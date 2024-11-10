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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 54015 Главный судья: Ортис Мигель
Бетис
2:2
Конец матча
Сельта
0'
0:1
13' Гол
Родригес Хави
35' Желтая карточка
Кардозо Джонни
1:1
40' Гол
Роке Витор
1:2
82' Гол
Дувикас Анастасиос
83' Желтая карточка
Натан
90' Желтая карточка
Хуанми Мигель
2:2
90' Гол
Бартра Марк
90'+8

Ход матча

13'
0:1
Родригес Хави
35'
Кардозо Джонни
 
40'
Роке Витор
(Кардозо Джонни)
1:1
46'
 
Илайш Мориба
Ристич Михайло
46'
 
Манкильо Хави
Сотело Хьюго
55'
Бартра Марк
Льоренте Диего
 
56'
Ло Чельсо Джовани
Кардозо Джонни
 
58'
 
Альварес Уго
Мингеса Оскар
67'
 
Дувикас Анастасиос
Иглесиас Борха
75'
Хуанми Мигель
Форнальс Пабло
 
79'
 
Сведберг Виллиот
Аспас Яго
82'
1:2
Дувикас Анастасиос
(Сведберг Виллиот)
83'
Натан
 
86'
Бакамбу Седрик
Лосада Икер
 
86'
Авила Эсекьель
Эз Абде
 
90'
Хуанми Мигель
 
90'
Бартра Марк
(Ло Чельсо Джовани)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 10 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 565 Количество передач 448
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 119
Бетис 82.4% (98)
X 14.3% (17)
Сельта 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
3
Льоренте
Диего
6
Натан
15
Перро
Ромен
16
Алтимира
Серхи
4
Кардозо
Джонни
18
Форнальс
Пабло
19
Лосада
Икер
10
Эз
Абде
8
Роке
Витор
13
Гуаита
Висенте
32
Родригес
Хави
2
Старфельт
Карл
20
Алонсо
Маркос
3
Мингеса
Оскар
21
Ристич
Михайло
33
Сотело
Хьюго
8
Пейнадо
Франсиско
17
Бамба
Джонатан
10
Аспас
Яго
7
Иглесиас
Борха
Бетис
4-2-3-1
Сельта
3-4-2-1

История личных встреч

Бетис
Сельта

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

26 матчей

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

15.4%
50%
34.6%
4 победы 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:4
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
П
0:1
П
3:3
П
3:2
П
2:1
П
0:1
П
3:3
П
1:1
П
1:1
П
4:2
П
1:2
П
1:0
П
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1

Голы

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.69
1.15

Среднее время на гол

53
78

Всего голов

16
21

Голов в среднем за матч

1.23
1.62

Среднее время на гол

73
55

Всего голов

38
36

Голов в среднем за матч

1.46
1.38

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

61
65

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ло Чельсо Джовани 5 (1) 0.38
Роке Витор 3 0.23
Бартра Марк 2 0.15
Форнальс Пабло 1 0.08
Авила Эсекьель 1 0.08
Эз Абде 1 0.08
Диао Ассане 0 0
Кардозо Джонни 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Фекир Набиль 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Рока Марк 0 0
Алтимира Серхи 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 4 (1) 0.31
Иглесиас Борха 4 0.31
Дувикас Анастасиос 3 0.23
Мингеса Оскар 2 0.15
Сведберг Виллиот 2 0.15
Альварес Уго 1 0.08
Старфельт Карл 1 0.08
Родригес Хави 1 0.08
Пейнадо Франсиско 1 0.08
Дуран Пабло 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перро Ромен 4 0
Натан 2 1
Рока Марк 3 0
Авила Эсекьель 3 0
Хуанми Мигель 2 0
Адриан Сан-Мигель 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Форнальс Пабло 2 0
Алтимира Серхи 2 0
Кардозо Джонни 1 0
Бельерин Эктор 1 0
Силва Руи 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Эз Абде 1 0
Мануэль Пеллегрини 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илайш Мориба 3 1
Аспас Яго 2 1
Альварес Уго 3 0
Мингеса Оскар 3 0
Сотело Хьюго 3 0
Старфельт Карл 2 0
Родригес Хави 2 0
Дувикас Анастасиос 2 0
Родригес Дамиан 2 0
Гонсалес Альфонсо 0 1
Алонсо Маркос 1 0
Манкильо Хави 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Claudio Giraldez 1 0

Результаты матчей

Бетис
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сельта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
9
Бетис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сельта
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
10
Бетис
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сельта
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

8
19

Голы по времени матча

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
22%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Пропущено

7
14
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
43%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
3
43%
6
43%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

