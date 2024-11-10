Тур: 13. Стадион: Бенито Вильямарин. Зрители: 54015 Главный судья: Ортис Мигель
0'
0:1
13' ГолРодригес Хави
35' Желтая карточкаКардозо Джонни
1:1
40' ГолРоке Витор
1:2
82' ГолДувикас Анастасиос
83' Желтая карточкаНатан
90' Желтая карточкаХуанми Мигель
2:2
90' ГолБартра Марк
90'+8
Ход матча
13'
0:1
35'
40'
1:1
82'
83'
90'
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
10 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
565 Количество передач 448
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Сабали
Юссуф
6
Натан
15
Перро
Ромен
19
Лосада
Икер
10
Эз
Абде
33
Сотело
Хьюго
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
-
6 НатанЗащитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лосада ИкерПолузащитник
-
10 Эз АбдеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Менди НобельЗащитник
-
42 Бусто ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
- Полузащитник
-
46 Флорес МатеоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Альварес УгоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Дуран ПаблоНападающий
-
-
Главный тренер: Хиральдес Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бетис
Сельта
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
26 матчей
34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
15.4%
50%
34.6%
4 победы 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.69
1.15
Среднее время на гол
53
78
Всего голов
16
21
Голов в среднем за матч
1.23
1.62
Среднее время на гол
73
55
Всего голов
38
36
Голов в среднем за матч
1.46
1.38
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
61
65
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ло Чельсо Джовани
|5 (1)
|0.38
|Роке Витор
|3
|0.23
|Бартра Марк
|2
|0.15
|Форнальс Пабло
|1
|0.08
|Авила Эсекьель
|1
|0.08
|Эз Абде
|1
|0.08
|Диао Ассане
|0
|0
|Кардозо Джонни
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Фекир Набиль
|0
|0
|Руибаль Айтор
|0
|0
|Рока Марк
|0
|0
|Алтимира Серхи
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|4 (1)
|0.31
|Иглесиас Борха
|4
|0.31
|Дувикас Анастасиос
|3
|0.23
|Мингеса Оскар
|2
|0.15
|Сведберг Виллиот
|2
|0.15
|Альварес Уго
|1
|0.08
|Старфельт Карл
|1
|0.08
|Родригес Хави
|1
|0.08
|Пейнадо Франсиско
|1
|0.08
|Дуран Пабло
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перро Ромен
|4
|0
|Натан
|2
|1
|Рока Марк
|3
|0
|Авила Эсекьель
|3
|0
|Хуанми Мигель
|2
|0
|Адриан Сан-Мигель
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Форнальс Пабло
|2
|0
|Алтимира Серхи
|2
|0
|Кардозо Джонни
|1
|0
|Бельерин Эктор
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Эз Абде
|1
|0
|Мануэль Пеллегрини
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илайш Мориба
|3
|1
|Аспас Яго
|2
|1
|Альварес Уго
|3
|0
|Мингеса Оскар
|3
|0
|Сотело Хьюго
|3
|0
|Старфельт Карл
|2
|0
|Родригес Хави
|2
|0
|Дувикас Анастасиос
|2
|0
|Родригес Дамиан
|2
|0
|Гонсалес Альфонсо
|0
|1
|Алонсо Маркос
|1
|0
|Манкильо Хави
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Пейнадо Франсиско
|1
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
|Claudio Giraldez
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сельта
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
9
Бетис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сельта
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
10
Бетис
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сельта
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
8
19
Голы по времени матча
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
22%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
3
33%
2
20%
76-90
Пропущено
7
14
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
43%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
3
43%
6
43%
76-90
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
1
25%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
25%
1
9%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
13
21
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
3
23%
3
14%
1-15
0
0%
6
29%
16-30
2
15%
3
14%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
4
31%
2
10%
61-75
3
23%
5
24%
76-90
Пропущено
13
21
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
31%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
15%
3
14%
46-60
4
31%
2
10%
61-75
3
23%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бетис - Целе 2:1 Атлетик Б - Бетис 1:1 СД Хевора - Бетис 1:6 Бетис - Атлетико М 1:0
Бетис - Копенгаген 1:1 Осасуна - Бетис 1:2 Севилья - Бетис 1:0 Легия - Бетис 1:0 Бетис - Эспаньол 1:0 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1 Кадис - Бетис 0:0
Сельта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сельта - Хетафе 1:0 Сан-Педро III - Сельта 1:5 Леганес - Сельта 3:0 Сельта - Реал Мадрид 1:2
Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Сельта - Жирона 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Сельта - Вальядолид 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2 Сельта - Валенсия 2:2
Результаты матчей
Бетис
Сельта
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Бетис
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
49
67
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|40 - 11
|33
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 19
|24
|4.
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|18 - 7
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 20
|21
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 12
|19
|8.
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|10 - 9
|19
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 22
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 10
|15
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 17
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|15.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 22
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 22
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|8 - 10
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 24
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 3
|15
|4.
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 12
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|12.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|4 - 3
|10
|13.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|14.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 7
|9
|15.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|16.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 3
|8
|17.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|18.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|19.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|20.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 8
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 1
|11
|4.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 5
|10
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|0:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 14
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 18
|3
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (4)
|Барселона
|Рафинья Диас
|7 (6)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Осасуна
|Будимир Анте
|6 (1)
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|6
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|6
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бетис 2:2 Сельта
Исход игры
Бетис
82.4% (98)
Ничья
14.3% (17)
Сельта
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
56.52% (65)
Меньше
43.48% (50)
Обе команды забьют
Да
67.83% (78)
Нет
32.17% (37)
Популярный счёт
2:1 Бетис
47.1% (56)
1:0 Бетис
25.2% (30)
1:1 Ничья
10.9% (13)
2:0 Бетис
4.2% (5)
3:1 Бетис
2.5% (3)
1:2 Сельта
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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