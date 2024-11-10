Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Удар от ворот произведет Сельта

91' Перро Ромен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

89' Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

86' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Рефери не любит споров - именно за это Натан сейчас получил желтую

82' Сведберг Виллиот создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Илайш Мориба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Удар от ворот произведет Бетис

81' Бамба Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

79' Альварес Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Бартра Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

77' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Аспас Яго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

75' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

74' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

74' Форнальс Пабло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Форнальс Пабло пробует нанести удар издали, но Висенте Гуаита держит все под контролем

73' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Роке Витор получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Роке Витор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Перро Ромен пробует нанести удар издали, но Висенте Гуаита держит все под контролем

69' Эз Абде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Удар от ворот произведет Сельта

67' Бартра Марк из команды Бетис наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

67' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Удар от ворот произведет Сельта

65' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

65' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Сельта

63' Эз Абде нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

63' Сабали Юссуф из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Эз Абде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Сегодняшная посещаемость составляет 54015 болельщиков

62' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Натан нанес удар, но тот был заблокирован.

58' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Ло Чельсо Джовани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Алтимира Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Сельта

53' Матч возобновлен

53' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

52' Лосада Икер из команды Бетис наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

52' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Алтимира Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Бетис

50' Аспас Яго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Сельта