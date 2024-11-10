Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Матч возобновлен

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Гассанига Пауло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Удар от ворот произведет Хетафе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Chrisantus Uche из команды Хетафе в офсайде

44' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Хиль Бриан из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Эррера Янхель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

39' Ромеу Ориоль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' Рико Диего совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

36' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Жирона

36' Иглесиас Хуан не смог попасть в створ ударом издали

36' Альдерете Омар пробил со штрафного прямо в стенку

35' После проверки VAR рефери поменял решение - Хетафе не будет бить пенальти!

34' Рефери не любит споров - именно за это Ван де Бек Донни сейчас получил желтую

34' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Хетафе

31' Иглесиас Хуан из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Иглесиас Хуан из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Блинд Дэйли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Милья Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Милья Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Хетафе

23' Милья Луис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Ньом Аллан из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Chrisantus Uche возвращается на поле.

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Chrisantus Uche получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Chrisantus Uche на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Chrisantus Uche выиграл воздушное противоборство у Хуанпе Хуан

19' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

15' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Гутьеррес Мигель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Удар от ворот произведет Хетафе

13' Дуарте Домингуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Давид Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Альдерете Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Жирона начинает с центра поля

1' Судья начинает матч