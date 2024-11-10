Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Моро Рауль не смог попасть в створ ударом издали

44' Матч возобновлен

43' Прадос Беньят совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

41' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Атлетик Б

40' Моро Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Вальядолид

36' Де Маркос Оскар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Уильямс Нико навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Удар от ворот произведет Вальядолид

32' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Перес Кике навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Перес Кике навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Вальядолид идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Агирреcабала Хулен взял и забрал мяч на выходе

28' Матч возобновлен

28' Тухами Ануар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Хаурегисар Микель получил желтую карточку от судьи

26' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Удар от ворот произведет Вальядолид

25' Прадос Беньят не смог попасть в створ ударом издали

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Тухами Ануар получил желтую карточку от судьи

19' Удар от ворот произведет Вальядолид

19' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Вальядолид

16' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Удар от ворот произведет Вальядолид

16' Оооо... вот это был удар! Уильямс Нико должен был забить с этой позиции.

16' Уильямс Нико оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Беренгер Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Беренгер Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Роза Лукас пробует нанести удар издали, но Хулен Агирресабала ловит мяч

12' Моро Рауль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Моро Рауль из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Вальядолид идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Удар от ворот произведет Вальядолид

9' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Перес Кике навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Ба Джума нанес удар головой, но Хулен Агирресабала спокойно отбил мяч.

7' Луис Перез из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Вальядолид идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Удар от ворот произведет Вальядолид

5' Прадос Беньят создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Вальядолид начинает с центра поля

1' Судья начинает матч