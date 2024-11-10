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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Lasse Graagaard
Брондбю
1:1
Конец матча
Норшелланн
0'
29' Желтая карточка
Хогсберг Лукас
1:0
32' Гол
Квистгарден Матиас
35' Желтая карточка
Тверсков Йеппе
37' Желтая карточка
Jens Foensskov Olsen
1:1
45' Гол
Беньямин Нюгрен
57' Желтая карточка
Бринк Марк
85' Желтая карточка
Судзуки Юито
90' Желтая карточка
Ванлерберге Йорди
90'+4

Ход матча

29'
 
Хогсберг Лукас
32'
Квистгарден Матиас
1:0
35'
 
Тверсков Йеппе
37'
 
Jens Foensskov Olsen
45'
1:1
Беньямин Нюгрен
(Анкерсен Петер)
46'
Дивкович Марко
Шиембе Кевин
 
57'
 
Бринк Марк
57'
Валлис Николай
Радошевич Йосип
 
61'
 
Levy Nene
Ингвартсен Маркус
61'
 
Сертдемир Зидан
Бринк Марк
71'
Спирингс Стейн
Васс Даниэль
 
71'
Клейбер Шон
Себулонсен Себастьян
 
76'
 
Эгели Синдре Валле
Доржелес Марио
76'
 
Caleb Yirenkyi
Илоски Милан
85'
Судзуки Юито
 
87'
Noah Nartey
Судзуки Юито
 
90'
Ванлерберге Йорди
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 401 Количество передач 789
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

1
Пенц
Патрик
30
Ванлерберге
Йорди
32
Алвес
Фредерик
18
Шиембе
Кевин
2
Себулонсен
Себастьян
37
Clement
Bischoff
22
Радошевич
Йосип
10
Васс
Даниэль
36
Квистгарден
Матиас
28
Судзуки
Юито
17
Райович
Милета
13
Хансен
Андреас
III
2
Анкерсен
Петер
19
Хэй
Лукас
24
Хогсберг
Лукас
5
Свенссон
Даниэль
8
Доржелес
Марио
16
Бринк
Марк
6
Тверсков
Йеппе
14
Эгели
Синдре
Валле
7
Ингвартсен
Маркус
10
Беньямин
Нюгрен
Брондбю
3-4-2-1
Норшелланн
4-3-3

История личных встреч

Брондбю
Норшелланн

34 матча

97.1%
2.9%
5.7731597280508E-15%
33 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

97.1%
17.6%
33 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
14.7%
8.8%
26 побед 5 ничьих 0 побед

24 матча

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 18 побед

58 матчей

56.9%
17.2%
25.9%
33 победы 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

56.9%
25.9%
17.2%
33 победы 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

44.8%
24.1%
31.1%
26 побед 14 ничьих 18 побед

История матчей

СД
4:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
2:1
СД
3:1
СД
5:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
1:3
СД
0:2
СД
0:1
СД
2:0
СД
0:3
ТМК
1:5
СД
0:1
СД
3:2
СД
4:0
СД
0:2
СД
2:2
СД
4:2
СД
2:0
СД
1:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
3:1
СД
3:4
СД
4:2
СД
3:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
2:3
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:2
СД
0:2
СД
3:1
СД
2:0
СД
0:3
СД
2:2
СД
4:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
0:0
СД
0:1
СЛ
1:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
1:3
СЛ
0:1
СЛ
0:1
СЛ
6:3
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
3:0
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

61
53

Голов в среднем за матч

2.44
1.61

Среднее время на гол

36
56

Всего голов

41
28

Голов в среднем за матч

1.24
1.12

Среднее время на гол

72
80

Всего голов

102
81

Голов в среднем за матч

1.76
1.4

Тотал матчей

2.5
57
Больше 98%
Меньше 2%
1
49
Больше 84%
Меньше 16%
9
33
Больше 57%
Меньше 43%
25
21
Больше 36%
Меньше 64%
37
12
Больше 21%
Меньше 79%
46
7
Больше 12%
Меньше 88%
51
2
Больше 3%
Меньше 97%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
57

