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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Lasse Graagaard
Брондбю
0:0
Первый тайм: 19'
Норшелланн
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Норшелланн
2.00
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3.80
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4.00
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Все Коэффициенты
1
Пенц
Патрик
30
Ванлерберге
Йорди
32
Алвес
Фредерик
18
Шиембе
Кевин
2
Себулонсен
Себастьян
37
Clement
Bischoff
22
Радошевич
Йосип
10
Васс
Даниэль
36
Квистгарден
Матиас
28
Судзуки
Юито
17
Райович
Милета
13
Хансен
Андреас
III
2
Анкерсен
Петер
19
Хэй
Лукас
24
Хогсберг
Лукас
5
Свенссон
Даниэль
8
Доржелес
Марио
16
Бринк
Марк
6
Тверсков
Йеппе
14
Эгели
Синдре
Валле
7
Ингвартсен
Маркус
10
Беньямин
Нюгрен
Брондбю
3-4-2-1
Норшелланн
4-3-3

История личных встреч

Брондбю
Норшелланн

34 матча

97.1%
2.9%
5.7731597280508E-15%
33 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

97.1%
17.6%
33 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
14.7%
8.8%
26 побед 5 ничьих 0 побед

24 матча

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 18 побед

58 матчей

56.9%
17.2%
25.9%
33 победы 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

56.9%
25.9%
17.2%
33 победы 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

44.8%
24.1%
31.1%
26 побед 14 ничьих 18 побед

История матчей

СД
4:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:1
СД
3:1
СД
5:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
1:3
СД
0:2
СД
0:1
СД
2:0
СД
0:3
ТМК
1:5
СД
0:1
СД
3:2
СД
4:0
СД
0:2
СД
2:2
СД
4:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
3:1
СД
3:4
СД
4:2
СД
3:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
2:3
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:2
СД
0:2
СД
3:1
СД
2:0
СД
0:3
СД
2:2
СД
4:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
0:0
СД
0:1
СЛ
1:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
1:3
СЛ
0:1
СЛ
0:1
СЛ
6:3
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
3:0
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

61
53

Голов в среднем за матч

2.44
1.61

Среднее время на гол

36
56

Всего голов

41
28

Голов в среднем за матч

1.24
1.12

Среднее время на гол

72
80

Всего голов

102
81

Голов в среднем за матч

1.76
1.4

Тотал матчей

2.5
57
Больше 98%
Меньше 2%
1
49
Больше 84%
Меньше 16%
9
33
Больше 57%
Меньше 43%
25
21
Больше 36%
Меньше 64%
37
12
Больше 21%
Меньше 79%
46
7
Больше 12%
Меньше 88%
51
2
Больше 3%
Меньше 97%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
57

Среднее время на гол

51
64

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квистгарден Матиас 9 0.6
Судзуки Юито 5 0.33
Райович Милета 3 0.2
Clement Bischoff 2 0.13
Бундгаард Филип 2 0.13
Йебоа Эммануэль 2 0.13
Себулонсен Себастьян 1 0.07
Дивкович Марко 1 0.07
Васс Даниэль 1 (1) 0.07
Греве Матиас 1 0.07
Клейбер Шон 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Валлис Николай 0 0
Noah Nartey 0 0
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беньямин Нюгрен 5 0.33
Эгели Синдре Валле 5 0.33
Ингвартсен Маркус 5 (1) 0.33
Хардер Конрад 2 0.13
Анкерсен Петер 2 0.13
Тверсков Йеппе 1 0.07
Хэй Лукас 1 0.07
Доржелес Марио 1 0.07
Антман Оливер 1 0.07
Хансен Мадс 1 0.07
Илоски Милан 1 0.07
Вилладсен Оливер 0 0
Свенссон Даниэль 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Хогсберг Лукас 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауритсен Расмус 2 1
Квистгарден Матиас 3 0
Васс Даниэль 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Бундгаард Филип 2 0
Clement Bischoff 2 0
Jesper Soerensen 0 1
Расмуссен Якоб 1 0
Радошевич Йосип 1 0
Клейбер Шон 1 0
Спирингс Стейн 1 0
Валлис Николай 1 0
Алвес Фредерик 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анкерсен Петер 5 0
Хэй Лукас 3 0
Хансен Киан 2 0
Свенссон Даниэль 2 0
Тверсков Йеппе 2 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Эгели Синдре Валле 2 0
Доржелес Марио 2 0
Хогсберг Лукас 2 0
Антман Оливер 1 0
Сертдемир Зидан 1 0
Levy Nene 1 0

Результаты матчей

Брондбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Норшелланн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
7
Брондбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Норшелланн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

17
15
Брондбю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Норшелланн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

19
22

Голы по времени матча

Забито

8
12
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
2
25%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
1
8%
61-75
1
13%
4
33%
76-90

Пропущено

4
14
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
50%
5
36%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
25%
3
21%
61-75
1
25%
1
7%
76-90

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
3
16%
4
27%
1-15
3
16%
7
47%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
4
21%
2
13%
76-90