13
21
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
3
23%
3
14%
1-15
0
0%
6
29%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
4
31%
2
10%
61-75
3
23%
5
24%
76-90

Пропущено

13
21
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
31%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
15%
3
14%
46-60
4
31%
2
10%
61-75
3
23%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бетис - Целе 2:1 Атлетик Б - Бетис 1:1 СД Хевора - Бетис 1:6 Бетис - Атлетико М 1:0
Бетис - Копенгаген 1:1 Осасуна - Бетис 1:2 Севилья - Бетис 1:0 Легия - Бетис 1:0 Бетис - Эспаньол 1:0 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0
Сельта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сельта - Хетафе 1:0 Сан-Педро III - Сельта 1:5 Леганес - Сельта 3:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2
Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Сельта - Жирона 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Сельта - Вальядолид 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2 Сельта - Валенсия 2:2

Результаты матчей

Бетис
Сельта

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Бетис
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
6
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 12 11 0 1 40 - 11 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
3.
Вильярреал
 Заявка 12 7 3 2 23 - 19 24
4.
Атлетико М
 0:0 Заявка 13 6 6 1 18 - 7 24
5.
Осасуна
 Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
6.
Бетис
 Заявка 13 5 5 3 14 - 12 20
7.
Атлетик Б
 Заявка 12 5 4 3 18 - 12 19
8.
Мальорка
 0:0 Заявка 13 5 4 4 10 - 9 19
9.
Сельта
 Заявка 13 5 2 6 20 - 22 17
10.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 3 5 10 - 10 15
12.
Жирона
 Заявка 12 4 3 5 15 - 17 15
13.
Севилья
 Заявка 13 4 3 6 12 - 18 15
14.
Леганес
 Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
15.
Алавес
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 3 3 7 16 - 22 12
17.
Эспаньол
 Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
18.
Хетафе
 Заявка 12 1 7 4 8 - 10 10
19.
Вальядолид
 Заявка 12 2 2 8 9 - 24 8
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
4.
Атлетико М
 0:0 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
5.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
6.
Сельта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
8.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
9.
Леганес
 Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
10.
Жирона
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
11.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
12.
Мальорка
 0:0 Заявка 7 2 4 1 4 - 3 10
13.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
14.
Севилья
 Заявка 6 3 0 3 5 - 7 9
15.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
16.
Хетафе
 Заявка 6 1 5 0 5 - 3 8
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
19.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
4.
Атлетико М
 0:0 Заявка 7 2 4 1 6 - 5 10
5.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Мальорка
 0:0 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Жирона
 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
15.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
16.
Вальядолид
 Заявка 6 1 0 5 5 - 18 3
17.
Алавес
 Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (4)
Барселона Рафинья Диас 7 (6)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Вальядолид Paulo Pezzolano 6
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Мальорка Саму Кошта 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Отличную игру провел сегодня Роке Витор! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!
  • 98'
    Команда Бетис играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Бетис: 56%, Сельта: 44%.
  • 98'
    Бетис пытается что-то создать.
  • 98'
    Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Судья сигнализирует, что Альварес Уго из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Ло Чельсо Джовани
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Ло Чельсо Джовани создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 95'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 95'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 94'
      Хуанми Мигель получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 94'
      Судья сигнализирует, что Манкильо Хави из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Роке Витор
    • 93'
      Удар от ворот произведет Сельта
    • 93'
      Роке Витор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 93'
      Бакамбу Седрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 93'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 93'
      Бетис пытается что-то создать.
    • Первый тайм
    • 48'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Бетис: 56%, Сельта: 44%.
    • 48'
      Натан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Аспас Яго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Сельта контролирует мяч.
    • 46'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 45'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Контроль мяча: Бетис: 55%, Сельта: 45%.
    • 45'
      Сотело Хьюго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Ристич Михайло из команды Сельта заходит слишком далеко, он валит Алтимира Серхи.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Сельта
    • 44'
      Эз Абде нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 44'
      Лосада Икер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 44'
      Гуаита Висенте делает важнейший сейв!
    • 44'
      Хорошую попытку сделал Роке Витор. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 44'
      Роке Витор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Алонсо Маркос из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Алтимира Серхи из команды Бетис наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 43'
      Форнальс Пабло из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 43'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Сельта контролирует мяч.
    • 42'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Сельта контролирует мяч.
    • 41'
      Эз Абде сделал ключевой пас для гола!
    • 40'
      Команда Бетис сравняла счет! Игра продолжается!
    • 40'
      Кардозо Джонни сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Роке Витор забивает с правой ноги!
    • 40'
      Кардозо Джонни создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 40'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Контроль мяча: Бетис: 57%, Сельта: 43%.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Сельта
    • 39'
      Лосада Икер не смог попасть в створ ударом издали
    • 39'
      Мингеса Оскар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Сельта
    • 38'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Бетис контролирует мяч.
    • 37'
      Бамба Джонатан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Старфельт Карл ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Рефери не любит споров - именно за это Кардозо Джонни сейчас получил желтую
    • 35'
      Старфельт Карл из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Бетис: 58%, Сельта: 42%.
    • 35'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Сельта