Среднее время на гол

51
64

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квистгарден Матиас 10 0.67
Судзуки Юито 5 0.33
Райович Милета 3 0.2
Clement Bischoff 2 0.13
Бундгаард Филип 2 0.13
Йебоа Эммануэль 2 0.13
Себулонсен Себастьян 1 0.07
Дивкович Марко 1 0.07
Васс Даниэль 1 (1) 0.07
Греве Матиас 1 0.07
Клейбер Шон 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Валлис Николай 0 0
Noah Nartey 0 0
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беньямин Нюгрен 6 0.4
Эгели Синдре Валле 5 0.33
Ингвартсен Маркус 5 (1) 0.33
Хардер Конрад 2 0.13
Анкерсен Петер 2 0.13
Тверсков Йеппе 1 0.07
Хэй Лукас 1 0.07
Доржелес Марио 1 0.07
Антман Оливер 1 0.07
Хансен Мадс 1 0.07
Илоски Милан 1 0.07
Вилладсен Оливер 0 0
Свенссон Даниэль 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Хогсберг Лукас 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауритсен Расмус 2 1
Ванлерберге Йорди 3 0
Квистгарден Матиас 3 0
Васс Даниэль 2 0
Бундгаард Филип 2 0
Clement Bischoff 2 0
Jesper Soerensen 0 1
Расмуссен Якоб 1 0
Радошевич Йосип 1 0
Клейбер Шон 1 0
Спирингс Стейн 1 0
Валлис Николай 1 0
Судзуки Юито 1 0
Алвес Фредерик 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анкерсен Петер 5 0
Тверсков Йеппе 3 0
Хэй Лукас 3 0
Хогсберг Лукас 3 0
Хансен Киан 2 0
Свенссон Даниэль 2 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Эгели Синдре Валле 2 0
Доржелес Марио 2 0
Бринк Марк 1 0
Антман Оливер 1 0
Сертдемир Зидан 1 0
Levy Nene 1 0
Jens Foensskov Olsen 1 0

Результаты матчей

Брондбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Норшелланн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
8
Брондбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Норшелланн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

17
15
Брондбю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Норшелланн
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

20
23

Голы по времени матча

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
2
22%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
1
11%
4
31%
76-90

Пропущено

5
15
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
60%
6
40%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
20%
3
20%
61-75
1
20%
1
7%
76-90

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
3
16%
4
27%
1-15
3
16%
7
47%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
4
21%
2
13%
76-90

Пропущено

15
11
11 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
20%
3
27%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
4
27%
3
27%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
1
7%
2
18%
76-90

Забито

28
28
11 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
5
18%
7
25%
1-15
3
11%
9
32%
16-30
3
11%
5
18%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
8
29%
1
4%
61-75
5
18%
6
21%
76-90

Пропущено

20
26
14 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
3
15%
5
19%
1-15
4
20%
1
4%
16-30
7
35%
9
35%
31-45
1
5%
4
15%
46-60
3
15%
4
15%
61-75
2
10%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мидтьюлланн - Брондбю 1:5 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 0:0 АГФ Орхус - Брондбю 1:0
Брондбю - Мидтьюлланн 2:0 Норшелланн - Брондбю 4:1 Венсюссель - Брондбю 0:5 Силькеборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Сённерйюск 2:0 Копенгаген - Брондбю 3:1 Брондбю - Раннерс 2:2 Ольборг - Брондбю 0:4 Легия - Брондбю 1:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3
Норшелланн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Норшелланн - Виборг 2:1 Раннерс - Норшелланн 4:0 Брабранд - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Силькеборг 1:1
Сённерйюск - Норшелланн 1:4 Норшелланн - Брондбю 4:1 Фремад Амагер - Норшелланн 0:5 Виборг - Норшелланн 3:2 Норшелланн - Раннерс 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3

