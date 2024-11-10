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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Кордеро Адриан
Вальядолид
0:0
Первый тайм: 18'
Атлетик Б
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 116
Вальядолид 7.8% (9)
X 15.5% (18)
Атлетик Б 76.7% (89)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вальядолид
Ничья
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13
Хейн
Карл-Якоб
2
Луис
Перез
35
Ба
Джума
5
Санчес
Хавьер
3
Торрес
Давид
11
Моро
Рауль
20
Юрич
Станко
23
Тухами
Ануар
22
Роза
Лукас
8
Перес
Кике
7
Силла
Мамаду
13
Агирреcабала
Хулен
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
4
Паредес
Айтор
32
Бойро
Адама
23
Хаурегисар
Микель
24
Прадос
Беньят
22
Серрано
Нико
20
Гомес
Унаи
10
Уильямс
Нико
7
Беренгер
Алекс
Вальядолид
4-4-2
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Вальядолид
Атлетик Б

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
62.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 11 побед

25 матчей

16%
28%
56%
4 победы 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

20%
28%
52%
5 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
1:3
ТМК
2:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:1
ТМК
2:2
ЛЛ
1:4
ЛЛ
1:1
П
1:0
П
1:1
ТМК
1:3
ТМК
1:2
ТМК
1:1
П
4:2
П
1:2
П
2:2
ММ(
2:2
П
2:0
ТМС
2:2
П
2:0
П
2:2
П
2:1
П
2:0
ПД
2:0
ПД
1:2

Голы

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.73

Среднее время на гол

60
123

Всего голов

22
27

Голов в среднем за матч

2
1.93

Среднее время на гол

45
46

Всего голов

43
35

Голов в среднем за матч

1.72
1.4

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

52
64

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Рауль 2 0.15
Амалла Селим 2 (1) 0.15
Силла Мамаду 2 (2) 0.15
Тухами Ануар 1 0.08
Санчес Иван 1 0.08
Перес Кике 1 0.08
Дьедью Амат 0 0
Мартин Марио 0 0
Марото Марио 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 4 (1) 0.31
Уильямс Иньяки 3 0.23
Беренгер Алекс 2 0.15
Гурусета Горка 2 0.15
Вивиан Даниэль 2 0.15
Уильямс Нико 1 0.08
Паредес Айтор 1 0.08
Джало Альваро 1 0.08
Прадос Беньят 1 0.08
Хаурегисар Микель 1 0.08
Де Маркос Оскар 0 0
Горосабел Андони 0 0
Гомес Унаи 0 0

Карточки

Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Paulo Pezzolano 6 0
Роза Лукас 5 0
Юрич Станко 4 0
Латаса Хуан 4 0
Мартин Марио 2 1
Торрес Давид 3 0
Кёмерт Эрай 3 0
Перес Кике 3 0
Луис Перез 2 0
Санчес Иван 2 0
Санчес Хавьер 2 0
Андре Маркос 2 0
Тухами Ануар 1 0
Силла Мамаду 1 0
Амалла Селим 1 0
Моро Рауль 1 0
Чуки 1 0
Ба Джума 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Айтор 3 1
Хаурегисар Микель 2 1
Прадос Беньят 3 0
Эррера Андер 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Йерай Альварес 2 0
Агирреcабала Хулен 0 1
Юри Берчиче 1 0
Руис Иньиго 1 0
Горосабел Андони 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Нуньес Унай 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Сансет Ойян 1 0
Уильямс Нико 1 0
Гомес Унаи 1 0

Результаты матчей

Вальядолид
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Атлетик Б
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2
Вальядолид
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

15
1

Упущенные победы

3
12
Вальядолид
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Атлетик Б
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
2
33%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
2
17%
76-90

Пропущено

17
5
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
1
20%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
1
6%
1
20%
46-60
2
12%
1
20%
61-75
7
41%
2
40%
76-90

Забито

10
19
3 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
0
0%
3
16%
1-15
2
20%
4
21%
16-30
1
10%
5
26%
31-45
4
40%
1
5%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
2
20%
3
16%
76-90

