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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 4848 Главный судья: Реддер Миккель
Люнгбю
2:2
Конец матча
Ольборг
0'
1:0
8' Гол
Магнуссон Сайвар-Атли
14' Желтая карточка
Melker Widell
26' Желтая карточка
Бруус Андреас
1:1
52' Гол
Айдэйл Джон
1:2
55' Гол
Melker Widell
72' Желтая карточка
Mylian Jimenez
76' Желтая карточка
Michael Opoku
80' Желтая карточка
Абубакари Малик
88' Вторая желтая карточка
Melker Widell
2:2
89' Пенальти
Гюткьяер Фредерик
90'+6

Ход матча

8'
Магнуссон Сайвар-Атли
1:0
14'
 
Melker Widell
26'
 
Бруус Андреас
52'
1:1
Айдэйл Джон
(Йоргенсен Каспер)
55'
1:2
Melker Widell
(Oliver Ross)
60'
Michael Opoku
Варминг Магнус
 
69'
Ромер Марсель
Винтер Каспер
 
69'
Хебо Матиас
Санграв Лаудж
 
69'
Гюткьяер Фредерик
Амон Джонатан
 
69'
 
Mylian Jimenez
Mads Bomholt
72'
 
Mylian Jimenez
76'
Michael Opoku
 
77'
 
Жассон Андрес
Айдэйл Джон
80'
Абубакари Малик
 
83'
Baptiste Rolland
Хамалайнен Брайан
 
83'
 
Джон Келвин
Oliver Ross
88'
 
Melker Widell
89'
Гюткьяер Фредерик
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 491 Количество передач 346
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

32
Сторк
Янник
7
William
Kumado
12
Йенсен
Магнус
5
Лиссенс
Лукас
3
Хамалайнен
Брайан
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
13
Винтер
Каспер
14
Санграв
Лаудж
11
Варминг
Магнус
9
Абубакари
Малик
17
Амон
Джонатан
1
Мюллер
Винсент
20
Йоргенсен
Каспер
4
Крамер
Ларс
II
13
Bjarne
Pudel
14
Бруус
Андреас
21
Mads
Bomholt
16
Kasper
Davidsen
8
Melker
Widell
10
Oliver
Ross
19
Айдэйл
Джон
11
Mathias
Zanka
Jorgensen2
Люнгбю
4-3-3
Ольборг
4-3-3

История личных встреч

Люнгбю
Ольборг

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

24 матча

25%
12.5%
62.5%
6 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

20.8%
41.7%
37.5%
5 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

СД
2:1
СД
2:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:1
К
0:4
СД
4:0
СД
2:2
ТМК
0:1
СД
3:2
СД
0:0
СД
3:0
СД
2:0
СД
1:2
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:0
К
1:2
СД
3:2
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
1:2
СЛ
2:4
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.15
0.82

Среднее время на гол

78
110

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

1.91
1.77

Среднее время на гол

47
50

Всего голов

36
32

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

60
67

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюткьяер Фредерик 3 (1) 0.2
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0.13
Амон Джонатан 2 0.13
Классен Леон 1 0.07
Винтер Каспер 1 0.07
Санграв Лаудж 1 0.07
Michael Opoku 1 0.07
Сторк Янник 0 0
Йенсен Магнус 0 0
Tobias Storm 0 0
Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Zanka Jorgensen2 7 (1) 0.47
Айдэйл Джон 3 0.2
Oliver Ross 2 0.13
Mads Bomholt 2 0.13
Жассон Андрес 1 0.07
Melker Widell 1 0.07
Хёйхольт Мальте 1 0.07
Bjarne Pudel 1 0.07
Хелениус Никлас 0 0
Крамер Ларс II 0 0
Йоргенсен Каспер 0 0
Mylian Jimenez 0 0
Sebastian Otoa 0 0
Noel Atli Arnorsson 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Классен Леон 3 1
Винтер Каспер 4 0
Магнуссон Сайвар-Атли 3 0
Абубакари Малик 3 0
Morten Karlsen 2 0
Грегор Паскаль 2 0
Гюткьяер Фредерик 2 0
Ромер Марсель 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Сторк Янник 1 0
Хебо Матиас 1 0
Йенсен Магнус 1 0
Варминг Магнус 1 0
Лиссенс Лукас 1 0
William Kumado 1 0
Baptiste Rolland 1 0
Michael Opoku 1 0
Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mylian Jimenez 5 0
Kasper Davidsen 5 0
Жассон Андрес 4 0
Bjarne Pudel 4 0
Диаките Умар 3 0
Melker Widell 1 1
Бруус Андреас 2 0
Йоргенсен Каспер 1 0
Jubril Adedeji 1 0
Мюллер Винсент 1 0
Marc Nielsen 1 0
Oliver Ross 1 0
Noel Atli Arnorsson 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Ольборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
5
Люнгбю
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Ольборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

