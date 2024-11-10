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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 10923 Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Хетафе
0:1
Конец матча
Жирона
0'
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Ромеу Ориоль
34' Желтая карточка
Ван де Бек Донни
38' Желтая карточка
Рико Диего
39' Желтая карточка
Ромеу Ориоль
40' Желтая карточка
Эррера Янхель
0:1
42' Гол
Эррера Янхель
87' Желтая карточка
Сола Алекс
90' Желтая карточка
Йылдырым Бертуг
90'+5

Ход матча

33'
 
Ромеу Ориоль
34'
 
Ван де Бек Донни
38'
Рико Диего
 
39'
 
Ромеу Ориоль
40'
 
Эррера Янхель
42'
0:1
Эррера Янхель
(Хиль Бриан)
46'
Йылдырым Бертуг
Сантьяго Хесус
 
64'
Родригес Альваро
Перес Карлес
 
64'
Сола Алекс
Ньом Аллан
 
73'
 
Стуани Кристиан
Миовски Боян
73'
 
Ойя Сельви Клуа
Ван де Бек Донни
73'
 
Ferran Ruiz
Эррера Янхель
85'
Аленья Карлес
Уче Крисантус
 
87'
Сола Алекс
 
89'
 
Ким Мин-Су
Хиль Бриан
90'
Йылдырым Бертуг
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 25 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 384 Количество передач 473
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 112
Хетафе 27.7% (31)
X 39.3% (44)
Жирона 33% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
21
Иглесиас
Хуан
22
Дуарте
Домингуш
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
20
Сантьяго
Хесус
8
Арамбарри
Мауро
12
Ньом
Аллан
5
Милья
Луис
17
Перес
Карлес
6
Уче
Крисантус
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
15
Хуанпе
Хуан
5
Давид
Лопес
17
Блинд
Дэйли
21
Эррера
Янхель
14
Ромеу
Ориоль
20
Хиль
Бриан
6
Ван
де
Бек
Донни
3
Гутьеррес
Мигель
19
Миовски
Боян
Хетафе
4-2-3-1
Жирона
4-2-3-1

История личных встреч

Хетафе
Жирона

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
3:1
П
2:0
П
1:1
ТМК
3:3
П
1:1
П
1:0
ТМК
1:0
С
5:1
С
0:2
КК
4:1
КК
1:1

Голы

Всего голов

15
4

Голов в среднем за матч

1.88
0.67

Среднее время на гол

48
135

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2.33
1.13

Среднее время на гол

38
80

Всего голов

29
13

Голов в среднем за матч

2.07
0.93

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

43
96

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арамбарри Мауро 4 (2) 0.31
Милья Луис 1 (1) 0.08
Йылдырым Бертуг 1 0.08
Уче Крисантус 1 0.08
Майораль Борха 1 (1) 0.08
Рико Диего 0 0
Сола Алекс 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 4 (2) 0.31
Эррера Янхель 2 0.15
Руис Абель 2 (1) 0.15
Гутьеррес Мигель 1 0.08
Цыганков Виктор 1 0.08
Хиль Бриан 1 0.08
Мартинес Арнау 1 0.08
Мартин Иван 1 0.08
Асприлья Ясер 1 0.08
Мисехой Габриэль 1 0.08
Блинд Дэйли 0 0
Ван де Бек Донни 0 0
Порту Кристиан 0 0
Альмена Икер 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 4 0
Арамбарри Мауро 4 0
Йылдырым Бертуг 4 0
Сола Алекс 4 0
Хосе Бордалас 2 1
Рико Диего 3 0
Альдерете Омар 3 0
Уче Крисантус 3 0
Беррокаль Хуан 1 1
Ньом Аллан 1 0
Родригес Альваро 1 0
Перес Карлес 1 0
Аленья Карлес 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Сантьяго Хесус 1 0
Аберден Набиль 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Янхель 4 0
Ромеу Ориоль 3 0
Гассанига Пауло 3 0
Ван де Бек Донни 2 0
Давид Лопес 2 0
Руис Абель 2 0
Крейчи Ладислав II 2 0
Мартинес Арнау 2 0
Хуан Карлос Мартин 0 1
Стуани Кристиан 1 0
Блинд Дэйли 1 0
Мичел Мигель 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Хуанпе Хуан 1 0
Порту Кристиан 1 0
Хиль Бриан 1 0
Данджума Арно 1 0
Франсес Алехандро 1 0
Асприлья Ясер 1 0

Результаты матчей

Хетафе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Жирона
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Хетафе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Жирона
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

2
9
Хетафе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Жирона
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

3
10
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
1
10%
61-75
2
67%
3
30%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
2
20%
16-30
1
14%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

8
16
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
1
13%
6
38%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
4
50%
3
19%
76-90

Пропущено

11
17
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
9%
1
6%
1-15
3
27%
2
12%
16-30
3
27%
6
35%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
3
27%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Сельта - Хетафе 1:0 Хетафе - Валенсия 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:1 Хетафе - Осасуна 1:1
Хетафе - Алавес 2:0 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Леганес 1:1 Бетис - Хетафе 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2 Алавес - Хетафе 1:0
Жирона
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ПСВ - Жирона 4:0 Жирона - Леганес 4:3 СД Эстремадура - Жирона 0:4 Лас-Пальмас - Жирона 1:0
Жирона - Слован Братислава 2:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2

Результаты матчей

Хетафе
Жирона

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
5 раз 38%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
5
1
12
1.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 Заявка 13 11 0 2 40 - 12 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
3.
Атлетико М
 Заявка 13 7 5 1 19 - 7 26
4.
Вильярреал
 Заявка 12 7 3 2 23 - 19 24
5.
Осасуна
 Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
7.
Бетис
 Заявка 13 5 5 3 14 - 12 20
8.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 13 5 3 5 11 - 10 18
9.
Мальорка
 Заявка 13 5 3 5 10 - 10 18
10.
Жирона
 Заявка 13 5 3 5 16 - 17 18
11.
Сельта
 Заявка 13 5 2 6 20 - 22 17
12.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
13.
Севилья
 Заявка 13 4 3 6 12 - 18 15
14.
Леганес
 Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
15.
Алавес
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 3 3 7 16 - 22 12
17.
Эспаньол
 Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
18.
Хетафе
 Заявка 13 1 7 5 8 - 11 10
19.
Вальядолид
 Заявка 13 2 3 8 10 - 25 9
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Барселона
 0:1 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
4.
Атлетико М
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
5.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
6.
Сельта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
8.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
9.
Леганес
 Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
10.
Жирона
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
11.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
12.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
13.
Севилья
 Заявка 6 3 0 3 5 - 7 9
14.
Мальорка
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
15.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
16.
Хетафе
 Заявка 7 1 5 1 5 - 4 8
17.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
19.
Вальядолид
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
20.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 Заявка 8 6 0 2 22 - 9 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Атлетико М
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
4.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
5.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Мальорка
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
10.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
12.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
15.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
16.
Вальядолид
 Заявка 6 1 0 5 5 - 18 3
17.
Алавес
 Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (4)
Барселона Рафинья Диас 7 (6)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Вальядолид Paulo Pezzolano 6
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Весь список
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    Прогнозы 112
    Хетафе 27.7% (31)
    X 39.3% (44)
    Жирона 33% (37)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 0:1 Жирона

    Исход игры
    Хетафе
    27.7% (31)
    Ничья
    39.3% (44)
    Жирона
    33% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.82% (39)
    Меньше
    65.18% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (80)
    Нет
    28.57% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.6% (41)
    1:2 Жирона
    24.1% (27)
    1:0 Хетафе
    17% (19)
    2:1 Хетафе
    8.9% (10)
    0:1 Жирона
    7.1% (8)
    2:0 Хетафе
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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