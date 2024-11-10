Тур: 15. Стадион: Брондбю. Главный судья: Lasse Graagaard
0:0
Первый тайм: 19'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
18
Шиембе
Кевин
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Noah Nartey
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Илоски МиланНападающий
-
-
17 Levy Nene
-
-
-
Главный тренер: Jens Foensskov Olsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брондбю
Норшелланн
34 матча
97.1%
2.9%
5.7731597280508E-15%
33 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
97.1%
17.6%
33 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
14.7%
8.8%
26 побед 5 ничьих 0 побед
24 матча
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 18 побед
58 матчей
56.9%
17.2%
25.9%
33 победы 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
56.9%
25.9%
17.2%
33 победы 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
44.8%
24.1%
31.1%
26 побед 14 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
61
53
Голов в среднем за матч
2.44
1.61
Среднее время на гол
36
56
Всего голов
41
28
Голов в среднем за матч
1.24
1.12
Среднее время на гол
72
80
Всего голов
102
81
Голов в среднем за матч
1.76
1.4
Тотал матчей
2.5
57
Больше 98%
Меньше 2%
1
49
Больше 84%
Меньше 16%
9
33
Больше 57%
Меньше 43%
25
21
Больше 36%
Меньше 64%
37
12
Больше 21%
Меньше 79%
46
7
Больше 12%
Меньше 88%
51
2
Больше 3%
Меньше 97%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
Среднее время на гол
51
64
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квистгарден Матиас
|9
|0.6
|Судзуки Юито
|5
|0.33
|Райович Милета
|3
|0.2
|Clement Bischoff
|2
|0.13
|Бундгаард Филип
|2
|0.13
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.13
|Себулонсен Себастьян
|1
|0.07
|Дивкович Марко
|1
|0.07
|Васс Даниэль
|1 (1)
|0.07
|Греве Матиас
|1
|0.07
|Клейбер Шон
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Валлис Николай
|0
|0
|Noah Nartey
|0
|0
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беньямин Нюгрен
|5
|0.33
|Эгели Синдре Валле
|5
|0.33
|Ингвартсен Маркус
|5 (1)
|0.33
|Хардер Конрад
|2
|0.13
|Анкерсен Петер
|2
|0.13
|Тверсков Йеппе
|1
|0.07
|Хэй Лукас
|1
|0.07
|Доржелес Марио
|1
|0.07
|Антман Оливер
|1
|0.07
|Хансен Мадс
|1
|0.07
|Илоски Милан
|1
|0.07
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
|Хогсберг Лукас
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лауритсен Расмус
|2
|1
|Квистгарден Матиас
|3
|0
|Васс Даниэль
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Бундгаард Филип
|2
|0
|Clement Bischoff
|2
|0
|Jesper Soerensen
|0
|1
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|Радошевич Йосип
|1
|0
|Клейбер Шон
|1
|0
|Спирингс Стейн
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Алвес Фредерик
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анкерсен Петер
|5
|0
|Хэй Лукас
|3
|0
|Хансен Киан
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|2
|0
|Тверсков Йеппе
|2
|0
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|Эгели Синдре Валле
|2
|0
|Доржелес Марио
|2
|0
|Хогсберг Лукас
|2
|0
|Антман Оливер
|1
|0
|Сертдемир Зидан
|1
|0
|Levy Nene
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Норшелланн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
7
Брондбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Норшелланн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
17
15
Брондбю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Норшелланн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
19
22
Голы по времени матча
Забито
8
12
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
2
25%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
1
8%
61-75
1
13%
4
33%
76-90
Пропущено
4
14
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
50%
5
36%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
25%
3
21%
61-75
1
25%
1
7%
76-90
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
3
16%
4
27%
1-15
3
16%
7
47%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
4
21%
2
13%
76-90
Пропущено
15
11
11 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
20%
3
27%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
4
27%
3
27%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
1
7%
2
18%
76-90
Забито
27
27
10 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
5
19%
7
26%
1-15
3
11%
9
33%
16-30
2
7%
4
15%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
8
30%
30%
1
4%
61-75
5
19%
6
22%
76-90
Пропущено
19
25
13 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
3
16%
5
20%
1-15
4
21%
1
4%
16-30
6
32%
8
32%
31-45
1
5%
4
16%
46-60
3
16%
4
16%
61-75
2
11%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мидтьюлланн - Брондбю 1:5 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 0:0 АГФ Орхус - Брондбю 1:0
Брондбю - Мидтьюлланн 2:0 Норшелланн - Брондбю 4:1 Венсюссель - Брондбю 0:5 Силькеборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Сённерйюск 2:0 Копенгаген - Брондбю 3:1 Брондбю - Раннерс 2:2 Ольборг - Брондбю 0:4 Легия - Брондбю 1:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3
Норшелланн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Норшелланн - Виборг 2:1 Раннерс - Норшелланн 4:0 Брабранд - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Силькеборг 1:1
Сённерйюск - Норшелланн 1:4 Норшелланн - Брондбю 4:1 Фремад Амагер - Норшелланн 0:5 Виборг - Норшелланн 3:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3
Результаты матчей
Брондбю
Норшелланн
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 38%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
3:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
3:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Брондбю
Норшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
51
53
33
44
15
26
15
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
131
95
86
410
410
212
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|3
|4
|27 - 22
|27
|2.
|15
|7
|6
|2
|29 - 15
|27
|3.
|15
|7
|6
|2
|27 - 17
|27
|4.
|15
|6
|7
|2
|28 - 21
|25
|5.
|15
|6
|6
|3
|27 - 18
|24
|6.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|27 - 19
|23
|7.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|27 - 25
|23
|8.
|15
|5
|5
|5
|28 - 25
|20
|9.
|15
|4
|4
|7
|18 - 30
|16
|10.
|15
|3
|3
|9
|17 - 35
|12
|11.
|15
|1
|7
|7
|11 - 20
|10
|12.
|15
|1
|3
|11
|16 - 35
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|4
|0
|21 - 9
|19
|2.
|7
|6
|0
|1
|15 - 9
|18
|3.
|0:0
|8
|4
|4
|0
|17 - 9
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|5.
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|15 - 11
|14
|7.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|8.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|9.
|7
|3
|1
|3
|10 - 15
|10
|10.
|7
|2
|2
|3
|10 - 16
|8
|11.
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|12.
|8
|1
|2
|5
|9 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|3
|4
|1
|15 - 10
|13
|2.
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|3.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|19 - 15
|11
|4.
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|5.
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|7.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|8.
|8
|1
|3
|4
|13 - 14
|6
|9.
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|10.
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|11.
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|12.
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Раннерс
|Нордли Симен Болькан
|9 (6)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|9 (4)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|9 (3)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|8
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|7 (1)
|Виборг
|Вестергорд Магнус
|1 4
|Мидтьюлланн
|Осман Диао
|1 4
|Копенгаген
|Дилейни Томас
|5
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|5
|Виборг
|Гроннинг Йеппе
|5