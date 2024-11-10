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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Йоей Кой
АЗ Алкмаар
1:2
Конец матча
Виллем II
0'
19' Желтая карточка
Ламбер Борис
0:1
37' Гол
Kyan Vaesen
0:2
41' Гол
Сандра Сиссе
45' Undefined phrase: football_event_
Сандра Сиссе
59' Желтая карточка
Дидийон Томас
1:2
63' Гол
Мердинк Мекс
90'+7

Ход матча

19'
 
Ламбер Борис
37'
0:1
Kyan Vaesen
41'
0:2
Сандра Сиссе
(Emilio Kehrer)
45'
 
Сандра Сиссе
46'
Мёллер Вольфе Давид
Де Вит Меес
 
46'
Мердинк Мекс
Ro-Zangelo Daal
 
46'
Kees Smit
Квакман Дэйв
 
59'
 
Дидийон Томас
63'
Мердинк Мекс
(Мёллер Вольфе Давид)
1:2
75'
Гус Ваутер
Пенетра Алешандре
 
80'
 
Amine Lachkar
Сандра Сиссе
80'
 
Бокила Лотетека
Kyan Vaesen
81'
 
Низе Роб
Сигургейрссон Рунар Тор
86'
Аддай Джейден
Лахдо Майкель
 
88'
 
Доодеман Ник
Emilio Kehrer
90'
 
Йоостен Патрик
Мервелд Ринго

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 13 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 582 Количество передач 265
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

1
Овусу-Одуро
Рим
30
Касиус
Денсо
5
Пенетра
Алешандре
22
Деккер
Максим
34
Де
Вит
Меес
33
Квакман
Дэйв
6
Копмейнерс
Пер
23
Лахдо
Майкель
10
Мейнанс
Свен
37
Ro-Zangelo
Daal
9
Пэрротт
Трой
1
Дидийон
Томас
25
Тирпан
Микаэль
30
Бехоунек
Рафаэл
33
Сент
Джейго
Томми
5
Сигургейрссон
Рунар
Тор
8
Бош
Йессе
6
Ламбер
Борис
11
Emilio
Kehrer
14
Сандра
Сиссе
16
Мервелд
Ринго
9
Kyan
Vaesen
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
Виллем II
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Виллем II

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

27 матчей

51.9%
18.5%
29.6%
14 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

40.7%
40.7%
18.6%
11 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Э
2:2
Э
4:1
Э
0:1
Э
5:3
Э
1:3
Э
1:1
К
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
0:2
Э
3:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:2
Э
0:0
Э
2:0
Э
3:0
Э
2:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:0
Э
0:3
Э
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:5
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

2.08
1.43

Среднее время на гол

43
63

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.36
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

46
33

Голов в среднем за матч

1.7
1.22

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

52
73

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 7 (1) 0.58
Садик Ибраим 4 0.33
Мердинк Мекс 4 0.33
Мейнанс Свен 2 0.17
Касиус Денсо 2 0.17
Ван Боммел Рубен 2 0.17
Бюрместер Зико 1 0.08
Белич Кристиян 1 0.08
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Класи Йорди 0 0
Де Вит Меес 0 0
Поку Эрнест 0 0
Гус Ваутер 0 0
Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kyan Vaesen 4 (2) 0.33
Сандра Сиссе 4 0.33
Мервелд Ринго 2 0.17
Бош Йессе 1 0.08
_Amar Fatah 1 0.08
Бехоунек Рафаэл 0 0
Сигургейрссон Рунар Тор 0 0
Emilio Kehrer 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мёллер Вольфе Давид 2 1
Мейнанс Свен 3 0
Деккер Максим 1 1
Майкума Сейя 2 0
Гус Ваутер 2 0
Ван Боммел Рубен 2 0
Базур Рихедли 1 0
Де Вит Меес 1 0
Касиус Денсо 1 0
Белич Кристиян 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Мердинк Мекс 1 0
Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигургейрссон Рунар Тор 4 0
Ламбер Борис 3 0
Бош Йессе 3 0
Amine Lachkar 3 0
Петер Маес 1 1
Дидийон Томас 2 0
_Amar Fatah 2 0
Бокила Лотетека 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Бехоунек Рафаэл 1 0
Вермёлен Валентино 1 0
Мервелд Ринго 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Сандра Сиссе 1 0
Emilio Kehrer 1 0
Jens Mathijsen 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Виллем II
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
6
АЗ Алкмаар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Виллем II
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