Результаты матчей

Брондбю
Норшелланн

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

3:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
3:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
3
1.5
3
4
4
4
2.5
1
6
2
6
3.5
1
6
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
9
6
1.5
8
7
4
11
2.5
4
11
2
13
3.5
2
13
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 15 8 3 4 27 - 22 27
2.
АГФ Орхус
 15 7 6 2 29 - 15 27
3.
Копенгаген
 15 7 6 2 27 - 17 27
4.
Силькеборг
 15 6 7 2 28 - 21 25
5.
Раннерс
 15 6 6 3 27 - 18 24
6.
Брондбю
 15 6 5 4 28 - 20 23
7.
Норшелланн
 15 6 5 4 28 - 26 23
8.
Виборг
 15 5 5 5 28 - 25 20
9.
Ольборг
 15 4 4 7 18 - 30 16
10.
Сённерйюск
 15 3 3 9 17 - 35 12
11.
Люнгбю
 15 1 7 7 11 - 20 10
12.
Вайле
 15 1 3 11 16 - 35 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АГФ Орхус
 9 5 4 0 21 - 9 19
2.
Мидтьюлланн
 7 6 0 1 15 - 9 18
3.
Норшелланн
 8 4 4 0 17 - 9 16
4.
Копенгаген
 7 4 3 0 15 - 8 15
5.
Силькеборг
 8 4 3 1 16 - 12 15
6.
Виборг
 7 4 2 1 15 - 11 14
7.
Брондбю
 7 3 3 1 9 - 5 12
8.
Раннерс
 7 3 2 2 12 - 8 11
9.
Ольборг
 7 3 1 3 10 - 15 10
10.
Сённерйюск
 7 2 2 3 10 - 16 8
11.
Люнгбю
 8 1 4 3 6 - 10 7
12.
Вайле
 8 1 2 5 9 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Раннерс
 8 3 4 1 15 - 10 13
2.
Копенгаген
 8 3 3 2 12 - 9 12
3.
Брондбю
 8 3 2 3 19 - 15 11
4.
Силькеборг
 7 2 4 1 12 - 9 10
5.
Мидтьюлланн
 8 2 3 3 12 - 13 9
6.
АГФ Орхус
 6 2 2 2 8 - 6 8
7.
Норшелланн
 7 2 1 4 11 - 17 7
8.
Виборг
 8 1 3 4 13 - 14 6
9.
Ольборг
 8 1 3 4 8 - 15 6
10.
Сённерйюск
 8 1 1 6 7 - 19 4
11.
Люнгбю
 7 0 3 4 5 - 10 3
12.
Вайле
 7 0 1 6 7 - 18 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Квистгарден Матиас 10 (4)
Раннерс Нордли Симен Болькан 9 (6)
Силькеборг Адамсен Тонни 9 (3)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 8
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Мидтьюлланн Осман Диао 1 4
Копенгаген Дилейни Томас 5
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Виборг Гроннинг Йеппе 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Команда Норшеланн играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Брондбю: 35%, Норшеланн: 65%.
  • 94'
    Райович Милета из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Ванлерберге Йорди получает желтую карточку за толчок соперника.
  • 93'
    Ванлерберге Йорди наказан за толчок Хэй Лукас
  • 93'
    Levy Nene ослабляет давление, выбив мяч.
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    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 90'
      Спирингс Стейн из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Контроль мяча: Брондбю: 34%, Норшеланн: 66%.
    • 90'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 89'
      Clement Bischoff выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 88'
      Ванлерберге Йорди из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Сертдемир Зидан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 88'
      Хорошую попытку сделал Levy Nene. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 88'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 88'
      Caleb Yirenkyi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 88'
      Илоски Милан из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Ной Нарти.
    • 88'
      Спирингс Стейн из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Тактическая замена. Судзуки Юито уходит с поля и его заменяет Ной Нарти
    • 87'
      Дивкович Марко наказан за толчок Беньямин Нюгрен
    • 86'
      Хэй Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 86'
      Спирингс Стейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 86'
      Ванлерберге Йорди ослабляет давление, выбив мяч.
    • 85'
      Контроль мяча: Брондбю: 31%, Норшеланн: 69%.
    • 85'
      Судзуки Юито тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 85'
      Судзуки Юито из команды Брондбю заходит слишком далеко, он валит Сертдемир Зидан.
    • 84'
      Сертдемир Зидан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 84'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 83'
      Судзуки Юито навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 83'
      Свенссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 82'
      Анкерсен Петер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 82'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 81'
      Хорошую попытку сделал Илоски Милан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 80'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 80'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 80'
      Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 80'
      Контроль мяча: Брондбю: 31%, Норшеланн: 69%.
    • 79'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 79'
