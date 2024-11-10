Тур: 13. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Главный судья: Санчес Хосе
0:0
Первый тайм: 15'
Ход матча
10'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Маффео
Пабло
22
Мохика
Хоан
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
17
Ларин
Кайл
13
Облак
Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
17 Ларин КайлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ШикиньюПолузащитник
-
33 Луна ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Галан ХавиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лино СэмуелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мальорка
Атлетико М
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
20 матчей
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Среднее время на гол
60
112
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.7
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
32
18
Голов в среднем за матч
1.6
0.9
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
56
100
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль I
|2
|0.15
|Мурики Ведат
|2
|0.15
|Фернандес Валери
|2
|0.15
|Ларин Кайл
|1
|0.08
|Раильо Антонио
|1
|0.08
|Пратс Абдон
|1 (1)
|0.08
|Саму Кошта
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|4
|0.31
|Гризманн Антуан
|3
|0.23
|Альварес Хулиан
|3
|0.23
|Льоренте Маркос
|2
|0.15
|Корреа Анхель
|2
|0.15
|Галлахер Конор
|2
|0.15
|Симеоне Джулиано
|1
|0.08
|Коке Хорхе
|1
|0.08
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Витсель Аксель
|0
|0
|Молина Науэль
|0
|0
|Лино Сэмуел
|0
|0
|Барриос Пабло
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саму Кошта
|4
|1
|Ману Морланес
|3
|0
|Шикинью
|2
|0
|Пратс Абдон
|2
|0
|Маскарель Омар
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Ларин Кайл
|2
|0
|Копете Хосе
|2
|0
|Аррасате Ягоба
|2
|0
|Лато Тони
|0
|1
|Родригес Даниэль I
|1
|0
|Вальент Мартин
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Маффео Пабло
|1
|0
|Морей Матеу
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Наварро Роберто
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коке Хорхе
|3
|0
|Ленгле Клеман
|3
|0
|Де Пауль Родриго
|2
|0
|Ле Норман Робен
|2
|0
|Галан Хави
|2
|0
|Мандава Рейнилду
|2
|0
|Диего Симеоне
|2
|0
|Льоренте Маркос
|0
|1
|Гризманн Антуан
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Галлахер Конор
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Симеоне Джулиано
|1
|0
|Барриос Пабло
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
6
Мальорка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Атлетико М
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
12
Мальорка
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Атлетико М
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
18
Голы по времени матча
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
6
50%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
9
20
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
1
11%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
22%
5
25%
31-45
2
22%
3
15%
46-60
2
22%
1
5%
61-75
2
22%
8
40%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
30%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Алавес - Мальорка 1:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Мальорка - Райо Вальекано 1:0 Эспаньол - Мальорка 2:1
Вальядолид - Мальорка 1:2 Бетис - Мальорка 1:2 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Мальорка - Вильярреал 1:2 Леганес - Мальорка 0:1 Мальорка - Севилья 0:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1
Атлетико М
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ПСЖ - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Лас-Пальмас 2:0 УЕ Вик - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 1:0
Атлетико М - Лилль 1:3 Атлетико М - Леганес 3:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Бенфика - Атлетико М 4:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3
Результаты матчей
Мальорка
Атлетико М
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
210
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|40 - 11
|33
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 19
|24
|4.
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|18 - 7
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 20
|21
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|8.
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|10 - 9
|19
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 22
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 10
|15
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|15.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 22
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 22
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|8 - 10
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 24
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 3
|15
|4.
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 12
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|12.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|4 - 3
|10
|13.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|14.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 7
|9
|15.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|16.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 3
|8
|17.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|19.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|20.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 8
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 1
|11
|4.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|0:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 14
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 18
|3
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
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- — Зона вылета
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|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|6
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|6
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Атлетико М
Исход игры
Мальорка
7.3% (9)
Ничья
11.4% (14)
Атлетико М
81.3% (100)
Тотал 2.5
Больше
43.1% (50)
Меньше
56.9% (66)
Обе команды забьют
Да
52.59% (61)
Нет
47.41% (55)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
33.3% (41)
0:1 Атлетико М
30.1% (37)
0:2 Атлетико М
10.6% (13)
1:1 Ничья
10.6% (13)
1:3 Атлетико М
2.4% (3)
2:3 Атлетико М
1.6% (2)
0:3 Атлетико М
1.6% (2)
1:0 Мальорка
1.6% (2)
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