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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 23515 Главный судья: Кордеро Адриан
Вальядолид
1:1
Конец матча
Атлетик Б
0'
19' Желтая карточка
Тухами Ануар
26' Желтая карточка
Хаурегисар Микель
43' Желтая карточка
Прадос Беньят
66' Желтая карточка
Весга Микель
72' Желтая карточка
Торрес Давид
78' Желтая карточка
Мартин Марио
1:0
79' Гол
Моро Рауль
90' Желтая карточка
Кёмерт Эрай
1:1
90' Гол
Гурусета Горка
90' Желтая карточка
Мартон Хавьер
90'+8

Ход матча

19'
Тухами Ануар
 
26'
 
Хаурегисар Микель
43'
 
Прадос Беньят
46'
 
Руис Иньиго
Хаурегисар Микель
46'
 
Весга Микель
Прадос Беньят
46'
 
Джало Альваро
Гомес Унаи
61'
Санчес Иван
Тухами Ануар
 
62'
Андре Маркос
Силла Мамаду
 
64'
 
Гурусета Горка
Беренгер Алекс
66'
 
Весга Микель
72'
Торрес Давид
 
76'
Мартин Марио
Перес Кике
 
78'
Мартин Марио
 
79'
Моро Рауль
(Санчес Иван)
1:0
80'
 
Мартон Хавьер
Серрано Нико
89'
Кёмерт Эрай
Юрич Станко
 
89'
Месегер Виктор
Моро Рауль
 
90'
Кёмерт Эрай
 
90'
1:1
Гурусета Горка
(Руис Иньиго)
90'
 
Мартон Хавьер

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 205 Количество передач 473
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 120
Вальядолид 7.5% (9)
X 15% (18)
Атлетик Б 77.5% (93)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Хейн
Карл-Якоб
2
Луис
Перез
35
Ба
Джума
5
Санчес
Хавьер
3
Торрес
Давид
11
Моро
Рауль
20
Юрич
Станко
23
Тухами
Ануар
22
Роза
Лукас
8
Перес
Кике
7
Силла
Мамаду
13
Агирреcабала
Хулен
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
4
Паредес
Айтор
32
Бойро
Адама
23
Хаурегисар
Микель
24
Прадос
Беньят
22
Серрано
Нико
20
Гомес
Унаи
10
Уильямс
Нико
7
Беренгер
Алекс
Вальядолид
4-4-2
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Вальядолид
Атлетик Б

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
62.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 11 побед

25 матчей

16%
28%
56%
4 победы 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

20%
28%
52%
5 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

32%
24%
44%
8 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
1:3
ТМК
2:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:1
ТМК
2:2
ЛЛ
1:4
ЛЛ
1:1
П
1:0
П
1:1
ТМК
1:3
ТМК
1:2
ТМК
1:1
П
4:2
П
1:2
П
2:2
ММ(
2:2
П
2:0
ТМС
2:2
П
2:0
П
2:2
П
2:1
П
2:0
ПД
2:0
ПД
1:2

Голы

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.73

Среднее время на гол

60
123

Всего голов

22
27

Голов в среднем за матч

2
1.93

Среднее время на гол

45
46

Всего голов

43
35

Голов в среднем за матч

1.72
1.4

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

52
64

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Рауль 3 0.23
Амалла Селим 2 (1) 0.15
Силла Мамаду 2 (2) 0.15
Санчес Иван 1 0.08
Тухами Ануар 1 0.08
Перес Кике 1 0.08
Дьедью Амат 0 0
Мартин Марио 0 0
Марото Марио 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 4 (1) 0.31
Уильямс Иньяки 3 0.23
Гурусета Горка 3 0.23
Беренгер Алекс 2 0.15
Вивиан Даниэль 2 0.15
Уильямс Нико 1 0.08
Паредес Айтор 1 0.08
Джало Альваро 1 0.08
Прадос Беньят 1 0.08
Хаурегисар Микель 1 0.08
Де Маркос Оскар 0 0
Руис Иньиго 0 0
Горосабел Андони 0 0
Гомес Унаи 0 0

