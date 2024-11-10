Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

88' Мейнанс Свен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Пеер Копмейнерс из команды АЗ Алкмаар своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Гус Ваутер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Касиус Денсо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Матч возобновлен

81' Сигургейрссон Рунар Тор получил травму и заменен. Роб Низе выходит на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Пэрротт Трой оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Томми Сент-Яго из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

79' Касиус Денсо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Мейнанс Свен не смог попасть в створ ударом издали

76' Лахдо Майкель не смог попасть в створ ударом издали

75' Пеер Копмейнерс задерживает мяч рукой

74' Пеер Копмейнерс выиграл воздушное противоборство у Бош Йессе

73' Мердинк Мекс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Касиус Денсо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Тирпан Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Мердинк Мекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Томми Сент-Яго из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Томми Сент-Яго из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Касиус Денсо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Томми Сент-Яго из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

69' Касиус Денсо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Томми Сент-Яго успешно блокирует удар.

63' Г О О О О Л - Мердинк Мекс забивает с левой ноги!

62' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Пеер Копмейнерс не смог попасть в створ ударом издали

59' Судье надоело, что Дидийон Томас тянет время и он наказал его горчичником

59' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Тирпан Микаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Тирпан Микаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Сандра Сиссе получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Сандра Сиссе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Пеер Копмейнерс не смог попасть в створ ударом издали

54' Хорошую попытку сделал Мердинк Мекс . Удар в створ, но вратарь начеку

53' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Тирпан Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Близко! Kees Smit нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

49' Эмилио Керер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля