0:0
Первый тайм: 33'
Ход матча
19'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
30
Касиус
Денсо
34
Де
Вит
Меес
33
Квакман
Дэйв
10
Мейнанс
Свен
14
Сандра
Сиссе
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
-
33 Квакман ДэйвПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Зут ЙерунВратарь
- Защитник
-
16 Майкума СейяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Мердинк МексНападающий
-
26 Kees Smit
-
-
Главный тренер: Мартенс Маартен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сандра СиссеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Низе РобЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
50 Per van Loon
-
Главный тренер: Мас Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Виллем II
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
27 матчей
51.9%
18.5%
29.6%
14 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
40.7%
40.7%
18.6%
11 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
2.08
1.43
Среднее время на гол
43
63
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.36
1
Среднее время на гол
66
90
Всего голов
46
33
Голов в среднем за матч
1.7
1.22
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
52
73
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|0.58
|Садик Ибраим
|4
|0.33
|Мердинк Мекс
|3
|0.25
|Мейнанс Свен
|2
|0.17
|Касиус Денсо
|2
|0.17
|Ван Боммел Рубен
|2
|0.17
|Бюрместер Зико
|1
|0.08
|Белич Кристиян
|1
|0.08
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
|Класи Йорди
|0
|0
|Де Вит Меес
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
|Гус Ваутер
|0
|0
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kyan Vaesen
|3 (2)
|0.25
|Сандра Сиссе
|3
|0.25
|Мервелд Ринго
|2
|0.17
|Бош Йессе
|1
|0.08
|_Amar Fatah
|1
|0.08
|Бехоунек Рафаэл
|0
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|1
|Мейнанс Свен
|3
|0
|Деккер Максим
|1
|1
|Майкума Сейя
|2
|0
|Гус Ваутер
|2
|0
|Ван Боммел Рубен
|2
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Де Вит Меес
|1
|0
|Касиус Денсо
|1
|0
|Белич Кристиян
|1
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|1
|0
|Мердинк Мекс
|1
|0
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигургейрссон Рунар Тор
|4
|0
|Ламбер Борис
|3
|0
|Бош Йессе
|3
|0
|Amine Lachkar
|3
|0
|Петер Маес
|1
|1
|_Amar Fatah
|2
|0
|Бокила Лотетека
|1
|0
|Дидийон Томас
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0
|Вермёлен Валентино
|1
|0
|Мервелд Ринго
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Сандра Сиссе
|1
|0
|Emilio Kehrer
|1
|0
|Jens Mathijsen
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Виллем II
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
6
АЗ Алкмаар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Виллем II
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
6
4
АЗ Алкмаар
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Виллем II
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
7%
1
14%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
4
29%
1
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
29%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
2
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
22%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Пропущено
4
6
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Забито
23
12
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
3
13%
2
17%
1-15
3
13%
4
33%
16-30
4
17%
2
17%
31-45
5
22%
1
8%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
5
22%
3
25%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
9%
2
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
2
18%
4
40%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
3
27%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АЗ Алкмаар - Фенербахче 3:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 3:2 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:2 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0
АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0
Виллем II
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Виллем II - Твенте 0:1 Генемуйден - Виллем II 2:3 Аякс - Виллем II 1:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0
Эксельсиор - Виллем II 1:6 Алмере Сити - Виллем II 0:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Хераклес - Виллем II 1:1 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0 Дордрехт - Виллем II 4:4 РКДСФ - Виллем II 0:6 Виллем II - Телстар 3:2
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Виллем II
Точный счет
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
9:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
9
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
9:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
9
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Виллем II
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
24
14
15
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
56
38
29
110
110
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|40 - 9
|33
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|20 - 11
|28
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|25 - 11
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|28 - 13
|25
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|24 - 11
|22
|6.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 12
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 16
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 10
|16
|9.
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|12 - 21
|15
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 20
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 23
|14
|12.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 11
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 23
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 18
|11
|17.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 27
|6
|18.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|10 - 31
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 7
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|11.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 7
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|15.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 19
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|20 - 7
|15
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|6.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 5
|6
|10.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 14
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 14
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 20
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|6 (1)
|Аякс
|Классен Дэви
|6 (1)
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|5
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Спарта Роттердам
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1 3