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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Ортис Мигель
Бетис
 
Позже
Сельта

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 119
Бетис 82.4% (98)
X 14.3% (17)
Сельта 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Бетис
Ничья
Сельта
3.45
3.80
3.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
3
Льоренте
Диего
6
Натан
15
Перро
Ромен
16
Алтимира
Серхи
4
Кардозо
Джонни
19
Лосада
Икер
18
Форнальс
Пабло
10
Эз
Абде
8
Роке
Витор
13
Гуаита
Висенте
32
Родригес
Хави
2
Старфельт
Карл
20
Алонсо
Маркос
3
Мингеса
Оскар
21
Ристич
Михайло
8
Пейнадо
Франсиско
33
Сотело
Хьюго
10
Аспас
Яго
17
Бамба
Джонатан
7
Иглесиас
Борха
Бетис
4-2-3-1
Сельта
3-4-2-1

История личных встреч

Бетис
Сельта

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

26 матчей

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

15.4%
50%
34.6%
4 победы 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:4
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
П
0:1
П
3:3
П
3:2
П
2:1
П
0:1
П
3:3
П
1:1
П
1:1
П
4:2
П
1:2
П
1:0
П
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.69
1.15

Среднее время на гол

53
78

Всего голов

16
21

Голов в среднем за матч

1.23
1.62

Среднее время на гол

73
55

Всего голов

38
36

Голов в среднем за матч

1.46
1.38

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

61
65

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ло Чельсо Джовани 5 (1) 0.42
Роке Витор 2 0.17
Бартра Марк 1 0.08
Форнальс Пабло 1 0.08
Авила Эсекьель 1 0.08
Эз Абде 1 0.08
Диао Ассане 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Фекир Набиль 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Рока Марк 0 0
Алтимира Серхи 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 4 (1) 0.33
Иглесиас Борха 4 0.33
Мингеса Оскар 2 0.17
Сведберг Виллиот 2 0.17
Дувикас Анастасиос 2 0.17
Альварес Уго 1 0.08
Старфельт Карл 1 0.08
Пейнадо Франсиско 1 0.08
Дуран Пабло 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перро Ромен 4 0
Рока Марк 3 0
Авила Эсекьель 3 0
Натан 1 1
Адриан Сан-Мигель 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Форнальс Пабло 2 0
Алтимира Серхи 2 0
Хуанми Мигель 1 0
Бельерин Эктор 1 0
Силва Руи 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Эз Абде 1 0
Мануэль Пеллегрини 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илайш Мориба 3 1
Аспас Яго 2 1
Альварес Уго 3 0
Мингеса Оскар 3 0
Сотело Хьюго 3 0
Старфельт Карл 2 0
Родригес Хави 2 0
Дувикас Анастасиос 2 0
Родригес Дамиан 2 0
Гонсалес Альфонсо 0 1
Алонсо Маркос 1 0
Манкильо Хави 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Claudio Giraldez 1 0

Результаты матчей

Бетис
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сельта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
7
Бетис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сельта
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
10
Бетис
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сельта
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

6
17

Голы по времени матча

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
40%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
5
42%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

11
19
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
3
27%
2
11%
1-15
0
0%
6
32%
16-30
1
9%
3
16%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
4
36%
2
11%
61-75
2
18%
4
21%
76-90

Пропущено

11
19
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
27%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
18%
3
16%
46-60
4
36%
2
11%
61-75
2
18%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бетис - Целе 2:1 Атлетик Б - Бетис 1:1 СД Хевора - Бетис 1:6 Бетис - Атлетико М 1:0
Бетис - Копенгаген 1:1 Осасуна - Бетис 1:2 Севилья - Бетис 1:0 Легия - Бетис 1:0 Бетис - Эспаньол 1:0 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0
Сельта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сельта - Хетафе 1:0 Сан-Педро III - Сельта 1:5 Леганес - Сельта 3:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2
Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Сельта - Жирона 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Сельта - Вальядолид 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2 Сельта - Валенсия 2:2

Результаты матчей

Бетис
Сельта

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Бетис
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 12 11 0 1 40 - 11 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
3.
Вильярреал
 Заявка 12 7 3 2 23 - 19 24
4.
Атлетико М
 Заявка 12 6 5 1 18 - 7 23
5.
Осасуна
 Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
7.
Бетис
 Заявка 12 5 4 3 12 - 10 19
8.
Мальорка
 Заявка 12 5 3 4 10 - 9 18
9.
Сельта
 Заявка 12 5 1 6 18 - 20 16
10.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 3 5 10 - 10 15
12.
Жирона
 Заявка 12 4 3 5 15 - 17 15
13.
Севилья
 Заявка 13 4 3 6 12 - 18 15
14.
Леганес
 Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
15.
Алавес
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 3 3 7 16 - 22 12
17.
Эспаньол
 Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
18.
Хетафе
 Заявка 12 1 7 4 8 - 10 10
19.
Вальядолид
 Заявка 12 2 2 8 9 - 24 8
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
4.
Атлетико М
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
5.
Бетис
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
6.
Сельта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
8.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
9.
Леганес
 Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
10.
Жирона
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
11.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
12.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
13.
Севилья
 Заявка 6 3 0 3 5 - 7 9
14.
Мальорка
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
15.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
16.
Хетафе
 Заявка 6 1 5 0 5 - 3 8
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
19.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Мальорка
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
6.
Атлетико М
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Жирона
 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
15.
Сельта
 Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
16.
Вальядолид
 Заявка 6 1 0 5 5 - 18 3
17.
Алавес
 Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (4)
Барселона Рафинья Диас 7 (6)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Вальядолид Paulo Pezzolano 6
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Мальорка Саму Кошта 1 4
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Сельта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 ноября 2024, осталось 2 минуты.

    Главный судья: Ортис Мигель

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 47.1% пользователей.
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Прогнозы 119
Бетис 82.4% (98)
X 14.3% (17)
Сельта 3.4% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Сельта
3.45
3.80
3.90
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бетис - Сельта

Исход игры
Бетис
82.4% (98)
Ничья
14.3% (17)
Сельта
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
56.52% (65)
Меньше
43.48% (50)
Обе команды забьют
Да
67.83% (78)
Нет
32.17% (37)
Популярный счёт
2:1 Бетис
47.1% (56)
1:0 Бетис
25.2% (30)
1:1 Ничья
10.9% (13)
2:0 Бетис
4.2% (5)
3:1 Бетис
2.5% (3)
1:2 Сельта
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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