мелкер Виделль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Йоргенсен Каспер из команды Ольборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Удар от ворот произведет Люнгбю

50' Ольборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Санграв Лаудж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе

47' Крамер Ларс II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Санграв Лаудж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Ольборг

46' Магнуссон Сайвар-Атли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.