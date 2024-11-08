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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Мальорка
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 41
Мальорка 4.9% (2)
X 4.9% (2)
Атлетико М 90.2% (37)
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Мальорка
Ничья
Атлетико М
3.60
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Мальорка
Атлетико М

История личных встреч

Мальорка
Атлетико М

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

20 матчей

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:2
П
0:0
П
1:1
П
2:1
П
1:1
П
3:4
П
3:0
ТМС
2:3
П
4:1
П
1:1
П
2:0
П
2:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.7
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

32
18

Голов в среднем за матч

1.6
0.9

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

56
100

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль I 2 0.17
Мурики Ведат 2 0.17
Фернандес Валери 2 0.17
Ларин Кайл 1 0.08
Раильо Антонио 1 0.08
Пратс Абдон 1 (1) 0.08
Саму Кошта 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 4 0.33
Гризманн Антуан 3 0.25
Альварес Хулиан 3 0.25
Льоренте Маркос 2 0.17
Корреа Анхель 2 0.17
Галлахер Конор 2 0.17
Симеоне Джулиано 1 0.08
Коке Хорхе 1 0.08
Де Пауль Родриго 0 0
Витсель Аксель 0 0
Молина Науэль 0 0
Лино Сэмуел 0 0
Барриос Пабло 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саму Кошта 4 1
Ману Морланес 3 0
Шикинью 2 0
Пратс Абдон 2 0
Маскарель Омар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Ларин Кайл 2 0
Копете Хосе 2 0
Аррасате Ягоба 2 0
Лато Тони 0 1
Родригес Даниэль I 1 0
Вальент Мартин 1 0
Мурики Ведат 1 0
Маффео Пабло 1 0
Морей Матеу 1 0
Фернандес Валери 1 0
Наварро Роберто 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коке Хорхе 3 0
Ленгле Клеман 3 0
Де Пауль Родриго 2 0
Ле Норман Робен 2 0
Галан Хави 2 0
Мандава Рейнилду 2 0
Диего Симеоне 2 0
Льоренте Маркос 0 1
Гризманн Антуан 1 0
Хименес Хосе 1 0
Галлахер Конор 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Симеоне Джулиано 1 0
Барриос Пабло 1 0

Результаты матчей

Мальорка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
6
Мальорка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Атлетико М
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
12
Мальорка
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Атлетико М
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
18

Голы по времени матча

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
6
50%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

9
20
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
1
11%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
22%
5
25%
31-45
2
22%
3
15%
46-60
2
22%
1
5%
61-75
2
22%
8
40%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Алавес - Мальорка 1:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Мальорка - Райо Вальекано 1:0 Эспаньол - Мальорка 2:1
Вальядолид - Мальорка 1:2 Бетис - Мальорка 1:2 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Мальорка - Вильярреал 1:2 Леганес - Мальорка 0:1 Мальорка - Севилья 0:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1
Атлетико М
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ПСЖ - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Лас-Пальмас 2:0 УЕ Вик - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 1:0
Атлетико М - Лилль 1:3 Атлетико М - Леганес 3:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Бенфика - Атлетико М 4:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3

Результаты матчей

Мальорка
Атлетико М

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
2
10
1.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 12 11 0 1 40 - 11 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 7 3 1 21 - 11 24
3.
Атлетико М
 Заявка 12 6 5 1 18 - 7 23
4.
Вильярреал
 Заявка 11 6 3 2 20 - 19 21
5.
Осасуна
 Заявка 12 6 3 3 17 - 16 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
7.
Бетис
 Заявка 12 5 4 3 12 - 10 19
8.
Мальорка
 Заявка 12 5 3 4 10 - 9 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
10.
Сельта
 Заявка 12 5 1 6 18 - 20 16
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 3 5 10 - 10 15
12.
Жирона
 Заявка 12 4 3 5 15 - 17 15
13.
Севилья
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
14.
Алавес
 Заявка 12 4 1 7 14 - 19 13
15.
Леганес
 Заявка 12 2 5 5 12 - 16 11
16.
Эспаньол
 Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
17.
Хетафе
 Заявка 12 1 7 4 8 - 10 10
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19.
Вальядолид
 Заявка 12 2 2 8 9 - 24 8
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
2.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
3.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
4.
Атлетико М
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
5.
Бетис
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
6.
Сельта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
8.
Жирона
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
9.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
10.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
11.
Севилья
 Заявка 6 3 0 3 5 - 7 9
12.
Мальорка
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
13.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
15.
Хетафе
 Заявка 6 1 5 0 5 - 3 8
16.
Леганес
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
19.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Мальорка
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
6.
Атлетико М
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
10.
Севилья
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Осасуна
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Жирона
 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
13.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
14.
Сельта
 Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
15.
Алавес
 Заявка 6 1 0 5 7 - 12 3
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 0 5 6 - 13 3
17.
Вальядолид
 Заявка 6 1 0 5 5 - 18 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Барселона Рафинья Диас 7 (6)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Вальядолид Paulo Pezzolano 6
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Мальорка Саму Кошта 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мальорка - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 ноября 2024, осталось 2 дня 8 часов 46 минут.

    Главный судья: Санчес Хосе

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    • Прогнозы 41
    Мальорка 4.9% (2)
    X 4.9% (2)
    Атлетико М 90.2% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Атлетико М
    3.60
    3.10
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    3.00
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    Прогнозы на матч Мальорка - Атлетико М

    Исход игры
    Мальорка
    4.9% (2)
    Ничья
    4.9% (2)
    Атлетико М
    90.2% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.41% (22)
    Меньше
    43.59% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    58.97% (23)
    Нет
    41.03% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    48.8% (20)
    0:1 Атлетико М
    19.5% (8)
    0:2 Атлетико М
    17.1% (7)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
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    Мальорка
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