      Райович Милета из команды Брондбю наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 79'
      Clement Bischoff из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 78'
      Анкерсен Петер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 78'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 77'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 76'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 76'
      Тактическая замена. Эгели Синдре Валле уходит с поля и его заменяет Илоски Милан
    • 76'
      Тактическая замена. Доржелес Марио уходит с поля и его заменяет Caleb Yirenkyi
    • 75'
      Контроль мяча: Брондбю: 31%, Норшеланн: 69%.
    • 75'
      Анкерсен Петер из команды Норшеланн в офсайде
    • 75'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 75'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 74'
      Спирингс Стейн не смог попасть в створ ударом издали
    • 74'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 74'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 74'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 73'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 71'
      Тактическая замена. Sebastian Sebulonsen уходит с поля и его заменяет Клейбер Шон
    • 71'
      Тактическая замена. Васс Даниэль уходит с поля и его заменяет Спирингс Стейн
    • 71'
      Судья сигнализирует, что Clement Bischoff из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
    • 70'
      Контроль мяча: Брондбю: 33%, Норшеланн: 67%.
    • 70'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 69'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 68'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 67'
      Пенц Патрик из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 66'
      Хорошую попытку сделал Беньямин Нюгрен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 66'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 65'
      Контроль мяча: Брондбю: 34%, Норшеланн: 66%.
    • 64'
      Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 63'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 62'
      Эгели Синдре Валле наказан за толчок Дивкович Марко
    • 61'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 61'
      Тактическая замена. Бринк Марк уходит с поля и его заменяет Сертдемир Зидан
    • 61'
      Тактическая замена. Ингвартсен Маркус уходит с поля и его заменяет Levy Nene
    • 60'
      Контроль мяча: Брондбю: 32%, Норшеланн: 68%.
    • 59'
      Ванлерберге Йорди ослабляет давление, выбив мяч.
    • 59'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 58'
      Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Тактическая замена. Радошевич Йосип уходит с поля и его заменяет Валлис Николай
    • 57'
      Бринк Марк получил желтую карточку от судьи
    • 57'
      Судья сигнализирует, что Бринк Марк из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Квистгарден Матиас
    • 56'
      Sebastian Sebulonsen ослабляет давление, выбив мяч.
    • 56'
      Матч возобновлен
    • 55'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 55'
      Судья сигнализирует, что Clement Bischoff из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Доржелес Марио
    • 55'
      Контроль мяча: Брондбю: 32%, Норшеланн: 68%.
    • 55'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 54'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 54'
      Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 54'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 53'
      Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 52'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 52'
      Райович Милета из команды Брондбю наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 52'
      Анкерсен Петер ошибается в защите.
    • 52'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 51'
      Дивкович Марко наказан за толчок Эгели Синдре Валле
    • 50'
      Контроль мяча: Брондбю: 34%, Норшеланн: 66%.
    • 50'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Радошевич Йосип ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Доржелес Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Ванлерберге Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Хорошую попытку сделал Квистгарден Матиас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 47'
      Райович Милета создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 47'
      Clement Bischoff из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Тактическая замена. Шиембе Кевин уходит с поля и его заменяет Дивкович Марко
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Брондбю 1:1 Норшелланн онлайн

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