    • 34'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Перро Ромен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      Сельта контролирует мяч.
    • 34'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Сельта контролирует мяч.
    • 33'
      Перро Ромен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Сельта начинает контратаку
    • 32'
      Алонсо Маркос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Ристич Михайло ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 31'
      Сельта контролирует мяч.
    • 31'
      Мингеса Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Бамба Джонатан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 30'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Бетис: 56%, Сельта: 44%.
    • 30'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Удар от ворот произведет Сельта
    • 29'
      Форнальс Пабло создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 28'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Форнальс Пабло из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 28'
      Форнальс Пабло из команды Бетис разыграл угловой с правого угла.
    • 28'
      Алонсо Маркос успешно блокирует удар.
    • 28'
      Форнальс Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Алонсо Маркос из команды Сельта перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Пейнадо Франсиско ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Бетис контролирует мяч.
    • 26'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Ристич Михайло ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 25'
      Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Сабали Юссуф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 25'
      Аспас Яго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Бетис: 52%, Сельта: 48%.
    • 25'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Сотело Хьюго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Бетис контролирует мяч.
    • 24'
      Хорошую попытку сделал Роке Витор. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 24'
      Эз Абде из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Алонсо Маркос успешно блокирует удар.
    • 23'
      Роке Витор нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 23'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Форнальс Пабло ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      Натан из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Сельта контролирует мяч.
    • 22'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 20'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Родригес Хави ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Бетис: 49%, Сельта: 51%.
    • 20'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 19'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Алонсо Маркос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Бетис начинает контратаку
    • 19'
      Сабали Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Сельта контролирует мяч.
    • 18'
      Натан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Сельта контролирует мяч.
    • 18'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Льоренте Диего ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Сабали Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Роке Витор из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Сотело Хьюго
    • 17'
      Льоренте Диего из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Сабали Юссуф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Бетис контролирует мяч.
    • 15'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Сельта будет все-таки засчитан.
    • 15'
      Контроль мяча: Бетис: 49%, Сельта: 51%.
    • 15'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Сельта.
    • 14'
      Льоренте Диего плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 14'
      Отличный гол забил Родригес Хави
    • 14'
      Команда Сельта забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 13'
      Г О О О О Л - Родригес Хави первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 13'
      Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Сабали Юссуф задерживает мяч рукой
    • 13'
      Натан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Сельта начинает контратаку
    • 12'
      Бамба Джонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 12'
      Льоренте Диего ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Сельта
    • 12'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 11'
      Бетис контролирует мяч.
    • 11'
      Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Кардозо Джонни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Бетис: 47%, Сельта: 53%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Сельта
    • 10'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Сельта
    • 9'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Ристич Михайло наказан за толчок Сабали Юссуф
    • 9'
      Сабали Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Сельта контролирует мяч.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Сельта
    • 7'
      Бетис контролирует мяч.
    • 7'
      Силва Руи взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Кардозо Джонни ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Алонсо Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Алтимира Серхи ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Сельта
    • 5'
      Алтимира Серхи из команды Бетис наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 5'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Бетис начинает контратаку
    • 5'
      Форнальс Пабло ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Бетис: 82%, Сельта: 18%.
    • 4'
      Сельта контролирует мяч.
    • 4'
      Роке Витор наказан за толчок Алонсо Маркос
    • 4'
      Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Лосада Икер из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 3'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Сабали Юссуф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Сельта контролирует мяч.
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Форнальс Пабло из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Аспас Яго
    • 2'
      Сельта пытается что-то создать.
    • 2'
      Аспас Яго ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 2'
      Пейнадо Франсиско ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Бетис контролирует мяч.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Бетис начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Бетис 82.4% (98)
    X 14.3% (17)
    Сельта 3.4% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 2:2 Сельта

    Исход игры
    Бетис
    82.4% (98)
    Ничья
    14.3% (17)
    Сельта
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.52% (65)
    Меньше
    43.48% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    67.83% (78)
    Нет
    32.17% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Бетис
    47.1% (56)
    1:0 Бетис
    25.2% (30)
    1:1 Ничья
    10.9% (13)
    2:0 Бетис
    4.2% (5)
    3:1 Бетис
    2.5% (3)
    1:2 Сельта
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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