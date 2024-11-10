Тур: 15. Стадион: Люнгбю. Зрители: 4848 Главный судья: Реддер Миккель
0'
1:0
8' ГолМагнуссон Сайвар-Атли
14' Желтая карточкаMelker Widell
26' Желтая карточкаБруус Андреас
1:1
52' ГолАйдэйл Джон
1:2
55' ГолMelker Widell
72' Желтая карточкаMylian Jimenez
76' Желтая карточкаMichael Opoku
80' Желтая карточкаАбубакари Малик
88' Вторая желтая карточкаMelker Widell
2:2
89' ПенальтиГюткьяер Фредерик
90'+6
Ход матча
8'
14'
26'
52'
1:1
55'
1:2
72'
76'
80'
88'
89'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 3
-
491 Количество передач 346
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
32
Сторк
Янник
13
Bjarne
Pudel
21
Mads
Bomholt
10
Oliver
Ross
19
Айдэйл
Джон
- Основной состав
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
33 Enock Otoo
-
Главный тренер: Мортен Карлсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Bjarne PudelЗащитник
- Защитник
-
21 Mads BomholtПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Oliver RossНападающий
-
19 Айдэйл ДжонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Де Бур РодиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Джон КелвинНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Menno van Dam
История личных встреч
Люнгбю
Ольборг
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
75%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
24 матча
25%
12.5%
62.5%
6 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
20.8%
41.7%
37.5%
5 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
6 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.15
0.82
Среднее время на гол
78
110
Всего голов
21
23
Голов в среднем за матч
1.91
1.77
Среднее время на гол
47
50
Всего голов
36
32
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
60
67
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюткьяер Фредерик
|3 (1)
|0.2
|Магнуссон Сайвар-Атли
|2
|0.13
|Амон Джонатан
|2
|0.13
|Классен Леон
|1
|0.07
|Винтер Каспер
|1
|0.07
|Санграв Лаудж
|1
|0.07
|Michael Opoku
|1
|0.07
|Сторк Янник
|0
|0
|Йенсен Магнус
|0
|0
|Tobias Storm
|0
|0
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mathias Zanka Jorgensen2
|7 (1)
|0.47
|Айдэйл Джон
|3
|0.2
|Oliver Ross
|2
|0.13
|Mads Bomholt
|2
|0.13
|Жассон Андрес
|1
|0.07
|Melker Widell
|1
|0.07
|Хёйхольт Мальте
|1
|0.07
|Bjarne Pudel
|1
|0.07
|Хелениус Никлас
|0
|0
|Крамер Ларс II
|0
|0
|Йоргенсен Каспер
|0
|0
|Mylian Jimenez
|0
|0
|Sebastian Otoa
|0
|0
|Noel Atli Arnorsson
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Классен Леон
|3
|1
|Винтер Каспер
|4
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|3
|0
|Абубакари Малик
|3
|0
|Morten Karlsen
|2
|0
|Грегор Паскаль
|2
|0
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|Ромер Марсель
|2
|0
|Хамалайнен Брайан
|1
|0
|Сторк Янник
|1
|0
|Хебо Матиас
|1
|0
|Йенсен Магнус
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Лиссенс Лукас
|1
|0
|William Kumado
|1
|0
|Baptiste Rolland
|1
|0
|Michael Opoku
|1
|0
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mylian Jimenez
|5
|0
|Kasper Davidsen
|5
|0
|Жассон Андрес
|4
|0
|Bjarne Pudel
|4
|0
|Диаките Умар
|3
|0
|Melker Widell
|1
|1
|Бруус Андреас
|2
|0
|Йоргенсен Каспер
|1
|0
|Jubril Adedeji
|1
|0
|Мюллер Винсент
|1
|0
|Marc Nielsen
|1
|0
|Oliver Ross
|1
|0
|Noel Atli Arnorsson
|1
|0
Результаты матчей
Люнгбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Ольборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
5
Люнгбю
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Ольборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
3
10
Люнгбю
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Ольборг
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
12
Упущенные победы
8
15
Голы по времени матча
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
4
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
2
20%
2
13%
1-15
3
30%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
2
20%
4
27%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
2
33%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
4
27%
76-90
Забито
12
18
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
2
17%
3
17%
31-45
1
8%
8
44%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
3
25%
4
22%
76-90
Пропущено
19
30
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
4
21%
2
7%
1-15
3
16%
6
20%
16-30
2
11%
6
20%
31-45
4
21%
3
10%
46-60
2
11%
4
13%
61-75
4
21%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
АГФ Орхус - Люнгбю 2:1 Вайле - Люнгбю 2:0 Люнгбю - Виборг 0:0 Раннерс - Люнгбю 1:1
Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 Ольборг - Люнгбю 2:1 Фрем - Люнгбю 4:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Виборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Брондбю 0:2 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0
Ольборг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ольборг - Вайле 3:3 Эсбьерг - Ольборг 0:2 Силькеборг - Ольборг 1:1 Ольборг - Раннерс 0:2
Вайле - Ольборг 2:2 Ольборг - Сённерйюск 3:0 Копенгаген - Ольборг 2:0 Фредерисия - Ольборг 1:4 Ольборг - Люнгбю 2:1 Моруд/Вефлинге - Ольборг 0:7 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 Ольборг - Брондбю 0:4 Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1
Результаты матчей
Люнгбю
Ольборг
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:4
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:4
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%
0
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Люнгбю
Ольборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
43
26
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
87
213
78
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|15
|8
|3
|4
|27 - 22
|27
|2.
|14
|7
|5
|2
|28 - 14
|26
|3.
|14
|7
|5
|2
|26 - 16
|26
|4.
|15
|6
|7
|2
|28 - 21
|25
|5.
|15
|6
|6
|3
|27 - 18
|24
|6.
|14
|6
|4
|4
|27 - 19
|22
|7.
|14
|6
|4
|4
|27 - 25
|22
|8.
|1:0
|15
|5
|5
|5
|28 - 25
|20
|9.
|15
|4
|4
|7
|18 - 30
|16
|10.
|15
|3
|3
|9
|17 - 35
|12
|11.
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|12.
|15
|1
|3
|11
|16 - 35
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|7
|6
|0
|1
|15 - 9
|18
|2.
|8
|5
|3
|0
|20 - 8
|18
|3.
|8
|4
|4
|0
|17 - 9
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|5.
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|6.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|15 - 11
|14
|7.
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|7
|3
|1
|3
|10 - 15
|10
|10.
|7
|2
|2
|3
|10 - 16
|8
|11.
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|12.
|8
|1
|2
|5
|9 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|3
|4
|1
|15 - 10
|13
|2.
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|3.
|8
|3
|2
|3
|19 - 15
|11
|4.
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|5.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|7.
|6
|2
|0
|4
|10 - 16
|6
|8.
|1:0
|8
|1
|3
|4
|13 - 14
|6
|9.
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|10.
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|11.
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|12.
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Раннерс
|Нордли Симен Болькан
|9 (6)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|9 (4)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|9 (3)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|8
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|7 (1)
|Виборг
|Вестергорд Магнус
|1 4
|Мидтьюлланн
|Осман Диао
|1 4
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|5
|Ольборг
|Mylian Jimenez
|5
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|5