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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Хетафе
0:0
Первый тайм: 17'
Жирона
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 107
Хетафе 27.1% (29)
X 39.3% (42)
Жирона 33.6% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Хетафе
Ничья
Жирона
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
21
Иглесиас
Хуан
22
Дуарте
Домингуш
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
20
Сантьяго
Хесус
8
Арамбарри
Мауро
12
Ньом
Аллан
5
Милья
Луис
17
Перес
Карлес
6
Уче
Крисантус
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
15
Хуанпе
Хуан
5
Давид
Лопес
17
Блинд
Дэйли
21
Эррера
Янхель
14
Ромеу
Ориоль
20
Хиль
Бриан
6
Ван
де
Бек
Донни
3
Гутьеррес
Мигель
19
Миовски
Боян
Хетафе
4-2-3-1
Жирона
4-2-3-1

История личных встреч

Хетафе
Жирона

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
3:1
П
2:0
П
1:1
ТМК
3:3
П
1:1
П
1:0
ТМК
1:0
С
5:1
С
0:2
КК
4:1
КК
1:1

Голы

Всего голов

15
4

Голов в среднем за матч

1.88
0.67

Среднее время на гол

48
135

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2.33
1.13

Среднее время на гол

38
80

Всего голов

29
13

Голов в среднем за матч

2.07
0.93

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

43
96

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арамбарри Мауро 4 (2) 0.33
Милья Луис 1 (1) 0.08
Йылдырым Бертуг 1 0.08
Уче Крисантус 1 0.08
Майораль Борха 1 (1) 0.08
Рико Диего 0 0
Сола Алекс 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 4 (2) 0.33
Руис Абель 2 (1) 0.17
Гутьеррес Мигель 1 0.08
Цыганков Виктор 1 0.08
Эррера Янхель 1 0.08
Мартинес Арнау 1 0.08
Хиль Бриан 1 0.08
Мартин Иван 1 0.08
Асприлья Ясер 1 0.08
Мисехой Габриэль 1 0.08
Блинд Дэйли 0 0
Ван де Бек Донни 0 0
Порту Кристиан 0 0
Альмена Икер 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 4 0
Арамбарри Мауро 4 0
Хосе Бордалас 2 1
Альдерете Омар 3 0
Йылдырым Бертуг 3 0
Сола Алекс 3 0
Уче Крисантус 3 0
Беррокаль Хуан 1 1
Рико Диего 2 0
Ньом Аллан 1 0
Родригес Альваро 1 0
Перес Карлес 1 0
Аленья Карлес 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Сантьяго Хесус 1 0
Аберден Набиль 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гассанига Пауло 3 0
Эррера Янхель 3 0
Ромеу Ориоль 2 0
Давид Лопес 2 0
Руис Абель 2 0
Крейчи Ладислав II 2 0
Мартинес Арнау 2 0
Хуан Карлос Мартин 0 1
Стуани Кристиан 1 0
Блинд Дэйли 1 0
Мичел Мигель 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Хуанпе Хуан 1 0
Ван де Бек Донни 1 0
Порту Кристиан 1 0
Хиль Бриан 1 0
Данджума Арно 1 0
Франсес Алехандро 1 0
Асприлья Ясер 1 0

Результаты матчей

Хетафе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Жирона
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Хетафе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Жирона
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

2
9
Хетафе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Жирона
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

3
10
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
2
67%
3
30%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
2
20%
16-30
1
14%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

8
15
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
5
33%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
4
50%
3
20%
76-90

Пропущено

10
17
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
10%
1
6%
1-15
3
30%
2
12%
16-30
2
20%
6
35%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
3
30%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Сельта - Хетафе 1:0 Хетафе - Валенсия 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Осасуна 1:1
Хетафе - Алавес 2:0 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Леганес 1:1 Бетис - Хетафе 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2 Алавес - Хетафе 1:0
Жирона
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ПСВ - Жирона 4:0 Жирона - Леганес 4:3 СД Эстремадура - Жирона 0:4 Лас-Пальмас - Жирона 1:0
Жирона - Слован Братислава 2:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2

Результаты матчей

Хетафе
Жирона

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
5 раз 42%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
7
5
1
11
1.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 12 11 0 1 40 - 11 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
3.
Атлетико М
 Заявка 13 7 5 1 19 - 7 26
4.
Вильярреал
 Заявка 12 7 3 2 23 - 19 24
5.
Осасуна
 Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
6.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 13 5 5 3 18 - 12 20
7.
Бетис
 Заявка 13 5 5 3 14 - 12 20
8.
Мальорка
 Заявка 13 5 3 5 10 - 10 18
9.
Сельта
 Заявка 13 5 2 6 20 - 22 17
10.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
11.
Жирона
 0:0 Заявка 13 4 4 5 15 - 17 16
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 3 5 10 - 10 15
13.
Севилья
 Заявка 13 4 3 6 12 - 18 15
14.
Леганес
 Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
15.
Алавес
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 3 3 7 16 - 22 12
17.
Хетафе
 0:0 Заявка 13 1 8 4 8 - 10 11
18.
Эспаньол
 Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
19.
Вальядолид
 0:0 Заявка 13 2 3 8 9 - 24 9
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
4.
Атлетико М
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
5.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
6.
Сельта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
8.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
9.
Жирона
 0:0 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
10.
Леганес
 Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
11.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
12.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
13.
Севилья
 Заявка 6 3 0 3 5 - 7 9
14.
Мальорка
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
15.
Хетафе
 0:0 Заявка 7 1 6 0 5 - 3 9
16.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18.
Вальядолид
 0:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 6 6
19.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Атлетико М
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
5.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Мальорка
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
7.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
11.
Жирона
 0:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
12.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
15.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
16.
Вальядолид
 0:0 Заявка 6 1 0 5 5 - 18 3
17.
Алавес
 Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
18.
Хетафе
 0:0 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (4)
Барселона Рафинья Диас 7 (6)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Вальядолид Paulo Pezzolano 6
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Жирона контролирует мяч.
  • 16'
    Жирона контролирует мяч.
  • 16'
    Жирона контролирует мяч.
  • 15'
    Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 15'
    Контроль мяча: Хетафе: 44%, Жирона: 56%.
  • 15'
    Милья Луис из команды Хетафе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 15'
    Гутьеррес Мигель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    Прогнозы 107
    Хетафе 27.1% (29)
    X 39.3% (42)
    Жирона 33.6% (36)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Жирона
    2.30
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    3.85
    3.95
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Жирона

    Исход игры
    Хетафе
    27.7% (31)
    Ничья
    39.3% (44)
    Жирона
    33% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.82% (39)
    Меньше
    65.18% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (80)
    Нет
    28.57% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.6% (41)
    1:2 Жирона
    24.1% (27)
    1:0 Хетафе
    17% (19)
    2:1 Хетафе
    8.9% (10)
    0:1 Жирона
    7.1% (8)
    2:0 Хетафе
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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