Первый тайм

13' Угловой теперь у ворот соперника подали игроки "Мальорки". Последовал навес в центр штрафной, где никого из игроков "киноварных" не оказалось.

12' Саму Кошта в итоге нанес удар в левый угол ворот соперника. Мяч с отскоком от газона полетел в левый угол, но оказался в перчатках у голкипера.

10' Ленгле остановил проход соперника в лице Наварро. В итоге быстро лопнуло у рефери терпение. Он показал нарушившему правила игроку карточку желтого цвета.

9' В центре поля с мячом игроки "Атлетико" сейчас. С фланга на фланг ходит мяч у "матрасников", но до ударов они дело так и не доводят.

8' Ленгле явно правила против соперника нарушил. Сбил он буквально своего оппонента на газон. В руках рефери на сей раз карточка желтого цвета не показалась.

6' Первый в матче угловой сейчас заработали гости. "Мальорка" выбила мяч в сторону от рамки, на угловой. Корнер подадут "матрасники" сейчас.