Пропущено

23
11
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
5
22%
2
18%
16-30
2
9%
1
9%
31-45
3
13%
2
18%
46-60
2
9%
2
18%
61-75
10
43%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Вальядолид
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Осасуна - Вальядолид 1:0 Астур - Вальядолид 1:4 Вальядолид - Вильярреал 1:2 Алавес - Вальядолид 2:3
Леганес - Вальядолид 3:1 Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Вальядолид - Мальорка 1:2 Севилья - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Вальядолид 3:1 Барселона - Вальядолид 7:0 Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1 Сеговиана - Вальядолид 2:5 Тенерифе - Вальядолид 2:1
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лудогорец - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Бетис 1:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Славия Прага 1:0
Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0

Результаты матчей

Вальядолид
Атлетик Б

Точный счет

1:2
3 раза 50%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Вальядолид
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
2
1
11
1.5
4
8
1
11
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 12 11 0 1 40 - 11 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
3.
Атлетико М
 Заявка 13 7 5 1 19 - 7 26
4.
Вильярреал
 Заявка 12 7 3 2 23 - 19 24
5.
Осасуна
 Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
6.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 13 5 5 3 18 - 12 20
7.
Бетис
 Заявка 13 5 5 3 14 - 12 20
8.
Мальорка
 Заявка 13 5 3 5 10 - 10 18
9.
Сельта
 Заявка 13 5 2 6 20 - 22 17
10.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
11.
Жирона
 0:0 Заявка 13 4 4 5 15 - 17 16
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 3 5 10 - 10 15
13.
Севилья
 Заявка 13 4 3 6 12 - 18 15
14.
Леганес
 Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
15.
Алавес
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 3 3 7 16 - 22 12
17.
Хетафе
 0:0 Заявка 13 1 8 4 8 - 10 11
18.
Эспаньол
 Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
19.
Вальядолид
 0:0 Заявка 13 2 3 8 9 - 24 9
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
4.
Атлетико М
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
5.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
6.
Сельта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
8.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
9.
Жирона
 0:0 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
10.
Леганес
 Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
11.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
12.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
13.
Севилья
 Заявка 6 3 0 3 5 - 7 9
14.
Мальорка
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
15.
Хетафе
 0:0 Заявка 7 1 6 0 5 - 3 9
16.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18.
Вальядолид
 0:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 6 6
19.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Атлетико М
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
5.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Мальорка
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
7.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
11.
Жирона
 0:0 Заявка 7 1 3 3 4 - 8 6
12.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
15.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
16.
Вальядолид
 0:0 Заявка 6 1 0 5 5 - 18 3
17.
Алавес
 Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
18.
Хетафе
 0:0 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (4)
Барселона Рафинья Диас 7 (6)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Вальядолид Paulo Pezzolano 6
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Весь список
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    • 14'
      Ба Джума ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Луис Перез ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Атлетик Б пытается что-то создать.
    • 13'
      Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Вальядолид контролирует мяч.
    • 13'
      Роза Лукас пробует нанести удар издали, но Хулен Агирресабала ловит мяч
    • 12'
      Моро Рауль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Моро Рауль из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 58 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 116
    Вальядолид 7.8% (9)
    X 15.5% (18)
    Атлетик Б 76.7% (89)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вальядолид
    Ничья
    Атлетик Б
    5.10
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    3.55
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    3.45
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Атлетик Б

    Исход игры
    Вальядолид
    7.5% (9)
    Ничья
    15% (18)
    Атлетик Б
    77.5% (93)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (58)
    Меньше
    50% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    64.66% (75)
    Нет
    35.34% (41)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетик Б
    43.3% (52)
    0:1 Атлетик Б
    25% (30)
    1:1 Ничья
    14.2% (17)
    0:2 Атлетик Б
    6.7% (8)
    2:1 Вальядолид
    4.2% (5)
    1:0 Вальядолид
    1.7% (2)
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