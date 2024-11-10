Тур: 13. Стадион: Колизеум. Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
12
Ньом
Аллан
17
Перес
Карлес
15
Хуанпе
Хуан
17
Блинд
Дэйли
14
Ромеу
Ориоль
20
Хиль
Бриан
19
Миовски
Боян
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес КарлесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Патрик ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
-
20 Хиль БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Миовски БоянНападающий
- Запасные игроки
-
25 Лопес ПауВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Солис ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ким Мин-СуНападающий
-
45 Ferran Ruiz
-
46 Dawda Camara
-
44 Papa Dame Ba
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хетафе
Жирона
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
4
Голов в среднем за матч
1.88
0.67
Среднее время на гол
48
135
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2.33
1.13
Среднее время на гол
38
80
Всего голов
29
13
Голов в среднем за матч
2.07
0.93
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
43
96
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арамбарри Мауро
|4 (2)
|0.33
|Милья Луис
|1 (1)
|0.08
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.08
|Уче Крисантус
|1
|0.08
|Майораль Борха
|1 (1)
|0.08
|Рико Диего
|0
|0
|Сола Алекс
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стуани Кристиан
|4 (2)
|0.33
|Руис Абель
|2 (1)
|0.17
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.08
|Цыганков Виктор
|1
|0.08
|Эррера Янхель
|1
|0.08
|Мартинес Арнау
|1
|0.08
|Хиль Бриан
|1
|0.08
|Мартин Иван
|1
|0.08
|Асприлья Ясер
|1
|0.08
|Мисехой Габриэль
|1
|0.08
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Ван де Бек Донни
|0
|0
|Порту Кристиан
|0
|0
|Альмена Икер
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|4
|0
|Арамбарри Мауро
|4
|0
|Хосе Бордалас
|2
|1
|Альдерете Омар
|3
|0
|Йылдырым Бертуг
|3
|0
|Сола Алекс
|3
|0
|Уче Крисантус
|3
|0
|Беррокаль Хуан
|1
|1
|Рико Диего
|2
|0
|Ньом Аллан
|1
|0
|Родригес Альваро
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Аленья Карлес
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
|Сантьяго Хесус
|1
|0
|Аберден Набиль
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гассанига Пауло
|3
|0
|Эррера Янхель
|3
|0
|Ромеу Ориоль
|2
|0
|Давид Лопес
|2
|0
|Руис Абель
|2
|0
|Крейчи Ладислав II
|2
|0
|Мартинес Арнау
|2
|0
|Хуан Карлос Мартин
|0
|1
|Стуани Кристиан
|1
|0
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Мичел Мигель
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Хуанпе Хуан
|1
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Хиль Бриан
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Франсес Алехандро
|1
|0
|Асприлья Ясер
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Жирона
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Хетафе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Жирона
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
2
9
Хетафе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Жирона
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
3
10
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
2
67%
3
30%
76-90
Пропущено
7
10
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
2
20%
16-30
1
14%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
8
15
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
5
33%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
4
50%
3
20%
76-90
Пропущено
10
17
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
10%
1
6%
1-15
3
30%
2
12%
16-30
2
20%
6
35%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
3
30%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Сельта - Хетафе 1:0 Хетафе - Валенсия 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Осасуна 1:1
Хетафе - Алавес 2:0 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Леганес 1:1 Бетис - Хетафе 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2 Алавес - Хетафе 1:0
Жирона
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ПСВ - Жирона 4:0 Жирона - Леганес 4:3 СД Эстремадура - Жирона 0:4 Лас-Пальмас - Жирона 1:0
Жирона - Слован Братислава 2:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2
Результаты матчей
Хетафе
Жирона
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
5 раз 42%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
111
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|40 - 11
|33
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|19 - 7
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 19
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 20
|21
|6.
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|18 - 12
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 22
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|11.
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 17
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 10
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|15.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 22
|12
|17.
|0:0 Заявка
|13
|1
|8
|4
|8 - 10
|11
|18.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 22
|10
|19.
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 24
|9
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 3
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 12
|11
|9.
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|13.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 7
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|15.
|0:0 Заявка
|7
|1
|6
|0
|5 - 3
|9
|16.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|17.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 6
|6
|19.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|20.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 8
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 1
|11
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|7.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 14
|6
|11.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|16.
|0:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 18
|3
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|18.
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (4)
|Барселона
|Рафинья Диас
|7 (6)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Осасуна
|Будимир Анте
|6 (1)
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|6
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|6
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Жирона
Исход игры
Хетафе
27.7% (31)
Ничья
39.3% (44)
Жирона
33% (37)
Тотал 2.5
Больше
34.82% (39)
Меньше
65.18% (73)
Обе команды забьют
Да
71.43% (80)
Нет
28.57% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.6% (41)
1:2 Жирона
24.1% (27)
1:0 Хетафе
17% (19)
2:1 Хетафе
8.9% (10)
0:1 Жирона
7.1% (8)
2:0 Хетафе
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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