Тур: 13. Стадион: Хосе Сорилья. Зрители: 23515 Главный судья: Кордеро Адриан
1:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаТухами Ануар
26' Желтая карточкаХаурегисар Микель
43' Желтая карточкаПрадос Беньят
66' Желтая карточкаВесга Микель
72' Желтая карточкаТоррес Давид
78' Желтая карточкаМартин Марио
1:0
79' ГолМоро Рауль
90' Желтая карточкаКёмерт Эрай
1:1
90' ГолГурусета Горка
90' Желтая карточкаМартон Хавьер
90'+8
Ход матча
19'
43'
66'
72'
78'
79'
1:0
90'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
205 Количество передач 473
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
35
Ба
Джума
11
Моро
Рауль
20
Юрич
Станко
23
Тухами
Ануар
22
Роза
Лукас
32
Бойро
Адама
22
Серрано
Нико
20
Гомес
Унаи
10
Уильямс
Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Ба ДжумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Моро РаульПолузащитник
-
20 Юрич СтанкоПолузащитник
-
23 Тухами АнуарПолузащитник
-
22 Роза ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Часко РаульЗащитник
- Полузащитник
-
18 Мачис ДарвинПолузащитник
-
12 Мартин МариоПолузащитник
-
10 Санчес ИванПолузащитник
-
15 Кёмерт ЭрайПолузащитник
-
21 Амалла СелимПолузащитник
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
19 Дьедью АматНападающий
-
Главный тренер: Camilo Speranza
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бойро АдамаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Серрано НикоПолузащитник
-
20 Гомес УнаиПолузащитник
-
10 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Нуньес УнайЗащитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вальядолид
Атлетик Б
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
62.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Второй тайм
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 11 побед
25 матчей
16%
28%
56%
4 победы 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
20%
28%
52%
5 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.73
Среднее время на гол
60
123
Всего голов
22
27
Голов в среднем за матч
2
1.93
Среднее время на гол
45
46
Всего голов
43
35
Голов в среднем за матч
1.72
1.4
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
52
64
Бомбардиры внутри турнира
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Рауль
|3
|0.23
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.15
|Силла Мамаду
|2 (2)
|0.15
|Санчес Иван
|1
|0.08
|Тухами Ануар
|1
|0.08
|Перес Кике
|1
|0.08
|Дьедью Амат
|0
|0
|Мартин Марио
|0
|0
|Марото Марио
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сансет Ойян
|4 (1)
|0.31
|Уильямс Иньяки
|3
|0.23
|Гурусета Горка
|3
|0.23
|Беренгер Алекс
|2
|0.15
|Вивиан Даниэль
|2
|0.15
|Уильямс Нико
|1
|0.08
|Паредес Айтор
|1
|0.08
|Джало Альваро
|1
|0.08
|Прадос Беньят
|1
|0.08
|Хаурегисар Микель
|1
|0.08
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Руис Иньиго
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Гомес Унаи
|0
|0
Карточки
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Paulo Pezzolano
|6
|0
|Роза Лукас
|5
|0
|Мартин Марио
|3
|1
|Торрес Давид
|4
|0
|Кёмерт Эрай
|4
|0
|Юрич Станко
|4
|0
|Латаса Хуан
|4
|0
|Перес Кике
|3
|0
|Луис Перез
|2
|0
|Тухами Ануар
|2
|0
|Санчес Иван
|2
|0
|Санчес Хавьер
|2
|0
|Андре Маркос
|2
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Амалла Селим
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
|Чуки
|1
|0
|Ба Джума
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Айтор
|3
|1
|Хаурегисар Микель
|3
|1
|Прадос Беньят
|4
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Йерай Альварес
|2
|0
|Агирреcабала Хулен
|0
|1
|Юри Берчиче
|1
|0
|Руис Иньиго
|1
|0
|Горосабел Андони
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Сансет Ойян
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
|Мартон Хавьер
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
Результаты матчей
Вальядолид
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Атлетик Б
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
3
Вальядолид
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
15
1
Упущенные победы
3
12
Вальядолид
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Атлетик Б
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
15
3
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
57%
3
43%
76-90
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
2
17%
76-90
Пропущено
17
5
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
1
20%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
1
6%
1
20%
46-60
2
12%
1
20%
61-75
7
41%
2
40%
76-90
Забито
11
20
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
0
0%
3
15%
1-15
2
18%
4
20%
16-30
1
9%
5
25%
31-45
4
36%
1
5%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
3
27%
4
20%
76-90
Пропущено
24
12
8 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
4%
0
0%
1-15
5
21%
2
17%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
3
13%
2
17%
46-60
2
8%
2
17%
61-75
11
46%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Вальядолид
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Осасуна - Вальядолид 1:0 Астур - Вальядолид 1:4 Вальядолид - Вильярреал 1:2 Алавес - Вальядолид 2:3
Леганес - Вальядолид 3:1 Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Вальядолид - Мальорка 1:2 Севилья - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Вальядолид 3:1 Барселона - Вальядолид 7:0 Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1 Сеговиана - Вальядолид 2:5 Тенерифе - Вальядолид 2:1
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лудогорец - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Бетис 1:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Славия Прага 1:0
Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0
Результаты матчей
Вальядолид
Атлетик Б
Точный счет
1:2
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Вальядолид
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
15
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
112
112
49
112
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|13
|11
|0
|2
|40 - 12
|33
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|19 - 7
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 19
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 20
|21
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|8.
|1:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 10
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|10.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 22
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|15.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 22
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 22
|10
|18.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|8 - 11
|10
|19.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 25
|9
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|0:1 Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 3
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 12
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|13.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 7
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|15.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|5 - 4
|8
|17.
|1:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|18.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|19.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|20.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|8
|6
|0
|2
|22 - 9
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|4.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 1
|11
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 14
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 18
|3
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (4)
|Барселона
|Рафинья Диас
|7 (6)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Осасуна
|Будимир Анте
|6 (1)
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|6
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|6
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вальядолид 1:1 Атлетик Б
Исход игры
Вальядолид
7.5% (9)
Ничья
15% (18)
Атлетик Б
77.5% (93)
Тотал 2.5
Больше
50% (58)
Меньше
50% (58)
Обе команды забьют
Да
64.66% (75)
Нет
35.34% (41)
Популярный счёт
1:2 Атлетик Б
43.3% (52)
0:1 Атлетик Б
25% (30)
1:1 Ничья
14.2% (17)
0:2 Атлетик Б
6.7% (8)
2:1 Вальядолид
4.2% (5)
1:0 Вальядолид
1.7% (2)
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