6
4
АЗ Алкмаар
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Виллем II
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

11
10

Голы по времени матча

Забито

15
9
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
7%
1
11%
1-15
3
20%
1
11%
16-30
1
7%
4
44%
31-45
4
27%
1
11%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
2
22%
76-90

Пропущено

9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
2
40%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
2
40%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
22%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Забито

24
14
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
3
13%
2
14%
1-15
3
13%
4
29%
16-30
4
17%
4
29%
31-45
5
21%
1
7%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
5
21%
3
21%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
8%
2
18%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
2
15%
4
36%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
3
23%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АЗ Алкмаар - Фенербахче 3:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 3:2 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:2 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0
АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0
Виллем II
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Виллем II - Твенте 0:1 Генемуйден - Виллем II 2:3 Аякс - Виллем II 1:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0
Эксельсиор - Виллем II 1:6 Алмере Сити - Виллем II 0:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Виллем II - Валвейк 3:0 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Хераклес - Виллем II 1:1 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0 Дордрехт - Виллем II 4:4 РКДСФ - Виллем II 0:6 Виллем II - Телстар 3:2

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Виллем II

Точный счет

1:2
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
9:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
9
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:2
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
9:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
9
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Виллем II

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
4
8
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 11 0 1 40 - 9 33
2.
Утрехт
 Заявка 11 9 1 1 20 - 11 28
3.
Аякс
 Заявка 11 8 2 1 25 - 11 26
4.
Фейеноорд
 Заявка 12 7 4 1 28 - 13 25
5.
Твенте
 Заявка 12 6 4 2 24 - 11 22
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 12 5 2 5 23 - 14 17
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 5 2 5 13 - 16 17
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 12 5 1 6 19 - 10 16
9.
НАК Бреда
 Заявка 12 5 0 7 12 - 21 15
10.
Виллем II
 Заявка 12 4 3 5 13 - 12 15
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 4 3 5 15 - 20 15
12.
Херенвен
 Заявка 12 4 2 6 13 - 23 14
13.
Гронинген
 Заявка 12 3 3 6 12 - 19 12
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 3 3 6 14 - 22 12
15.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 12 - 23 12
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 12 2 5 5 12 - 18 11
17.
Алмере Сити
 Заявка 12 1 3 8 6 - 27 6
18.
Валвейк
 Заявка 12 1 1 10 10 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Аякс
 Заявка 5 5 0 0 13 - 3 15
3.
Утрехт
 Заявка 6 5 0 1 10 - 7 15
4.
Херенвен
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
6.
НАК Бреда
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
7.
Твенте
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
8.
Фейеноорд
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
11.
Гронинген
 Заявка 6 2 2 2 7 - 5 8
12.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 11 8
14.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 2 1 3 15 - 9 7
15.
Виллем II
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
17.
Валвейк
 Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
18.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 4 - 19 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 4 3 0 20 - 7 15
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
4.
Аякс
 Заявка 6 3 2 1 12 - 8 11
5.
Твенте
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
6.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
7.
Виллем II
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 0 4 6 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 1 2 3 4 - 10 5
12.
Гронинген
 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
13.
Хераклес
 Заявка 6 1 1 4 3 - 14 4
14.
НАК Бреда
 Заявка 6 1 0 5 3 - 14 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
16.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 Заявка 6 0 0 6 2 - 20 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
ПСВ Пепи Рикардо 6 (1)
Аякс Классен Дэви 6 (1)
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Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 5
НАК Бреда Берг Ян 5
НАК Бреда Граймль Лео 5
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Спарта Роттердам Ван дер Кюст Джевенсио 1 3
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