Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Команда Норшеланн играла лучше, но игра закончилась вничью.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Фредерик Алвес Ибсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Хогсберг Лукас выиграл воздушное противоборство у Sebastian Sebulonsen.

49' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой справа.

49' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.

47' Беньямин Нюгрен наказан за толчок Sebastian Sebulonsen

46' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Г О О О О Л - Беньямин Нюгрен забивает с левой ноги!

45' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Анкерсен Петер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Норшеланн пытается что-то создать.

38' Норшеланн контролирует мяч.

38' Матч возобновлен

37' Рефери не любит споров - именно за это Jens Foensskov Olsen сейчас получил желтую

35' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

35' Рефери не любит споров - именно за это Тверсков Йеппе сейчас получил желтую

35' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Брондбю

33' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Брондбю

32' Г О О О О Л - Квистгарден Матиас первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

32' Sebastian Sebulonsen из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

31' Норшеланн пытается что-то создать.

29' Хогсберг Лукас тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

28' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

27' Clement Bischoff выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

23' Ингвартсен Маркус наказан за толчок Фредерик Алвес Ибсен

21' Норшеланн контролирует мяч.

20' Удар от ворот произведет Брондбю

19' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Удар от ворот произведет Брондбю

15' Анкерсен Петер не смог попасть в створ ударом издали

15' Норшеланн пытается что-то создать.

14' Удар от ворот произведет Норшеланн

14' Судзуки Юито оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Удар от ворот произведет Норшеланн

13' Удар от ворот произведет Брондбю

12' Беньямин Нюгрен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

10' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Норшеланн контролирует мяч.

8' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Свенссон Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Удар от ворот произведет Норшеланн

6' Радошевич Йосип из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Судзуки Юито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Норшеланн начинает с центра поля