Пропущено

15
11
11 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
20%
3
27%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
4
27%
3
27%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
1
7%
2
18%
76-90

Забито

27
27
10 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
5
19%
7
26%
1-15
3
11%
9
33%
16-30
2
7%
4
15%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
8
30%
30%
1
4%
61-75
5
19%
6
22%
76-90

Пропущено

19
25
13 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
3
16%
5
20%
1-15
4
21%
1
4%
16-30
6
32%
8
32%
31-45
1
5%
4
16%
46-60
3
16%
4
16%
61-75
2
11%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мидтьюлланн - Брондбю 1:5 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 0:0 АГФ Орхус - Брондбю 1:0
Брондбю - Мидтьюлланн 2:0 Норшелланн - Брондбю 4:1 Венсюссель - Брондбю 0:5 Силькеборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Сённерйюск 2:0 Копенгаген - Брондбю 3:1 Брондбю - Раннерс 2:2 Ольборг - Брондбю 0:4 Легия - Брондбю 1:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3
Норшелланн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Норшелланн - Виборг 2:1 Раннерс - Норшелланн 4:0 Брабранд - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Силькеборг 1:1
Сённерйюск - Норшелланн 1:4 Норшелланн - Брондбю 4:1 Фремад Амагер - Норшелланн 0:5 Виборг - Норшелланн 3:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3

Результаты матчей

Брондбю
Норшелланн

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 38%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

3:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

3:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
3
1.5
3
3
4
4
2.5
1
5
2
6
3.5
1
5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
9
5
1.5
8
6
4
10
2.5
4
10
2
12
3.5
2
12
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 15 8 3 4 27 - 22 27
2.
АГФ Орхус
 15 7 6 2 29 - 15 27
3.
Копенгаген
 15 7 6 2 27 - 17 27
4.
Силькеборг
 15 6 7 2 28 - 21 25
5.
Раннерс
 15 6 6 3 27 - 18 24
6.
Брондбю
 0:0 15 6 5 4 27 - 19 23
7.
Норшелланн
 0:0 15 6 5 4 27 - 25 23
8.
Виборг
 15 5 5 5 28 - 25 20
9.
Ольборг
 15 4 4 7 18 - 30 16
10.
Сённерйюск
 15 3 3 9 17 - 35 12
11.
Люнгбю
 15 1 7 7 11 - 20 10
12.
Вайле
 15 1 3 11 16 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АГФ Орхус
 9 5 4 0 21 - 9 19
2.
Мидтьюлланн
 7 6 0 1 15 - 9 18
3.
Норшелланн
 0:0 8 4 4 0 17 - 9 16
4.
Копенгаген
 7 4 3 0 15 - 8 15
5.
Силькеборг
 8 4 3 1 16 - 12 15
6.
Виборг
 7 4 2 1 15 - 11 14
7.
Брондбю
 0:0 7 3 3 1 8 - 4 12
8.
Раннерс
 7 3 2 2 12 - 8 11
9.
Ольборг
 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
Сённерйюск
 7 2 2 3 10 - 16 8
11.
Люнгбю
 8 1 4 3 6 - 10 7
12.
Вайле
 8 1 2 5 9 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 8 3 4 1 15 - 10 13
2.
Копенгаген
 8 3 3 2 12 - 9 12
3.
Брондбю
 0:0 8 3 2 3 19 - 15 11
4.
Силькеборг
 7 2 4 1 12 - 9 10
5.
Мидтьюлланн
 8 2 3 3 12 - 13 9
6.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 8 - 6 8
7.
Норшелланн
 0:0 7 2 1 4 10 - 16 7
8.
Виборг
 8 1 3 4 13 - 14 6
9.
Ольборг
 8 1 3 4 8 - 15 6
10.
Сённерйюск
 8 1 1 6 7 - 19 4
11.
Люнгбю
 7 0 3 4 5 - 10 3
12.
Вайле
 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Раннерс Нордли Симен Болькан 9 (6)
Брондбю Квистгарден Матиас 9 (4)
Силькеборг Адамсен Тонни 9 (3)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 8
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Мидтьюлланн Осман Диао 1 4
Копенгаген Дилейни Томас 5
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Виборг Гроннинг Йеппе 5
Весь список
  • 16'
    Удар от ворот произведет Брондбю
  • 15'
    Анкерсен Петер не смог попасть в створ ударом издали
  • 15'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: Брондбю: 33%, Норшеланн: 67%.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 14'
    Судзуки Юито оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 13'
    Удар от ворот произведет Брондбю
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    • 7'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 6'
      Шанс! Ванлерберге Йорди из команды Брондбю пробил головой, но мимо
    • 6'
      Радошевич Йосип из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Судзуки Юито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 6'
      Хогсберг Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Брондбю: 50%, Норшеланн: 50%.
    • 5'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Анкерсен Петер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 1'
      Судзуки Юито наказан за толчок Тверсков Йеппе
    • 1'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Брондбю
    Ничья
    Норшелланн
    2.00
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    3.80
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    4.00
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