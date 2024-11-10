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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Йоей Кой
АЗ Алкмаар
0:0
Первый тайм: 33'
Виллем II
0'
19' Желтая карточка
Ламбер Борис

Ход матча

19'
 
Ламбер Борис

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Виллем II
1.53
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7.20
7.00
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Все Коэффициенты
1
Овусу-Одуро
Рим
30
Касиус
Денсо
5
Пенетра
Алешандре
22
Деккер
Максим
34
Де
Вит
Меес
33
Квакман
Дэйв
6
Копмейнерс
Пер
23
Лахдо
Майкель
10
Мейнанс
Свен
37
Ro-Zangelo
Daal
9
Пэрротт
Трой
1
Дидийон
Томас
25
Тирпан
Микаэль
30
Бехоунек
Рафаэл
33
Сент
Джейго
Томми
5
Сигургейрссон
Рунар
Тор
8
Бош
Йессе
6
Ламбер
Борис
11
Emilio
Kehrer
14
Сандра
Сиссе
16
Мервелд
Ринго
9
Kyan
Vaesen
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Виллем II
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Виллем II

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

27 матчей

51.9%
18.5%
29.6%
14 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

40.7%
40.7%
18.6%
11 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Э
2:2
Э
4:1
Э
0:1
Э
5:3
Э
1:3
Э
1:1
К
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
0:2
Э
3:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:2
Э
0:0
Э
2:0
Э
3:0
Э
2:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:0
Э
0:3
Э
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:5
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

2.08
1.43

Среднее время на гол

43
63

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.36
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

46
33

Голов в среднем за матч

1.7
1.22

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

52
73

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 7 (1) 0.58
Садик Ибраим 4 0.33
Мердинк Мекс 3 0.25
Мейнанс Свен 2 0.17
Касиус Денсо 2 0.17
Ван Боммел Рубен 2 0.17
Бюрместер Зико 1 0.08
Белич Кристиян 1 0.08
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Класи Йорди 0 0
Де Вит Меес 0 0
Поку Эрнест 0 0
Гус Ваутер 0 0
Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kyan Vaesen 3 (2) 0.25
Сандра Сиссе 3 0.25
Мервелд Ринго 2 0.17
Бош Йессе 1 0.08
_Amar Fatah 1 0.08
Бехоунек Рафаэл 0 0
Сигургейрссон Рунар Тор 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мёллер Вольфе Давид 2 1
Мейнанс Свен 3 0
Деккер Максим 1 1
Майкума Сейя 2 0
Гус Ваутер 2 0
Ван Боммел Рубен 2 0
Базур Рихедли 1 0
Де Вит Меес 1 0
Касиус Денсо 1 0
Белич Кристиян 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Мердинк Мекс 1 0
Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигургейрссон Рунар Тор 4 0
Ламбер Борис 3 0
Бош Йессе 3 0
Amine Lachkar 3 0
Петер Маес 1 1
_Amar Fatah 2 0
Бокила Лотетека 1 0
Дидийон Томас 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Бехоунек Рафаэл 1 0
Вермёлен Валентино 1 0
Мервелд Ринго 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Сандра Сиссе 1 0
Emilio Kehrer 1 0
Jens Mathijsen 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Виллем II
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
6
АЗ Алкмаар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Виллем II
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

6
4
АЗ Алкмаар
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Виллем II
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
7%
1
14%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
4
29%
1
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
29%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
2
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
22%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Забито

23
12
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
3
13%
2
17%
1-15
3
13%
4
33%
16-30
4
17%
2
17%
31-45
5
22%
1
8%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
5
22%
3
25%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
9%
2
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
20%
31-45
2
18%
4
40%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АЗ Алкмаар - Фенербахче 3:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 3:2 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:2 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0
АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0
Виллем II
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Виллем II - Твенте 0:1 Генемуйден - Виллем II 2:3 Аякс - Виллем II 1:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0
Эксельсиор - Виллем II 1:6 Алмере Сити - Виллем II 0:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Хераклес - Виллем II 1:1 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0 Дордрехт - Виллем II 4:4 РКДСФ - Виллем II 0:6 Виллем II - Телстар 3:2

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Виллем II

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
9:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
9
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
9:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
9
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Виллем II

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
4
1
4
2.5
1
5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
5
6
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 11 0 1 40 - 9 33
2.
Утрехт
 Заявка 11 9 1 1 20 - 11 28
3.
Аякс
 Заявка 11 8 2 1 25 - 11 26
4.
Фейеноорд
 Заявка 12 7 4 1 28 - 13 25
5.
Твенте
 Заявка 12 6 4 2 24 - 11 22
6.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 12 5 3 4 22 - 12 18
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 5 2 5 13 - 16 17
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 5 1 6 19 - 10 16
9.
НАК Бреда
 Заявка 12 5 0 7 12 - 21 15
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
11.
Херенвен
 Заявка 12 4 2 6 13 - 23 14
12.
Виллем II
 0:0 Заявка 12 3 4 5 11 - 11 13
13.
Гронинген
 Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 3 6 14 - 22 12
15.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 12 - 23 12
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 2 5 5 12 - 18 11
17.
Алмере Сити
 Заявка 12 1 3 8 6 - 27 6
18.
Валвейк
 Заявка 12 1 1 10 10 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
Херенвен
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
6.
НАК Бреда
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
7.
Твенте
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
8.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
11.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 6 2 2 2 14 - 7 8
12.
Гронинген
 Заявка 6 2 2 2 7 - 5 8
13.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
15.
Виллем II
 0:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
17.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
18.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
4.
Аякс
 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
5.
Твенте
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
10.
Виллем II
 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Гронинген
 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
13.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
14.
НАК Бреда
 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 Заявка 6 0 0 6 2 - 20 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 6 (1)
Аякс Классен Дэви 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Спарта Роттердам Ван дер Кюст Джевенсио 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 24'
      Бош Йессе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Томми Сент-Яго из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Де Вит Меес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Томми Сент-Яго успешно блокирует удар.
    • 21'
      Лахдо Майкель нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Касиус Денсо из команды АЗ Алкмаар исполняет угловой.
    • 20'
      Дидийон Томас из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      Пеер Копмейнерс пробует нанести удар издали, но Томас Дидийон держит все под контролем
    • 20'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 67%, Виллем II: 33%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 68% завершится победой АЗ Алкмаар.
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    Лучшие коэффициенты
    АЗ Алкмаар
    Ничья
    Виллем II
    1.53
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    7.20
    7.00
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    Виллем II
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