Карточки

Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Paulo Pezzolano 6 0
Роза Лукас 5 0
Мартин Марио 3 1
Торрес Давид 4 0
Кёмерт Эрай 4 0
Юрич Станко 4 0
Латаса Хуан 4 0
Перес Кике 3 0
Луис Перез 2 0
Тухами Ануар 2 0
Санчес Иван 2 0
Санчес Хавьер 2 0
Андре Маркос 2 0
Силла Мамаду 1 0
Амалла Селим 1 0
Моро Рауль 1 0
Чуки 1 0
Ба Джума 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Айтор 3 1
Хаурегисар Микель 3 1
Прадос Беньят 4 0
Эррера Андер 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Йерай Альварес 2 0
Агирреcабала Хулен 0 1
Юри Берчиче 1 0
Руис Иньиго 1 0
Горосабел Андони 1 0
Весга Микель 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Нуньес Унай 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Сансет Ойян 1 0
Уильямс Нико 1 0
Мартон Хавьер 1 0
Гомес Унаи 1 0

Результаты матчей

Вальядолид
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Атлетик Б
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
3
Вальядолид
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

15
1

Упущенные победы

3
12
Вальядолид
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Атлетик Б
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

15
3

Упущенные победы

7
15

Голы по времени матча

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
57%
3
43%
76-90

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
2
17%
76-90

Пропущено

17
5
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
1
20%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
1
6%
1
20%
46-60
2
12%
1
20%
61-75
7
41%
2
40%
76-90

Забито

11
20
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
0
0%
3
15%
1-15
2
18%
4
20%
16-30
1
9%
5
25%
31-45
4
36%
1
5%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
3
27%
4
20%
76-90

Пропущено

24
12
8 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
4%
0
0%
1-15
5
21%
2
17%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
3
13%
2
17%
46-60
2
8%
2
17%
61-75
11
46%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Вальядолид
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Осасуна - Вальядолид 1:0 Астур - Вальядолид 1:4 Вальядолид - Вильярреал 1:2 Алавес - Вальядолид 2:3
Леганес - Вальядолид 3:1 Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Вальядолид - Мальорка 1:2 Севилья - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Вальядолид 3:1 Барселона - Вальядолид 7:0 Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1 Сеговиана - Вальядолид 2:5 Тенерифе - Вальядолид 2:1
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лудогорец - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Бетис 1:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Славия Прага 1:0
Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0

Результаты матчей

Вальядолид
Атлетик Б

Точный счет

1:2
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Вальядолид
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
2
1
12
1.5
4
9
1
12
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 Заявка 13 11 0 2 40 - 12 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
3.
Атлетико М
 Заявка 13 7 5 1 19 - 7 26
4.
Вильярреал
 Заявка 12 7 3 2 23 - 19 24
5.
Осасуна
 Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
7.
Бетис
 Заявка 13 5 5 3 14 - 12 20
8.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 13 5 3 5 11 - 10 18
9.
Мальорка
 Заявка 13 5 3 5 10 - 10 18
10.
Жирона
 Заявка 13 5 3 5 16 - 17 18
11.
Сельта
 Заявка 13 5 2 6 20 - 22 17
12.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
13.
Севилья
 Заявка 13 4 3 6 12 - 18 15
14.
Леганес
 Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
15.
Алавес
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 3 3 7 16 - 22 12
17.
Эспаньол
 Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
18.
Хетафе
 Заявка 13 1 7 5 8 - 11 10
19.
Вальядолид
 Заявка 13 2 3 8 10 - 25 9
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Барселона
 0:1 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
4.
Атлетико М
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
5.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
6.
Сельта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
8.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
9.
Леганес
 Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
10.
Жирона
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
11.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
12.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
13.
Севилья
 Заявка 6 3 0 3 5 - 7 9
14.
Мальорка
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
15.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
16.
Хетафе
 Заявка 7 1 5 1 5 - 4 8
17.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
19.
Вальядолид
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
20.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 Заявка 8 6 0 2 22 - 9 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Атлетико М
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
4.
Реал Сосьедад
 1:0 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
5.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Мальорка
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
10.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
12.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
15.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
16.
Вальядолид
 Заявка 6 1 0 5 5 - 18 3
17.
Алавес
 Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (4)
Барселона Рафинья Диас 7 (6)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Вальядолид Paulo Pezzolano 6
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 120
    Вальядолид 7.5% (9)
    X 15% (18)
    Атлетик Б 77.5% (93)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вальядолид 1:1 Атлетик Б

    Исход игры
    Вальядолид
    7.5% (9)
    Ничья
    15% (18)
    Атлетик Б
    77.5% (93)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (58)
    Меньше
    50% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    64.66% (75)
    Нет
    35.34% (41)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетик Б
    43.3% (52)
    0:1 Атлетик Б
    25% (30)
    1:1 Ничья
    14.2% (17)
    0:2 Атлетик Б
    6.7% (8)
    2:1 Вальядолид
    4.2% (5)
    1:0 Вальядолид
    1.7% (2)
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