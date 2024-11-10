Тур: 15. Стадион: Брондбю. Главный судья: Lasse Graagaard
1:1
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаХогсберг Лукас
1:0
32' ГолКвистгарден Матиас
35' Желтая карточкаТверсков Йеппе
37' Желтая карточкаJens Foensskov Olsen
1:1
45' ГолБеньямин Нюгрен
57' Желтая карточкаБринк Марк
85' Желтая карточкаСудзуки Юито
90' Желтая карточкаВанлерберге Йорди
90'+4
Ход матча
29'
32'
35'
45'
57'
85'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
401 Количество передач 789
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
18
Шиембе
Кевин
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Noah Nartey
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Илоски МиланНападающий
-
-
17 Levy Nene
-
-
-
Главный тренер: Jens Foensskov Olsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брондбю
Норшелланн
34 матча
97.1%
2.9%
5.7731597280508E-15%
33 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
97.1%
17.6%
33 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
14.7%
8.8%
26 побед 5 ничьих 0 побед
24 матча
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 18 побед
58 матчей
56.9%
17.2%
25.9%
33 победы 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
56.9%
25.9%
17.2%
33 победы 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
44.8%
24.1%
31.1%
26 побед 14 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
61
53
Голов в среднем за матч
2.44
1.61
Среднее время на гол
36
56
Всего голов
41
28
Голов в среднем за матч
1.24
1.12
Среднее время на гол
72
80
Всего голов
102
81
Голов в среднем за матч
1.76
1.4
Тотал матчей
2.5
57
Больше 98%
Меньше 2%
1
49
Больше 84%
Меньше 16%
9
33
Больше 57%
Меньше 43%
25
21
Больше 36%
Меньше 64%
37
12
Больше 21%
Меньше 79%
46
7
Больше 12%
Меньше 88%
51
2
Больше 3%
Меньше 97%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
Среднее время на гол
51
64
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квистгарден Матиас
|10
|0.67
|Судзуки Юито
|5
|0.33
|Райович Милета
|3
|0.2
|Clement Bischoff
|2
|0.13
|Бундгаард Филип
|2
|0.13
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.13
|Себулонсен Себастьян
|1
|0.07
|Дивкович Марко
|1
|0.07
|Васс Даниэль
|1 (1)
|0.07
|Греве Матиас
|1
|0.07
|Клейбер Шон
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Валлис Николай
|0
|0
|Noah Nartey
|0
|0
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беньямин Нюгрен
|6
|0.4
|Эгели Синдре Валле
|5
|0.33
|Ингвартсен Маркус
|5 (1)
|0.33
|Хардер Конрад
|2
|0.13
|Анкерсен Петер
|2
|0.13
|Тверсков Йеппе
|1
|0.07
|Хэй Лукас
|1
|0.07
|Доржелес Марио
|1
|0.07
|Антман Оливер
|1
|0.07
|Хансен Мадс
|1
|0.07
|Илоски Милан
|1
|0.07
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
|Хогсберг Лукас
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лауритсен Расмус
|2
|1
|Ванлерберге Йорди
|3
|0
|Квистгарден Матиас
|3
|0
|Васс Даниэль
|2
|0
|Бундгаард Филип
|2
|0
|Clement Bischoff
|2
|0
|Jesper Soerensen
|0
|1
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|Радошевич Йосип
|1
|0
|Клейбер Шон
|1
|0
|Спирингс Стейн
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Судзуки Юито
|1
|0
|Алвес Фредерик
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анкерсен Петер
|5
|0
|Тверсков Йеппе
|3
|0
|Хэй Лукас
|3
|0
|Хогсберг Лукас
|3
|0
|Хансен Киан
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|2
|0
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|Эгели Синдре Валле
|2
|0
|Доржелес Марио
|2
|0
|Бринк Марк
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
|Сертдемир Зидан
|1
|0
|Levy Nene
|1
|0
|Jens Foensskov Olsen
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Норшелланн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
8
Брондбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Норшелланн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
17
15
Брондбю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Норшелланн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
20
23
Голы по времени матча
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
2
22%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
1
11%
4
31%
76-90
Пропущено
5
15
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
60%
6
40%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
20%
3
20%
61-75
1
20%
1
7%
76-90
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
3
16%
4
27%
1-15
3
16%
7
47%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
4
21%
2
13%
76-90
Пропущено
15
11
11 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
20%
3
27%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
4
27%
3
27%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
1
7%
2
18%
76-90
Забито
28
28
11 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
5
18%
7
25%
1-15
3
11%
9
32%
16-30
3
11%
5
18%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
8
29%
1
4%
61-75
5
18%
6
21%
76-90
Пропущено
20
26
14 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
3
15%
5
19%
1-15
4
20%
1
4%
16-30
7
35%
9
35%
31-45
1
5%
4
15%
46-60
3
15%
4
15%
61-75
2
10%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мидтьюлланн - Брондбю 1:5 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 0:0 АГФ Орхус - Брондбю 1:0
Брондбю - Мидтьюлланн 2:0 Норшелланн - Брондбю 4:1 Венсюссель - Брондбю 0:5 Силькеборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Сённерйюск 2:0 Копенгаген - Брондбю 3:1 Брондбю - Раннерс 2:2 Ольборг - Брондбю 0:4 Легия - Брондбю 1:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3
Норшелланн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Норшелланн - Виборг 2:1 Раннерс - Норшелланн 4:0 Брабранд - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Силькеборг 1:1
Сённерйюск - Норшелланн 1:4 Норшелланн - Брондбю 4:1 Фремад Амагер - Норшелланн 0:5 Виборг - Норшелланн 3:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3
Результаты матчей
Брондбю
Норшелланн
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
3:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Брондбю
Норшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
53
34
44
16
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
141
96
87
411
411
213
213
114
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|10 (4)
|Раннерс
|Нордли Симен Болькан
|9 (6)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|9 (3)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|8
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|7 (1)
|Виборг
|Вестергорд Магнус
|1 4
|Мидтьюлланн
|Осман Диао
|1 4
|Копенгаген
|Дилейни Томас
|5
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|5
|Виборг
|Гроннинг Йеппе
|5