3
10
Люнгбю
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Ольборг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

8
15

Голы по времени матча

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
4
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
2
20%
2
13%
1-15
3
30%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
2
20%
4
27%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
4
27%
76-90

Забито

12
18
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
2
17%
3
17%
31-45
1
8%
8
44%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
3
25%
4
22%
76-90

Пропущено

19
30
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
4
21%
2
7%
1-15
3
16%
6
20%
16-30
2
11%
6
20%
31-45
4
21%
3
10%
46-60
2
11%
4
13%
61-75
4
21%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
АГФ Орхус - Люнгбю 2:1 Вайле - Люнгбю 2:0 Люнгбю - Виборг 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:1
Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 Ольборг - Люнгбю 2:1 Фрем - Люнгбю 4:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Виборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Брондбю 0:2 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0
Ольборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ольборг - Вайле 3:3 Эсбьерг - Ольборг 0:2 Силькеборг - Ольборг 1:1 Ольборг - Раннерс 0:2
Вайле - Ольборг 2:2 Ольборг - Сённерйюск 3:0 Копенгаген - Ольборг 2:0 Фредерисия - Ольборг 1:4 Ольборг - Люнгбю 2:1 Моруд/Вефлинге - Ольборг 0:7 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 Ольборг - Брондбю 0:4 Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1

Результаты матчей

Люнгбю
Ольборг

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:4
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:4
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Ольборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
3
2
6
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
7
2
13
1.5
7
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:1 15 8 3 4 27 - 22 27
2.
АГФ Орхус
 14 7 5 2 28 - 14 26
3.
Копенгаген
 14 7 5 2 26 - 16 26
4.
Силькеборг
 15 6 7 2 28 - 21 25
5.
Раннерс
 15 6 6 3 27 - 18 24
6.
Брондбю
 14 6 4 4 27 - 19 22
7.
Норшелланн
 14 6 4 4 27 - 25 22
8.
Виборг
 1:0 15 5 5 5 28 - 25 20
9.
Ольборг
 15 4 4 7 18 - 30 16
10.
Сённерйюск
 15 3 3 9 17 - 35 12
11.
Люнгбю
 15 1 7 7 11 - 20 10
12.
Вайле
 15 1 3 11 16 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:1 7 6 0 1 15 - 9 18
2.
АГФ Орхус
 8 5 3 0 20 - 8 18
3.
Норшелланн
 8 4 4 0 17 - 9 16
4.
Копенгаген
 7 4 3 0 15 - 8 15
5.
Силькеборг
 8 4 3 1 16 - 12 15
6.
Виборг
 1:0 7 4 2 1 15 - 11 14
7.
Брондбю
 6 3 2 1 8 - 4 11
8.
Раннерс
 7 3 2 2 12 - 8 11
9.
Ольборг
 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
Сённерйюск
 7 2 2 3 10 - 16 8
11.
Люнгбю
 8 1 4 3 6 - 10 7
12.
Вайле
 8 1 2 5 9 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 8 3 4 1 15 - 10 13
2.
Копенгаген
 7 3 2 2 11 - 8 11
3.
Брондбю
 8 3 2 3 19 - 15 11
4.
Силькеборг
 7 2 4 1 12 - 9 10
5.
Мидтьюлланн
 0:1 8 2 3 3 12 - 13 9
6.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 8 - 6 8
7.
Норшелланн
 6 2 0 4 10 - 16 6
8.
Виборг
 1:0 8 1 3 4 13 - 14 6
9.
Ольборг
 8 1 3 4 8 - 15 6
10.
Сённерйюск
 8 1 1 6 7 - 19 4
11.
Люнгбю
 7 0 3 4 5 - 10 3
12.
Вайле
 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Раннерс Нордли Симен Болькан 9 (6)
Брондбю Квистгарден Матиас 9 (4)
Силькеборг Адамсен Тонни 9 (3)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 8
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Мидтьюлланн Осман Диао 1 4
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Ольборг Mylian Jimenez 5
Ольборг Kasper Davidsen 5
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    • 93'
      Michael Opoku из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 92'
      Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Гюткьяер Фредерик нанес удар головой, но Винсент Мюллер спокойно отбил мяч.
    • 92'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 91'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: Люнгбю: 57%, Ольборг: 43%.
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Г О О О О О Л - Гюткьяер Фредерик из команды Люнгбю забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Винсент Мюллер прыгнул не в ту сторону.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Люнгбю 2:2 Ольборг онлайн

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